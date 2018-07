राजस्थान: गो तस्करी के शक में एक की पीट-पीटकर हत्या, ओवैसी ने कहा- देश में चार साल से 'लिंच राज'

- पुलिस अकबर को अस्पताल ले रही थी, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया

अलवर.राजस्थान में गो तस्करी के शक में गांववालों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात अलवर के पास रामगढ़ इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक अकबर (28) हरियाणा का रहने वाला था। वह दो गायों को लेकर पैदल जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने रोककर उससे पूछताछ की और लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान उसका साथी जान बचाकर भाग निकला। एआईएमआईएम प्रमुख ने घटना की निंदा की और मोदी सरकार के चार साल को लिंच राज बताया।

एएसपी अनिल बेनिवाल ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अकबर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि मारा गया शख्स गो तस्कर था या नहीं।

अलवर में पहले भी गो तस्करी के शक में हत्याएं : बताया जाता है कि इस इलाके में कथित गो रक्षकों के दल सक्रिय हैं। गोवंश लेकर जाने के शक में पहले भी कई लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी साल 3 अप्रैल को डेरी संचालक पहलू खान को भीड़ ने पीटकर मार डाला था। पिछले साल नवंबर में उमर खान नाम के शख्स का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था। उसके परिवार ने गो तस्करी के शक में हत्या का आरोप लगाया था।

लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त :देश में बढ़ती लिंचिंग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी कीं। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने नहीं दिया जा सकता। गो तस्करी या अफवाह के चलते किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दे चुका है।

ओवैसी ने मोदी राज पर सवाल उठाए

Cow in India has a Fundamental Right to Life under Art 21 & a Muslim can be killed for they have no Fundamental right to LIFE

Four years of Modi rule - LYNCH RAJ https://t.co/IZuQSPY56F