मेरे पूजनीय पिताजी श्री केदार प्रसाद जी झंगीनिया (डिडावता वाले) का आकस्मिक निधन 08.09.2018 को हो गया। तीये की बैठक 11.09.2018 मंगलवार को आदर्श विद्या मंदिर, टोंक रोड चाकसू पर सायं 4 से 5 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- मोहनलाल (पुत्र), चंदा देवी (प|ी), नर्बदा देवी (मां), गोविन्दनारायण, रामनारायण, बृजमोहन (चाचा), हेमराज, शंकरलाल, रामस्वरूप, रूपनारायण, रामबाबू (भ्राता), अनंत (पुत्र), सुनिता- रामअवतार माली (बहन- बहनोई), मुिनया- मनीष घीया (पुत्री- दामाद) एवं समस्त झंगीनिया परिवार चाकसू। मो. 9166331081, 9414073255. फर्म:- श्रीनाथ ट्रेडिंग कंपनी, नई मंडी चाकसू। ससुराल पक्ष:- केदारप्रसादजी, मदनमोहनजी, मधुसुदनजी आमेरिया, कोलाडा वाले।हमारी पूजनीया श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल धर्मप|ी स्व. श्री केदार अग्रवाल (मिर्जापुर वाले) का स्वर्गवास 9.9.2018 रविवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.9.2018 को दोपहर 2 से 4 बजे तक निज निवास पाडला रोड टोड़ाभीम पर रखी गई है। शोकाकुल:- हरिचरण, नरेन्द्र, राजेन्द्र (देवर), बृजेन्द्र- विशाखा, विष्णु-सावित्री, सुनील- सुमन (पुत्र- पुत्रवधू), सरोज- कपूरचन्द जी, गीता- भीकमजी (पुत्री- दामाद), अर्चना- गौरवजी (पौत्री- दामाद), अंचल- प्रभा (पौत्र- पौत्रवधू), पीयूष, आयुष, सर्वेश (पौत्र), अर्पिता, भारती, पारूल, गरिमा (पौत्री), संजय, लोकेन्द्र, घनश्याम, देवेन्द्र, आकाश, जितेन्द्र, दीपक, अमित (भतीजा) एवं समस्त गर्ग परिवार (मिर्जापुर वाले) टोड़ाभीम। मो. 9413035301, 9929408587, 9414848374.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी धर्मप|ी स्व. श्री रेवड़मल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 9.9.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.9.2018 मंगलवार को सायं 3 से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला बांदीकुई जिला दौसा पर होगी। शोकाकुल:- रामावतार, किशनलाल (मलखान), सतीश, महेन्द्र, विजय (पुत्र), नवीन, देवेन्द्र, मोहनलाल, नरेन्द्र, दीपक, कपिल, लोकेश (पौत्र), देवेश, ध्रुव, चित्रांश, चिराग, धैर्य, हर्ष, यश, भावेश (प्रपौत्र) एवं समस्त डबरिया उपाध्याय परिवार। मो. 9414852394, 9929333371.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहरीदेवी धर्मप|ी श्री मोहनलाल कुमावत BSNL का स्वर्गवास दिनांक 09.09.2018 रविवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.09.2018 मंगलवार सायं 4-5 बजे तक कुमावत सीनियर सैकण्डरी स्कूल में 4 नम्बर डिस्पेंसरी के सामने सोडाला रखी गई है। शोकाकुल:- रामजीलाल, गोपाललाल, जमनलाल, कन्हैयालाल (देवर), रमेश, विनोद, हेमराज, राजु, विनोद, रवि, जितेन्द्र, मनोज (पुत्र), यश, शैलेष, तनिष (पौत्र) एवं समस्त अनावडिया परिवार (उगरियावास वाले)। 7742078920, 9660222200, 8233510440.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भौरी देवी धर्मप|ी स्वर्गीय श्री विजयलाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 9.9.