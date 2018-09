हमारी पूजनीया बुआजी श्रीमती केसर देवी धर्मपत्नी श्री मदनलालजी नाटाणी

हमारी पूजनीया बुआजी श्रीमती केसर देवी धर्मप|ी श्री मदनलालजी नाटाणी (बडवा वाले) का स्वर्गवास दिनांक 31.08.18 को हो गया है। जिनकी पीहरपक्ष की तीये की बैठक दिनांक 02.09.18 को सायं 5 से 5.30 बजे आदर्श विद्या मंदिर, अम्बाबाड़ी, जयपुर पर होगी, तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- गोपीदेवी, सूजादेवी, कस्तूरी देवी, सुशीलादेवी (भाभी), बसन्तकुमार, रामकल्याण, रामबाबू, नन्दकिशोर, राजेश, सतीश, श्याम (भतीजे) एवं समस्त बूसर परिवार खैरवाल वाले (दौसा)। 9351472891, 8005548587.हमारे प्रिय श्री रामेश्वर प्रसाद जोशी पुत्र स्व. श्री गिरधारी लाल जोशी का स्वर्गवास 31.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक 02.09.2018 को ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमूं में सायंकाल 4 से 5 बजे तक होगी शोकाकुल:- मालीराम, मुरलीधर, रामस्वरूप, सीताराम, मोहनलाल, राधेश्याम (भ्राता), कमलेश, विकास (पुत्र), शंकर, राजू, राकेश, संजय एवं समस्त जोशी परिवार नांगल कोजू। 9799743875, 9214999393.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गंगा देवी मीना का स्वर्गवास दिनांक 31.8.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 2.9.2018 को दोपहर 2 से 4 बजे निवास स्थान दूदावाला, त. बस्सी, जिला जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- रामकिशन जी (पति), भागीरथ जी, हजारी लालजी (पुत्र), संजय, हंसराज, चन्द्रपाल, अजय, हिमांशु (पौत्र) समस्त चांदा परिवार। प्रतिष्ठान:- VBC ग्रुप, 9828323737, 9929370844.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया श्रीमती फूली देवी का स्वर्गवास दिनांक 31.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 2.9.2018 को सायंकाल 3 से 4 बजे तक श्याम बगीची, श्याम मन्दिर नई मण्डी रोड, दाैसा पर होगी। शोकाकुल:- डॉ. विद्यासागर, राधेश्याम, सीताराम, सत्यनारायण एवं समस्त बोहरा परिवार राहुवास वाले। फर्म:- बोहरा ट्रेडिंग कम्पनी, मानगंज, दौसा। मो. 9414693725, 9413564869.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि मेरे पुत्र आशीष शर्मा का दिनांक 30.8.2018 गुरूवार को आकस्मिक निधन हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 2.9.2018 रविवार दोपहर 3.00 से 4.00 बजे तक पूनम मैरिज लॉन, मेला मैदान, लालसोट रोड, दौसा पर होगी। शोकाकुल:- वैद्य मोहनलाल, इन्द्रा (माता- पिता), नीलम (धर्मप|ी), दिनेश (चाचा), भवानीशंकर, भुवनेश, अंकुर, लीन (भाई), भावेश, तपेश (पुत्र), प्रिन्स, वेदांश, भव्यम, भानू (भतीजे), अर्चना, राजेश (जीजी- जीजाजी), प्रज्ञा (बहन) एवं समस्त शाण्लिय पंचोली परिवार, icici बैंक के नीचे, दौसा। मो. 9602792192, 9983577235.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा (फोरमेन) पुत्र स्व. श्री फूलचन्द शर्मा का स्वर्गवास 31.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 02.09.2018 को सायंकाल 4 से 5 बजे तक निवास स्थान 21, शंकर कॉलोनी, गंगापोल, खोले के हनुमान जी के मन्दिर के सामने वाली गली नियर मंगलम स्कूल पर होगी। शोकाकुल नेमीचन्द गौड़, सत्यनारायण गौड़, किशनलाल गौड़, कैलाश, रमेश (भ्राता), नरेश भार्गव (दत्तक पुत्र) मनीष गौड़ (पुत्र) एंव समस्त गौड़ परिवार। 9784865319, 8107973623.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है। कि मेरा सुपुत्र लाेकेश गुप्ता का आकस्मिक निधन 31.