अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गौरी मोटवानी धर्मप|ी स्व. श्री श्याम कुमार मोटवानी का स्वर्गवास दिनांक 28.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक आज गुरूवार दिनांक 31.05.2018 को सायंकाल 6 बजे, वीर सावरकर उद्यान, पेट्रोल पम्प के नजदीक, सेक्टर-7, जवाहर नगर, जयपुर पर होगी। शाेकाकुल:- विजय कुमार मोटवानी, अजय कुमार माेटवानी (पुत्र) एवं समस्त मोटवानी परिवार। 9910273556.मेरे पूजनीय पिताजी श्री सुगन चन्द जैन का स्वर्गवास दिनांक 30.5.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 1.6.2018 शुक्रवार को जैन धर्मशाला पर प्रात: 10 बजे रखी गई है। शोकाकुल:- प्रकाश- ममता (पुत्र- पुत्रवधू), हरकचन्द, हुकमचन्द, शान्तिलाल (भ्राता), नवीन कुमार, राजेन्द्र (भतीजा), सीमा- निरंजन जी (पुत्री- दामाद), नेहा- अर्चित जी (पौत्री- दामाद), निधी (पौत्री), नितेश, सोनू (पौत्र), आदिश, यशी (दोहिता- दोहिती) एवं समस्त लुहाडिया परिवार अलीगढ़ (टोंक)। सम्बंधित फर्म:- ज्ञान मेडिकल स्टोर। 9928149449.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती अजोध्या देवी धर्मप|ी श्री राधेश्याम बोहरा का निधन दिनांक 29.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 31.5.2018 को निवास स्थान सीनियर सैकंडरी स्कूल के सामने शिवसिंहपुरा पर सायंकाल 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- राधेश्याम (पति), रामकिशोर, रमेशचंद, ओमप्रकाश, बाबूलाल, डाॅ. जगदीश, सीताराम, ललीत (पुत्र), दिनेश, नरेंद्र, विशाल, विकास, अक्षय, आलेख, अक्षांश, यश, तनिष्क (पौत्र) एवं समस्त बढाढरा (कौडिन्या) परिवार शिवसिंहपुरा। मो. 9829020685, 8107485711.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती मुन्नी देवी धर्मप|ी रामगोपाल जांगिड़ का स्वर्गवास 29.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 31.05.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान आकेडा डू्ंगर, खातियों की ढाणी पर होगी। शोकाकुल:- नारायण, लालचन्द (जेठ), सूरजमल (देवर), रमेश, विजय (पुत्र), शंकर, रामेश्वर, बाबूलाल, भागीरथ, कानाराम, गणेश (भतीजे), मनीष, मनीषा, स्वाति, अन्तिमा, कनक, तमन्ना (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त राजोरा परिवार। 9829928862, 9529757584.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी श्रीमती धापा देवी सैनी धर्मप|ी स्व. श्री भौंरी लाल सैनी का स्वर्गवास दिनांक 29.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 31.05.2018 को शाम 5.30 से 6.30 बजे तक हमारे निवास स्थान के पास ऊँ शिव महिमा मैरिज गार्डन, फकीरा नगर, बैनाड रोड, दादी का फाटक, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नानगराम, कैलाशचन्द, श्रीनारायण (पुत्र), ग्यारसीलाल, रामरतन, बाबूलाल, बोदूराम (भतीजे), अर्जुनलाल, सुवालाल, नाथूलाल, राकेश, गिरधारी, ओमप्रकाश, डॉ. सुनील, राजेन्द्र, अरविन्द्र, वीरेन्द्र, बादल (पौत्र) एवं समस्त राजोरिया परिवार। मो. 9828292861, 8949520521.हमारे पिताजी श्री चिरंजीलाल शर्मा (शास्त्री जी) का देहावसान दिनांक 29.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 31.5.2018 गुरूवार को सायंकाल 4 से 5 बजे तक राजकीय विद्यालय बिहारीपुरा जिला दौसा पर होगी। शाेकाकुल:- कैलाश नारायण फौजी (भ्राता), सत्यनारायण, ओमप्रकाश, मुरारीलाल, महेन्द्र, भारतभूषण, सुरेश, प्रेमप्रकाश, सन्तोष, राकेश (पुत्र), अमेश कुमार, दिनेश कुमार, निर्भीक, रितिक, सुभम, शिवम, विक्की, हनी, मनी, मन, कृष्णा, अविघ्न एवं समस्त संतप्त तिवाड़ी परिवार बिहारी पुरा (दौसा)। मो. 