Monica Shah with a friend bakul.mathur@dbcorp.inएक ने मुंबई की लोकल ट्रेन में बच्चों के लिए पैसे मांगे तो एक ने इंजीनियरिंग को ठुकरा कर मैजिक को अपनी ताकत बनाया। दूसरों से कुछ अलग करने की जिद और सोशल प्रेशर के जाल में न फंसने की मिसाल देते हैं मरीन इंजीनियर प्रो. संदीप देसाई और मैजिशियन मानस तायल। ये अपने किस्सों के साथ फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर के फ्लो टॉक्स में शामिल हुए। इस सेशन के दौरान चेयरपर्सन निताशा चोरड़िया ने पैड स्टेशन को लॉन्च किया, जिसके चलते वे सैनेटरी नैपकिंस को कलेक्ट कर जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। फ्लो टॉक्स के बाद सभी लेडीज के लिए नेटवर्किंग हाई टी भी रखी गई ताकि वे नए कॉन्टैक्ट्स बना सकें।प्रो. संदीप ने मुंबई की लोकल ट्रेन के पैसेंजर से स्कूल के लिए पैसा जमा किया, उनके लिए बच्चों की फाउंडेशन सबसे कीमती है। इसलिए वे ‘ए फॉर एप्पल’ की जगह एस्ट्रोनॉट, आंट, एंट जैसे शब्द सिखाते हैं। संदीप ने बताया, मेरी एक क्लास का साइज 650 फीट है जिसके लिए 7 लाख की जरूरत थी। बस इसलिए लोकल ट्रेन में निकल पड़ा जहां इंग्लिश, हिंदी और मराठी में लोगों को अपनी मुहिम के बारे में बताता। गोरेगांव से चर्चगेट तक के इस सफर में पहले जहां मजाक उड़ा, वहीं अब उसी मुहिम से जुड़कर मुंबईकर आगे आकर पैसे देते हैं। भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गरीबी के चलते बच्चे पूरी तरह शिक्षा से वंचित रहें यह ठीक नहीं।इंजीनियर बनने और 9 टू 5 की दौड़ में मानस तायल भी थे, जिस प्रेशर ने उन्हें कभी इंजीनियरिंग पास करने की हिम्मत ही नहीं दी। लेकिन मैजिक का पैशन था इसलिए उनकी हाथ की सफाई ने एक क्रूज में नौकरी दिलाई। उसने इन्हें देश के प्रसिद्ध मैजीशियन की लिस्ट में शुमार कराया। फ्लो टॉक्स में मानस ने लेडीज को अपनी मैजिक ट्रिक्स की कुछ झलकियां भी दीं।Deepika & RimmiNitashaAarti, Palak & NiraliAanchal, Naina & NehaProf. Sandeep with Anushree & SharadRitu & SwatiMinakshi & ShwetaManas Tayal with his magic tricksShraddha with a flow member