हमारे पूजनीय श्री रामकल्याण पटवारी (कूलवाल) भावनी वाले का स्वर्गवास 03.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक 05.08.2018 रविवार को 5.00 से 6.00 बजे तक जानकी पैराडाइज मैरिज गार्डन, गांधीपथ, चित्रकूट पर होगी। शाेकाकुल- फूला देवी (प|ी), मूलचन्द (चाचा), लल्लू प्रसाद, कैलाश (भाई), केसरदेवी (बहन), राधेश्याम- गीता, रामकिशोर- विजय (पुत्र- पुत्रवधू), राकेश, विकास (भतीजे), अमित- पिंकी, मोहित (पौत्र- पौत्रवधू), सुमन- हजारीजी, अनिता- नरेशजी (पुत्री- दामाद), पारूल- अमितजी (पौत्री- दामाद), शुभाली (पौत्री), तन्मय (प्रपौत्र), नीरज- शिवाली (दोहिता- वधू), फर्म:- विजय सेल्स- 9982008045, 9828570120. ससुरालपक्ष:- बाबुलालजी, पुरषोत्तमजी झालानी (नांगल वाले)।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सोहनी देवी धर्मप|ी स्व. श्री मूलचन्द जी नथैया निवासी भैंसलाना (जयपुर) का स्वर्गवास शुक्रवार 3.8.2018 को हो गया। तीये की बैठक रविवार 5.8.2018 को सायं 4 से 5 बजे क्लोक्स केमिकल फैक्ट्री, गोविन्द विहार, खण्डाका अस्पताल के पीछे, हाथोज, कालवाड़ रोड जयपुर में होगी। शोकाकुल:- नंदकिशोर, द्वारका प्रसाद, रामवतार, कपूरचंद, सत्यनारायण, दीनदयाल, बजरंगलाल समस्त नथैया परिवार, भैंसलाना वाले। 9352817253, 9928060082.हमारे पूजनीय मालीराम जी सुपुत्र स्व. श्री गोरीलाल जी हलवाई श्रीमाधोपुर वालों का देहावसान दिनांक 03.08.18 शुक्रवार को हो गया है। उनकी तीये की बैठक 05.08.18 रविवार को सायं 4 से 5 बजे तक रतन मेरिज गार्डन, गौरस भण्डार के पास रोड न.1 मुरलीपुरा जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- राधेश्याम (भाई), सागरमल, गणेश कुमार, विष्णुप्रसाद (पुत्र), ओमप्रकाश, सोहनलाल (भतीजे), विकास, विजय, संदीप, रवि (पाैत्र) एवं समस्त हलवाई परिवार श्रीमाधोपुर वाले। 9352833710.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री विजय कुमार दीक्षित का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया है जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.08.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक ग्रीनपार्क, सेक्टर- 3, बियानी कॉलेज के पीछे, विद्याधर नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ह्देश दीक्षित (पुत्र), भीम सैन दीक्षित (भ्राता), श्रीमती श्वेता कुलकर्णी (पुत्री) एवं समस्त दीक्षित परिवार। 7229811228, 9351354474.हमारे पूजनीय पिताजी श्री किशनलाल जी सिरसी वाले (करवरिया) पुत्र स्व. श्री प्रभुदयालजी का स्वर्गवास दिनांक 03.08.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.08.2018 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक निवास स्थान प्लाट न.90 बी, भुनेश्वरी वाटिका, सिरसी रोड़, मीनावाला पर रखी गई है। शोकाकुल- श्रीमोहनलाल, लक्ष्मीनारायण (चाचा), सूरजनारायण- रामादेवी (भाई-बहू), सोहनलाल, अमरचन्द, मनोहरलाल, नवलकिशोर, रमेश, राजेन्द्र, अशोक (भाई), मदनमोहन, राजू, लालचन्द, रोशन, ओमप्रकाश, राजकुमार (पुत्र), अमित, लक्की, अनीश, अनीकेत, सन्नी, मोहित, गुलु, कार्तिक (पौत्र), राधाअनोक- केसरमलजी (बुआ- फुफा), विमला- मुरलीधरजी, मधु- कैलाशजी (बहन- बहनोई), उषा- विजयजी, मंन्जु- सोनूजी (बेटी- जंवाई), समस्त करवरिया परिवार सिरसी वाले, 9887753276, 9619736659.