हमारे पूजनीय पिताजी श्रीनारायण सोनी (बैराड़िया) का स्वर्गवास 12.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 14.8.2018 को सायं 5.00 से 6.00 बजे महावीर स्कूल, सी-स्कीम, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती कमला देवी, (धर्मप|ी), रामेश्वरलाल, मुक्तिलाल, रामलाल, सत्यनारायण, देवनारायण, ओमप्रकाश, मालचन्द (भ्राता), राजेश-उर्मिला, दिनेश-जानकी, बृजेश-सुनीता (पुत्र-पुत्रवधू), अंजू-राजेन्द्र सिंह (पुत्री-दामाद), जगदीश, किशन, पूरण, गोपाल, अशोक, लालचंद, पप्पू, महेन्द्र, राकेश, मुकेश, मदन, महेश, ज्ञानचंद (भतीजे), आशीष, अमित, रोनित, प्रणव (पौत्र), मेघना, नेहा, हीना, विभा (पौत्री), नवदीप, विक्रम (दोहिते) एवं समस्त बैराड़िया परिवार, मनोहरपुरवाले। मो. 9929111256, 9829544490.हमारे पूजनीय जीजाजी श्रीनारायण सोनी (बैराड़िया) का स्वर्गवास 12.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 14.8.2018 को सायं 5.30 से 6.00 बजे तक महावीर स्कूल, सी-स्कीम, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बिहारीलाल, हरिद्वारीलाल, मदनसिंह, शम्भूदयाल, अशोक, जगदीश, जौहरी, अनिल, मनोज, मोहित, प्रवीण एवं समस्त तोषावड़ परिवार रायकर्णपुर वाले। सत्यनारायण, ललित, आशीष, सोनू एवं समस्त तोषावड़ परिवार जयपुर।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बनवारी लाल जी का निधन रविवार दिनांक 12.08.2018 को सीकर में हो गया है। तीये की बैठक मंगलवार दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 2 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान झुंझुनूं बाईपास, वार्ड नं. 37, मुस्कान होटल के सामने, मैन जयपुर रोड, सीकर में रखी गई है। शोकाकुल:- नागेन्द्र, नीरज, ध्रुव, नमिता- साागरमल जी, पूजा- आशीष जी एवं समस्त इंदोरिया परिवार।हमारे यहां बाबूलाल, मोहनलाल की पूजनीया माताजी श्रीमती पुष्पादेवी (धर्मप|ी स्व. श्री रामपालजी सोनी) का स्वर्गवास रविवार 12 अगस्त 2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक मंगलवार 14 अगस्त 2018 को दोपहर 2.00 से 3.00 बजे तक स्वनिवास ग्राम-झिलाय, तह. निवाई पर रखी गई है। शोकाकुल:- रामदयाल, नन्दकिशोर, सीताराम, बनवारी, हनुमान पुरूषोत्तम, मुकेश, राकेश, बिहारी, श्रवण, जितेन्द्र, केशव एवं समस्त बेवाल परिवार। मो. 9929674852, 9414910379. पीहरपक्ष:- छीतरमल, लक्ष्मीनारायण सोनी खंडार।हमारे पूजनीय श्री नरेश नारायण माथुर पुत्र स्व. श्री हरनारायण माथुर का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 14.08.2018 को सायं 5 से 6 बजे हमारे निवास सी-2/44, सेक्टर-2, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती सरोज माथुर (प|ी), श्रीमती तारा (प|ी भ्राता), राहुल-रेशा (पुत्र-पुत्रवधू), कुणाल-शिप्रा (भतीजा-पुत्रवधू), पारूल-मणीक (भतीजी-दामाद) एवं रूशिल (पौत्र), ससुराल पक्ष की बैठक भी साथ होगी। इसके बाद कोई औपचारिक बैठक नहीं होगी।हमारी माताजी श्रीमती सूजा देवी (धर्मप|ी स्व. श्री गुलाबचन्द जी तागड़ा) का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 14.08.2018 को 5 से 6 बजे, डिग्गी रोड, सवाईमाधोपुर पुलिया के पास, रविन्द्रा पब्लिक स्कूल, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- भगवानसहाय (पुत्र), तनिष्क (पौत्र), गणेशजी (चाचा), रामजीलाल, मोहित (भतीजे), समस्त तागड़ा (कुमावत) परिवार। 9783087511अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण परिहार (चिमनपुरावाले) का आकस्मिक निधन दिनांक 12.