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक 02.09.2018 को सायं 3 से 4 बजे तक इन्द्रप्रस्थ मैरिज गार्डन, कुम्भा मार्ग के सामने का रास्ता, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- घनश्याम ओढ (पिता), ब्रजमोहन (दादा), रामप्रसाद, हरिनारायण, राजेन्द्र, रमेशचन्द्र, दिनेश (चाचा), महेश (LIC), नरेश, राकेश, राजेश, गणेश, कमलेश, अमित (भ्राता), एवं समस्त ओढ परिवार (पराना वाले), फर्म:- सरिता शू कलेक्शन, जगतपुरा। 9828111682, 9414984849, 9461600119. नोट:- यह अन्तिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री पदमाराम रैगर का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2018 को हो गया जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.09.2018 सांय 4 से 5 बजे निवास स्थान- बिन्दायका है। शोकाकुल:- प्रेमनारायण, मुकेश, विरेन्द्र (पुत्र), रामकिशोर, राजूलाल (भाई), लोकेश, भंवर, ऋषि, हनुमान, मोहन, धनपत (पुत्र), निखिल, राहुल, कार्तिक, भानू, हंसिका, निधि, भावना, आरोही (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त जलुथरियाँ परिवार। 9799579369, 8003311302, 9680205438.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री अमरचन्द्र जी सरावता पुत्र स्व. श्री नारायण लाल सरावता का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.09.2018 काे हमारे निवास स्थान पवन पुत्र-जी, प्लाट न.-106, करणी पैलेस रोड पांच्यावाला जयपुर पर सायंकाल 5 से 6 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- प्रभुदयाल जी, मन्नालालजी, श्रवणजी, पप्पुजी (भ्राता), श्यामसुन्दर, वीरू, मुकेश, महेन्द्र, धनराज (पुत्र), प्रकाशजी देवन्दा- पुष्पादेवी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त सरावता परिवार। 9672757070, 9261756756, 8854960365.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारी पूजनीया माताजी मांगीदेवी धर्मप|ी स्व. सांगाराम सुथार का स्वर्गवास 31.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 02.09.2018 को सायं 04:00 से 05:00 बजे स्थान- श्री प्रेमप्रकाश मन्दिर, सर्वानन्द पार्क, सिन्धी काॅलोनी, आदर्श नगर में होगी। शोकाकुल:- इन्द्रलाल, मूलचन्द (पुत्र), रामचन्द, खेताराम, त्रिलोकचन्द, छत्रपाल, ओमप्रकाश, लीलाराम, ताराचन्द, धर्मेन्द्र, मुकेश (पौत्र) एवं समस्त जोपिंग परिवार। फर्म:- आई. एस. फनीचर्स, जगदम्बा फनीचर्स। 9414076335, 9829031741.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे छोटे भाई रविंद्र सिंह (28) का आकस्मिक निधन 30.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 02.09.2018 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान प्लॉट नम्बर-27, इंदिरा विहार कॉलोनी, बिंदायका जयपुर पर होंगी। शोकाकुल:- नरेंद्रसिंह, प्रेमसिंह, मुकेश, विक्रमसिंह, टिन्नूसिंह, राजेंद्रसिंह, भवानीसिंह, विनोदसिंह (भाई), लक्ष्मणसिंह (चाचा)। मो. 9694008395.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय भ्राता श्री जगदीश लाल जी बोहरा का स्वर्गवास दिनांक 31.8.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 2.9.2018 रविवार सायं 4 से 5 बजे तक सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिशयन लोन में होगी। शोकाकुल:- लालचन्द, मंगलराम, बाबुलाल कटारिया (भ्राता), नरेश, दीपक (पुत्र), सोहनलाल, ग्यारसीलाल, बाबूलाल, शंकरलाल, हीरालाल, रमेशचन्द, कालुराम, नवरतन, मोहनलाल, नवल, जयप्रकाश, कमल, दिनेश (भतिजे), रोशन, सौरव, पारस, आरव (पौत्र), लव (पड़पौत्र) एवं समस्त बोहरा परिवार (भोजपुरा वाले)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे भाई पप्पु का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 31.