8003726021, 9782637915.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गलकू देवी धर्मप|ि स्व. श्री झूथाराम पिपलोदा का स्वर्गवास मंगलवार 29.05.18 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 31.05.2018 को सायं 4:00 से 5:00 तक निवास स्थान: ग्राम बोयतावाला, पिपलोदा की ढाणी, बैनाड़ रोड पर होगी। शोकाकुल:- हनुमान, बाबूलाल, सुरज्ञान, कानाराम, कल्याण, चन्दालाल जगदीश, छीतर (पुत्र), बद्री, मदन, तेजपाल, गजानंद, रामस्वरूप, मालीराम, रतन, चमनलाल, कालूराम, अर्जुन, भगवानसहाय, राजेन्द्र, रणवीर, अर्जुन, अनुराग, हंसराज (पौत्र) एवं समस्त पिपलोदा परिवार। 9784414884, 9351123644.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री रामकिशन मीणा पुत्र प्रभूदयाल मीणा (पूर्व विधायक) का आकस्मिक निधन 30.05.2018 को हो गया है तीये की बैठक 1.06.2018 को दोपहर 12 से 4 बजे तक ग्राम देलाड़ी त. बसवा दौसा पर होगी। शोकाकुल:- समस्त कँवालीया परिवार। 9351538043, 9414040182.हमारी पूजनीया दादीजी श्रीमती रामेश्वरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री राधेश्यामजी शर्मा (पिपलोदिया) का स्वर्गवास 29.05.2018 को हो गया। तीये की बैठक 31.05.2018 को सायं 5.30 से 6.30 बजे श्री कृष्णा मन्दिर, बीस दुकान, आदर्श नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- शुभम, नितिन (पौत्र) एवं समस्त पिपलोदिया परिवार। 8005705273, 8058954573.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री नानगराम जी फेड़वाल का स्वर्गवास दिनांक 29.05.18 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 31.05.18 को 5.30 बजे से 6.30 बजे तक निवास स्थान 34/353 सेक्टर 3 प्रतापनगर सांगानेर (मंशापूर्ण महादेव मंदिर) में होगी| शोकाकुल:- मोहनलाल (भ्राता), हरिप्रसाद कैलाश, चन्द्रप्रकाश, ललित, बॉबी (पुत्र), विजय (CA), रवि, गुलशन (पौत्र) एवं समस्त फेड़वाल परिवार। 9460671367.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सिंघारी देवी धर्मप|ी स्व. श्री सूरजप्रसाद गुप्ता का स्वर्गवास 29.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 31.05.2018 को सायं 5.30 से 6.30 बजे प्राचीन शिव मंदिर श्यामपूरी, निवास स्थान के समीप रखी गई है। शोकाकुल:-रंगीलाप्रसाद गुप्ता, छबीलाप्रसाद, गुलाबचन्द (पुत्र), विद्यासागर गुप्ता, संजय गुप्ता (पौत्र) एवं समस्त गुप्ता परिवार। निवास स्थान- 146बी, अवधपुरी, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर। मो. 9413140672, 8003888333.हमारी पूजनीया श्रीमती मीना माथुर प|ी श्री श्यामबिहारी माथुर (यूको बैंक) का स्वर्गवास 29 मई को हो गया। तीये की बैठक आज 31 मई को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक जैन मंदिर, सत्कार शोपिंग सेन्टर के पास, मालवीय नगर पर होगी। शोकाकुल:- श्यामबिहारी (पति), अतुल- नीलिमा, अनुज- अंशु (पुत्र- पुत्रवधू), रमेशबिहारी- रेखा (जेठ- जिठानी), सुरेश- कुसुम (भ्राता- वधू), शीला (जिठानी), सन्तोष- महेशप्रकाश, रानी- सतीश (ननद- ननदोई) एवं समस्त माथुर परिवार।हमारे पूजनीय श्री आर.एस. पंकज का निधन दिनांक 29.05.2018 को हो गया है। उनके लिये शान्ति पाठ दिनांक 02.06.2018 को उनके निवास 11, सुधा सागर कालोनी, मालवीय नगर, जयपुर पर सायं 5.30 पर रखा गया है। शोकाकुल:- अश्वनी कुमार (पुत्र) एवं समस्त परिवार। 