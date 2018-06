अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती सुशीला स्वरूप माथुर धर्मप|ी स्व. डॉ. निरंजन स्वरूप माथुर का असामयिक निधन दिनांक 02.06.2018 को हो गया है। शवयात्रा दिनांक 03.06.2018 को दोपहर 2:00 बजे हमारे निवास स्थान एस-1, 162, सागर एनक्लेव, गायत्री नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर से महारानी फार्म मोक्षागृह जाएगी। शोकाकुल : मनोज स्वरूप माथुर-मोना माथुर (पुत्र-पुत्रवधू), प्रीता-विनिश माथुर (पुत्री-दामाद), मयंक, शिवम, वेदान्त (पौत्र)। मो. : 9829038218, 8290234901.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री नन्दलाल सेन (सेवानिवृत इलाहाबाद बैंक, मुख्य रोकडिया) का स्वर्गवास दिनांक 01.06.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 03.06.2018 रविवार को सायं 5 से 6 बजे तक शिव मन्दिर प्रांगण, सेक्टर- 2, विद्याधर नगर में होगी शोकाकुल:- दीपक, चेतन, रवि (पुत्र), गौतम, निखिल, चिराग, ईशान, वंश (पौत्र) 9602864901, 9024361985.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती प्रभातीदेवी कुमावत का स्वर्गवास शुक्रवार 1 जून 2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 3 जून 2018 को सायं 5 बजे से 6 बजे तक गौड़ धर्मशाला झिलाय रोड, निवाई पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार:- मदनलाल (देवर), रमेशचन्द, परसराम, रामौतार, बाबूलाल, मुकेश, सत्यनारायण, शिवचरण, लालचन्द (पुत्र), युद्धजीत, महेन्द्र, अनिल, बुद्धिप्रकाश, योगेश, सौराष्ट्र, शैलेन्द्र, सागर, राजीव उज्ज्वल (पौत्र), देवेश लक्षित, हार्दिक, मनन (प्रपौत्र) एवं समस्त महरावण्डिया परिवार। मो. 9829908584, 9214834294. सन्तोष- महेन्द्रजी (पुत्री- दामाद)।हमारे प्रिय श्री जौली सिंह अरोड़ा व्याख्याता (राजकीय खेतान पोलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर) पुत्र श्री हरकिशन सिंह अरोड़ा का देहावसान दिनांक 25/05/18 को हो गया है। आत्मिक शांति हेतु शोक सभा (अरदास) रविवार दिनांक 3 जून 2018 को गुरुद्वारा राजा पार्क, जयपुर में सायं 4 बजे से 5 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- हरकिशन सिंह अरोड़ा - महिन्दर कौर (पिता - माता), डॉ मनिंदर सिंह - डॉ सतविंन्दर कौर (भाई-भाभी), मनमीत कौर (प|ी), व्याख्याता, राजकीय महाराजा बालिका उ.मा.विद्यालय, जयपुर, पारुल - हर्ष (पुत्री - दामाद), तनीषा अरोड़ा (पुत्री), सुजान सिंह औबराय - तरविंदर कौर (ससुराल पक्ष)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री ठा.जुगल सिंह गौड़ का स्वर्गवास दिनांक 01.06.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 03.06.2018 को 5:30 से 6:30 बजे निवास स्थान-P.N.20B, रामद्वारा कॉलोनी, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- ठा. विक्रम सिंह, शेर सिंह (पुत्र), रूद्रप्रताप सिंह, ओम सिंह, जसवन्त सिंह (पौत्र)। 7733835009, 9950754020.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कंगन देवी (किरण) का स्वर्गवास दिनांक 01.06.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 03.06.18 को सायं 4:30 से 5:30 बजे तक श्याम पैराडाईज विवाहस्थल, कालवाड़ रोड़, करधनी थाना के पास, झोटवाड़ा में होगी। शोकाकुल:- श्री भंवरलाल (सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक) (पति), मन्जू- कैलाश, विनिता- महेश (पुत्रवधू- पुत्र), गर्वेश (पौत्र) एवं समस्त करोड़ीवाल परिवार। 