￼ चौथे की बैठक ￼

हमारे पूजनीय सम्पत नारायणजी तिवाड़ी (दाधीच) का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम पारली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक पर रखी गई है। शोकाकुल:- सत्यनारायण, गोपाललाल, रमेशचंंद (भ्राता), घनश्याम, अशोक (पुत्र), गोवर्धन, राजेन्द्र, अंबिकाशरण, कैलाश (भतीजे) एवं समस्त डीडवानिया (तिवाड़ी) परिवार। 9351594233, 7665556576, 8432148405.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है, कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती नाना देवी धर्मप|ी श्री मोतीरामजी कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 को सायं 5:30- 6:30 तक चौपड़ा मैरिज गार्डन करणी पैलेस रोड़ पांच्यावाला पर होगी। शोकाकुल:- सूरजमल, रामनारायण, तुलसीराम (पुत्र), ज्ञानचन्द, हनुमान, तेजप्रकाश, रविन्द्र, अशोक (पौत्र) एवं समस्त तुनगरिया परिवार। 9928858021, 9828703452.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे यहाँ कैलाश, दिनेश, मुकेश, राकेश के पिताजी श्री राधेश्याम जी मिश्र का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.07.2018 बुधवार को सायं 4.00 से 5.00 बजे रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय बडियाल कलां पर होगी। शोकाकुल:- रामजीलाल मिश्र (भाई), देवीसहाय, सुरेश, राधाकृष्ण, घनश्याम, गोपाल, ओमप्रकाश (भतीजे), श्याम सुन्दर, भूपेन्द्र, दीपक, लव, दिव्यांश, जतिन, लक्की, वैभव (पौत्र) एवं समस्त मिश्र परिवार बडियाल कलां, मो. 7339879719, 9571686564.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि शिव कुमार सोनी दत्तक पुत्र स्व. श्री मुंशी लाल सोनी (पूर्व सरपंच मंडावरी) पुत्र श्री गणपतलाल सोनी (पीपलदा वाले) का आकस्मिक निधन 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.07.2018 को दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक भागवत भवन गुरुद्वारा के पीछे हीदा की मोरी रामगंज जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- घनश्याम, सीताराम (मामा), दामोदर, सुरेश, महेश, रमेश, विनोद, विष्णु (भाई), सुमित, कर्ण (पुत्र) एवं समस्त ढिल्लीवाल परिवार मंडावरी। श्यामलाल (ताऊ), सत्यनारायण (चाचा), गिर्राज, भगवान, सतीश (भाई) पीपलदा वाले। 9460501378, 7023141384, 9799344041, 8094111222. फर्म:- मुंशीलाल शिव कुमार (ज्वेलर्स)।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्रवधू श्रीमती सुमन शर्मा धर्मप|ी श्री रामअवतार शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 को सायं 3 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान बीलामाता, पोस्ट लाम्बाकलां (टोडारायसिंह) टोंक पर होगी। शोकाकुल:- मदनलाल शर्मा, रामअवतार शर्मा, 9983019305, 9166114444, 8769625229.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सुशीला देवी गोयल का देवलोकगमन 09.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.07.2018 को सायं 4 से 5 बजे श्री राधा गोविन्द मंदिर, ए- 4, अग्रसेन नगर, महेश नगर, निज निवास के पीछे जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बनवारीलाल गोयल (पति), असरफी देवी (सास), गोपी, रतनगोपाल, राजेन्द्र, मुकेश (देवर), सुनील, अनिल, कृष्णा (पुत्र), कनकलता- दिनेशजी (पुत्री- दामाद), वंश, दक्ष (पौत्र) एवं समस्त गोयल परिवार पावटा वाले। फर्म:- गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, हिण्डौन सिटी, 9460575075, सिद्धी विनायक मेडिकल, अग्रसेन नगर, जयपुर। 