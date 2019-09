Dainik Bhaskar Sep 26, 2019, 12:57 PM IST

जयपुर. जिले के जोबनेर इलाके में गुरुवार को ट्रोले और जीप की भीषण भिड़ंत में सात लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक जीप में सवार थे। जिसमें चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकरदत्त शर्मा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। जिसके बाद शवों को जीप काटकर बाहर निकाला गया। वहीं स्थानिय लोग प्रदर्शन करने मौके पर पहुंचे।

जानकारी अनुसार, जीप में सवार परिवार जिले के ही आसलपुर खातलियों की धाणी से काजीपुरा के लिए रवाना हुआ था। करीब पांच किलोमीटर चलते ही कृषि युनिवर्सिटी के नए कैंपस के सामने गलत साइड से आते ट्रोले ने उन्हे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी की जीप का इंजन गाड़ी से अलग हो गया। वहीं ट्रोला जीप को 100 मीटर तक घसीटता ले गया। जिसके कारण सातों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

1000 मीटर पहले ही लोगों ने रोका था ट्रोले को

घटना के बाद स्थानीय लोग प्रदर्शन करने घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव अपने कब्जे में लेकर मौके पर ही प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। उनका कहना है कि आए दिन ट्रोले शहर से होकर जाते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने इस ट्रोले को भी रोका था जो लहराकर चल रहा था। जिसके बाद करीब 1000 मीटर चलकर ही हादसा हो गया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट

Deeply anguished to know of the terrible road accident in Jobner, #Jaipur on Jaipur-Phalodi highway in which seven people have lost lives. My heart goes out to their family members and I pray to God to give them strength. Wish speedy recovery to those injured.#Rajasthan