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती नर्बदादेवी धर्मप|ी स्व. श्री हजारीलाल जी सोनी (मौसूण) का स्वर्गवास दिनांक 03.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.08.2018 को सायंकल 5.00 से 6.00 बजे तक स्वर्णकार सेवा सदन, RPA रोड, नेहरू नगर, पानीपेच पर होगी। शोकाकुल:- मदनलाल (भतीजा), राजकुमार, शेषनारायण (रमेश) (पुत्र), अजय, बालमुकुन्द, मुकेश, बालकिशन, चेतन, रजनीकांत (पौत्र) आशीष, हर्ष (प्रपौत्र) एवं समस्त मौसूण परिवार डासरोली वाले। 9413104985, 9461047361.हमारे पूजनीय श्री गोपाललाल जी सैनी नईवाल सुपुत्र स्व. श्री मूलचन्द जी नईवाल का स्वर्गवास दिनांक 03.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 05.08.2018 रविवार को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान- 114-च, बजरंग नगर विस्तार, किसान कॉलोनी, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल (अनुज भ्राता), कैलाश नईवाल, छोटूलाल, नानक, रतन, रमेश, गजेन्द्र, विक्रम (पुत्र), योगेश, सुमित, उदय, कुणाल, कुशाल (पौत्र), एवम् समस्त नईवाल परिवार. (तलाव वाले), प्रतिष्ठान:- श्रीगोविन्दम् सांगानेर, गजेन्द्र इलेक्ट्रिक सांगानेर, न्यू लाइफ स्टाईल सांगानेर, 9602355062, 9314938895.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी श्री किशनचन्द का निधन 03.08.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक रविवार 05.08.2018 को निवास स्थान के पास, गांधी चौक, बस स्टेण्ड आमेर में सायं 5:30 बजे होगी। शोकाकुल:- ताराचन्द (भाई), इन्द्रकुमार, लक्ष्मणदास, कुमारलाल (पुत्र), पुष्पा, उषा (पुत्रवधू), जानकी (पुत्री), नरेश, वासुदेव, राजू (पौत्र) समस्त गुलवानी परिवार। 8949825326, 9887356573, 9413419688.हमारे पूजनीय श्री कैलाशचन्द जी शाह सुपुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी शाह का देहावसान 03.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक 06.08.2018 (सोमवार) को प्रात: 8:30 बजे भट्टारक जी की नसियां पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती ललिता देवी (प|ी), खूबचन्द (भ्राता), राजेन्द्र, सुधीर, अतुल, शैलेन्द्र, अरूण, राजीव, दीपक, अनुज (भतीजे), पूनमचन्द- सुलोचना हाडा, कमला देवी बिल्टीवाला, शान्ती कुमार- प्रेम, धरनेन्द्र- मन्जू रांवका (बहन- बहनोई), अशोक छाबडा (भांजा), सुनील- ममता बाकीवाला, राजुल गंगवाल, ललित-सुनीता, दीपक- विनिता (भतीजी- दामाद), समस्त शाह परिवार। ससुराल पक्ष:- प्रकाशचन्द, कैलाशचन्द (साले), सुभाष, प्रदीप गोधा एवं समस्त गोधा परिवार। कैलाशचन्द- शकुुन्तला (मुन्नी) (साडू- साली) 9314501967.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री लल्लूप्रसाद शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 3.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार दिनांक 5.8.2018 को सायं 5.30 से 6.30 निवास स्थान पर पता C- 21 मूर्ति कला कॉलोनी गोपालपुरा बाईपास जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सुन्दरलाल, कजोड़मल, कैलाशचन्द, महेशचन्द, शम्भूदयाल, रमेशचन्द, विक्रम, बौदन, पप्पू (भ्राता), सुरेशचन्द, नरेश, स्व. राकेश, स्व. सुदेश (पुत्र), अजय, विक्रम, राधे (पौत्र) एवं समस्त घोप्या परिवार। राम, राघव (पड़पौत्र)। 