9314006961.पूजनीया श्रीमती गीतादेवी धर्मप|ी स्व. शीतलाप्रसादजी शर्मा का आकस्मिक देहावसान 09.07.2018 हो गया। तीये की बैठक 11.07.2018 बुधवार सायं 5-6 बजे ब्राह्मण धर्मशाला रींगस पर होगी। शोकाकुल:- अजय, आशीष शर्मा (पुत्र), वैद्य रामगोपाल, वैद्य केदारमल, वैद्य शंभूदयाल, डाॅ. मातादीन, रामजीलाल शर्मा (देवर) समस्त नरेड़ा परिवार।श्रीमती प्रेमवती गुप्ता धर्मप|ी श्री राधेलालजी गुप्ता (कुम्हेर भरतपुर वाले) का स्वर्गवास 10 जुलाई मंगलवार को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार 11 जुलाई को सायं 5 से 6 बजे रखी गई है। स्थान: सोमेश्वर पार्क (निवास 119/411 के सामने) अग्रवाल फार्म, थड़ी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर। शोकाकुल:- राधेलाल गुप्ता (पति), राजेश- मिथलेश, हरेकृष्ण- अंजना (पुत्र- पुत्रवधू), सुरेशचन्द जैन (दामाद), सुमन- ज्ञानचन्द जी बंसल (पुत्री- दामाद), पुनीत, सागार (पौत्र), सतीश- रामा, विमल- अनिता, मुकेश- सुनीता (भतीजे- बहू)। प्रतिष्ठान:- शिवशक्ति हौजरी, जयपुर, पुनित ट्रेडिंग कम्पनी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे दामाद श्री शिवकुमार सोनी दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री मुंशीलाल सोनी (पूर्व सरपंच मंडावरी वाले) पुत्र श्री गणपतलाल सोनी स्वर्गवास 09.07.2018 को हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक 11.07.2018 को दोपहर 3:00 से 3:45 तक खण्डेलवाल स्कूल हीदा की मोरी गुरूद्वारा के पीछे एकत्रित होकर मुख्य बैठक भागवत भवन हीदा की मोरी जायेगी। शोकाकुल:- भौंरीलाल (ससुर), रामअवतार स्वर्णकार (ESI), गिर्राज, मोहनलाल, ओमप्रकाश, मुरारीलाल, नवलकिशोर, राजेश ,कमलेश कुमार (साले) एवं समस्त जोड़ा परिवार मलवास वाले मुरलीपुरा स्कीम जयपुर। 9414322835, 9414970319, 9414476254, 9414775733.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है हमारे परम पूजनीय पिताजी मूलचन्द उपाध्याय का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 बुधवार को सायं 05:00 से 06:00 बजे तक निवास स्थान धन्वन्तरी हॉस्पिटल के सामने, किड्स क्लब स्कूल के पास प्लाॅट नं. 17 रघु विहार, मानसरोवर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नवीन चन्द उपाध्याय, मुनेश उपाध्याय (पुत्र), देवाशिष उपाध्याय (पौत्र), गुंजन उपाध्याय (पौत्री) एवं समस्त उपाध्याय परिवार। मो. 9314692840, 9314763797.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री नन्दकिशोर मंगवानी का स्वर्गवास 09.07.18 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 11.07.18 को सायं 6 बजे पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरीश- प्रीति, ईश्वर (पुत्र-पुत्रवधू), गोदावरी- बबलजी, सीता- कमलजी, रजनी- लालचन्दजी (पुत्री- दामाद), माेहन, वासुदेव, तुलसी, विनोद, गोविन्द, जयकिशन, रमेश, बाबूलाल (भतीजे), धर्मादेवी, मोहिनी देवी- किशनचन्द (बहन- बहनोई) फर्म:- झूलेलाल रेस्टोरेन्ट, डी-110, 117, चांदी की टकसाल, कंवर नगर, लक्ष्मी फैशन, नाहरगढ़ थाने के पास। 9929034625, 9314054796.