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 2.09.2018 को 2 से 4 बजे तक हमारे निवास ग्राम थूणी मंगलदास (नोहरा वाली ढाणी) कोटखावदा, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- रामदयाल, नारायण, रामकिशन, बालकिशन (समाचार जगत) (भाई), धाकड, हजारी, सोनु, संजय, सिद्वार्थ, सूरज, कैलाश, मिथुन, विकास, विकास (पुत्र) एवं समस्त चांदा परिवार। 9636655185.हमारे पूजनीय पिताजी श्री देवी सहाय शर्मा (सुरोलिया) का आकस्मिक निधन दिनांक 31.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 2.9.2018 को शंकरवालाज (पैराडाईज) मुहाना मण्डी रोड मानसरोवर पर 4 से 5 बजे है। शोकाकुल:- कमला (प|ी), सावर, जनार्धन (भ्राता), महेन्द्र, विजेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र (पुत्र)। 9414454412, 8058447694.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारा प्रिय भतीजा श्री रविराज शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 31.8.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 2.9.2018 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक शिव मंदिर, भारद्वाज मार्ग, आदर्श बाजार गली नं. 17 शर्मा स्टाेर के सामने, टोंक फाटक जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामेश्वरलाल, घासीलाल, मोहनलाल, कैलाशचन्द, राजेन्द्र, सूरज, रमेश (भतीजा), प्रेमबाबू, राजेश, घनश्याम, विवेक, अमित, सचिन, विपिन, अभिषेेक एवं समस्त दायमा परिवार। 9460548280, 9314512289. नोट:- इसी को अन्तिम बैठक माने।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है। कि हमारी माताजी श्रीमती रामप्यारी धर्मप|ी स्व. श्री चौथमल सांखला का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 02.09.2018 रविवार को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान-41, देव नगर-B, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कन्हैयालाल (देवर), मोतीलाल, रमेशचन्द, ओमप्रकाश (पुत्र), अनिल, राजेश, जितेन्द्र (पौत्र) एवं समस्त सांखला परिवार। 9782549229, 9929322323.मेरी धर्मप|ी श्रीमती प्रीति जोशी का स्वर्गवास दिनांक 30.08.2018 गुरुवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.09.2018 रविवार को सायं 5 बजे मेरे निवास स्थान M-4, मदरामपुरा, सिविल लाइन्स, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- अतुल जोशी (पति), शुभम जोशी, अंश जोशी (पुत्र), हरीश- अल्का पारीक (बेटी- दामाद), प्रियंका- कृष्णा शर्मा (बेटी- दामाद) एवं समस्त जोशी परिवार। मो. 9829272610, 9982044600.श्रीमती ललिता देवी धर्मप|ी श्री लक्ष्मीनारायण जी वैष्णव का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 02.09.2018 को अपने निवास स्थान फूलमालियों की बगीची, आदर्श नगर में सायं 4 से 5 बजे रखी गई है। शोकाकुल:- रमेश, रामप्रसाद, सत्यनारायण (देवर), अनिल, नवर|, सुशील, पूरण (भतीजे), विनोद, सुरेश, महेश, प्रकाश (पुत्र), युवराज, अभिवर्य, मुकुल (पौत्र) समस्त वैष्णव श्यामावत परिवार, चाकसू वाले। मो. 9680790745, 9928152028.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र दिनेश चन्द्र पारीक का आकस्मिक निधन दिनांक 31.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.09.2018 को निवास म. नं. 