8003518707.हमारे पूजनीय पिताजी श्री कालूराम जी धमुणियाँ का स्वर्गवास दिनांक 01.06.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 03.06.18 को सायं 5 से 6 बजे तक हमारे निवास स्थान: श्योबक्स कुम्हार की ढाणी, वॉर्ड नं.12, ग्राम- निवारू पर होगी। शोकाकुल:- रामपाल, श्रवण, पांचूराम, चौथमल (भ्राता), बाबूलाल, गुल्लाराम, जगदीश, प्रभुदयाल, प्रमोद (पुत्र), कुलदीप, दीपक, रजत, हिमांशु, विजय (पौत्र) एवं समस्त धमुणियाँ परिवार। 9784137267, 9784137205.मेरी पुत्री हर्षिता शाह का आकस्मिक निधन 1.6.2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 3.6.2018 को सायंकाल 6.00 से 7.00 बजे तक हमारे निवास स्थान B-43, मॉडल टाऊन-B, जगतपुरा रोड पर रखी गई है। शोकाकुल:- जतीन कुमार शाह (पिता), अनिता (माता), सूचना व जनसंपर्क विभाग, भूपेन्द्र शाह (दादा) राज. वि.वि., भारतीय सीए संस्थान, राजीव शाह राज. पत्रिका, संजीव शाह (चाचा), संगीता- उत्पल कुमार (बुआ-फूफा), विरल- स्नेहा (भाई-भाभी), आस्था- मनन कुमार (बहन-बहनोई) एवं समस्त शाह परिवार। 9414344891.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती रूपा बैरागी का आकस्मिक निधन 31.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 03.06.2018 को शाम 5:00 बजे प्लॉट नम्बर ए-13, जय नगर कॉलोनी, हीरापुरा, लुनियावास, गोनेर रोड जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- गोविन्द बैरागी (पति)। मो. 8947062280.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती शशी गोविल धर्मप|ी स्व. श्री विजय कुमार गोविल का निधन 01.06.2018 को हो गया। तीये की बैैठक आज 03.06.2018 रविवार सायं 5.30 से 6.30 बजे नंदन कानन उद्यान सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास, पार्श्वनाथ कॉलोनी, DCM अजमेर रोड पर होगी। शोकाकुल:- अनुवाक- शिप्रा (पुत्र- पुत्रवधू), महेन्द्र- बीना, उमेश- नीरू , गिरिश- शशी (देवर- देवरानी), सोनल (पुत्री), यजत (पौत्र) एवं समस्त शोकाकुल परिवार। 9414038045, 8233421745.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती बसन्ती देवी धर्मप|ी स्व. श्री दुर्गादत्तजी रावत का देहान्त 01.06.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 03.06.2018 रविवार को सायं 5 से 6 बजे तक विश्वकर्मा एसोसिएशन भवन, रोड नं 1, मालपानी हॉस्पिटल के पास, सीकर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कैलाशचन्द, महेशचन्द (पुत्र), रामावतार, अशोक, दीपक, राकेश, आकाश, नितिन, निखिल, जितेन्द्र (पौत्र), पुनित, रोहित, नीरज, रेहांश, कनव (प्रपौत्र), देवीदत्तजी कुलवाल, शकुन्तला- हेमराजजी शाह, सावित्री- श्रीरामजी पटवारी, गायत्री- लक्ष्मणजी खारवाल (पुत्री- दामाद) एवं समस्त रावत परिवार, कालाडेरा वाले। 9783367705, 7339902399.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया बहन श्रीमती बसन्ती देवी धर्मप|ी स्व. श्री दुर्गादत्तजी रावत का देहान्त 01.06.2018 को हो गया है। जिनकी पीहरपक्ष की बैठक 03.06.2018 रविवार को सायं 5 से 5:45 बजे तक विश्वकर्मा एसोसिएशन भवन, रोड नं 1, मालपानी हॉस्पिटल के पास, सीकर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राधेश्याम, मोहनलाल, सीताराम, सत्यनारायण, ओमप्रकाश, सुरजमल (भाई), शंकर, महेश, नरोत्तम, हरिनारायण, दामोदर, मुरली, यशवन्त, सुरेन्द्र, प्रदीप, मुकेश (भतीजे) एवं समस्त दुसाद परिवार, नांगल कोजू।