अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री ओमप्रकाश जी सेन (पोखरजी) सुपुत्र स्व. श्री चौथमल जी सेन का स्वर्गवास 9.8.2018 को हो गया। तीये की बैठक 11.8.2018 शनिवार को हमारे निवास स्थान नाईयों की ढाणी, मनोहरपुरा, जगतपुरा जयपुर पर सायं 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- दुर्गादेवी (धर्मप|ी), श्रीप्रकाश, सुनिल, अरविन्द (पुत्र), रामूलाल, बंशीधर, रामसहाय, शंकरलाल (भाई), मोहन, गणेश, मोहनलाल, कन्हैयालाल, गजेन्द्र, योगेश, भगवानसहाय (भतीजे), ममता-पवन जी (पुत्री-दामाद), अंकित, रोहन (पौत्र), मीनाक्षी, रितिका, रिया, साक्षी (पौत्री) समस्त कालोयां तंवर परिवार। फर्म:- ओम मेडिकल स्टोर जगतपुरा। 9636445137, 9636517983.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री चिरंजीलाल शर्मा (झरवाले) सेवा निवृत प्रधानाध्यापक का स्वर्गवास दिनांक 9.8.2018 काे हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.8.2018 को सायंकाल 4.30 से 5.30 बजे तक यशोधरा लॉन गुप्तेश्वर रोड, दौसा पर होगी। शोकाकुल:- रेवडमल, गुलाब, मूलचन्द, हनुमान, सीताराम (भ्राता), घासीलाल, गुलाबचन्द, कैलाश (चाकसू), ओमप्रकाश, सत्यनारायण, रामजीलाल, प्रहलाद, पारस (भतीजे), गिर्राज प्रसाद शर्मा (पुत्र), हैप्पी (पौत्र) एवं समस्त गौतम परिवार। मो. 9694093535. ससुराल पक्ष:- सीताराम भारद्वाज, विमलकान्त शर्मा (साले), जितेन्द्र शर्मा (भतीजा)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती गीतादेवी का स्वर्गवास दिनांक 09.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 11.8.2018 शनिवार को सायंकाल 5 से 6 बजे निवास स्थान चाकसू पर होगी। शोकाकुल:- नेमीचंद (पति), चम्पेश्वर, कैलाशचन्द, रामावतार (देवर), सत्यप्रकाश, राधेश्याम, श्यामलाल, नवर|, पुष्पराज (पुत्र), समस्त धामोत्या परिवार, चाकसू। 9509944106, 9314207574.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है। कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहरी देवी (धर्मप|ी स्व. हीरालाल जी बाड़ीवाल) का स्वर्गवास दिनांक 09.08.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.08.2018 को सायं 3 से 4 बजे निवास स्थान बागड़ा कृषि फार्म, श्याम धर्मकांटा के पास, रीको एरिया परसरामपुरा (सरगोठ), सीकर पर होगी। शोकाकुलः- आनन्दीलाल, सुखदेव, पदमाराम, भगवान सहाय (पुत्र), मालीराम, सीताराम, बंशीधर, बाबूलाल, महेश, श्रवण (पौत्र), अर्जुन, पप्पू, शंकर (पड़पौत्र), शुभ्रांश, जयांश, किंशु एवं समस्त बाड़ीवाल परिवार। मो. 9928184137, 9928058118.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय तिमन सिंह चौधरी पुत्र स्व. रेवती सिंह का स्वर्गवास 10.8.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.8.2018 को निवास स्थान गांव पथैना तह. भुसांवर, भरतपुर होगी। शोकाकुल:- सुष्मासिंह (धर्मप|ी), बच्चुसिंह, शिवराज सिहं (भाई), मीतू- महेन्द्र, पारूल- आशिम (पुत्री- दामाद)। मो. 8696322338.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती बरफी देवी धर्मप|ी स्वर्गीय श्री जयनारायण सोनी का स्वर्गवास दिनांक 09.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.08.2018 शनिवार को 5:00 से 6:00 बजे तक स्वर्णकार सेवा सदन RPA के सामने, नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बिशनचंद (देवर), चंद्रमोहन, सुरेंद्र, (पुत्र), वीरू, सोनू, हेमकांत, (पौत्र), पीयूष, भव्य (प्रपौत्र) एवं समस्त मायच्छ परिवार (दिल्ली वाले)। 9571879613, 9509258581.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे भ्राता महादेव प्रसाद सोनी का आकस्मिक निधन दिनांक 09.