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 14.08.2018 मंगलवार सायं 4.30 से 5.30 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर सी. सै. स्कूल अंबाबाड़ी सर्किल, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- मुरली देवी (प|ी), राजेन्द्रकुमार बुनकर (AAO जयपुर)-ललिता, चिरंजीलाल (असो. प्रोफेसर, राज. महा. कालाडेरा)-संतोष, शैलेंद्र (सहा. अभियंता, धोद सीकर)-सीता, भुवनेश (असि. प्रोफेसर, राज. महा. सांभरलेक)-अंजुमाला (पुत्र-पुत्रवधू), देवांशु, डेविड, यश, प्रखर (पौत्र) एवं समस्त परिहार परिवार। 9414889490, 9413117913, 7733998899, 9829959050.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्रीमान ठा.सा. दिलीप सिंह जी गहलोत (ठि.खेतड़ी) का स्वर्गवास दिनांक 12.08.18 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 14.08.18 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान राजहंस कॉलोनी, शिव मंदिर, ब्रह्मपुरी खुर्रा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ठा.सा. मंगलसिंह जी गहलोत, ठा.सा. भीमसिंह जी गहलोत (भ्राता), सुशीलसिंह गहलोत (पुत्र), प्रतापसिंह, विक्रम सिंह, गजराज सिंह (भतीजे), दिग्विजय सिंह, रणविजय सिंह (पौत्र) समस्त गहलोत परिवार। मो. 9829980086, 9460423428.My Husband Professor Krishna Chandra Joshi Retired Professor of Chemistry and Former Head, University of Rajasthan Passed away on 11th August 2018. A Prayer and Condolence Meeting in his Rememberance will be held on 14th August 2018 at SFS Community Center, Near International College of Girls, Mansarover, Jaipur- 302020 from 5- 6 PM. Ravi Kiran Joshi- Amitabh Joshi (IAS) Prof. Anurag Joshi- Anju Joshi, Dr. Rahul Joshi- Meghna, Ridhima and Mahak.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे छोटे भ्राता सन्तोष कुमार वर्मा उर्फ माल्या पुत्र स्व.श्री बालमुकुन्द का निधन दिनांक 12.08.2018 को हो गया है । तीये की बैठक 14.08.2018 को सायं 5 से 6 बजे महावीर पार्क मनीहारों का रास्ता, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- चन्द्रप्रकाश, चन्द्रशेखर, विजयकुमार, राजकुमार, दिपेश(भ्राता), दीपक, शिवम, शंकर(भतीजे) कान्हा, पीयूष(पुत्र) एवं समस्त परिवार। 7297932376, 8078691794.हमारी आदरणीया माताजी श्रीमती गौमती देवी प|ी स्व. श्री विश्वनाथ जी चतुर्वेदी (करौली) का बैकुण्ठ वास दिनांक 12.08.18 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 14.08.18 को मंगलवार सायं 5 से 6 बजे तक जैन भवन, महावीर नगर प्रथम पर होगी। शोकाकुल:- प्रीतम चतुर्वेदी (पुत्र), मनीष चतुर्वेदी (पौत्र) एवं समस्त महोल्या परिवार, (करौली)। 7976633661.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कमलेश देवी का स्वर्गवास 12.08.2018 को हो गया है। तीये ती बैठक 14.08.2018 मंगलवार को निवास स्थान पर पालड़ी मीणा सायं 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- रामचन्द्र (दादेर ससुर), महादेव (ससुर), ललित (जेठ), मिथलेश (पति), राकेश (देवर), समीर मनमोहन, प्रियांशु (पुत्र), इशिका (पुत्री) एवं समस्त बावलिया परिवार। मो. 9887116807, 9829125307.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी आशा वर्मा का स्वर्गवास 12.08.18 को हो गया है। तीये की बैठक 14.08.18 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान मं नं. 