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कमल कुमार राजवानी का स्वर्गवास दिनांक 01.06.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 03.06.2018 को हमारे निवास स्थान दैवम, प्लाट नं.-1, राधानिकुंज ब्लाक-सी, मुहाना मण्डी पर सायं 5 बजे से 6 बजे होगी। शोकाकुल:- मीना राजवानी (धर्मप|ी), पुरूषोत्तम- ज्योति (भाई- भाभी), पंकज- जागृति (पुत्र- पुत्रवधू), गिरीश- किरन (दामाद- पुत्री), मनन (पौत्र) फर्म: श्री ओमसांई साड़ीज (सांगानेर)। मो. 9829487379, नोट: यह बैठक अन्तिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है की हमारे पूजनीय पिताजी श्री बोदनलाल जी सैनी का स्वर्गवास दिनांक 01.06.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 03.06.2018 को 5 से 6 बजे तक निवास स्थान सैनी मार्केट, गणेश विहार काॅलोनी, डिग्गी रोड़ सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- ईश्वरलाल, रतिराम, रामस्वरूप, शोराम, गोपाल, रामशरण (भ्राता), कल्याण, जुगल (पुत्र), एवं समस्त भगोरिया परिवार। 9983327877, 9828103690, 9828548811, 8890649884.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कजोडी देवी धर्मप|ी स्व. श्री नानूराम जी माऊल्या का स्वर्गवास शुक्रवार 01.06.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक रविवार 3.06.2018 को हमारे निवास स्थान माऊल्या की ढाणी, महाराजपुरा, निमेडा रोड पर दोपहर 2 से 4 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- सुरज्ञान, बाबूलाल, सुरजकरण, बिरदीचन्द, लालाराम, कल्याण सहाय (जेठ- देवर), शंकर, रामस्वरूप, बाबूलाल, लक्ष्मण, मोहरूराम, लालाराम, श्योजीराम, विनोद, सुशील, पुरण, रामफूल, मंगलराम (पुत्र) एवं समस्त माऊल्या परिवार। मो. 9928999649, 9929548222, 9982943504.मेरे पूजनीय पिताजी श्री राकेश कुमार शर्मा (कैलाश जी) (ICICI Bank) पुत्र स्व. श्री सत्यनारायणजी हाड़ा का आकस्मिक निधन दिनांक 1.6.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 3.6.2018 को सायंकाल 5.30 से 6.30 बजे स्थान शिव मंदिर सेन्ट जोसेफ स्कूल के सामने बरकतनगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सीमा (प|ी), रोहित- मधु (पुत्र- पुत्रवधू),गोपाल, गंगाशरण, पवन, रामस्वरूप (भ्राता), शालिनी-महेश (बहन-जीजा), प्रीति-चिराग (पुत्री-दामाद), मन्यु (पौत्र) एवं समस्त हाड़ा परिवार केशुपुरा वाले। 9828161193, 9983655321, 9352515225.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री छोटेलाल जी चौरासिया (कुमावत) का स्वर्गवास दिनांक 1.6.2018 को हो गया। तीये की बैठक आज दिनांक 3.6.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक ज्योति नगर, हाऊसिंग बोर्ड शिव पार्क पर होगी। शोकाकुल:- धनराज कुमावत (महामन्त्री राजा पार्क मण्डल भा.ज.पा.) हेमेन्द्र (हरि) (पुत्र), लालचन्द, कालूराम (भाई), नवरतन, खेमचन्द, राजू, मुकेश, श्याम (भतीेजे), नेहा, पीयूष, कनक, आयुष (पौत्र, पौत्री), बिमला-हरि नारायण (पुत्री-दामाद) एवं समस्त चौरासिया परिवार। मो. 9784591961, 9351335321, प्रेम बाई-जगदीश नारायण (बहन-बहनोई)।