हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपाल लाल बागड़ा पुत्र स्व. श्री लादूराम बागड़ा का स्वर्गवास दिनांक 10.6.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 12.6.2018 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान ग्राम नरहरिपुरा तह. चाकसू, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरिनारायण (भ्राता), भौरीलाल, घासीलाल, छाजूलाल, ग्यारसीलाल, रूपनारायण, योगेश, हनुमान (पुत्र), रमेश, ओमप्रकाश, पंकज, CA राजकुमार, डॉ किशन, रामबाबू (पौत्र) एवं समस्त रावल्या परिवार। 7891704141.मेरे सुपौत्र देवराज सिंह (नानू) पुत्र राजेन्द्र सिंह राजावत (राज. पुलिस) का आकस्मिक देहान्त दिनांक 10.6.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 12.6.2018 मंगलवार को सायंकाल 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान राजपूत कॉलोनी, जयपुर रोड, बाईपास, दौसा पर होगी। शोकाकुल:- गंगासिंह चावण्डेडा (दादोसा), दुर्गासिंह (ताऊजी), रणगम्भीर सिंह (काकोसा), विनायक सिंह, कुलदीप सिंह (भ्राता) एवं समस्त राजावत परिवार ठिकाना चावण्डेडा (दाैसा)। मो. 9887765621, 9672640429. ननिहालपक्ष:- रघुवीर सिंह चौहान (asi राज. पुलिस) (नानोसा)।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती नाथी देवी धामाणी धर्मप|ी स्व. श्री छगनलाल जी धामाणी का स्वर्गवास दिनांक 10.6.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 12.6.2018 को सायंकाल 4 से 5 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेट नं. 2 नांगल राजावतान जिला दौसा पर होगी। शोकाकुल:- शम्भुदयाल, कजोड़मल, कैलाशनारायण, सत्यनारायण (चाचा ससुर), मक्खनलाल, नानगराम, महेशचन्द, किशन, भगवानसहाय, कन्हैयालाल (देवर), गोविन्दनारायण, मोहनलाल, सुरेशचन्द, रामदिनेश, राजेश, मोनू, मुकेश, सोनू, राजा, पंकज (पुत्र), विनोद, पवन, आशीष, मनीष, शंकर, शुभम, दीक्षित, अजय (पौत्र), कुशल, आर्यन, अंश, अविक, छोटू (प्रपौत्र), रियांशी, प्रियान्सी (प्रपौत्री) एवं समस्त धामाणी परिवार नांगल राजावतान (दौसा)। मो. 9950332455, 9829780563.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामेश्वरजी मेहता (पण्डा बाबा) का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 12.06.2018 मंगलवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक हमारे निवास स्थान- मेहता की ढाणी, सरनाडूंगर में होगी। शोकाकुल:- हनुमानसहाय, गोपाल, धन्नालाल, मांगीलाल, जगदीश, रामनारायण, गोपाल, रामनिवास, सीताराम, लालचंद, भगवानसहाय (पुत्र), शंकर, दामोदर, जितेंद्र, कमलेश (पौत्र)। 9928879544, 9785672023.हमारी पूजनीया श्रीमती नाथी देवी प|ी स्व. श्री छगनलाल जी धामाणी का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2018 को हाे गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 12.06.2018 को 4 से 4:45 बजे तक सीनियर सैकंडरी स्कूल, नांगल राजावतान- दौसा में है। तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- गणपतलाल (भाई), बाबूलाल, गोपालदास, कैलाश, भगवानसहाय, दुलीचन्द, नन्दकिशोर, रामलाल, मुरारीलाल, नरेश, रमेश, केदार, आलोक, गिर्राज, राधाकिशन, बाबू समस्त रावत परिवार, टोरडा वाले। 