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपीनाथ जी का स्वर्गवास 09.07.18 को हो गया। तीये बैठक 11.07.18 को दोपहर 12 से 3 बजे निवास स्थान गांव गुनावता, अामेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सूरजनाथ, शम्भूनाथ, फैलीनाथ (भ्राता), लल्लूराम योगी, रामफूल (पुत्र), दिनेश, कानाराम, डॉ लोकेश एवं समस्त जैसाभाटी परिवार। 9660245139, 9829870950.हमारे पूजनीय पिताजी श्री गणेशनारायण नेकाडी (काकाजी जयगुरूदेव वाले) का संतलोकवास दिनांक 09.07.18 को हो गया। बैठक दिनांक 11.07.18 को सायं 5.30 से 6.30 तक निवास स्थान C-39, प्रेम कॉलोनी, तारों की कूंट, टोंकरोड़,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- देवाराम (Rt.P.W.D.), श्रीमती चौथीदेवी (पुत्रवधू), प|ी स्वर्गीय भगवानसहाय (P.H.E.D), गोविन्दनारायण (P.H.E.D), रामचन्द्र (W.E), सुनीलकुमार (R.S.E.B) (पुत्र), करणजी, देवाराम, रामधन डोई (कृषि विपणन बोर्ड), रविशंकर (देवस्थान), भंवर, छोटू (भतीजे), निरंजन, अरविन्द, सतीश, हेमन्त, महेश (पौत्र), नितिश, मयंक, चित्रांशु, वंश, आदित्यकुमार (प्रपौत्र) एवं समस्त नेकाडी परिवार। 9309043535.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती सोनी देवी प|ी स्व. श्री श्यामलाल जी राजोरा का स्वर्गवास दिनांक 9.7.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.7.2018 को दोपहर 1 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान दहमीकला पर होगी। शोकाकुल:- छितरमल, बाबूलाल, दुर्गालाल (पुत्र), पूरणमल, फूलचन्द, पप्पूलाल, श्रवण, दिनेश, महेश (पौत्र), प्रीतम, मयंक (पड़पौत्र) एवं समस्त राजोरा परिवार दहमीकला। मो.9660061425, 9314646230.हमारे पूजनीय पिताजी श्री महेश कुमार गंगावत पुत्र स्व. श्री द्वारकाप्रसाद गंगावत का स्वर्गवास दिनांक 9.7.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 11.7.2018 को माटोलिया की बगीची धोबलाई रोड, गोविन्दगढ़ पर सायं 5 से 6 बजे तक होगी। शोकाकुल:- अजय, विजय (पुत्र), नरेन्द्र, अशोक, घनश्याम, रमाकान्त, विशाल (भ्राता), मनोज, ललित, कुणाल, हेमन्त, अनुराग, ऋषि समस्त गंगावत परिवार गोविन्दगढ़, (जयपुर)। 9928583298, 9660706769.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड रहा है की हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती धापूदेवी धर्मप|ी स्व. श्री मन्नाराम बालोटियां का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 बुधवार को सायं 5 से 6 बजे तक हमारे निवास स्थान 74, रैगर बस्ती, मानसिंहपुरा, ग्लास फैक्ट्री के सामने वाली गली, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नैनाराम, पूरणमल, सीताराम (पुत्र), राजकुमार, बनवारी, अरविन्द (जौनी), नीरज (पौत्र) एवं समस्त बालोटियां परिवार। 9875093528.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती शान्ति देवी धर्मप|ी श्री चोब सिंह (कुशवाह) का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.07.2018 (बुधवार) को सायंकाल 5.30 से 6.30 बजे तक निवास स्थान प्लाट नम्बर 39-A, बालाजी विहार- 28 विस्तार, वैद्य जी का चौराहा, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोेकाकुल:- राजवीर सिंह (पुत्र), नीरज, निखिल (पौत्र), श्यामलाल सिंह, अमर सिंह (देवर) एवं समस्त कुशवाह परिवार। 7791999406, 8233003651.