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.9.2018 को सायं 4 बजे से 5 बजे तक झूलेलाल मन्दिर सेक्टर 5, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर पर होगी। शोकाकुल:- अशोक जी , शंकर जी वैष्णव एवं समस्त किलावत परिवार। 9587482860, 9602855705.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भैरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामगोपाल पाण्डे का स्वर्गवास दिनांक 09.09.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.09.2018 को सायं 4:00 से 5:00 मिथला सत्संग भवन, हा.सै स्कूल रोड, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- रामप्रकाश पाण्डे- उषा, रामबल्लभ पाण्डे- सरस्वती (शिक्षा विभाग) (पुत्र- पुत्रवधू), रामछिव पाण्डे, रामरतन पाण्डे, अवधेश पाण्डे, हनुमान पाण्डे (भतीजे), मिथलेश- गिर्राज, किरण- राजेन्द्र, शकुन्तला- गिरिराज (पुत्री-दामाद), कुशाग्र, आयुष, नेत्र (पौत्र), संजली (पौत्री), निखिल (दोहिता) एवं समस्त पाण्डे परिवार। 8955862399, 9460557482.हमारे प्रिय भ्राता श्री गिरधारी मीणा पुत्र स्व. श्री हरबक्स मीणा का स्वर्गवास दिनांक 09.09.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांंक 11.09.2018 को 2 से 4 बजे तक निवास स्थान G.5- तिरूपति बालाजी नगर, ग्राम- खोखावास, सांगानेर एयरपोर्ट पर होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मण, अर्जुन, किशन, हेमराज, नरेश, मुकेश, सुरेश, समस्त बड़गोती परिवार। 9414388286, 9829716558.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती शान्ति देवी का आकस्मिक निधन 09.09.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.09.2018 (मंगलवार) को सायंकाल 5 से 6 बजे तक हमारे निवास स्थान D-184, प्रेेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्री सुरजभान यादव (कैप्टन) (पति), हरि सिंह, लालाराम, बनवारी, सुभेसिंह (देवर), सुभाष यादव- अर्चना यादव (पुत्र- पुत्रवधू), रिशि, रिशिता (पौत्री) समस्त खरवाल परिवार। 9686363057, 9314607741.हमारे पूजनीय श्री हरिनारायण जी शर्मा का स्वर्गवास 09 सितंबर को हो गया। तीये की बैठक 11 सितंबर, मंगलवार को 3 से 4 बजे तक निवास स्थान राजपुर वास ताला तह. जमवारामगढ़ पर होगी। शोकाकुल:- जगदीश नारायण, हजारी लाल (भ्राता), सोहनलाल, रामावतार (पुत्र), कालुराम, रामकिशोर, प्रकाश, दिनेश, निक्की, विक्की (भतीजा) एवं समस्त पिलोदिया परिवार, 9928082701, 9929067232.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे कंवर साहब श्री ओमप्रकाश शर्मा जी का स्वर्गवास 08.09.2018 को हो गया। ससुरालपक्ष की बैठक दिनांक 11.09.2018 को 3.00 से 3.30 बजे जानकी पैराडाइज, गांधीपथ, वैशाली पर होगी। शोकाकुल:- गंगा देवी, छोटी देवी (सास) जगदीश, कैलाश, रामनिवास, रामवतार (साले), 9828325044.हमारे पूजनीय सीताराम दोंदा का स्वर्गवास 9.9.2018 को हो गया। तीये की बैठक आज 11.9.2018 को सायं 3-4 बजे निवास स्थान दोंदा की ढाणी मथुरावाला पर होगी। शोकाकुल:- ग्यारसीलाल, रामनारायण, श्रवणलाल, गंगासहाय (भाई), हरीशंकर, कैलाश, रामावतार, मुकेश, रामस्वरूप, कृष्ण (पुत्र), राहुल, रोहित, राजीव, मोहित, समीर, अनुज, अश्वनी, आर्यन, अंिकत (पौत्र) एवं समस्त दाेंदा परिवार। 