9680169079.हमारी पूजनीया श्रीमती राज देवी धर्मप|ी स्व.श्री सत्यनारायण भुखमारिया का स्वर्गवास 29.05.18 को हो गया। तीये की बैठक 31.05.18 को गुरूवार को सायं 5.30 से 6.15 श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर,सीकर हाउस पर होगी, तत्पश्चात मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- रूपनारायण (भाई), श्रीमती कृष्णादेवी (भाभी), आनन्दबिहारी- भावना, अवधेश- प्रियंका (भतीजा-भतीजाबहू) एवं समस्त डंगायच परिवार। फर्म: हरिनारायण गोवर्धनदास डंगायच 189,चांदपोल बाजार, जयपुर। 9214013075, 9509255909.हमारी पूजनीया श्रीमती राज देवी धर्मप|ी स्व.श्री सत्यनारायण भुखमारिया का स्वर्गवास 29.05.18 को हो गया। तीये की बैठक 31.05.18 को सायं 5.30 से 6.30 सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, हाजी कॉलोनी, सीकर हाउस पर होगी। शोकाकुल:- गोपीचन्द (जेठ), सतीश- रजनी, नवल- शिखा, राधागोविन्द- संगीता, नन्दकिशोर- सरोज, श्रवण- निशा (पुत्र-पुत्रवधू), अखिलेश- अवन्तिका, निखिल- कविता, जितेश- हर्षिता, यश, आशीष, भावांश, जयेश, चित्रांश (पोत्र- पौत्रवधू), चन्दा, रज्जो- रामगोपालजी, मुन्ना, विजयलक्ष्मी, नवर|- ओमप्रकाशजी (ननद- ननदोई), मीरा घीया (पुत्री) समस्त भुखमारिया परिवार। फर्म: कल्याण मिष्ठान भण्डार, कल्याण नमकीन भण्डार, श्रीनाथ मेडीकल। 9314879692.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कैलाशी देवी प|ी स्व. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता (रिटा. ले.अ. RSEB) का दिनांक 29.05.2018 को स्वर्गवास हो गया है। तीये की बैठक आज गुरूवार दिनांक 31.05.2018 को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी स्कूल, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- गिरीश (ICDS)- रेखा, संजीव- नीरजा, सुधीर (RVPNL)- योगिता (पुत्र- पुत्रवधू), लता (SBI)- धर्मेन्द्र (Vijaya Bank) (पुत्री- दामाद) एवं समस्त गुप्ता परिवार। 9414782037, 9414782038.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती अरूणा सिसोदिया प|ी श्री स्व. रघुवीर सिंह जी सिसोदिया का निधन दिनांक 29.5.2018 (मंगलवार) को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 31.5.2018 को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक हमारे निवास स्थान 166 करणी विहार हीरापुरा अजमरे रोड रावत बी.एड. कॉलेज के पीछे जयपुर में होगी। शाेकाकुल:- विक्रमसिंह- कविता (पुत्र- पुत्रवधू), वारूणय (पौत्र), बीना- चिरंजीव जी, सुजाता- नेमीचन्द जी (पुत्री- दामाद), श्याम, विनोद, दीपक, देवांशु (दोहिते), सांची, नव्या (दाेहिती) एवं समस्त सिसोदिया परिवार। 9660668909, 9799078909.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे पूजनीय बड़े भाई श्री बाबूलाल यादव (बाड़गर) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 29.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 31.05.2018 को दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक निवास स्थान: बाड़गरों की ढाणी, गांव- मुहाना, सांगानेर में होगी। शोकाकुल:- छीतरलाल, सीताराम, श्योराम (चाचा), श्यामलाल, गोगाराम, लक्ष्मण, रामदयाल, कजोड़, रमेश, शंकर, मुकेश, राजू (भ्राता), संजय, विनोद (पुत्र) एवं समस्त बाड़गर परिवार। मो. 9829034397, 9928844559.