मेरे सुपुत्र नवीन चुंगलानी का आकस्मिक निधन दिनांक 31.05.18 को हो गया है। तीये की बैठक (जनाना-मर्दाना) रविवार 03.06.18 को सायं 6 बजे झूलेलाल मन्दिर, कंवर नगर,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अन्नु-ललित (माता-पिता), तारादेवी (दादी), लालचन्द, किशनचन्द (दादा), सुरेन्द्र, विनोद, हीरालाल, मनोज, दीपक, हेमन्त, प्रदीप (चाचा), आशीष, राहुल, विनीत, चिरांशु, मोहित (भाई)। प्रतिष्ठान:- शिव ट्रेडिंग कम्पनी, शंकर ट्रेडर्स, लक्ष्मी ट्रेडर्स (गणगौरी बाजार), प्रमोद ट्रेडर्स (कंवर नगर)। 9521678938, 9829738602.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय श्री जगदीशसहाय माथुर का आकस्मिक निधन 01.06.18 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 03.06.18 को सायं 5.30 से 6.30 बजे निवास स्थान E-48, रामनगर विस्तार योजना, लाइफ-लाईन हॉस्पिटल के पास, सोडाला,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मिथिलेश (धर्मप|ी), प्रतुल- मेघा, अतुल- सीमा, विपुल-बबीता, मुकुल-पूनम एडवोकेट (पुत्र-पुत्रवधू), तनुजा- मुकुल (पुत्री-दामाद), महेन्द्र, महेश, धमेन्द्र (भतीजे), इन्द्रा (भाभी), ऐश्वर्या, यश, शैली, कशिश (पौत्र, पौत्री)। 9460709003, 9929272268.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है। कि हमारे प्रिय कैलाशचन्द शर्मा (विद्युत विभाग) पुत्र हरिनारायण शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 1.6.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 3.6.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक हमारे निवास स्थान 12 मील वाटिका रोड लक्ष्मीपुरा पानी की टंकी हनुमान के सामने पर होगी। शोकाकुल:-हरिनारायण शर्मा (पिता), श्रीमती कान्ता देवी (रामी) (प|ी), जगदीश, सत्यनारायण, शिवशंकर, गोपाल (भ्राता), मुकेश, गिरीराज, अभिषेक, विष्णु, राम, लखन (भतीजे) एवं समस्त मंगलहारा परिवार। मो. 9950655300, 9351544154.अत्यन्त दु:ख के साथ किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती तुलसी देवी प|ी स्वर्गीय श्री कल्याणजी (कलजी) तोलम्बिया का स्वर्गवास 1.6.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 3.6.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान 101 टैगोर नगर करतारपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल-मलजी (देवर), राजेन्द्र, मोहन, गोविन्द, राजू, ताराचन्द, कैलाश (पुत्र), विष्णु, जितेन्द्र, बन्टी, मोनू, नरेन्द्र, त्रिलोक, रवि, कुन्दन, गोकुल, सन्नी, कृष्णा (पौत्र), गौरव, कुणाल, वीरू (पड़पौत्र) एवं समस्त तोलम्बिया परिवार। मो. 9828813843, 8209063180.हमारे कंवर साहब श्री राकेश कुमार शर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 1.6.2018 को हो गया है। ससुरालपक्ष की बैठक दिनांक 3.6.2018 को सायं 5.00 से 5.45 बजे Plot No.-775 बरकतनगर नीयर पानी की टंकी जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्री बसंतीलालजी-नर्बदा देवी, चांद देवी, श्री श्यामबिहारीजी शर्मा-पुष्पलता (सास-ससुर), रविप्रकाश, मुकेश, राकेश, विनोद, दीपक, मनोज (साले), (मयंक) एवं समस्त ढांचोलिया परिवार वाटिका वाले। मो. 9950557789, 9460383933.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती पुष्पा देवी धर्मप|ी स्व. श्री वासुदेव का स्वर्गवास दि. 1.6.