9829362880.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रूपा देवी धर्मप|ी स्व. श्री मूलचन्द मीणा पुत्र दयाराम मीणा की मां का स्वर्गवास शुक्रवार 3.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 5.8.2018 को दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम सवाई गेटाेर, आसावतो की ढाणी, प्रेम नगर, प्लॉट नं. 37 पर होगी। शोकाकुल:- दयाराम (पुत्र), गोविन्दराम, बिरदीचन्द, कानाराम, चन्दाराम, घनश्याम, मोहनलाल, जगदीश, मनीष, संजय (पौत्र) एवं समस्त आसावत बड़गोती परिवार। मो. 9694534488, 9784928425, 9414882333.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र सुरेश टांक का आकस्मिक निधन 03.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 05.08.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थानः- 150, महात्मा गांधी नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- जयकिशन टांक (बिटोल) (पिता), सुशीला देवी (धर्मप|ी), विनोद, विकास (भ्राता), अभिषेक- शिखा, अविनाश (पुत्र- पुत्रवधू), गीतांशु, विट्ठल, कन्नु (भतीजे), चिया (पौत्री) एवं समस्त टांक (मेहर) परिवार। मो. 9166334508, 9314183707.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भौंरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री पन्नालाल जी कोडिया का स्वर्गवास शुक्रवार 03.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 05.08.2018 को सायं 4 से 5 बजे हमारे निवास मकान नं. 1-2, तेजाजी की बगीची, तीसरा चौराहा, चांदपोल बाजार, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल, रमेश, भौंरीलाल, तेजाराम, छाजूराम, मन्नालाल, गोपाल, गंगाराम (पुत्र), नानूराम, मालीराम, देवाराम, बाबूलाल, रामकरण, जितेन्द्र, सुरेश (गोविन्दा), कन्हैयालाल, लालचन्द, कृष्णा, चन्द्रमोहन (पौत्र), सुनील, अंकित, गौरव (प्रपौत्र) एवं समस्त कोड़िया परिवार। मो. 9461162611, 9414855772, 9782883391.मेरे पिताजी श्री किशनलाल वर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल वर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 03.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.08.2018 को हमारे निवास स्थान:- 93-बी, भुवनेश्वरी वाटिका विस्तार, मीनावाला, सिरसी रोड पर होगी। शोकाकुुल:- मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण (चाचा), सूरजनारायण (भ्राता), राजू वर्मा (तिलकधारी, कलेक्ट्रेट जयपुर) -सुनीता (पुत्र-पुत्रवधू), रूपेश वर्मा (पौत्र), भारती-संजय देतवाल, हन्शु-लोकेश पंवार (पौत्री-दामाद), मनस्वी, जयश्री (पड़पौत्री) एवं समस्त करवरिया परिवार सिरसी वाले। 9772201803, 9828723813.