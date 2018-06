ओल्ड टीचर्स ने शेयर किए पुराने दिनों के किस्से

Sumnesh, Sanjay, Raghuraj, Inderpal, Kamal, Sudhir, Dr. Rajiv, Surendra, Ranvijay & Amitसिटी रिपोर्टर | जयपुरस्कूल के पहले दिन दरवाजे के अंदर जाने में न मां का हाथ छूट रहा था और न आंसू रुक पा रहे थे। अब चेहरे पर भले झुर्रियां पड़ने लगी हैं, अनुभव और सबक की लकीर भले बड़ी हो चली हैं। लेकिन तब उस कोमल मन की झिझक को जीवन के कुछ बेहतरीन दिनों का अंदाजा नहीं था। साल तो कई बीत गए लेकिन भगवान दास रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के स्टूडेंट्स आज भी यही मानते हैं कि उनका सिर स्कूल को हर दफा देख गर्व से उठता है। पुरानी यादों को दुबारा दोहराते और उनपर खिलखिलाकर हंसते चेहरे रविवार शाम स्कूल की री-यूनियन पूल पार्टी में नजर आए। जहां बास्केट बॉल कोर्ट में हर रोज यूनिफार्म पहने स्टूडेंट्स से भरा रहता है, वहीं इस शाम दिल से जवान स्टूडेंट्स से भरा था। हर साल होती इस पार्टी की शुरुआत ओल्ड बॉयज की पूल सेलिब्रेशन से हुई जिसमें कई गेम्स खेले गए। वहीं अंधेरा होने पर स्टूडेंट्स की फैमिली भी पार्टी में शुमार होने लगी। यहां इंग्लिश म्यूजिक बैंड भी इनवाइट किया गया जिसने मेहमानों के लिए एवरग्रीन इंग्लिश नंबर्स प्ले किए। जेवियर्स एल्युमिनाई एसोसिएशन के प्रेजिडेंट डॉ. सुनीत सिंह राणावत ने बताया कि भगवान दास रोड से गुजरते ही स्कूल असेंबली ग्राउंड को देख फिर से हंसी को रिवाज करने का जी करता है। सिर्फ इसलिए पिछले पच्चीस सालों में एक बार भी एसोसिएशन की गेट टुगेदर को मिस नहीं किया। चाहे पोस्टिंग अजमेर रही हो या स्टेट के किसी भी कोने में, स्कूल के पुराने दोस्तों को यहीं देखने का मौका नहीं छूटता। भले ही प्रोफेशन में जमीन-आसमान का अंतर हो, लेकिन दोस्तों के साथ सिर्फ क्लासरूम और उससे जुड़ी शरारतों पर बात होती है।Abhishek, Sandeep, Kunal, Nishant & AbhishekOne of the oldest teachers of the school, Maya David with Father PeriyaAahsan, Dr. Suneet, Satya Prakash & RajivHarpal Kaur & Dr. Sandhaya RanawatNikhil, Rajendra, Sudeep, Sanjay & RakeshJaydev, Nagendra & RajivFather Dayal talking to Anand S. Junior. And sharing his power of greeting all the students by their names.Gaurav & Anant