हमारे पूजनीय दाता होकम ठा. श्री इन्द्र सिंह सोलंकी (भारमलोत) सेवानिवृत राज बैक (ICICI) का बैकुण्ठवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 बुधवार को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक सामुदायिक केन्द्र श्याम नगर (पानी की टंकी के पास) होगी। शोकावादी बैठक नियत हमारे निवास स्थान 147, कस्तुरबा नगर, निर्माण नगर पर होगी। शोकाकुल:- ठा. बलवंत सिंह (भ्राता), कु. देवेन्द्र सिंह (पुत्र), कु. मानसिंह, महेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह (भतीजे), भंवर प्रताप सिंह, जयन्त सिंह, मनांश सिंह एवं समस्त भारमलोत परिवार। ससुरालपक्ष:- ठा. रामसिंह चौहान, ठा. सुरेन्द्र सिंह चौहान। मो:- 9887550160, 9460266366.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र कन्हैयालाल सैनी का स्वर्गवास 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार 11.07.2018 को सायं 5 से 6 बजे हमारे निवास स्थान डालका की ढाणी, पशु हटवाड़ा के पास, रामगढ़ रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कुशाल डालका (पिता), देवीलाल, लल्लुलाल, जगदीश (भाई), रिंकु (पुत्र), नारायणलाल, हीरालाल, खेमचन्द, सूरज, आकाश, दीपक एवं समस्त (तंवर) सैनी परिवार। 7742008755, 9024697218.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मांगीदेवी धर्मप|ी श्री दल्लाराम जी मीणा (भगत) का स्वर्गवास 09.07.2018 को हो गया। तीये की बैठक 11.07.2018 काे दोपहर 1 से 4 बजे हमारे निवास स्थान:- भगतों की ढाणी, ग्राम नटाटा पर होगी। शोकाकुल:- रामू (जेठ), गोपाल, जगदीश (देवर), रामधन, रामचन्द्र, बाबूलाल (पुत्र), कालूराम, सीताराम (पौत्र) एवं समस्त सुसावत परिवार। 7742956640, 9660727292.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशालता शर्मा धर्मप|ी श्री त्रिलोकी नाथ (रिटा. DET), का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 11.7.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे महेश पार्क, महेश कॉलोनी, जे.पी. फाटक अण्डरपास के पास, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरिहर (जेठ), योगेन्द्र-रीता, कु. अनुषमा (पुत्री), सुरेन्द्र- अनिता, नरेन्द्र- नमिता, लालचन्द- शान्ति, जगेश- रेखा, अनिल- संगीता, अभिजीत, अनमोल एवं समस्त शर्मा परिवार। माे. 9462120331, 9928388720.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय ठा. साहब बब्बूसिंह जी पुत्र स्व. श्री घनश्याम सिंह जी का स्वर्गवास 09.07.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.07.18 को सायं 5.30 से 6.30 बजे पानी की टंकी शास्त्रीनगर में होगी। शोकाकुल परिवार:- ठा. बाबूसिंह, सुरेन्द्र सिंह, श्यामसिंह, रोहितसिंह, एवं प्रदीप सिंह (पुत्र) एवं समस्त जागीरदार परिवार (शाहपुरा)। 9829332724.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लाडादेवी धर्मप|ी स्व. श्री नानूराम सैनी का स्वर्गवास 09.07.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 11.07.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान- मुकन्द बाग की ढाणी, नई माता के सामने, आमेर (जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- कन्हैयालाल, सूरजमल, श्रवणलाल (पुत्र), हेमराज, कालूराम, गोपाल, बिरदीचन्द, गिरधारी, सत्यनारायण, पूरण, कुशाल, हंसराज (पौत्र) समस्त गण्डराल्या परिवार। 9929264860, 09868459798.हमारे पूजनीय श्री विश्वप्रकाश शुक्ला जी का स्वर्गवास दिनांक 9.7.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.7.