हमारे पिताजी श्री नंदलालजी इन्दोरिया दिनांक 15 दिसम्बर 2018 शनिवार को साकेतधाम के लिए प्रयाण कर गए हैं। तीये की बैठक सोमवार 17 दिसम्बर 2018 को शाम 4 बजे से 5 बजे तक शिव हनुमान मंदिर पार्क, अक्षरधाम मंदिर के पीछे, विधुत नगर सी, चित्रकूट मार्ग, गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती गोदावरी देवी (प|ी), रामतीर्थ इन्दोरिया, नर्बदा, शचीन्द्र (पुत्र-पुत्री), सोनिया, अंशु (पुत्रवधुएं) तोलारामजी, महावीर प्रसाद जी इन्दोरिया (भाई), जगदीश प्रसाद (भतीजा), हिमांशु, दायित्व, अतुल्य (पौत्र), ऊषा-महेन्द्रजी, निशा- विनोदजी, सुमन -प्रमोदजी, संध्या-डूंगरजी (पुत्री- दामाद), भुवनेश्वरी-अंकुरजी (पौत्री-दामाद) समस्त दोहित्र दोहित्री एवं शोक संतप्त परिजन- मित्रजन। 07426970850.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भौरीलाल बलेसरा (पुत्र स्व. श्री रामनाथ जी बलेसरा) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 शनिवार को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सोमवार को उपरली कोठी, ग्राम- बगरू खुर्द, जयपुर में 01:00 से 03:00 बजे तक रखी है। शोकाकुल:- सुजा देवी (धर्मप|ी), रामनारायण (भाई), जगदीश, छीतर, बिरदीचन्द, गोपीराम, जयनारायण (पुत्र), श्रवण, लक्ष्मीनारायण, कमल (प्रपौत्र) एवं समस्त बलेसरा परिवार उपरली कोठी, ग्राम- बगरू खुर्द, जयपुर। मो. 8290265324, 9928512862, 9828356172.श्रीमती रूकमणीदेवी धर्मप|ी स्व. श्री सूरजमल गुप्ता का स्वर्गवास 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 17.12.2018 को सायं 03:00 से 04:00 बजे पटेल पैराडाईज, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- मोतीलाल, रामविलास (जेठ), बृजमोहन, रामजीलाल (देवर), सत्यनारायण, कमलप्रकाश, नवलकिशोर, नन्दकिशोर, प्रमोद, राजकुमार, दिनेश (दीनदयाल), भगवान (पुत्र), हर्षित, पीयूष (पौत्र), मंजू- ओमप्रकाश जी, ममता- राजेश जी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त आमेरिया परिवार जामडोली वाले। 8562049299, 9214466334.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कमला देवी धर्मप|ी स्व. श्री गिरिराज प्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 शनिवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सोमवार काे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक निज निवास ग्राम- दूलापुरा, तह. महवार, जिला- दौसा पर होगी। शोकाकुल:- हरिआेम (पुत्र), श्रीमती मीरा देवी- कमलेश (पुत्रवधू), पुरूषोत्तम, घनश्याम, उमा, अभिनव (पौत्र, पौत्री)। आयुषी, आयुष, अयोश (प्रपौत्र, प्रपौत्री)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री हनुमान सहाय सैन पुत्र स्व. श्री प्रभू दयाल नालावत का स्वर्गलोक गमन दिनांक 15.12.2018 शनिवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सोमवार को हमारे निज निवास ग्राम- भण्डाना, तह., जि. दौसा पर दोपहर 1 से 3 के बीच रहेगी। शोकाकुल:- गंगासहाय सैन (चाचा), ओमप्रकाश, दामाेदर, राजाराम (पुत्र), दीपक, आर्यन, पार्थ, भावेश (पौत्र) एवं समस्त नालावत परिवार, भण्डाना। मो. 9636515843, 9782601123.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे भ्राता शिवदयाल का स्वर्गवास दिनांक 13.12.2018 को एवं सहसमल का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 काे हो गया है। दोनों की तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 काे 2 बजे से 4 बजे तक निवास स्थान (बड़ा गांव भाटियां) पर होगी। शोकाकुल:- बिरदीचंद (पिता), श्रवण (पिता), लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण, रामवतार, भगवान सहाय (भ्राता), सोनू, सीताराम, सन्नी (पुत्र)। मो. 9929904319, 9001565939.हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामचरण सिरोहिया (अध्यापक) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को दोपहर 3 से 4 बजे हमारे िनवास सलावद त. नादौती कराैली पर होगी। शोकाकुल:- रामकिशाेर (भाई), गाेिवन्द, विजेन्द्र, मानसिंह, राजेन्द्र, शंकर (पुत्र), हनुमान, नीरज, धीरज भवानी (पौत्र) एवं समस्त सिरोहिया परिवार। मो. 