9414034049, 7742266655.हमारे प्रिय कल्याणसहाय जी सेवदा का आकस्मिक निधन 10.6.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 12.6.2018 सायंकाल 5 से 6 बजे वृन्दावन गार्डन गोविन्दगढ़ पर होगी। शोकाकुल:- कैलाशचन्द, फूलचन्द, मालीराम, सुरेश, श्यामसुन्दर (भ्राता), बिहारी, राकेश, राजेश, गोपाल, विजय (राधू), संदीप, आशीष (पुत्र), विशेष, रौनक, तनिष्क, करण, कुनाल (पौत्र) एवं समस्त सेवदा परिवार गाेविन्दगढ़। 9929228289, 6375103490.हमारे प्रिय श्री प्रमोद गोयल (बजाज) का स्वर्गवास दिनांक 10.6.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 12.6.2018 को दोपहर 2.00 से 3.00 बजे रामलीला मैदान, विराट नगर पर होगी। शोकाकुल:- मनभरी देवी (माता), लक्ष्मीनारायण, ओमप्रकाश (चाचा), घनश्याम, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, नन्दलाल, अशोक, देवेन्द्र, सुभाष, हेमेन्द्र (भाई), रितेश (पुत्र) एवं समस्त बजाज परिवार। मो. 9928268080.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री छगनलाल जांगिड़ का स्वर्गवास दिनांक 10.6.2018 को हो गया। तीये की बैठक 12.6.2018 को बी.एस. पैराडाइज, हरमाडा घाटी, सीकर रोड, जयपुर पर शाम 5 से 6 बजे तक होगी। शोकाकुल:- चिरंजीलाल, जगदीश नागर, बजरंगलाल, लक्ष्मण (भ्राता), उमेश, आशीष, राकेश, सतीश, संदीप, लक्ष्य (पुत्र) एवं समस्त संगवाल परिवार। 9352956656, 9610553945.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कानी देवी धर्मप|ी स्व. चन्दाराम निठारवाल का स्वर्गवास दिनांक 10.6.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 12.6.2018 को हमारे निवास निठारवालों की ढाणी जैतपुरा पर सायं 4.00 से 5.00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- प्रभात निठारवाल (पूर्व सरपंच) गोपाल लाल, लालचन्द (पुत्र), रामनारायण, गोत्तम (पौत्र), कृष्ण, अनिल एवं समस्त निठारवाल परिवार। 9314437194.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय राकेश मिश्रा पुत्र स्व. श्री सोमदत्त मिश्रा का स्वर्गवास 10.06.2018 को हो गया है। तीये की बैठक आज 12.06.2018 को सायं 5:30 से 6:30, राम मंदिर, वर्धमान नगर-बी पर होगी। शोकाकुल:- गीता देवी (माताजी), रमाकान्त (चाचाजी), सुनीता (प|ी), अभिषेक (पुत्र), अक्षिता (पुत्री), शशीकान्त, मुकेश, पीयूष, परिवेश, परितोष (भ्राता) एवं समस्त मिश्र परिवार। मो. 9414787986, 9590016254.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी प्रिय धर्मप|ी श्रीमती पूर्णिमा भार्गव प|ी कृष्णकुमार भार्गव (लाला) का स्वर्गवास दिनांक 10.06.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 12.06.18, मंगलवार को सायं 5:30 से 6:30 तक गंगा मैरिज गॉर्डन, निवारू रोड़ पर रखी गयी है। शोकाकुल:- संतोष भार्गव (जेठानी), पराग- कनिका (पुत्र- पुत्रवधू), कामना- राजीव (पुत्री- दामाद), राजीव- रीता, मनोज- सारिका, संदीप- साेनिया, विनोद- गरिमा (भतीजा- बहु), मधु (बहन), सुमन- मुनेश (बहन- बहनोई), दिव्यांशी (पौत्री), कविश (पौत्र) एवं समस्त भार्गव परिवार। 9460386602, 9352244551.