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.08.2018 शनिवार सायं 4.00 से 5.00 हनुमान वाटिका, कांटा (झोटवाड़ा) पर होगी। शाेकाकुल:- दुर्गादत्त, ओमप्रकाश, मालीराम, रामचन्द्र, शिम्भू, महेश (भ्राता), कैलाश, नरेश, संजय (भतीजे), मुकेश, महेश, दिनेश, ब्रजेश (पुत्र), तन्मय, हर्षित, गर्वित, वंश, जश (पौत्र) समस्त जंवड़ा परिवार (भादवा वाले)। 9001308086, 9314762098.हमारे पूजनीय बहनोई श्री चंद्र प्रकाश जी जैन का स्वर्गवास 09.08.18 को हो गया। तीये की बैठक 11.08.18 को श्री मुल्तान दिगम्बर जैन मन्दिर, बीस दुकान, आदर्श नगर के बाहर प्रात: 8.45 पर एकत्रित होकर मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- कमल- मीनाक्षी, विमल- कुमुद, निर्मल- अमिता, अशोक- कुसुम (साले-सलहज), गुणमाला सेठी, माया सोगाानी (साली), जिनेन्द्र- राजा, विनोद-रेखा, नरेश- सुनीता, अमित- नीलू, अंकित-प्रीति, अंशुल- यशस्वी, विकास- शुभ्रा (भतीजे-भतीजेबहू), अमिता- धूपेश शाह, सोनल- अम्बिकेश बाकलीवाल, ईना- अमित पाटनी, अनिशा- उत्सव (भतीजी- भतीजीजंवाई) एवं समस्त बडजात्या परिवार, ए-342, मालवीय नगर, जयपुर।हमारे आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी जैन पुत्र स्व. श्री मुल्तानी चंद जी जैन का स्वर्गवास 09.08.18 को हो गया। तीये की बैठक 11.08.18 को प्रात: 9 बजे श्री मुल्तान दिगम्बर जैन मन्दिर, बीस दुकान, आदर्श नगर,जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सुनीता (मुन्नी) (धर्मप|ी), गौरव- नूपुर (पुत्र-पुत्रवधू), मानवी (पौत्री), ओमप्रकाश- सरला (भाई-भाभी), शशी- प्रकाशजी (बहन-बहनोई), शिखा- अजय चांदवाड़, प्रीति- कपिल, नीति- मनीष (बेटी-दामाद), चंचल, विकास (भतीजे), संदीप (भांजा), रीमा (भांजी), आयुष (दोहिता), छवि (दोहिती) एवं समस्त सिंघवी परिवार। ससुरालपक्ष: कमल, विमल, निर्मल, अशोक जैन (बडजात्या)।हमारे पूजनीय पिताजी श्री कल्याणसहाय जी बूंपला का स्वर्गवास 09.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.08.2018 शनिवार 4 से 5 रूकमणी गार्डन, रेनवाल रोड चौमूं में होगी। शोकाकुल:- नानूराम (Retd. BSNL), रूड़मल (RSTB) (पुत्र), हनुमानसहाय, लादूराम, बाबूलाल, सीताराम (भतीजे), पृथ्वीराज, महेश, श्रीराम, दिनेश (पौत्र), गर्वित (प्रपौत्र) एवं समस्त बूंपला परिवार। 7597783697, 9785974311.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि मेरी पूजनीया माताजी श्रीमती चम्पादेवी खेमानी प|ी स्व. श्री गिरधारीलाल खेमानी (किशनगढ़ वाले) का गोलोकवास 09.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.08.2018 को सायं 05:00 से 05:30 बजे राधागोविन्द पार्क, पदमावती काॅलोनी-I, निर्माण नगर पर होगी। शोकाकुल:- हरीश- नेहा (पुत्र- पुत्रवधू), नानक, नरेन्द्र, प्रकाश, किशोर खेमानी (देवर), मीना- ईश्वर रंगनानी, दीपा- गोविन्द मोटवानी, माला- घनश्याम हीरानी (पुत्री- दामाद), गुलशन, निकिता (पौत्र, पौत्री), दीक्षा, रोहित (दोहिती, दोहिता), पीहरपक्ष:- रावतानी परिवार, जवाहर नगर। प्रतिष्ठान- गुलशन एन्टरप्राईजेज (सांगानेर), खेमानी डाईस्टफ (किशनगढ़)। 9414012277, 7232022303.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बल्लेराम कश्यपजी का स्वर्गवास दिनांक 09.08.