हमारे पूजनीय श्री कल्याणमल जी ठोलिया (जोबनेर वाले) का आकस्मिक निधन 30.5.2018 को हो गया। तीये की बैठक 1.6.2018 को प्रात: 8:30 बजे नसियां भट्टारकजी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भागचन्द (भ्राता), टीकमचन्द- मंजू, पूनमचन्द- अनिता, सुनील- निर्मला, अनिल- संगीता (पुत्र-पुत्रवधू), मूलीदेवी (बहन), मानमलजी (बहनोई), जीवन्धर, सुरेन्द्र, अशोक, राकेश, मुकेश, नवीन (भतीजे), गुणमाला- कैलाशचन्दजी, मंजू- मूलचन्दजी, कुसुम- टीकमचन्दजी, आशा, अनिता- पदमचन्दजी (पुत्रियां-दामाद), राहुल- सोनल, सोरभ- नमिता (पौत्र- पौत्रवधू), वैभव, नमन, पुलकित, सोनल, दृष्टि (पौत्र- पौत्रियां), दीपिका- प्रज्जवलजी, पायल- राहुलजी (पौत्री- दामाद), पार्थ, आरवी, आस्तिक। फर्म:- अरिहंत पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर। 9828561033, 9214695692. ससुराल पक्ष:- रमेशचन्दजी, महावीरकुमारजी संघी, जयपुर।हमारी श्रद्धेय श्रीमती कमलादेवी यादव का स्वर्गवास 29.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 31.05.2018 को सायं 05:30 से 06:30 बजे केशव नगर, सामुदायिक केन्द्र, सिविल लाइन (अक्षत निलय अपार्टमेंट के पीछे) पर होगी। शाेकाकुल:- रामेश्वरदयाल यादव (पति), हरिशचन्द्र, रामकृष्ण (देवर), रतनदेवी (देवरानी), केदारसिंह- पुष्पा, विष्णु- अंजु, आनन्द- विनीता, मुकेश- नीलम, नरेन्द्र- विभा, यशपाल- लक्षिता (पुत्र- पुत्रवधू), ईश्वर नारायण जी (बहनोई), शारदादेवी- मोहनलाल (पुत्री- दामाद), दीपक, प्रकाश, घनश्याम (भतीजे), अवि, निशांत, रिया, आर्यन, शुभम, अर्णव, अंश, प्रांशु, लक्की, हर्ष (सुपौत्र, सुपौत्री) नितेश (दोहिता) समस्त जाहोत परिवार। 9928391913, 7737783000.हमारे कंवर साहब विक्रम जी सोनी का आकस्मिक निधन दिनांक 29.05.2018 को हो गया। ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 31.05.2018 को सायं 5:30 से 6:15 बजे P-16, श्याम एनक्लेव, पांच्यावाला, सिरसी रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- देवीशंकर, बाबूलाल, मोहनलाल, पदम, रामबाबू, राजकुमार एवं समस्त रोड‌ा परिवार। 9571716887.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी बाबूलाल सैन झारेडा वाले का स्वर्गवास हो गया। तीये की बैठक 31.05.2018 शुक्रवार को सायं 5 से 6 बजे तक निज निवास 83/47, जलपथ, अरावली मार्ग, शिप्रापथ चौराहे के पास, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विमला (धर्मप|ी), ज्ञानचन्द, मुकेश, राकेश (पुत्र)। 9772063814, 7891407792.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी श्री गाेकुल नारायण जी डेरोलिया पुत्र स्व. श्री सीताराम जी मोती डूंगरी वाले का स्वर्गवास दिनांक 29.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक गुरूवार दिनांक 31.05.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक मोती डूंगरी राेड पताशे वालो की बगीची में होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल, लल्लूलाल, लोकेश (भ्राता), शिव नारायण, सुधीर, विष्णु, गोरीशंकर (पुत्र), मुकेश, प्रखर, मोहित, हिमांशु (पौत्र), पूर्वांश (पड़पौत्र) एवं समस्त डेरोलिया परिवार। 9829822299, 9772733299.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय भ्राता श्री सत्यनारायण जी जांगिड़ पुत्र स्व. श्री गणपत लाल जी जांगिड़ का स्वर्गवास दिनांक: 28.05.2018 काे हो गया है। तीये की बैठक 31.05.2018 को सायं 5:00 से 6:00 बजे तक नागा बाबा की बावड़ी निवास स्थान अमरसर जिला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल, आेमप्रकाश, बजरंग लाल, राजेन्द्र (भ्राता) समस्त खुडाणियां परिवार अमरसर वाले। 