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि कैलाश सैन, बाबूलाल सैन की पूजनीया माताजी श्रीमती गंगा देवी धर्मप|ी स्व. श्री नानगराम जी सैन का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 12.06.2018 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक निवास स्थान E-172, झालाना डूंगरी फेज-III नर्सरी के पास जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बद्रीजी, जगदीश जी, लालाराम जी, कमल, अजय, विनय, प्रकाश, पीयूष, यश एवं समस्त मण्डौरा पडिहार परिवार। 9351851345, 9950171071.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी मन्जू देवी शर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 10.06.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 12.06.2018 मंगलवार को अपने निवास स्थान प्लाट नं.5, राज विहार lll, सिंवार मोड़, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- बनारसीलाल (पति), नीरज, धीरज, रवि (पुत्र), सत्येन्द्र, युवराज (पौत्र) व समस्त बागोलिया मिश्र परिवार। 9950275903, 9664294121.हमारी पूजनीया बहन देवी पुत्री स्व. श्री विशनदास का स्वर्गवास 10.6.2018 को हो गया। तीये की बैठक 12.6.2018 मंगलवार को सायं 5.30 से 6 बजे जय सियाराम धर्मशाला गंगापोल पर होगी। शोकाकुल:- लोकूमल- दयावन्ती, लीलावन्ती (प|ी स्व. सुन्दरदास जी) (भाई- भोजाई), विनांद, प्रदीप, मनोज, राजकुमार (भतीजे) समस्त कीर्तानी परिवार। 9314248368. प्रतिष्ठान:- दया एन्टरप्राईजेज, जयपुर।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सावित्री देवी धर्मप|ी स्व. रामलाल मोदी का स्वर्गवास 10.06.2018 को हो गया। तीये की बैठक 12.06.2018 को दोपहर 1- 2 बजे तक अणुविभा केन्द्र मालवीय नगर, गौरव टावर के सामने होगी। शोकाकुल:- मोहनलाल- चित्रा, कृष्णकुमार (गप्पू), तुलसीराम- लक्ष्मी (पुत्र- पुत्रवधू), चन्द्रकला, कमला (देवरानी), सीताराम (देवर), दामोदरदास, बद्रीनारायण, राजेन्द्र (भतीजे), मनमोहन (नन्दोई), कृष्णा- ओमप्रकाश, सरोज- कृष्ण कुमार, चन्द्रकान्ता- गिरधारी (बेटी- जंवाई), मनोज, मुकेश, मनीष, महीप, विष्णु, कौशल (पौत्र), प्रिया- जितेन्द्र (पौत्री- जंवाई), संदीप, विनित, आशीष, नितिन, सचिन (दोहिते), अभिषेक, अंकित, अक्षय, अनुज, अुशुल, आयुष (प्रपौत्र), पूजा, प्रिया, पारूल (प्रौत्री) समस्त मोदी परिवार। 9829378227.हमारे पूजनीय श्री बन्शीधर जी रावत बूजवालो का स्वर्गवास दिनांक 10.06.18 को हो गया है। जिनकी ससुरालपक्ष की तीये की बैठक दिनांक 12.06.18 को 5.15 से 5.45 तक पंडित सुरेश शर्मा बाग, गीता पैलेस के सामने,आमेर रोड पर होगी तथा तत्पश्चात मुख्य बैठक गीता पेलेस मे सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- सत्यनारायण गुप्ता एडवोकेट, विजयकुमार, रामअवतार, कृष्णअवतार, कैलाशचंद, जगदीशनारायण (CA), दीपक, आशीष एवं समस्त ताम्बी परिवार दौसावाला। 9799298881, 9001893895.हमारे पूजनीय श्री बंशीधर रावत का स्वर्गवास दिनांक 10.06.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 12.06.18 को सायंकाल 5 से 6 बजे तक गीता पैलेस, जोरावरसिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- शांतिदेवी (धर्मप|ी), गंगाशंकर, शिवशंकर (पुत्र), जगदीशप्रसाद, हरिशंकर (भ्राता), द्वारकाप्रसाद, सतीश, भागीरथ (भतीजे), अर्पित, अक्षत (पौत्र), गुलाबी देवी- राधामोहन काठ, सम्पत्ति- सत्यनारायण सामरिया (बहन-बहनोई), उषा- नरेशजी मेठी, सावित्री- रामजीलाल बडाया (पुत्री-दामाद) एवं समस्त रावत परिवार बुजवाले। फर्म: अक्षत एजेन्सी, गुर्जरघाटी, जयपुर। 