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.08.18 को हमारे निवास स्थान 53, देवश्री नगर, कान्हा विहार, गिरधारीपुरा के पास, गांधीपथ वैशाली नगर, जयपुर पर 5 बजे से रखी गई है। शोकाकुल:- सतपालसिंह (भ्राता), राजू, विजय, रवि (पुत्र), जोगेन्द्र, विरेन्द्र (भतीजा), करन, निशांत (पौत्र), हरीश, सुरेश, मनमोहन, अनिल (ससुराल पक्ष)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय कंवर साहब श्री नवरतन जी कानूनगो का आकस्मिक निधन दिनांक 09.08.2018 को हो गया है। जिनकी ससुराल पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 11.08.2018 को सायं 5.15 से 5.50 बजे तक रतन बाग मेरिज गार्डन सिरसी रोड़ जयपुर पर होगी़। शोकाकुल:- जुगल किशोर, बद्री नारायण, ओम प्रकाश, रामावतार, सत्यनारायण, नरेन्द्र, महेन्द्र, अनिल, वीरेन्द्र, अशोक, बजरंग, संजय, दीपक, देवेश, शिवम एवं समस्त झालानी परिवार मोरिजा वाले। 7877792421, 9251699925.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र श्री संतोष कुमार शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 09.08.18 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 11.08.18 को सायं 4.30 से 5.30 बजे श्री कृष्ण मंदिर, बीस दुकान, आदर्श नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रहलाद शर्मा (पिता), मदनलाल (चाचा), गायत्री देवी (धर्मप|ी), अनिमेश (पुत्र), बुद्धिप्रकाश, लल्लू, महेश, विनोद, दिनेश, सुरेश, सुनील (भाई), कन्हैयालालजी, सतीशजी, रजनीशजी, संयमजी, वरूणजी, रजतजी (जंवाई) एवं समस्त वैष्णव परिवार। 9001531790, 8769643722, 9782218996.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे अनुज भ्राता गणेशनारायण (धोतीवाला) की धर्मप|ी दीपा अग्रवाल का आकस्मिक निधन दिनांक 09.08.18 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.08.18 को दोपहर 1 से 2 बजे तक पताशे वालों की बगीची, मोतीडूंगरी रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कन्हैयालाल, कुंजबिहारी, अशोक कुमार, रामकिशन, कुशलचन्द, निर्मलकुमार (जेठ), पूरव, जिव्या (पुत्र, पुत्री) एवं समस्त धोतीवाला परिवार। पीहरपक्ष:- मैदावाला परिवार। 9829005592, 7742109313, 9829168473.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री घासीलाल बुनकर का स्वर्गवास 09.08.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.08.2018 को सायं 05:00 से 06:00 बजे हमारे निवास स्थान-7/137 कच्ची बस्ती, जवाहर नगर पर होगी। शाेकाकुल:- कल्याणप्रसाद- तारादेवी, छुट्टनलाल- मीरादेवी, गोपाल (पुत्र- पुत्रवधू), सुगनादेवी- कैलाश गाँधी (पुत्री- दामाद), रोहित, जितेन्द्र (पौत्र) एवं समस्त चौरेड़ परिवार। 9587431511, 9828196916.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती निर्मला देवी सूद प|ी स्व. श्री मनोहरलाल सूद का स्वर्गवास दिनांक 08.08.2018 को हो गया है। उठाले की बैठक आज दिनांक 11.08.2018 को सायं 3 से 4 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, कैम्ब्रिज स्कूल के पीछे सेक्टर 8, मानसरोवर, जयपुर पर रखी गयी है। शोकाकुल:- विपिन सूद (पुत्र), अजय सूद (दामाद) एवं समस्त सूद परिवार।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सुशीला खन्ना (मीरा बहन जी) 9.8.18 को ब्रह्मलीन हो गई है। तीये की बैठक दिनांक 11.8.18 शनिवार सायं 5 से 6 तक सैक्टर-9, कम्यूनिटी हॉल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर पर रखी गई है। शोकाकुल:- कमल- लक्ष्मी, अशोक- गीता, विजय- हर्ष, अजय- नीता (पुत्र- पुत्रवधू), नीरू- रामजी, रेनू- धर्मवीर (बेटी- दामाद) एवं समस्त खन्ना परिवार, फर्म:- अंकुर ट्रेडर्स, लक्ष्मी ट्रेडिंग एजेन्सी, श्री राम इलैक्ट्रीकल्स, खन्ना इलैक्ट्रीकल्स, गीतांजलि एजेन्सीज, किडस कैम्पस स्कूल। 9829651300, 9414251299.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि मेरी धर्मप|ी हेकी बाई मोटवानी का स्वर्गवास दिनांक 09.08.2018 काे हो गया। तीये की बैठक 11.08.2018 को सायं 5:00 बजे लीलाशाह धर्मशाला, मंगोडीवालों की बगीची, गली नम्बर 1, ब्रह्मपुरी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मिलणमल (पति), जेठानन्द (देवर), चन्द्रप्रकाश-मंजू (पुत्र-पुत्रवधू), पंकज (पौत्र) समस्त मोटवानी परिवार। फर्म:- गोपाल किराणा स्टोर, गोविन्द किराणा स्टोर, भरत स्टेशनर्स। 