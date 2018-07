द एनचांटेड गार्डन थीम पर लेडीज ने मनाई 20वीं एनिवर्सरी

Neelam & SeemaNeetu, Ritu & Archanaसिटी रिपोर्टर | जयपुरबूंदों की फुहार, कुछ ख्वाब और कई यादें। यह मौका था सोनी क्लब की 20वीं एनिवर्सरी का। जहां लेडीज के बीस सालों के इस रिश्तों का जश्न बनाया गया। टोंक रोड स्थित होटल रेडिसन ब्लू में हुई यह पार्टी ‘द एनचांटेड गार्डन' थीम पर आधारित रही। इस थीम के चलते लेडीज का ड्रेस कोड ‘लुक गॉर्जियस इन ड्रेप्स एंड कैंप्स' रखा गया। क्लब की इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में क्लब की 123 लेडीज ने हिस्सा लिया। जिनके अनुभव को दुगुना करने के लिए पार्टी में न गेम्स की कमी रही न म्यूजिक की। इनमें बलून गेम्स भी शामिल थे, जिसमें लेडीज को ज्यादा से ज्यादा बलून्स को अपने आउटफिट के साथ मैच कर-कर वॉक करना था। साथ ही यहां पंजाबी व हिंदी डांस नंबर्स भी प्ले हुए। क्लब की सुमन डागा ने बताया कि यह पार्टी सभी के लिए बहुत अहम थी क्योंकि यहां बीस साल से हमारे साथ जुड़ी लेडीज भी इनवाइटेड थीं। वहीं जो लेडीज अपने बिजनेस में बहुत एक्टिव हैं उनके लिए भी बेहतर अवसरों के लिए मीट अप कराया गया।NehaNiti & SavitaShilpa, Rakhi, Seema & AnkurLalita & other ladies playing with baloons..!!Rakisha, Kavita, Deepa, Manju, Manisha, Hema, Suman, Ritu and ShraddhaAyushi, Lakshmi, Radhika, Laveena, Neha & ShwetaGauri