9314315524, 9829199412.हमारी पूजनीया बुआजी श्रीमती सावित्री देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामलाल मोदी का स्वर्गवास 10.06.2018 को हो गया है। पीहर पक्ष की तीये की बैठक 12.06.2018 को दोपहर 1 से 1:45 बजे तक अणुविभा केेन्द्र मालवीय नगर गौरव टावर के सामने होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल, रामदास, मदनलाल, कृष्णगोपाल, भगवान सहाय (भतीजे) एवं समस्त सिंघल परिवार महुवा मंडावर वाले। मो. 9667460440, 9413380529.मेरे पूजनीय पिताजी श्री रमेश राजपूत (Retd, JDA) पुत्र स्व. श्री भगवान दास ढलैया का आकस्मिक निधन दिनांक 10.06.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 12.06.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक अणुविभा केन्द्र, गौरव टॉवर के सामने, मालवीय नगर पर होगी. शोकाकुल:- श्रीमती सत्यवती (माता), भोलाराम (चाचा), चेतनदास, राजकुमार (भ्राता), रजनी-सुरेश (बहन-बहनोई), रणवीर-शीतल (पुत्र-पुत्रवधू), आशीष-देविका (भतीजा-भतीजावधू), पीयूष (भतीजा), शालू-राजीव, नीतू-दीपक, नमिता-यश (पुत्री-दामाद), रुचिता (पौत्री), लक्ष्यराज (पौत्र), साक्षी, ट्यूलिप, रुथ (दोहिती), अभिषेक (दोहिता) एवं समस्त मण्डावरा परिवार। मो. 7737868000.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री हनुमानसहाय शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 10.06.18 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 12.06.18 को सायं 5 से 6 बजे पोण्ड्रिक उद्यान, ब्रह्मपुरी में होगी। शोकाकुल:- सुरेश शर्मा (मानका) एडवोकेट (संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ-जयपुर शहर),रमेश शर्मा, अशोक शर्मा (विष्णु) एडवोकेट (पुत्र), बाबूलाल, गिर्राज, सुखदेव, कन्हैयालाल, राधाबल्लभ, राकेश (भतीजे), अंकित, हर्षित, रचित, दिशान्त (पौत्र) एवं समस्त मानका परिवार। 9829298518, 9828071540, 9314505969.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि रेखा मेहरा प|ी मनोज कुमार मेहरा (एडवोकेट) का आकस्मिक निधन दिनांक 10.6.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 12.6.2018 को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक बजरंग पार्क, बी-ब्लॉक, महेशनगर पानी की टंकी के पीछे रखी गई है। शोकाकुल:- मोहनलाल (ससुर), खेमचन्द, राजेन्द्रकुमार, निक्कू (चाचा ससुर), सुजीतकुमार (जेठ), मुकेश, मनीष, महेन्द्र, हेमन्त, रामेश्वर, यश, आर्यन। सेजल (पुत्री) एवं समस्त मेहरा परिवार। 9829410838, 9461201313, 9309223434.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती शान्ती देवी (धर्मप|ी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जी पाटनवाला) का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2018 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 12.06.2018 को सांय 5:30 से 6:30 बजे तक श्री अग्रसेन भवन, गीजगढ़ विहार, हवा सड़क, नन्दपुरी, सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल- सतीश पाटनवाला, अनिल पाटनवाला (पुत्र) मनमोहन, चन्द्रमोहन, ब्रजमोहन, विनय पाटनवाला एवं समस्त पाटनवाला परिवार 9413444968, 0141-2291433हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती फूल कंवर प|ी स्व. श्री दिलीप सिंह राजावत का आकस्मिक स्वर्गवास 10.06.