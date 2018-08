Participate compliting the final lap

Participate compliting the final lapCity Reporterजयपुरबाइकिंग फैंस के लिए वेस्टर्न मोटर स्पोर्ट्स की ओर से मोटो दंगल ऑर्गेनाइज किया गया। रैली के इस तीसरे एडिशन में बगरू में 940 मीटर ट्रैक डिजाइन किया गया, जिन्हें मुश्किल बनाने के लिए उनपर कई हर्डल्स फॉर्म किए गए। राइडर्स को बाइक की पॉवर और टाइप के साथ 150 सीसी से 500 सीसी तक, रॉयल एनफील्ड, विदेशी बाइक, हीरो इम्पल्स, पुरुष स्कूटर, ओपन क्लास, बग्घी एंड क्वाड, नोविस क्लास, 500 सीसी से ऊपर जैसी कैटेगरीज में बांटा गया। साथ ही पहली बार महिला मोटो व महिला स्कूटर में भी कुल 11 लेडीज ने पार्टिसिपेट किया। वेस्टर्न मोटर स्पोर्ट्स के फाउंडर अनुकरमन राठौड़ ने बताया कि रैली से पहले पार्टिसिपेंट्स स्टैमिना, सेफ्टी और फिटनेस के लिए वर्कशॉप रखी गई। ताकि वे रैली के लिए प्रिपेयर हो सकें और उनसे गलतियां भी कम हों।Ravikant SharmaMadhavi, Nupur & Anju Bhadoria with Upendra SinghRider on wheels...!