9799560605, 9829399450.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है की हमारे पूजनीय पिताजी श्री गंगाराम पालीवाल का स्वर्गवास दिनांक 29.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 31.05.2018 गुरूवार को श्री दुर्बलनाथ सामुदायिक केन्द्र, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर पर शाम 6 से 7 बजे तक होगी। शोकाकुल:- गोपीलाल, हुक्मचन्द पालीवाल (Ex. EMP. BOB), कैलाशचन्द (BOB) (पुत्र), दिनेश (BOB), मुकेश, विजय, फूलचन्द, राहुल, ओजस, सोमिल (पौत्र), लवनीश, यशस्वी, बाबू (प्रपौत्र) एवं समस्त पालीवाल परिवार। मो. 9460388397, 9460382298, 9414783112.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारी प्रिय श्रीमती कमलादेवी प|ी श्री रामेश्वरदयाल यादव जाहोत का स्वर्गवास 29.05.2018 को हो गया। पीहरपक्ष की बैठक 31.05.2018 गुरूवार को सायं 05:30 से 06:00 बजे केशव नगर, सामुदायिक केन्द्र, सिविल लाइन (अक्षत निलय अपार्टमेंट के पीछे) पर होगी। शाेकाकुल:- फूलचन्द (भ्राता), हरीश, दामोदर, जयनारायण, किशन, रामलाल (भतीजे) एवं समस्त कुकिवान परिवार।हमारी पूजनीया माताजी साहिबा यशेन्द्र कंवर खाटू धर्मप|ी स्व.ठा. गिरधारीसिंह जी का स्वर्गवास 30.05.18 को हो गया है। तीये की बैठक 01.06.18 को सायं 5.30 से 6.30 बजे खाटूहवेली, उनियारारावजी का रास्ता, चांदपोल बाजार पर होगी। शोकाकुल:- हिम्मत कंवर (पुत्रवधू), नित्याश्री (पौत्री), ब्रिगेडियर ठा. अमरसिंह (देवर), ठा. चन्द्रविजय सिंह, ठा. केनालसिंह (भतीजे), एवं समस्त खाटू परिवार। प्रेमकुमारी- ठा. नरेन्द्रसिंह, उर्मिला कुमारी-कर्नल के.सी. कटोच, गायत्री कुमारी- कुं. भरतसिंह, मिताश्रा कुमारी कंवर- योगेन्द्रपाल सिंह (पुत्री-दामाद)। 9799808795, 9636348428.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री रामेश्वर यादव का आकस्मिक निधन दिनांक 29.05.2018 मंगलवार को हो गया है। तीये की बैठक गुरूवार दिनांक 31.05.2018 काे सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान यादव फार्म हाऊस गिरधारीपुरा विधानसभा नगर के पास धाबास, हीरापुरा में होगी। शोकाकुल:- भीवाराम, लल्लूराम, भंवर, मदन, भगवान सहाय, रामचन्द्र, गोपाल, सीताराम, चौथमल, गणेश (भ्राता), कैलाश, मदन, सुरेश, श्रवण, अशोक, ईशु (पुत्र), राजू, रोहित, राजेश, लोकेश, अजय (पौत्र) एवं समस्त पचेरिया परिवार। 9950696009, 9799944422.हमारी पूज्यनीया माताजी श्रीमती रामादेवी प|ी स्व. श्री हकीम रामजीवन वैष्णव का निधन 29.05.2018 हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 31.05.2018 को शाम 4:30 से 5:30 बजे तक निज निवास स्थान 10, शिव विहार कालोनी शिवदासपुरा में होगी। शोकाकुल:- रमेश- कौशल्या, राजेन्द्र- स्व. मन्जू (पुत्रवधू), सीताराम, रामअवतार, किशन (भतीजे), रविशंकर, आशीष, अभिषेक, शुभम (पाैत्र), प्रतीक (पड़पौत्र) प्रतिष्ठान:- राज कार्गो एण्ड कोरियर, राज ई-मित्र। मो. 9314935829, 9024306147.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती किशनप्यारी धर्मप|ी स्वर्गीय मदनलालजी सोनी (जोधपुर वाले) का स्वर्गवास 29.05.2018 को हो गया। तीये की बैठक 31.05.2018 को सायं 5 से 6 सुनारों का न्याति भवन, जोधपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- शिवप्रकाश- शांति, रामराज- संतोष (पुत्र- पुत्रवधू), परमेश्वर- दिव्या, जगदीश- रश्मि, नितेश- डिंपल (पौत्र- पौत्रवधू), दिविजा, वेदिक, चैतन्य, केनिशा, नक्ष (पड़पौत्र- पड़पौत्री), छवरीदेवी- स्वर्गीय ओमप्रकाश जी, गीता- रामस्वरूप जी, राजकौर- रामेश्वर जी, रामेश्वरी- स्वर्गीय श्यामसुन्दर जी (पुत्री- जमाई), जयकौर- देवेन्द्रजी, डोनी- खेमचन्द जी (पौत्री- जमाई) एवं समस्त बाडमेरा परिवार। 