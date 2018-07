Manyata @ The Pink Mirror

Manyata @ The Pink Mirrorइस सेमी ब्राइडल ऑउटफिट को ट्रेडिशनल का रखते हुए रॉयल ब्लू में डिज़ाइन किया गया है। जिसे हैंड स्टोन वर्क ने पूरा किया।Gunjan and Jyoti @ Blendsजयपुर | शहर में मंगलवार को दो वुमन आंत्रप्रिन्योर शालिनी अग्रवाल और रेखा खेतान ने दो लाइफस्टाइल एग्जीबिशन एस्पिरेशन और जाह्नवी आयोजित की। इनमें 150 से ज्यादा एग्जीबिटर ने हिस्सा लिया।होम मेड प्लम स्क्वॉशबिजोरिया नीबू को रोज अपनी डाइट में जोड़ने से कॉलेस्ट्रॉल, महिलाओं में हार्ट स्ट्रोक और हेयर लॉस जैसी परेशानियों का असर कम किया जा सकता है। वहीं प्लम का स्क्वॉश एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। एग्जीबिटर गुंजन जैन इन प्रोडक्ट्स को किसी मशीन में नहीं बल्कि घर पर विडोस तैयार करती हैं। ऐसे ही कई प्रोडक्ट्स एसएमएस कन्वेंशन में लगी लाइफस्टाइल एग्जीबिशन, एस्पिरेशन में दिखे। 100 से ज्यादा एग्जीबिटर ने होममेड आइटम्स के अलावा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और राखियां भी शोकेस कीं।गार्डन-होम डेकोर आइटम्सहोटल हॉलिडे इन में आयोजित एग्जीबिशन जाह्नवी में डिजाइनर होम और गार्डन डेकोर के आर्टिकल्स नजर आए। यहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद से आए पार्टिसिपेंट्स ब्राइडल वियर के साथ फैशन एक्सेसरीज भी लाए हैं।Lifestyle ExhibitionRiana @ Prisha Art Creationदो एग्जीबिशंस में फैशन, फूड व डेकोर के नए कॉन्सेप्टShreya & Sunita @Pock-ItLaxmi and Pooja@ Kota Drape U कोटा डोरिया मटेरियल में पिंक और ग्रीन कलर्स को अमूमन गोल्डन साथ पूरा किया जाता है।कोलकाता के कदम हाट के प्रोडक्ट्स प्लास्टिक को रीसायकल कर क्लच, पर्स, बैग आदि में तब्दील किये जाते हैं। जिसे सिर्फ महिलाएं ही बनती हैं ताकि उन्हें एम्पॉवर किया जा सकें। इन प्रोडक्ट्स के लिए पायल नाथ सीमेंट की बोरी को भी इस्तेमाल में लेती हैं, जिससे इन प्रोडक्ट्स की ख़ूबसूरती बढ़ सके।Home-made cosmetics@ YashasviRitu Deswal @ Pashaलखनऊ के डिजाइनर राघव अपने शहर के काम को दुनिया भर में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ चिकन वर्क ही नहीं बल्कि इसके साथ वह पिट्टन, गोटापत्ती और मुकेश का काम भी कंबाइन करते हैं। जो इसे एथनिक व ट्रेडिशनल बनाता है।Ginisha Devani @ Suryanshi राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला की ट्रेडिशनल जूलरी से इंपायर होते हुए इस कलेक्शन को मिनिमल और क्लासिक लुक दिया गया है। जिन्हे इंडियन के साथ -साथ वेस्टर्न ऑउटफिट के साथ कंबाइन किया जा सकता है।