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक शिव निवास मैरिज गार्डन, अग्रसेन नगर विस्तार, महेश नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- वेदप्रकाश, ज्ञानप्रकाश, सोमप्रकाश (भाई), नरेश, हितेश (पुत्र), राजेश, सुजीत, विक्रम, मोहित (भतीजे), शुभम, वैभव (पौत्र), 9314511333, प्रतिष्ठान:- ऑनपाईन्ट कोरियर, नेहरू प्लैस।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री श्रीमती बेलू भारती धर्मप|ी श्री बृजेश यादव का स्वर्गवास दिनांक 9.7.2018 को हो गया है। पीहरपक्ष की बैठक 11.7.2018 बुधवार को सायं 5.00 से 5.30 बजे तक गली नं.-8 आदर्श बाजार राजवंश स्कूल टोंक फाटक पर होगी। शोकाकुल:- किशनलाल (दादा), कैलाश (पिता), डॉ. महेश, सुभाष, राकेश (चाचा), भरत, विजय, अभिमन्यु (भाई), सक्षम, पूर्वी (भतीजा- भतीजी) एवं समस्त रारिया परिवार (रामगंज)। 8559974350, 9983228889.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती बेलू भारती यादव का स्वर्गवास दिनांक 9.7.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.7.2018 को शाम 5.30 से 6.30 बजे स्थान गली नं.-8, प्रताप पार्क, टोंक फाटक जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बृजेश यादव (पति), अनेकश्री- गजराजसिंह (सास-ससुर), राजेश- संजना (जेठ- जेठानी), बीना- संजय (ननद- नन्दोई), कनुकृति, मनस्वी (पुत्रियां) समस्त यादव परिवार। 9314710311, 9314810311.हमारी पूजनीया श्रीमती चांद बाई रूथला धर्मप|ी स्व. श्री कल्याण मल जी रूथला का स्वर्गवास दिनांक 9.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 बुधवार को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान नंदनी हाइट II के पास झटपट बालाजी मंदिर राधा विहार कॉलानी 80 नंबर पीलर के सामने न्यू सांगानेर रोड सोडाला में होगी। शोकाकुल:- श्री प्रकाश, श्री सत्यम (पौत्र) नानू , भानू, गोनू (पड़पौत्र), त्रिलोक चंद- ललिता, सत्यनारायण- संतोष (बेटी- जंवाई), अनुज- बिन्दु, रामगोपाल- पिंटू (पोती- जंवाई)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री मंगलचन्द यादव (RSRTC) पुत्र स्व. श्री नाथूराम खडोत्या का आकस्मिक निधन 9 जुलाई 2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2018 को निवास स्थान ग्राम- टाडावास समय सायं 3 PM से 4 PM तक रखी जायेगी। शोकाकुल:- बिरदीचन्द (चाचा), रामेश्वर, रामनारायण, मोहन, बाबूलाल, रामजीलाल, भगवान सहाय, उमराव (भाई), राजेन्द्र, समुद्र सिंह, विरेन्द्र (पुत्र) एवं समस्त खडोत्या परिवार। मो. 9461111156, 9929062091.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती घीसी देवी धर्मप|ी स्व. श्री भौंरी लाल जी रूण्डला का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 को सायंकाल 5:30 से 6:30 बजे तक दुर्गापार्क, महेन्द्रा टावर, सेंट पॉल स्कूल के पीछे होगी। शोकाकुल:- गोधूराम, रमेश, रोशन (पुत्र), विनोद, प्रदीप, नितिन (पौत्र) एवं समस्त रूण्डला परिवार। 747/41 दुर्गामाता मंदिर के पीछे, दुर्गापुरा जयपुर। 9660666498, 8107304609.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री देवेन्द्र कुमार भार्गव (RSAIC) पुत्र स्व. श्री रामकिशोर भार्गव का निधन दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक बुधवार दिनांक 11.07.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्यालय, अम्बाबाड़ी सर्किल में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती आशा भार्गव (प|ी), हेमन्त भार्गव रचना, ले. क. शरद भार्गव नीना (पुत्र/पुत्रवधू), सावन, नुपुर (पौत्र/पौत्री) एवं समस्त भार्गव परिवार। 