9414053468, 9314621086.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती निर्मला देवी धर्मप|ी श्री हासानंद पंजवानी का स्वर्गवास 29 मई को हो गया है। तीये की बैठक 31 मई 2018 को सायं 5:00 से 6:00 सेक्टर 3 विवेकानंद पार्क जवाहर नगर में होगी। शोकाकुल:- हासानंद पंजवानी (पति), भगवान दास (LIC), प्रदीप (महिला अधिकारिता विभाग), जितेंद्र (पुत्र), चंद्रकांता, ज्योति, मंजू (पुत्रवधू), ज्योति-जेठानंद, विद्या- दीनदयाल, जानकी-जगदीश, नेहा- हरीश (पुत्री- दामाद) एवं समस्त पंजवानी परिवार। 9929529899, 9314988011, 9314170200.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती अवतार कौर धर्मप|ी स्व. श्री बलवन्तसिंह मल्होत्रा का स्वर्गवास 28.05.2018 को हो गया है। चौथे की बैठक (अन्तिम अरदास) सत्संग के रूप में 31.05.2018 को सायं 04:30- 06:00 बजे निरंकारी सत्संग भवन, सिन्धी कालोनी, राजापार्क पर होगी। शोकाकुल:- हरभजनसिंह मल्होत्रा (रिटायर्ड अधीक्षक ITI एवं NCC अधिकारी), प्रीतमसिंह, जोगेन्द्रसिंह (पुत्र), राज कौर, मलका- रजवन्तसिंह सन्धु, जोगिन्दर कौर- प्रीतमसिंह कोचर (पुत्री- दामाद), लाभसिंह, महेन्द्रसिंह, रणजीतसिंह (भतीजे), सुरजीतसिंह, सुखदेवसिंह, मनदीपसिंह, जगदीपसिंह, परमजीतसिंह, सतबीरसिंह, शुभदीपसिंह, सुखदेवसिंह (पौत्र)। 9460067003.हमारे पूजनीय पिताजी श्री चाँदबिहारीजी डेरेवाला का बैकुंठवास 22.05.18 को हो गया। दसवें की बैठक 31.05.18 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान S-106, आदिनाथनगर जे.एल.एन. रोड पर होगी। शोकाकुल:- कमलावती (प|ी), तुलसीदास (भ्राता), महाराजप्रसाद, जुगलकिशोर (भतीजे), हरिकिशन, बालकिशन, श्रीकिशन (पुत्र), प्रमोद, अनिश, हर्ष, अनुप, दीपेश, निखिल (पौत्र), ध्रुवंश (प्रपौत्र), राधाकिशन, रामबाबू (बहनोई), राधामोहन, दिनेश , राजकुमार, नितेश (जंवाई), हितेश, जुगलकिशोर (दोहिते) एवं समस्त डेरेवाला परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री सुमिंदर कांत जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्री शादीलाल जी जैन का स्वर्गवास 30.05.2018 को हो गया। शोकसभा 31.05.2018 (गुरूवार) को सुबह 10.30 बजे 155, नारायण निवास, कनक विहार, कमला नेहरू नगर, जयपुर में रखी गयी है। शोकाकुल:- श्रीमती नीलम जैन (प|ी), श्री रविकान्त- सुनीता जैन, श्री सुशील कुमार- शशि जैन (भाई-भाभी), श्रीमती परमील जैन प|ी स्वर्गीय श्री राज कुमार जैन (बहन), श्रीमती प्रभा जैन- त्रिभुवन जैन (बहन-जीजाजी), श्वेता- श्रेयांस बैद, नेहा- हेमन्त बैद (पुत्री-दामाद) एवं समस्त जैन परिवार (लुधियाना)। 8250760956, 8587994322.We Regret To Inform The Sad Demise Of Our Beloved Paramjit Singh Dhingra (Punjab & Sind Bank) S/O Late Ujjal Singh Dhingra On 28Th May. Antim Ardas Will Be Held On Thursday 31St May From 12 Noon To 1 Pm Followed By Langar At Gurudwara, Raja Park, Jaipur. In Grief: Raminder Kaur (Wife); Karandeep Singh & Harshi Kaur (Son & Daughter-In-Law), Harvinder Singh Dhingra (Brother). Residence: Flat No. 391, Sector No. 2, Jawahar Nagar, Jaipur. Mob. 09636207618.