38, जयन्ती कॉलोनी, बदनपुरा, जयपुर पर सायं 5 से 6 बजे होगी। शोकाकुल:- प्रभुदयाल पारीक (पिता), इन्द्रलाल, राधाकृष्ण, सत्यनारायण, ओमप्रकाश (चाचा), नीना पारीक (प|ी), उमेश, सुरेश, पवन (भाई), प्रियांशु, हिमांशु (पुत्र) एवं समस्त खातड़िया पारीक परिवार, चन्दवाजी वाले। मो. 8696821936, 9636503554.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी कान्ता हीरानन्दानी का स्वर्गवास दिनांक 30.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक (जनाना व मर्दाना) आज दिनांक 02.09.2018 को सांय 5 बजे चित्रगुप्त ट्रस्ट, कायस्थों की बगीची, कॉर्नर कल्याण जी का रास्ता, इन्दिरा बाजार, जयपुर पर होगी। शोकाकुल- गोविन्दराम (पति) दुरू- नारायणदास, पूनम- इन्द्रकुमार, रश्मि- कमलेश, भावना- मुरली (देवर- देवरानी) मीना- चन्दर, लीला- विजयकुमार (ननद- ननदोई) दीपक (पुत्र) एवं समस्त हीरानन्दानी परिवार 9828117113, 9828040884.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी परम पूजनीया माताजी श्रीमती गुलाब देवी धर्मप|ी स्वर्गीय श्री हनुमान सहाय सैनी का स्वर्गवास दिनांक- 31.08.2018 शुक्रवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 02.09.2018 रविवार को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान-पता ए-13-14, मोहरू नगर, ग्राम-मान्यावास, मानसरोवर,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:-लालचन्द सैनी, भगवान सहाय (पुत्र), मुकेश, करण,गोविन्द, मंगल, हीरालाल, ललित,सुनील, बन्टी, हर्षित,नाथू (पौत्र) समस्त टांक मारोठिया परिवार। मो. 9782325642, 9214527791.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री कन्हैया लाल जी बंसल (UCO Bank) पुत्र श्री गोगराज जी मोदी (सांभर वाले) का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.09.2018 रविवार को सायं 5 से 6 बजे तक रिलायंस टाउनशिप, जाम नगर, गुजरात में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती रतनी देवी (धर्मप|ी), मधुसूदन बंसल (भ्राता), J.S.P. Bansal- सुनिता, J.P. Bansal- रूपा (पुत्र- पुत्रवधू), मंजू- ललित, मधु- महेश, ममता- उमेश, मनोज- राजेश, डॉ. मिनाक्षी- डॉ. नीरज (पुत्री- दामाद), गिरीश, मधुर (पौत्र), सलोनी, सुहानी (पौत्री), रियान (प्रपौत्र)। मो. 9998033444, 9910692319.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री छीतरमल जी चौरावत का स्वर्गवास शुक्रवार 31 अगस्त 2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 2 सितम्बर 2018 को दोपहर 1.00 से 4.00 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम जयसिंहपुरा (ढहला), चौरावतों की ढाणी पर होगी। शोकाकुल:- महादेव, भौरीलाल, कजोड़, पांचूराम, रूपनारायण, रामपाल, दुर्गालाल, जगदीश, लालचन्द, अर्जुन, बबलु, बाबूलाल, कृष्ण, रेवड़, रामजीलाल, सत्यनारायण, भरत, मांगीलाल, रामधन, शंकर, हेमराज, किशन, अभिषेक एवं समस्त चौरावत परिवार। 9636657426, 9414889910.श्री देवी सहाय जी शर्मा का निधन 31.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 02.09.2018 को 4 से 5 बजे (शंकर वालाज गार्डन) विजय पथ, इस्कॉन मन्दिर रोड, मानसरोवर में होगी। ससुराल पक्ष- चिरंजी लाल शर्मा, हीरालाल शर्मा, छात्रावास वार्डन, परशुराम भवन, विद्याधर नगर, दीनदयाल शर्मा, आचार्य जयदेव शर्मा (अध्यक्ष वैदिक संस्कार प्रकोष्ठ) अध्यक्ष- विद्याधर नगर इकाई- राज. ब्राह्मण महासभा, जयप्रकाश शर्मा (नौसेना) मोहित, आशीष, हरीतवाल परिवार, चौकड़ी वाले। मो. 9829085513.Mr. H.D. Joseph (Honey Uncle) left for his Heavenly abode on 31.08.2018 in Canada. “May His Soul Rest in Peace”. Mourned By Joseph’s, Johnson’s, David’s & Solomon’s Mob.:7737001006, 9649799306, 9829999916.