8003193331.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती शेवा देवी जी का स्वर्गवास दिनांक 09.07.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 बुधवार को सायं 05:30 बजे निवास स्थान प्लाट नंबर 150 बालाजी नगर A, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कोडूमल टेकवानी (पति), चन्दुमल, लछुमल, इंद्र कुमार (देवर), राम चन्द्र, विजय, प्रीतम दास, भावन दास (पुत्र), मुकेश, सनी, लक्ष्य (पौत्र), एवं समस्त टेकवानी परिवार। मो. 9829620813, 9829805916.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री महेश कुमार जी गंगावत निवासी गोविन्दगढ़ का देवलोकगमन दिनांक 9.7.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.7.18 सायंकाल 5 से 6 बजे स्थान माटोलियों की बगीची धोबलाई रोड गोविन्दगढ़ में रखी गई है। शोकाकुल:- अजय कुमार, विजय कुमार (पुत्र), नरेन्द्र कुमार (ज्येष्ठ भ्राता), अशोक कुमार, घनश्याम, रमाकांत, विशाल (अनुज भ्राता), मनोज कुमार, ललित कुमार, कुणाल, हेमंत, अनुराग, ऋषि एवं समस्त गंगावत परिवार, गोविन्दगढ़ मलिकपुर, जयपुर। 9928583298.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय सरिता माथुर (श्रीवास्तव) धर्मप|ी आशीष माथुर का आकस्मिक स्वर्गवास सोमवार 09.07.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.07.2018 को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक पंचशील कॉलोनी विकास समिति पार्क, पंचशील कॉलोनी, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड, जयपुर मे होगी, शाेकाकुल:- संतोष मणी (सास), सत्यप्रभा (बड़ी सास), महेन्द्र (चाचा ससुर), जितेन्द्र (जेठ), राहुल, राेहित, गौरव (देवर) एवं समस्त माथुर परिवार (बिजौलिया), पीहरपक्ष:- विन्धेश्वरी देवी (माता), आशीष (भाई) एवं समस्त श्रीवास्तव परिवार। मो. 9784324644, 9462405846.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री हरिशचन्द माथुर का स्वर्गवास 09.07.2018 सोमवार को हो गया। तीये की बैठक बुधवार 11.07.2018 को सायं 6.00 से 7.00 बजे तक भिक्क्षू साधना केन्द्र, वशिष्ट मार्ग, श्याम नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- माला माथुर (पुत्री), अशोक- रंजना, अतुल- आरती (पुत्र- पुत्रवधू), शरद (पुत्र), नेहा- प्रशांत (दोहिती- दामाद), पुनित- नेहा (दोहिता- बहू), अक्षत- उमिका (पौत्र- पौत्रवधू), अमृता- रोशन (पौत्री- दामाद), अनुराग (पौत्र), अनीशा (पौत्री), अरनव (पड़पौत्र), अर्शी (पड़पौत्री) एवं समस्त माथुर परिवार। 9799537870, 9829059855.मेरी धर्मप|ी श्रीमती धापा देवी (धापु) प|ी श्री प्रभुनारायण सुठियां (बागड़ा) का स्वर्गवास 09.07.2018 को हो गया। तीये की बैठक 11.07.2018 बुधवार शाम 5.00 से 6.00 बजे तक स्थान- मामा की ढाणी, ग्राम- सिरसी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मीनारायण (जेठ), जगदीश, राधेश्याम, हनुमान (देवर), राधेश्याम, रमेश, महेश, राकेश (पुत्र), सत्यनारायण, लेखराज, कन्हैया, रामप्रसाद, दिनेश, मुकेश, नितेश (पौत्र), सोनू, मोनू, राहुल, रोहित, हिमांशु (प्रपौत्र) एवं सुठियां परिवार। मो. 9887308401, 9928272928.