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भंवर कंवर धर्मप|ी श्री मूलसिंह शेखावत का निधन 3 अगस्त 2018 को हो गया। तीये की बैठक 5 अगस्त 2018 को 4 सेे 5 बजे तक हमारे निवास स्थान रामपुरा, सेवापुरा में होगी। शोकाकुल:- श्रीमान मूलसिंह (पति), नन्दसिंह, शिम्भू सिंह, सुरेन्द्र सिंह, हंसराज सिंह, गजेन्द्र सिंह (पुत्र), कजोड़ सिंह, देवीसिंह, राजेन्द्र सिंह, मुकेश सिंह (भतीजे) एवं समस्त शेखावत परिवार। पीहरपक्ष:- ठा. मोहन सिंह, नारायण सिंह, शंकर सिंह पंवार, ठि. भोपतपुरा बिजौलिया। 7014584712, 9166071243.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता हैं कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रमेशचन्द्र शर्मा (सेवानिवृत्त अध्यापक, पूर्व महामंत्री श्री गौड़ विप्र सेवा समिति, बड़ के बालाजी) का स्वर्गवास दिनांक 03.08.2018 शुक्रवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 05.08.2018 को निवास स्थान महापुरा में संस्कृत कॉलेज के पीछे, R.S. पैराडाइज में 5:00 से 6:00 बजे तक रखी गयी हैं। शोकाकुल:- हनुमान सहायजी (ताऊजी), जगदीश प्रसाद (चाचाजी), रामबाबू, कैलाश, मायाराम, मणिशंकर, सत्यनारायण, गणेश, नवलकिशोर, जुगलकिशोर (भ्राता), विवेक (भतीजा), अमित, आशीष (पुत्र), अथर्व (पौत्र) एवं समस्त सरसाणिया प्रधान परिवार, महापुरा। मो. 9983706424.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय दामाद श्री पदमचन्द जैन (राणा) का आकस्मिक निधन 03.08.18 को हो गया है। ससुरालपक्ष की बैठक रविवार दिनांक 05.08.18 को प्रात: 11.30 से 12.15 बजे अणुविभा केन्द्र, गौरव टाॅवर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। तत्पश्चात् मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- दामोदरलाल गुप्ता (ससुर), निशित, मेघश्याम, राघव एवं समस्त धनजी पनजी परिवार। 9414209422. फर्म:- गुप्ता साईकिल स्टोर, श्री श्याम फॉर्मा एजेन्सीज, डॉलफिन जैम्स।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री राधेश्याम जी का स्वर्गवास दिनांक 03.08.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.08.18 को सायं 5.30 से 6.30 तक महावीर पार्क, मनिहारों का रास्ता, जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- शान्ति देवी (धर्मप|ी), महेश टिंकर, सुरेश टिंकर-लक्ष्मी (पुत्र-पुत्रवधू), जितेन्द्र, नितेश, कुलदीप (पौत्र) एवं समस्त आमेरिया परिवार। 9314870195, 9588060832.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र कमल गुर्जर सुपुत्र इन्दमल गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 03.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक निवास स्थान म. नं.-14 शिवाजी नगर, कालवाड रोड़, झोटवाडा, जयपुर पर सायं 5 से 6 बजे तक होगी। शोकाकुल:- अजयपाल, अमरनाथ, आजाद, राजेश व समस्त बिदुडी परिवार। मो. 7734025214, 8949463788.हमारे पूजनीय पिताजी श्री भागीरथ निर्वाण का आकस्मिक निधन दिनांक 03.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.08.2018 रविवार को निवास स्थान के पास शिव मंदिर घाट गेट पर सायं 5:30 से 6:30 तक होगी। शोकाकुल:- अभिषेक, रोहित निर्माण (पुत्र), बीना (प|ी), कन्हैयालाल (चाचाजी), मोहन लाल, देवीलाल, राजू, राजेन्द्र, रामसिंह, हरिनारायण, महेन्द्र एवं समस्त निर्माण परिवार। बी-11, शिवनगर घाटगेट जयपुर मो. 8233193496, 9928171464.