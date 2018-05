94.3 MY FM के जयपुर में 12 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया बारह का जगराता

जयपुर. पिंकसिटी में 94.3 MY FM के 12 साल पूरे होने पर बारह का जगराता आयोजित किया गया। इस दौरान पूरी रात अपने फेवरेट आरजे से मिलने और MY FM टीम को बधाई देने के लिए रातभर लोग MY FM ऑफिस आते रहे। इस दौरान RJs की झांकी सजाई गई, सिनेमा की भेटें प्रस्तुत की गई, सिनेमा की आरती का आयोजन किया गया, साथ ही 12 सालों के 120 बेस्ट गाने सुनाये गए।

- 12वीं एनिवर्सरी के इस सेलिब्रेशन में जयपुर ने हर घंटे एसी, फ्रिज, टीवी जैसे आकर्षक उपहार भी जीते।

- MY FM के इस सेलिब्रेशन को लेकर लिस्नर्स का उत्साह देखते ही बन रहा था, कोई लिस्नर अपने फेवरेट RJs के लिए केक लेकर आ रहा था। कोई चोकलेट लेकर आया तो को खुबसूरत गिफ्ट लेकर आया। और ये सिलसिला सुबह तक चलता ही रहा, कुछ लिस्नर ऐसे भी थे जो सुबह 4 बजे गरमा- गरम चाय लेकर MY FM ऑफिस पहुंचे।

जयपुर की सड़कों पर घूमी टीम

- इस दौरान पूरी रात लघभग 200 से भी ज्यादा लिस्नर MY FM स्टूडियो पहुचे। 12वीं एनिवर्सरी का ये सेलिब्रेशन सिर्फ MY FM स्टूडियो तक नहीं, बल्कि जयपुर की सड़कों पर भी दिखा। इस दौरान MY FM की टीम रात भर जयपुर में घूमी और जयपुरवासिओं के हैप्पी मेसेज को रिकॉर्ड किया।

- इस जश्न को लेकर MY FM जयपुरवासियों को दिल से धन्वाद देता है- जिन्होंने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया, आगे भी यही प्यार बरकार रखें, साथ ही सुनते रहे 94.3 MY FM।