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती शान्ती देवी धर्मप|ी श्री नानगराम जी खोवाल का निधन दिनांक 09.07.2018 साेमवार को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.07.2018 बुधवार को श्री श्याम मेरिज गार्डन, महात्मा ज्योतिबाराव कॉलेज के पास, सोडाला सायं 5.30 से 6.30 की रखी गई है। शोकाकुल:- गोविन्द जी- बीना देवी, सत्यनारायण जी- उर्मीला, स्व. हनुमान जी- कलावती, सीताराम जी- ममता (बेटी- जंवाई), ईश्वर, दिनेश, सतीश, मनोज, गणेश, प्रियान्शु, (दोहिते) एवं समस्त खोवाल परिवार। फर्म:- इण्डियन ग्लास एजेन्सी, रामनगर, सोडाला, 8739888885, 9351153042.With Profound Grief We Inform The Sad Demise Of Our Father Mr. G. L. James On 9Th July 2018. Prayer Meeting Will Be Held On 11Th July 2018 From 6 To 7 Pm. At: St. Andrew’s Church (Cni), Chandpole, Jaipur. In Grief: Mrs. Salveena James (Wife), Ms. Anita James (Daughter), Mr. Anil James And Mrs. Juliet James, Mr. Arun James-Mrs. Neetu James (Son-Daughter In Law), Mr. Sunil James (Son), Mr. Sunita David-Manual David (Daughter-Son In Law), Mili, Rachel, Kitty, Darren, Alister And Relatives. Mob. 9829132164.मेरी धर्मप|ी ब्रह्मा देवी का स्वर्गवास सोमवार, 9 जुलाई 2018 को हो गया। तीये की बैठक बुधवार 11 जुलाई 2018 को अग्रसेन बगीची, चांदी की टकसाल पर दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक है। शोकाकुल:- श्यामलाल गर्ग (पति), रामकिशन- आशा, बालकिशन- स्नेहलता (पुत्र- पुत्रवधू), हिमांशु- ज्योति (पौत्र- पौत्रवधू), रौनक, रानू (पौत्र, पाैत्री) एवं समस्त जिंदोली वाला परिवार। मो. 9001554385, 7976575733. तीये की बैठक ही अंतिम बैठक होगी।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सुमित्रा देवी भाटिया (प|ी स्व. श्री बालकिशन जगमामा) का स्वर्गवास 9.7.2018 को हो गया। चौथे की बैठक/उठाला (जनाना/मर्दाना) 12.7.2018 (गुरूवार) को प्रात: 8.30 से 9.00 बजे भाटिया भवन, राजापार्क में होगी। शोकाकुल:- नीरज-मंजू, संजय- मीना, कमलेश (पुत्र-पुत्रवधू), आशा- दिलीप भाटिया (पुत्री-दामाद), मुकुल-ज्याेति (पौत्र-पौत्रवधू), सिद्धार्थ (पौत्र), नताशा- सचेत (पौत्री-दामाद), शीनू, मानसी (पौत्री) एवं समस्त जगमामा परिवार। 9829677980.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय श्री प्रेमदत्त अरोड़ा निवासी C-95 मालवीय नगर का देवलोकगमन 8 जुलाई को हो गया है। चौथे की बैठक एवं रस्म पगड़ी 11 जुलाई को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक जैन मंदिर, सत्कार शॉपिंग सेंटर, मालवीय नगर में होगी। शोकाकुल:- राजरानी (प|ी), अजय अरोड़ा- ममता, डॉ. विजय अरोड़ा- डॉ. ममता रानी, संजय (पुत्र- पुत्रवधू), आदित्य, मयंक, ओमांश, ओजस (पौत्र), किशनगोपाल- प्रकाश, धर्मपाल, ओमप्रकाश (भाई- भाभी) एवं समस्त अरोड़ा परिवार। 9829101394, 9414454844.मेरे पूजनीय पिताजी श्री राजेन्द्र नाथ भार्गव (यूको बैंक) का स्वर्गवास दिनांक 10 जुलाई 18 को हो गया है। शवयात्रा आज हमारे निवास 314 शांति नगर से महारानी फार्म मोक्षधाम पर 10 बजे जाएगी। शोकाकुल- राजेश- ज्योति (पुत्र- पुत्रवधू), ओंकारनाथ, महेन्द्र नाथ (भाई), वीरेन्द्रनाथ, राजनाथ, शैलेन्द्र, मुकेश (भतीजे), रंजना- उपेन्द्र अग्रवाल, रुचि- दीपक बंसल (पुत्री- दामाद), यश, अक्षत, मानस, करन, वरुण, आशु, परितोष, वैभव, वत्स, अरमान, शौर्य (पौत्र) अनुराग, पुनीत, कुणाल, रोहन (दोहिते), सुहानी (दोहिती) एवं समस्त भार्गव-भवन परिवार। मो. 8975755170.