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती किशनी देवी का स्वर्गवास दिनांक 3.8.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक अन्तिम बैठक दिनांक 5.8.2018 रविवार सायं 5 बजे झूलेलाल मन्दिर सेक्टर-62, मानसरोवर जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सुभाषचन्द (पति), मनोज कुमार- बानी (पुत्र- पुत्रवधू), प्रकाश कुमार (पुत्र) एवं समस्त लालवानी परिवार। फर्म:- Top Footwear- W.N Vaishali Nagar, Red-Chef, Tonk Road, Kings Shoe, M.I Road 9887766633, 9649649964, 9887776633.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री बोदूरामजी देवन्दा का स्वर्गवास 03.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 05.08.2018 को दोपहर 1 से 4 बजे तक जाटों का बास, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पर होगी। शोकालः- जयराम, मूलचन्द, जगदीश (भाई), रामप्रसाद, हनुमान, रामकिशन, रामफूल (पुत्र), रामगोपाल, कालूराम, शंकर, विजेन्द्र (भतीजे) एवं समरत देवन्दा परिवार। मो. 9521079451, 9352566527.हमारे पूजनीय पिताजी श्री कृष्ण बिहारी माथुर पुत्र स्व. श्री अटल बिहारी माथुर का निधन दिनांक 03.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक 05.08.2018 को सायं 5 से 6 बजे जनोपयोगी भवन, शास्त्री नगर रोड, पानीपेच पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमबिहारी, देवीनारायण, मगन बिहारी (भ्राता), इन्द्रा- रविन्द्र (बहन- बहनोई), डॉ. बृज बिहारी- अमला, कुंज बिहारी- बीना, विजय- प्रमीला (पुत्र- पुत्रवधू), सरोज- भगवानदत्त, बीना, नीना- राजीव (पुत्री- दामाद), साकेत, प्रतीक, लकी (पौत्र), स्वाति- चित्रांश (पौत्री- दामाद), दीपक, बसंत (भतीजे)। ससुराल पक्ष की बैठक भी साथ होगी। नारायण रूप- 9460189623.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती हीरादेवी धर्मप|ी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 3.8.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 5.8.2018 को 5 बजे से 6 बजे तक सामुदायिक भवन मुरलीपुरा स्कीम में रखी गई है। शोकाकुल:- मुन्नालाल अग्रवाल, मिठ्‌ठनलाल अग्रवाल (देवर), राजकुमार अग्रवाल (पुत्र), ममता देवी (पुत्रवधू), नीलम, अनिल, बंसल, गीता, सुरेश, गोयल, मिथलेश, हरिप्रकाश (पुत्री- दामाद), योगेश, पवन, गोविन्द, सचिन, कपिल, शुभम (भतीजे), दुर्गेश, निखिल, कान्हा (पौत्र)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भौंरीलाल जी बलेसरा का स्वर्गवास 03.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 05.08.2018 को 2 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान मेडी वालों की ढाणी पिंक विलेज भभ्मोरिया पर रखी गई है। शोकाकुल:- कन्हैयालाल, सत्यनारायण (पुत्र), छाजूलाल (भ्राता), रघुनाथ, कजोड़, श्रवण, दिनेश, राकेश, ओमप्रकाश (भतीजे), हेमराज, शिव प्रसाद, विनोद, संजय (पौत्र), शोलित, यतिन, लक्की (प्रपौत्र) एवं समस्त परिवार। 9887419337, 9950444685.