लॉन्च पार्टी में जुटी शहर की नामचीन हस्तियां

Manjit Singh & Manish AgarwalRaghushree & GeetanjaliArchana & Girdhar Saboo with Sunita & Vikram Golcha bakul.mathur@dbcorp.inशहर के शोर शराबे से दूर, खेतों की महक के बीच, जहां आवाज तो सिर्फ झिंगुर की और रोशनी सिर्फ दुल्हन जैसे सजे रिसोर्ट की। मौका था समस्कारा रिसोर्ट एंड स्पा की लॉन्च पार्टी का। जहां गुलाबी शहर के नामी चेहरे शनिवार की शाम अपनों के साथ समय बिताते नजर आए। पूल-साइड इस पार्टी में जयपुर के बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट आॅफिशियल्स, डॉक्टर्स, होटेलियर्स, ज्वैलर्स आदि शामिल हुए। जिनके लिए न सिर्फ रिसोर्ट की खूबसूरती और आस पास की शांति ने इस मुलाकात को यादगार बनाया बल्कि यहां परोसे गए जायके पर भी खास ध्यान दिया गया। जिनमें एग्जॉटिक ग्रिल रेसिपीज और कई रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स सर्व हुई।इस अवसर को रिसोर्ट के ओनर्स अर्चना और गिरधर साबू के प्रियजनों के लिए और खूबसूरत बनाते हुए लाइव बैंड ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। जिस बैंड की लीड सिंगर प्रिया ने इंग्लिश और हिंदी सांग्स को अपनी आवाज दी।Saloni & KomalPrithvi Singh & AjayVrinda & Siddarth AgarwalAshish & VirendraAbhimanyu GolchaReena, Nisha, Alka, Sandeepa & RadhikaVinnie & Saurabh Kakkar with Sunil BansalJuhi with Samta & Vikram BaidMukesh, Ekta, Veena & NaveenPhoto: Anil SharmaMan Singh Kanota