9829969281, 8003953660.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री अोम प्रकाश शर्मा जी का स्वर्गवास 08.09.2018 शनिवार को हो गया। तीये की बैठक 11.09.2018 को जानकी पैराडाइज, गांधीपथ, वैशाली नगर में सायं 3.00 से 4.00 बजे होगी। शोकाकुल:- कोकल देवी (माता), अंजु (धर्मप|ी), राजेन्द्र, सत्यनारायण, दिनेश, मनोज, नवीन, लोकेश (भाई), वरूण- गीता (पुत्र- पुत्रवधू), तरूण (पुत्र), हर्षित (भतीजा) एवं समस्त गुधनिया तुगनायत परिवार। 8233374588.हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण जी भंवरिया पुत्र स्व. श्री घासीराम जी भंवरिया का स्वर्गवास दिनांक 09.09.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.09.2018 मंगलवार सायं 4.00 से 5.00 बजे ग्राम मुकुन्दपुरा भांकरोटा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कल्याण सहाय, गोविन्दराम, रामदयाल (भ्राता), रामचन्द्र, हनुमान सहाय, गोपाल, भगवान सहाय, रामस्वरूप, रामकुंवार (पुत्र) एवं समस्त भंवरिया परिवार मुकुन्दपुरा। मो. 9549398660, 8769074515.हमारे पूजनीय पिताजी श्री हरिसहाय जी देवतवाल (राजपुर वाले), वयोवृद्ध समाजसेवी एवं पूर्व अध्यक्ष नगर बैरवा महासभा, जयपुर का आकस्मिक निधन दिनांक 08.09.2018 (रात्रि) को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.09.2018 को सायं 5 से 6 बजे तक शिव मंदिर प्रांगण, बरकत नगर, जयपुर पर रखी गयी है। शोकाकुल:- लक्ष्मीनारायण- उमावती (पुत्र-पुत्रवधू), विमला- भंवरलाल जी, प्रेम-डॉ. चंद्रप्रकाश जी, मुन्नी डोरिया, गीता- रामकिशोर जी (पुत्री- दामाद), ऋषभ डोरिया (दोहिता), अंजना-अमित जी (पौत्री -दामाद), रंजना (पौत्री), सुधीर, पवन, प्रवीण (पौत्र) एवं समस्त परिवार। 8561023776.हमारे पूजनीय पिताजी श्री चन्द्र बिहारी शर्मा का गोलोकवास 09.09.2018 को हो गया। तीये की बैठक 11.09.2018 को 2 से 3 बजे तक निज निवास- V.वैदान्ता एकेडमी स्कूल, महाराजा नगर पालड़ी मीणा पर होगी। शोकाकुल:- रामकिशोर, खेरातीलाल (भ्राता), हरिआेम, वेदप्रकाश, बनवारीलाल, भगवत प्रसाद, सतीश, रविन्द्र, अरविन्द (पुत्र), पुष्पेन्द्र, सत्येन्द्र, हेमन्त, मयंक, प्रदीप, जयेश, लाला (पौत्र) एवं समस्त भरेरा उपाध्याय व समस्त मित्रगण जयसिंहपुरा (अलवर वाले)-9694412612, 9928265225.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी धर्मप|ी स्व. श्री हनुमानसहाय बम्ब का स्वर्गवास 9.09.2018 रविवार को हो गया है। तीये की बैठक 11.09.2018 मंगलवार को सायं 3 से 4 बजे तक चन्द्रमहल पैलेस, खातेड़ी, शाहपुरा में होगी। शोकाकुलः- चौथमल, मोहनलाल (देवर), सुरेश, श्याम, सुभाष, सूरज (पुत्र), संजय, श्रीराम (भतीजे), जयकिशन, मयंक, अभय, राधव, माधव (पौत्र), सीता- रोशनजी केदावत, सुमन- रामगोपालजी खूंटेटा, सरोज- रमेशजी खंूटेटा, मीता डंगायच, शिखा- अमितजी मामोडिया, स्वाति- विष्णुजी खटोडिया एवं समस्त बम्ब परिवार रामपुरा वाले। सम्बन्धित फर्मः- खण्डेलवाल मेडिकल एवं प्रोविजन स्टोर, शाहपुरा, खण्डेलवाल मेडिकल एजेन्सी, वीकेआई, जयपुर, 9828177330, 9461068341.