हमारे प्रिय पदमचन्द जैन (राणा) पुत्र स्वर्गीय नाथूलालजी राणा का आकस्मिक निधन 03.08.18 को हो गया है। तीये की बैठक 05.08.18 को प्रात: 11.30 से 12.30 तक अणुविभा केन्द्र गौरव टाॅवर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विमला देवी (माता), निर्मला देवी (चाची), मीना (प|ी), नेमीचन्द-मधु, ओमप्रकाश- रतन, चन्द्रप्रकाश- निशा (भ्राता- बहू), मनीष- स्वाति (पुत्र-पुत्रवधू), शुभांकित, शिवम, कुणाल (भतीजे), अर्थव (पौत्र), राजकुमारी (बहन), शिल्पा-अनन्तजी, श्वेता- दीपकजी, पारूल-सत्यनारायणजी, अदिति- विभोर जैन (पुत्री- दामाद), पीयूष- सुप्रिया (भांजा- बहू), एवं समस्त राणा परिवार, जयपुर। फर्म:- नाथूलाल राणा एण्ड सन्स, राजश्री ज्वैलर्स, मालीराम सुवालाल, एम.एस. बान्धनी।हमारे पूजनीय कंवर साहब श्री कैलाशचन्द जी शाह सुपुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी शाह का स्वर्गवास 03.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 06.08.2018 सोमवार को प्रात: 8:30 बजे भट्‌टारक जी की नसियां, नारायण सिंह सर्किल पर होगी। पीहरपक्ष वाले प्रात: 8:15 भट्टारक जी की नसियां के बाहर एकत्रित होकर मुख्य बैठक में शामिल होंगे। शोकाकुल:- मैना देवी, प्रकाश चन्द- बीरबाला, कैलाश चन्द- धनवती (साला- सालाइली), सुभाष- शशी, प्रदीप- सुधा, प्रमोद- नयना, नितिन- सारिका, राहुल- प्रीति, गौरव- पूजा (भतीजे- भतीजेवधू), शकुन्तला- कैलाश चन्द जी बैनाड़ा (साली- साडू), तरूण- निर्मला काला, हेम- कुसुम बैनाड़ा (भांजा- भांजावधू) एवं समस्त गोधा परिवार।श्रीमती गोदावरी धर्मप|ी श्री गणेश पूनियां का देहावसान 22.07.2018 को हो गया है। शोकसभा 05.08.2018, रविवार को सायं 5 से 6 बजे तक अग्रवाल सेवा सदन, गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- गणेश पूनियां (पति), अजय- मंजू पूनियां (पुत्र-पुत्रवधू), रामचंद्र (देवर), नेमाराम, प्रेमाराम, इंद्राराम (भतीजे), अनिता- संजीव खीचड़, सुनीता- नरेन्द्र सैंगवा, विनिता-अरविंद डागुर (पुत्रियां-दामाद), यश, मोनिष (पौत्र), पीहरपक्ष- रामकरणजी डारा (भाई), प्रभूराम, गिरधारी, सीताराम डारा, पालोट (भतीजे), भंवरी- ज्ञानारामजी कुलहरिया (बहन-बहनोई), बी-148, पूनियां प्रोपर्टीज, नित्यानंद नगर, गांधीपथ, जयपुर। 9414340223.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्रीमान मानमल जी बम्बोडी (स्व. पुत्र भैरूलालजी) का स्वर्गवास दिनांक 04.08.2018 को हो गया है। अंतिम बैठक आज रविवार, दिनांक 05.08.2018 प्रातः 9 से 9.30 बजे तक पर्लग्रीन एकड़, श्री गोपाल विहार, गोपालपुरा बाईपास में रखी गई है। शोकाकुलः- नरेन्द्र कुमार (Ex. GM-BOB)-पारस जैन (पुत्र- पुत्रवधू), पुष्पा- चांदमल जैन, विद्या- नरेन्द्र मारू (पुत्री- दामाद), राजेन्द्र कुमार -शकुन्तला बम्बोड़ी (भतीजा-भतीजावधू), CA पीयूष- प्रज्ञा, CA नितिन-कनिका (पौत्र- पौत्रवधू), अनाएषा, अनुष्का, आरव (पड़पौत्री, पड़पौत्र), अलका- प्रवीण (दोहिती), अनिल- रेखा (दोहिता), रश्मी- राजकुमार (दोहिती), सौरभ- रेणु (दोहिता), 9829087944, 9929069598.Our Beloved Karan Singh Ticku Passed Away On 1.8.2018 Prayers (Antim Ardas) For The Departed Noble Soul Will Be Held On 5.8.2018 At Gurudwara Sahib Rajapark From 4-5Pm In Grif Amarjit Singh Ticku (Father) Bhupinder Kaur (Mother) Penny (Sister) And All Family Members C-52, Harimarg, Malviya Nagar. 9414293766.