विकास करने के लिए नई पद्धति आजमा रहे हैं भारतीय राज्य

भारत जैसे विशाल देश के लिए मानवीय जरूरतों का पैमाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है पर पहाड़ जैसी यह चुनौती ही समस्या नहीं है। काम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो, यह भी उतना ही मुश्किल है। वोट के भूखे राजनेता, लकीर के फकीर नौकरशाह, सपने देखने वाले प्रोफेसर और अवसरवादी बिचौलिये जो आमतौर नीतियों को दिशा देते हैं, हमेशा ही अल्प संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं होते।हरियाणा के पानीपत शहर को लीजिए, जिसने बेटी बचाओ योजना का 60 फीसदी पैसा ‘थीम गेट’ बनाने पर खर्च कर दिया ताकि इस महान उद्देश्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई जा सके! यह नई बात नहीं है। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, इसने 64.30 करोड़ डॉलर (पिछली सरकार से दोगुना) अपने कार्यक्रमों व उपलब्धियों के प्रचार में खर्च कर दिए। लेकिन, अन्य मामलों में मोदी सरकार ने धन के बेहतर उपयोग के लिए कड़ी मेहनत की है। परन्तु पसंदीदा कार्यक्रम आगे बढ़ाने की बजाय भारत सरकार विशेषज्ञों से सर्वोत्तम कार्यक्रम सुझाने को कहे। फिर नए आंकड़ों की मौजूदा नीतियों से तुलना करे, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट सर्वोत्तम परिणाम दें। यही मॉडल आंध्र प्रदेश और राजस्थान अपना रहे हैं, जिसे डेनिश अर्थशास्त्री ब्योन लोमबोर्ग ने विकसित कर हैती और बांग्लादेश जैसे देशों में आजमाया है। इसमें टाटा ट्रस्ट की फंडिंग है। पिछले एक साल में लोमबोर्ग में हजारों विशेषज्ञों व रुचि रखने वाले गुटों से विचार-विमर्श कर 79 नीतियां विचार के लिए चुनी है और दर्जनों अर्थशास्त्रियों को उनका विश्लेषण करने को कहा है। यदि योजना काम कर गई तो टाटा ट्रस्ट इस प्रक्रिया को देश में ले जाना चाहेगा।राजस्थान में कुछ निर्णय तो अनुमान के मुताबिक हैं। बुनियादी ढांचे पर खर्च का लंबी समय में फायदा मिलता है लेकिन, शहरी सीवेज ट्रीटमेंट पर खर्च हर रुपए पर 1.20 रुपए का फायदा इतना प्रभावी नहीं लगता। किसानों का महंगा कर्ज माफ करने का आइडिया भी अच्छा नहीं है, जिसमें हर रुपए पर एक रुपए से कम का रिटर्न मिलेगा। लेकिन, कुछ रिटर्न चौंका देते हैं। लंदन के इम्पीरियल कॉलेज के महामारी विशेषज्ञ निमलान अरिनैमिंपैथी का राजस्थान में टीबी रोकने का कार्यक्रम हर रुपए पर 179 रुपए का फायदा देगा। जयपुर के एक आयोजन में अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने कहा, ‘इसमें नया कुछ भी नहीं है। फर्क यह है कि हमने हर चीज के साथ आंकड़ा जोड़ दिया है। फिर चाहे हम सेब की तुलना संतरे से कर रहे हों।’ एक विद्वान ने कहा कि नेता हमेशा नीरस दीर्घावधि योजनाओं की बजाय तात्कालिक दिखावटी योजनाओं को प्राथमिकता देंगे। लोमबोर्ग इस आलोचना से अविचलित होकर कहते हैं, ‘हम दुनिया बदलने नहीं निकले हैं। सिर्फ योजनाओं की चर्चा को तार्किक दिशा में बढ़ाना ही काफी है।’© 2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com