3925, दीनानाथजी का रास्ता, नवग्रह मन्दिर के पास होगी। शोकाकुल:- रामदास वर्मा (पति), प्रेमदेवी (सास), राजेश वर्मा- नीलू वर्मा (देवर- देवरानी), अंशुल, नमन (पुत्र),आराध्या, निशि (पुत्रियां), शान्ति लाखीवाल (ननद), शीलादेवी- उमरावसिंह जी, सरोज- ओमप्रकाशजी, रेखा- जितेन्द्रजी (ननद- ननदोई), एवं समस्त पचारिया परिवार। फर्म: वैष्णो इलैक्ट्रिकल्स, अक्षय इलैक्ट्रिकल्स, जवाहर नगर। 9783091889, 7742111165.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री प्रभुनारायण सिवाल का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 14.08.2018 मंगलवार को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान प्लॉट-45, श्रीरामनगर कॉलोनी, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- कैलाश, बनवारी (पुत्र), रामसहाय (भ्राता), एवं समस्त सिवाल परिवार। 9001964015, 8947974090.श्रीमती तारा देवी धर्मप|ी स्वर्गीय श्री भंवरपाल सिंह का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2018 को हो गया| तीये की बैठक दिनांक 14.08.2018 को सायं 5:30 से 6:30 तक खण्डाका हाउस, झोटवाडा रोड, बनीपार्क, जयपुर पर होगी| शोकाकुल:- गणेश पाल सिंह (देवर), रविंद्र पाल सिंह (एडवोकेट), महेंद्र पाल सिंह (सहायक प्रशासनिक अधिकारी PWD) (पुत्र) एवं श्रीमती उषा सिंह (प|ी) स्वर्गीय वीरेंद्र पाल सिंह (पुत्रवधू), सुरेंद्र पाल सिंह (भतीजा), किशू सिंह, विध्यांश सिंह (पौत्र), शशीकला-शंकरलाल, बीना कुमारी-गोपाल कृष्ण (पुत्री-दामाद) एवं समस्त सिंधनवाल परिवार। 9252941022, 9783177778.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामप्रसाद जांगिड़ (चिचावा) सेवानिवृत ग्रामसेवक पदेन सचिव का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 14.08.2018 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान कैलाशपुरी, सारणा के तिराहे पर होगी। शोकाकुल:- रामेश्वर, रामनारायण, बन्शी (भ्राता), भैरू, मदन, सोहन (पुत्र), बोदूराम, राजू, प्रहलाद, संजय (भतीजे), विनोद, राहुल, पवन (पौत्र) एवं समस्त चिचावा परिवार। (कंचनपुरा जि. नागौर) वाले बस्सी (जयपुर)। मो. 9782962500, 9588290749.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भवर देवी सौगाणी धर्मप|ी श्री हुकमचन्द जी सौगाणी का स्वर्गवास 13.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 15.08.2018 को प्रात: 8:30 बजे SFS आदिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, मानसरोवर में रखी गई है। शोकाकुल:- कमलचन्द, हरकचन्द, ताराचन्द, राजेन्द्र सौगाणी (देवर), शांता- प्रकाशजी, कान्ता (ननद-नन्दोई), विनोद-इन्दू, अमिता (पुत्र-पुत्रवधू), सुदेश (भतीजा), संदीप- नीमा (पौत्र-पौत्रवधू), राजकुमार-आशा, विमल-उषा, प्रमिला, टीकम- साधना (पुत्री- दामाद), शिल्पा-विवेक, प्रिया-अमित (पौत्र-पौत्री दामाद), संस्कार- संस्कृति (पड़पौत्र- पड़पौत्री) एवं समस्त सौगाणी परिवार। पीहरपक्ष:- धर्मचन्द, प्रभात (सरिया वाले)। पता:- 1/58 SFS, मानसरोवर। 9414045851, 9873549391.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मनमोहिनी देवी प|ी स्व. श्री रामलाल अरोड़ा का स्वर्गवास दिनांक 12.08.2018 को हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक एवं उठाले की रस्म दिनांक 14.08.2018 को निवास स्थान आई-005 महिमा पनोरमा (क्लब हाऊस), जगतपुरा, जयपुर पर सायंकाल 4 से 5 बजे होगी। शोकाकुल:- संजीव (दीपक)- विनिता, प्रदीप (पंकज)- पूजा (पुत्र- पुत्रवधू) संध्या- रमन, नीलम- गोपाल, वर्षा- महेन्द्र, नेहा- दिनेश, रजनी- टिंवकल, रेखा- ह्रदय (पुत्री- दामाद) एवं समस्त ससुराल पक्ष व अरोड़ा परिवार। 9460872927, 9414276549.