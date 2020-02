Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 03:30 PM IST

जयपुर. दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के बाद बधाइयों का दौर भी शूरू हो गया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जोरदार जीत के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली को इससे बेहतर बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं। लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उम्मीद है, उग्रता खत्म होगी।

वहीं दिल्ली में जीत के बाद राजस्थान के आप कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल है। जीत के बाद आप कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर सड़क पर नाचते-गाते नजर आए।

सचिन पायलट का ट्वीट

Congratulations to @ArvindKejriwal and @AamAadmiParty for an emphatic victory #DelhiResults

Wish you the best for making Delhi better than it is.



People have spoken. Democracy has strengthened. Hopefully,acrimony will end.