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमलादेवी धर्मप|ी स्व. श्री भीवारामजी का स्वर्गवास 09.09.2018 को हो गया। तीये की बैठक 11.09.2018 को निवास स्थान- घाटी सूरजपुरा एयरपोर्ट टर्मिनल-2 के सामने, जयपुर पर 2 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- हरिनारायण, श्रवण, रेवडराम (देवर), सीताराम, रामगोपाल, छोटू, शंकरलाल, कैलाश, शंकर, कालू, श्रवण (पुत्र), सुमित, विनय, विवेक, घनश्याम, रामपाल, मोहन, सुनिल (पौत्र) एवं समस्त ध्यावणा परिवार। 9928817522, 9928024043हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मीचन्द्र आचार्य पुत्र स्व. श्री चर्तुभुज आचार्य (जोबनेर वाले) का स्वर्गवास दिनांक 09.09.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.09.2018 मंगलवार को 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान:- 84/5, परसराम नगर, ढेहर के बालाजी, सीकर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमसुख शर्मा, जगदीश प्रसाद (भाई), कृष्णा देवी (धर्मप|ी), सतीश, बाबूलाल, गोविन्द, यशोदानन्दन, भागचन्द (भतीजे), गोपीचन्द्र शर्मा, अनिल कुमार शर्मा (पुत्र), राहुल, रौनक, मौलिक, अंकित, विशाल, बिट्टू (पौत्र) एवं समस्त परिवार। 9829523611, 8003741030, 9887567175, 9928283958.Mr. Thomas Issac (63), 39A, Maheshpuri, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur Went To Be With The Lord On 10.09.18 The Prayer Service Will Be Held At The Residence On 12.09.18 At 9:00 Am And The Funeral Service Will Be Held At The Christian Cemetery, Vidhyadhar Nagar At 11:30Am. In Grief- Shantamma Thomas (Wife), Vinod, Vitty. 9694961223, 9650941445.हमारे पूजनीय श्री नरेन्द्रकुमार पंजाबी (मिट्ठालाल जी) का स्वर्गवास 8.9.2018 को हो गया है। चौथे की बैठक व उठाला (मंगलवार) दिनांक 11.9.2018 को सायं 3.00 से 4.00 बजे श्रीकृष्णा मन्दिर, बीस दुकान, आदर्श नगर जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती नीलम पंजाबी (प|ी), पंकज- रश्मि (पुत्र- पुत्रवधू), भीमसेन बुट्टन- मीना, ओमप्रकाश- उर्मिला (भाई-भाभी), प्रिया- पुनीत, पारूल- मोहित (पुत्री-दामाद), शान्तादेवी- ओमप्रकाश ठीठा, वीना- वासदेव पोपली, शशि- गोपाल बुट्टन, कला- बी.आर. खन्ना, मंजु- प्रदीप ठीठा (बहन- बहनोई), मो. 9269578105.बड़े दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री गोपेश बेलानी (सेवानिवृत पंजाब नेशनल बैंक) का आकस्मिक निधन दिनांक 10.9.2018 को हो गया है। शवयात्रा दिनांक 11.09.2018 को हमारे निवास स्थान 105/40 अग्रवाल फार्म देना बैंक के पीछे मानसरोवर से प्रात: 10 बजे चलकर स्वर्ण पथ श्मशान घाट जायेगी। शोकाकुल:- सुनीता बेलानी (प|ी), सलिल- अदिती (पुत्र- पुत्रवधू), साहिल (पुत्र), बेलानी परिवार। (ससुराल पक्ष), सेखड़ी परिवार (पीहर पक्ष)।