9413288704, 9680843938.हमारे वािलद जनाब महमूद खान साहब का इन्तकाल तारीख 10.8.2018 को हो गया है। जिनकी बैठक तारीख 12.8.2018 को घर पर रखी गई है। जिसका समय 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। (BJP अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर शहर के अध्यक्ष. रिटायर्ड govt. JDA अफसर)। शोकाकुल:- शहजादी खान (मां), मुमताज खान (धर्मप|ी), इकराम खान (भाई), आमना खान (बहन), अकिल खान, शकील खान, कोनेन खान (बेटे), रिमझिम खान, अलीना खान (बेटी)। पता:- C-26, अशोक विहार, नियर नन्दपुरी मालवीय नगर जयपुर। मो. 9521366344, 7014553133.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री नाथूलाल जी शर्मा (वैष्णव) का स्वर्गवास दिनांक 09.08.2018 गुरूवार को हो गया है। तीये की बैठक हमारे निज- निवास स्थान कपूरावाला दिनांक 11.08.2018 को सायं 2 से 4 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- भँवर लाल, मोहन लाल, सुरेन्द्र (भतीजा), रामबाबू, रविशंकर (पुत्र), विवेक (पौत्र) एवं समस्त (भावानन्दी) परिवार। मो. 9587715699, 9928059900.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सुशीला रानी धर्मप|ी स्व. श्री गोपालसिंह पंवार का स्वर्गवास दिनांक 9.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.8.2018 को हमारे निवास स्थान प्लाट नं.-5A शिवराम कॉलोनी जगतपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हेमलता राजपूत- सत्यप्रकाश (पुत्री-दामाद) एवं समस्त परिवार। मो. 9314907106, 8890481617.हमारे पूजनीय पिताजी श्री हनुमान सहाय जी शर्मा (सैणा) का देवलोकगमन दिनांक 9.8.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.8.2018 को हमारे निवास स्थान (सैणा कृषि फार्म) छारसा पर समय 4 से 5 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- मोहनलाल जी (भ्राता), हरिनारायण जी, शिम्भूदयाल जी, अशोक जी, मदन जी, नन्दकिशाेर जी, सत्यनारायण जी (पुत्र), समस्त सैणा परिवार (छारसा वाले)। मो. 9929425003, 9950761438.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सुमित्रा देवी का आकस्मिक निधन 09.08.2018 को हो गया। तीये की बैठक 11.08.2018 शनिवार को निवास स्थान 42-A हंस वाटिका नया खेड़ा विधाधर नगर जयपुर पर 4 से 5 बजे होगा। शोकाकुल:- हरदेव प्रसाद शर्मा (पति), मुकेश-आशा, नितिन-रीता (पुत्र-पुत्रवधू), उमेश-किरन, सुरेश-मंजू (दामाद-पुत्री), आयुष-अंश (पौत्र), छवि-आराध्या (पौत्री) एवं समस्त परिवार। 9252452800, 9571119202.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सरजू देवी प|ी स्व. श्री आनीलालजी बगरूवाले का स्वर्गवास 09.08.18 गुरूवार को हो गया है। तीये की बैैठक 11.08.18 शनिवार को सायं 5.30 से 6.30 तक निवास स्थान 80, रामनगर, शॉपिंग सेन्टर, कांवटिया सर्किल, शास्त्री नगर,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हीरालाल-सूरज देवी (पुत्र-पुत्रवधू), हेमराज, दिनेश, सुदेश (पौत्र), रितेश, तन्मय (प्रपौत्र), राजेश, शंकर, राजू, बाबू, मुकेश एवं समस्त कण्डावरिया परिवार। 9782541755, 9024371769.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जात है कि मेरे पिताजी गोकुल माली पुत्र स्व. मूलचन्द का स्वर्गवास दिनांक 9.8.