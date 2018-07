दुनिया में फीफा के क्रेज और शहर में बारिश के इंतजार को देखते हुए जैन सोशल ग्रुप, जेम सिटी ने अपने मेंबर्स के लिए फीफा थीम पर फुटबॉल मैच और पूल पार्टी का आयोजन किया। होटल क्लार्क्स आमेर में हुई इस पार्टी की शुरुआत रेन डांस और गेम्स से हुई।हर महीने किसी न किसी थीम पर होती इनकी पार्टी में इस बार जहां एक ओर रेन डांस का सेट अप था वहीं दूसरी ओर गर्म-गर्म अदरक वाली चाय, स्पाइसी मैगी, ठंडी ड्राई फ्रूट्स से भरपूर कुल्फी सहित कई तरह की स्वादिष्ट डिशेस की स्टॉल्स लगाई गईं। जिसे स्ट्रीट का लुक दिया गया, ताकि मेहमानों को स्ट्रीट स्टॉल्स का फील आ सके। वहीं पूल म्यूजिक पार्टी के बाद क्लब के फुटबॉल एन्थुसिएस्ट के लिए मैच भी रखा गया जिसमें ग्रुप के मेंबर्स की आठ टीमें बनाई गईं और उन्होंने इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से प्रोफेशनल लेवल पर मैच खेला। इन सभी फन एलिमेंट्स के साथ वेन्यू का एक सेक्शन फोटोग्राफी के लिए डेडिकेटेड था। उनमें मेसी , रोनाल्डो, हैरी कैन, टोनी क्रूस जैसे प्लेयर्स के कट आउट के साथ पार्टी प्रॉप्स भी लगाए गए।Football enthusiasts...Shailendra, Neetu, Barkha and ManojJitendra and RaviDancing Divas..!Shreya, Himani & Ankit with kidsDharmendra, Shobhit and JyotsanaSanjay, Ravi, Mukul, Sandeep, Ravi, Devendra & RajkumarDavid & UpasanaMunmun, Deepa, Sonika, Sangeeta, Nitika and ShipraNikhil & RashmiNidhi, Yashika and MeghaMitali and KanishkaTathanshi and Ishika