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 12.06.2018 मंगलवार को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक प्लॉट नं. 80, विकास नगर के पास, सैनी कृषि फार्म, मुरलीपुरा पर होगी। शोकाकुल:- गोपाल सिंह, रामसिंह, बाबूसिंह (देवर), अमर सिंह, राजसिंह, राजेश सिंह, यतेन्द्र (पुत्र), मंजू कंवर- रतन सिंह, अंजू कंवर- अमर सिंह (पुत्री- दामाद), विजय सिंह, शुभम सिंह, तुषार सिंह (पौत्र) एवं समस्त राजावत परिवार। 9982224364, 9414077075.अत्यन्त दु:ख से सूचित किया जाता है हमारे प्रिय दामाद श्री रमेश चन्द्र राजपूत (रि. JDA) का स्वर्गवास 10.6.2018 को हो गया। जिनकी ससुरालपक्ष की तीये की बैठक 12.6.2018 मंगलवार को सायं 5.30 से 6 बजे अणुविभा केन्द्र गौरव टॉवर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रमेशचन्द सोनी, महेशचन्द सोनी (साले), अमित, सुमित, मनीष, गर्वित, गोपाल एवं समस्त मौन परिवार। 8562038956, 9828227099.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती उषा रानी स्याल धर्मप|ी स्व. श्री दर्शन लाल स्याल का स्वर्गवास दिनांक 10.6.2018 को हो गया है। चौथे की बैठक दिनांक 12.6.2018 को सायं 4.00 से 5.00 बजे सामुदायिक केंद्र, केशव नगर, सिविल लाइन्स जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- दीपक- वाणी स्याल (पुत्र- पुत्रवधू), डॉ. अंजू- डॉ. रविंदर (पुत्री- दामाद), डॉ. दिव्या- डॉ. अनुज (दोहिती- दामाद), दिव्यांशु- राधिका (दोहिता- दाेहितावधू), रूद्राक्ष, कार्तिकेय (पौत्र) एवं समस्त स्याल परिवार। निवास: 17, केशव नगर, सिविल लाइन्स जयपुर। मो. 9950953260.हमारे पूजनीय पिताजी श्री दुलीचन्द विनायक का देहान्त दिनांक 09.06.2018 को हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक (उठाला), दिनांक 12.06.2018 मंगलवार को सायंकाल 3 से 4 बजे श्री राम मन्दिर, आदर्श नगर, जयपुर में रखी गयी है। शोकाकुल:- ललित विनायक- सीमा, रजनीश विनायक- आशा (पुत्र-पुत्रवधू), सुमन -विजय,सविता- राजेश, सीमा- अमरप्रकाश (पुत्री- दामाद) मो. 9829370553, 9530400867.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती हरि कांता तनेजा का निधन दिनांक 09.06.2018 को हो गया। चौथे की बैठक 12.06.2018 मंगलवार दोपहर 3 से 4 बजे, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम, राम गली नंबर 5, राजा पार्क, जयपुर में है। शोकाकुल:- अजय एवं कुसुम तनेजा (पुत्र-पुत्रवधू), स्वर्गीय शम्मी एवं अमिता तनेजा (पुत्र-पुत्रवधू), अभया एवं वरूण चावला (पौत्री-दामाद), शोभित तनेजा (पौत्र), आरव तनेजा (पौत्र)। मो. 9314831000, 8094444609.हमारी पूजनीया श्रीमती भगवानी देवी प|ी सुणाराम देवन्दा का स्वर्गवास 10.6.2018 को हो गया। बैठक हमारे निवास स्थान तातेड़ा मोड़ नांगल कला पर लगातार रहेगी। शाेकाकुल:- सुणाराम (पति), आेमप्रकाश चौटाला (कर्मचारी नेता पीएचडी), महेन्द्र (वकील), कैलाश, हरीसिंह (पुत्र), सहजाराम (पूर्व सरपंच), गुल्लाराम, छाजुराम, मीठालाल, सुण्डाराम, रामेश्वर, सरदार, बक्शाराम (जेठ), प्रभातीलाल, सागर (देवर), जगदीश (ठेकेदार), भगवानसहाय (ग्राम सेवक), गोविन्द, भीवाराम, अशोक, सुरेश, मदन, बिजयपाल एवं समस्त देवन्दा परिवार। 