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.8.2018 काे सायंकाल 3 से 4 बजे निवास, जंगलात की ढाणी, तूंगा, तहसील बस्सी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भंवरी देवी (पुत्री), नानगराम सैनी (जंवाई), रामबाबू सैनी, दीनदयाल सैनी (एडवोकेट्स) (दोहिते) एवं समस्त परिवार। मो. 9829080583, 9928611884.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय भ्राता श्री रामसहाय जी दरणायत का स्वर्गवास गुरूवार 9.8.2018 को हो गया। तीये की बैठक शनिवार 11.8.2018 को दोपहर 2 से 4 बजे तक निवास स्थान ग्राम- मानपुर टीलावाला, डिग्गी रोड, तह. सांगानेर पर रखी गई है। शोकाकुल:- रामनिवास, हरिनारायण, छोटीलाल, रामस्वरूप (भ्राता), कल्याण सहाय, घासीराम, बाबूलाल, बोदूराम, सोहन, ओमप्रकाश, मुकेश, बाबूलाल (पुत्र) एवं समस्त दरणायत परिवार। 9928478099, 9828780071.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी प्रिय पुत्री दीपा धर्मप|ी गणेश जी धोतीवाले का स्वर्गवास 09.08.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 11.08.2018 को दोपहर 1.00 से 1.45 तक पताशेवालों की बगीची जयपुर पर होगी तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- सुनीता (माता), कन्हैयालाल- प्रेम (चाचा-चाची), विक्की-एकता, मयंक, योगेश (भ्राता- भ्रातावधू), मुन्नी- नवल नौसादरिया, बीना-नवल मण्डावाले, मन्जू- सतीश तापड़ीया, अनीता- मूलचन्द मोदी (बुआ-फूफा), किर्ति, प्रियंका-अनिल मोटारूपा वाले (बहन- बहनोई) एवं समस्त मैदावाला परिवार। 8385820333.With Profound Sorrow We Inform That The Sad Demise Of Our Beloved Mr. T.M. Varghese On 09.08.2018. Funeral Service Begins At Residence 340, Vardhman Nagar-A, Ajmer Road, Jaipur On 12.08.2018 At 11.30 A.M., Thereafter To St. Thomas Orthodox Church, Dcm, Jaipur, And Funeral At St. Thomas Orthodox Cemetery, Girdharipura, Ajmer Road, Jaipur. Ingrief: Saramma Varghese (Wife), Jiss- Shibi (Son & Daughter In Law), Jessy- Robin (Daughter & Son In Law), T.M. Mathai, George Mathew (Brothers), Susamma (Sister). Mob. 9887433032.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री नरेन्द्र नाथ मेहरा का स्वर्गवास दिनांक 08.08.2018 को हो गया है। चौथे की बैठक शनिवार, दिनांक 11.08.2018 को दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, अरावली मार्ग, सेक्टर-8, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अनिता मेहरा (प|ी), मानव-हिना (पुत्र-पुत्रवधू), प्रथम (पौत्र), नम्रता- विक्रमजी, सुरभि-राजीवजी (पुत्री-दामाद), सुषमा-सतीशजी (बहन-जीजाजी), लक्ष्मण कपूर (जीजाजी), शान (दोहिता), तनक, गुरबानी, यशिका (दोहिती) एवं समस्त मेहरा परिवार। 9413331662, 9414286042.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री सोमन नायर का स्वर्गवास दिनांक 9.8.2018 का हो गया है। जिनकी शवयात्रा दिनांक 11.8.2018 को दोपहर 1 बजे हमारे निवास स्थान- A-44A, शकंर विहार विस्तार मुरलीपुरा स्कीम, दादी का फाटक बाईपास से झोटवाड़ा मोक्षधाम जायेगी। तीये की बैठक दिनांक 12.8.2018 काे सायं 4.30 से 5.30 बजे तक हमारे निवास स्थान पर होगी। शोकाकुल:- तकामणी (धर्मप|ी), राहुल- अार्या (पुत्र- पुत्रवधू), स्वाति (पुत्री) एवं समस्त नायर परिवार। 9829950103, 9785440510.प्रान्तीय नल मजदूर कर्मचारी यूनियन फेडरेशन राजस्थान (इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा का आकस्मिक निधन 10 अगस्त 2018 को हो गया है। जिनका उठावना आज प्रात: 9 बजे ए- 7 बागड़ा सदन पानीपेच बस्सी सीतारामपुरा से चांदपोल श्मशान जयपुर पर लेजाया जायेगा। शोकाकुल:- मूलचन्द शर्मा (चाचाजी), जगदीश प्रसाद शर्मा, रमेश चन्द शर्मा (भ्राता), विजय गौतम शर्मा (पुत्र)। मो. 9982227788.