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सैक्टर-1 झूलेलाल मन्दिर, मालवीय नगर, जयपुर में दिनांक 3.6.18 को सायं 6 बजे होगी। शोकाकुल:- स्व. हीरालाल- प्रिया, अशोक (काली)-नीता, चन्द्रकुमार-महक (पुत्र- पुत्रवधू), हरीराम (जेठ), गोरधनदास, खूबचन्द (देवर), रामचन्द-सुनीता, किशाेर कुमार- गीता (पुत्री-दामाद), जय कुमार, भरत, सुमीत, मानव (पौत्र), भावना, रागिनी (पौत्री) एवं समस्त भावनानी परिवार। फर्म:- रुद्राक्ष ऑटो केयर, रागिनी पावर टूलस। 9928739551.मेरी प्रिय पुत्री सुमन डंगायच (संतोष) धर्मप|ी श्री राजेंद्र जी डंगायच का स्वर्गवास 01.06.2018 को हो गया है। जिनकी पीहर पक्ष की तीये की बैठक 03.06.2018 को आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी सर्किल जयपुर पर 5:30 से 6:00 तक होगी। शोकाकुल:- सूरज देवी (माता), रमेश, महेश, राम (भ्राता), अवनीश, अंशुल, शुभम (भतीजे) एवं समस्त कूलवाल परिवार। फर्म:- खण्डेलवाल मेडिकोज, खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर, राम जैम्स जयपुर। मो. 9928910213.हमारे पूजनीय पिताजी श्री सूरज नारायण जी तम्बोली का स्वर्गवास दिनांक 1 जून 2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 3 जून 2018 रविवार शाम 5:00 से 6:00 बजे निवास स्थान लूनियावास के पास डी.एच. स्कूल में होगी। शोकाकुल:- सौरभ, नरेश, सत्यनारायण एवं समस्त डुगरसागरिया परिवार। मो. 9782478899, 9887016739.हमारे पूजनीय श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया पुत्र स्वर्गीय श्री कुन्दन मल जी (चौमूंवालों) का निधन 2 जून को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 4 जून को सुबह 8.30 बजे जैन मंदिर रोड नं. 2 मुरलीपुरा पर होगी। शोकाकुल:- शकुन्तला देवी (धर्मप|ी), मनोज- संगीता (पुत्र-पुत्रवधू), नंदकिशोर, महावीरप्रसाद, तेजप्रकाश, सुरेश, मोजेंद्र, नरेश, विजय, धर्मचन्द, राकेश (भ्राता), सुशील, राकेश, नितेश, नवीन, सुमित (भतीजे), पार्थ, नमन, नलिन, पुलकित, सौम्य, प्रनिल (पौत्र) एवं पहाड़िया परिवार(चौमूंवाले)। फर्म:-पार्थ इरिगेशन, जैन उद्योग जयपुर, कुंदनमल प्रकाशचंद जैन, चौमंू। सुसराल पक्ष:- पवनकुमार, दिलीपकुमार, निरंजनकुमार गंगवाल (मोरेना-M.P)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है। कि हमारे प्रकाश बैरवा पुत्र रामलाल बैरवा का आकस्मिक निधन 01.06.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 03.06.2018 रविवार को निवास स्थान- 376/327, जादौन नगर-A, महारानी फार्म, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- समस्त मूराडिया परिवार। 9799058767.हमारे पूजनीय श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया पुत्र स्वर्गीय श्री कुन्दन मल जी (चौमूंवालों) का निधन 2 जून को हो गया है तीये की बैठक सोमवार 4 जून को सुबह 8.30 बजे जैन मंदिर रोड नं. 2 मुरलीपुरा पर होगी। शोकाकुल:- हीरादेवी-रमेशचंद जी झांझरी (बहन-बहनोई), सुनीता-राकेश जी अजमेरा, अनिता, मीनू-कमल जी अजमेरा, नैना-पवन जी सेठी, शालू-विकास जी पाटनी, सीमा-संदीप पाटनी (पुत्री-दामाद)।With Profound Grief, We Inform The Sad Demise of our Mother Nalini w/o late Gangadharan Condolence Meeting Will Take Place At 77A, Laxmi Nagar South, Niwaru Road, Jhotwara On 03.06.18 At 6:00 to 7:00 Pm In Grief- Somarajan, Valsala, Anandan, Usha (Children) late Soman, Kamalasanan (Son in laws) Sudha rajan, Sudhamani (daughter in laws) Vismi, Suraj, Veena, Akshay, Krishna, Somapriya (Grand Children) 9314502590, 9829367582.