9414820911.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रतन कंवर धर्मप|ी ठा. मूल सिंह जी (ठिकाना सुराणा) का स्वर्गवास दिनांक 9.6.18 को हो गया है। जिनका हरिकीर्तन दिनांक 20.6.18 को सायं एवं गंगापूजन प्रात: 21.6.18 को होगा। स्थान सुराणा मनोहरपुर दिल्ली रोड। शोकाकुल- समस्त शेखावत परिवार। 7976137313.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण झालाणी का स्वर्गवास दिनांक 11.06.18 को हो गया है। जिनकी शवयात्रा दिनांक 12.06.18 को प्रात: 8 बजे हमारे निवास स्थान प्लाॅट नं.- 88, शिवमार्ग, मानसरोवर कॉलोनी, झोटवाडा से रवाना होकर झोटवाडा श्मशान जायेगी। शोकाकुल:- शंकर, राजेन्द्र, द्वारका, दिनेश, मुकेश, गोविन्द (पुत्र), बनवारी (भ्राता), तरूण, शुभम, अक्षय, निमिष, हिमांशु, तनिष्क (पौत्र) एवं समस्त झालाणी परिवार (पचारवाले)। 9351159324, 9351646751.अत्यंत दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती मधु देवी नारनोली (सोनी) का असामयिक निधन दिनांक 11.6.18 सोमवार को हो गया है। जिनकी शवयात्रा हमारे निवास बी-17 गोविन्द नगर (पूर्व) गोविन्द मार्ग से ता. 12.6.18 मंगलवार को सुबह 10.00 बजे रवाना होकर कागदीवाड़ा श्मशान घाट (ब्रह्मपुरी) जावेगी। शोकाकुल- ब्रजलाल (ससुर), राकेश कुमार (पति), मनोज (देवर), देवराज (पुत्र), प्रतीक, मयंक (भतीजे) एवं समस्त नारनोली परिवार रामगढ़ शेखावाटी वाले पीहरपक्ष- बद्रीप्रसाद जमुवाल (पिताजी), गोपाल, नीरज, शरद (भाई फतेहपुर शेखावाटी वाले (दिल्ली) मो. 9667500308.With profound grief we sorrowfully inform, the sad demise of Mrs. P. Fernandez (Thankam Joy), Wife of Mr. J. M. Joy who passed away at 12.15 pm on 11.06.2018. 11 Satyendra Colony, Laxmi Nagar, Hatwara Road. Deeply Mourned by Mr. J.M. Joy (Husband), George Grover - Pinky Grover (Son-in-Law & Daughter), Victor Emanuel - Leena Victor (Son-in-law & Daughter), Julian Joy - Sumitra Joy (Son & Daughter-in Law). Funeral Mass will be conducted on 13.06.2018 (Wednesday) at St. Xaviers Church, C-Scheme at 4 pm.हमारे पूजनीय राजकुमार जी शाह (Retd. Sr. A.O., RVPN) पुत्र स्व. मिलापचन्द शाह का स्वर्गवास 11.6.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 13.6.2018 को प्रातः 8.30 बजे निवास 2600, नागौरियों का चौक, घी वालों का रास्ता पर होगी। शोकाकुलः विमला (धर्मप|ी), राकेश अनिला, राजेश-अल्का, देवेन्द्र, महेन्द्र, सुरेन्द्र (भ्राता-भ्रातावधू), CA रवि-श्रुति, ऋषि-सृष्टि प्रतीक, अभिषेक (पुत्र-पुत्रवधू), शान्तिकुमार (चाचा), आव्या, रियांश (पौत्री, पौत्र), आशा-फूलचन्द, अरुणा-कैलाशचन्द (बहन-बहनोई), आशिका-प्रवीण, प्रियंका-आशीष, दीपिका-अंकित, शुभम-दीपक (पुत्री-दामाद)। ससुरालपक्षः- बिदामी देवी (सास), डॉ. रमेश चन्द, प्रकाश, महेश, राकेश, दिनेश, संदीप एवं समस्त सेठी परिवार, जोबनेर वाले। 9928405150.