हमारे पूजनीय श्री पूनमचन्द जैन(धोड़ीवाले) का स्वर्गवास 02.06.2018 को हो गया। तीये की बैठक 04.06.2018 को प्रात: 8.30 बजे भट्टारकजी की नसियां नारायणसिंह सर्किल पर होगी। शोकाकुल:- शान्तिदेवी (धर्मप|ी), अरूण, रूपचन्द- ऊषा, बलबीर- मोनिका (पुत्र-पुत्रवधू) भारती-भागचन्द (बहन-बहनोई), शारदा- सुमति, किरण- राजेन्द्र, तारा, मन्जु-सुशील, मनभर- प्रेमचन्द, सन्तोष-पदम, रेणु-सुशील, चित्रा-राजाबाबू, राकेश (पुत्री-दामाद), साहिल, सागर, इशु, अंशुल (पौत्र), कपिल- सीमा, शैलेष- शीतल, आशीष-देविका (दोहिता-दोहीतावधू), तनु- वैभव (दोहिती-दामाद) एवं समस्त बड़जात्या परिवार। ससुराल पक्ष:- सौगाणी/ गैंड़ाका परिवार। 9828533564, 2325455.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी रिसलदार मेजर ठा.सा. श्री पूरण सिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 31.05.18 को हो गया है। जिनकी नियमित बैठक ग्राम चितावा तह. कुचामन सिटी, जिला नागौर में होगी एवं एकादशा (जागरण) दिनांक 10.06.18 एवं द्वादशा (गंगोज) दिनांक 11.06.18 को होगा। शोकाकुल:- ठा.सा. हनुमान सिंह, अमरसिंह, सोभाग सिंह, महेन्द्र सिंह, सायरसिंह, किशोरसिंह (भ्राता), डॉ राजेन्द्र सिंह, भैरूसिंह, विरेन्द्र सिंह, सज्जन सिंह, नन्दुसिंह, भीष्मसिंह, जितेन्द्र सिंह, अंशुमान सिंह (पुत्र), क्षितिज, गौरव, सौरव, आदित्य (पौत्र) एवं समस्त मेड़तिया परिवार। 9414043214.हमारी प्रिय भारती तीर्थानी पुत्री नारायणदास तीर्थानी का गोलोकवास दिनांक 26.05.2018 को हो गया है। बैठक 03.06.2018 को सायं 6:00 बजे गीता पैलेस आमेर रोड जोरावर सिंह गेट जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- नारायणदास तीर्थानी, शीला तीर्थानी। मो. 9413238423, 9887931980.इंतेहाई अफसोस के साथ तमाम मोमिनीन को इत्तेला दी जाती है कि हमारे मोअजीज जनाब वालिद साहब मीर शराफत अली जैदी (रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर) का इन्तेकाल दिनांक 05.05.2018 को हो गया। वह 96 साल के थे। आप ऑल राजस्थान कानून के डी मास्टर थे। उनकी चहेलूम की मजलिसे 03.06.2018 इतेवार मुताबिक 18 रमजानुल मुबारक 1439 हिजरी के सुबहा 10 बजे बमुकाम इमाम बारगाह मीर शराफत अली जैदी साहब, मोती कटला, चार दरवाजा, जयपुर मुनअकिद होगी। मरहूम कि मगफिरत और दुआ के लिए आप सभी सबसे शिरकत की दरखवास्त है। 7568432695.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी श्री मदनलाल जी सोनी Retd. सब-इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का स्वर्गवास 02.06.2018 को हो गया है। उनकी शवयात्रा दिनांक 03.06.2018 को प्रात: 10 बजे 555, ऋषिगालब नगर, गलता गेट से लालडूंगरी मोक्षधाम जायेगी। शोकाकुल:- दिनेश, महेश, नरेश, मुकेश (पुत्र), मनीष, अनीष, दीपक, रोहीत, सौरभ, ध्रुव (पौत्र) एवं समस्त माँडण परिवार प्रागपुरावाले। 8952865825.हमारे पूजनीय पिता श्री जरनैल सिंह जी का स्वर्गवास 27.05.2018 को हो गया था। उनकी अन्तिम अरदास/ बैठक 03.06.2018 को 3- 4.00 बजे मालवीय नगर, गुरूद्वारा सेक्टर नं.-3, नियर सत्कार शोपिंग सेंटर पर होगी। शोकाकुल:- डॉ. जी.एस. कालरा एवं समस्त कालरा परिवार। 9829050655.