8209550917.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि अमित कुमार कि माताजी धर्मप|ी सत्यनारायण जांगिड की श्रीमती मायादेवी का स्वर्गवास 15.12.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 17.12.2018 सोमवार दोपहर 12 से 2 बजे तक गांव- जसोता में (जिला- दौसा) घर पर रखी गई है। शोकाकुल:- सेडुराम, रामचरण, रामगोपाल (जेठ), रमेशचन्द्र, राजेश, नन्दकिशोर (देवर) समस्त रावत परिवार। 9414408934, 9414236289, 9680048904.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय भ्राता श्री मनीश यादव पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द यादव का आकस्मिक निधन दिनांक 15.12.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 3 से 4 बजे, झूलेलाल पार्क, सेक्टर-11, मालवीय नगर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती प्रभा यादव (माता), प्रशांत यादव (भ्राता) एवं समस्त यादव परिवार। 9536227721. (भानू)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री सत्यनारायण जी गुप्ता (डंगायच) पुत्र स्व. श्री भौंरीलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 17.12.2018 को दोपहर 2:30 से 3:30 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाडी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दीपक- प्रीति, युगल- मधु, नन्दकिशोर- मंगला, घनश्याम- विनीता (पुत्र- पुत्रवधू), ऋषि- अंकिता (पौत्र- पौत्रवधू), विश्वास, रचित, अभिन्न (पौत्र), श्यामा- विमलेश, रेखा- अनिल, शीला- शिवशंकर (पुत्री- दामाद), आस्था- चेतन, श्रद्धा, प्रणव (पौत्री- दामाद), ओमप्रकाश, रामशरण, रामबाबू एवं समस्त डंगायच परिवार। फर्म:- शिव भण्डार, 199 चांदपोल बाजार, 9314295957.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय बहन मुन्ना देवी छाबडा धर्मप|ी श्री महावीर प्रसाद छाबड़ा का आकस्मिक निधन 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 को प्रात: 8:30 बजे भट्टारक जी की नसियां, नारायणसिंह सर्किल, जयपुर में रखी गई है। तत्पश्चात् घड़ियों का दस्तूर होगा। शोकाकुल:- शान्ती देवी- प्रेमचन्द छाबड़ा, निर्मला- त्रिलोकचन्द ठोलिया, अंजना- सुनील अजमेरा।हमारे पूजनीय श्री प्रेमचंदजी पाटनी (जैन साहब भोज्याडा वाले) का आकस्मिक निधन 16.12.2018 को हो गया। तीये की बैठक 18.12.2018 को प्रातः 10 बजे ग्राम भोज्याडा, चाकसू (वाटिका के पास) पर होगी। शोकाकुल:- रतनलाल, गुलाबचंद, उमरावमल, प्रकाशचंद, पदमचंद (भ्राता), महावीर सुरेन्द्र (एडवोकेट)- निधि, नमोकार (मोदीकेयर)- मोना (पुत्र-पुत्रवधू), राजश्री, माया- गौरवजी सेठी (पुत्री-दामाद), संभव, समृद्धि, रिद्धिमा, सिद्धिमा (पौत्र, पौत्री), दीपक, ध्रुव, गर्वित (दोहिते), अन्नू- प्रकाशचंदजी (बहन-बहनोई), मनोज, राजेंद्र, राकेश, अरुण, राहुल, राजेश, अनिल, रोहित, दर्शित, ऋतिक, विवेक, शुभम (भतीजे) एवं समस्त पाटनी परिवार। (भोज्याडा), 9829984149, 9351160100. ससुराल पक्ष:- श्रीसुरेशजी, पारसजी, कमलजी, विनोदजी छाबड़ा (किशनगढ़), बाबुलालजी चौधरी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय भाई श्री भोलूराम जी कांजला का स्वर्गवास 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 को हमारे निवास स्थान- असरपुरा, कांजलो की ढाणी, नारायण विहार पर दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल:- गोविन्दराम, छीतरराम, श्रीकिशन, मूलचन्द, मीठालाल, कालूराम, भैरूराम, रामअवतार, गुल्लाराम (भाई), अजय, राजकुमार, कन्हैया, आशीष, संजय, दिनेश, राहुल, भरत (पुत्र), सागर, अरविन्द (पौत्र) एवं समस्त कांजला परिवार। 8559882382, 9772977555.मेरे छोटे भाई ठा. नरेन्द्र सिंह नरूका ठी. समूची, अलवर का देवलोक गमन दिंनांक 15.12.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिंनांक 17.12.18 को सायं 3- 4 बजे स्थान निजेश्वर राधा गोविन्द मन्दिर बांगडा की ढाणी, USS स्कूल के पास निवारू रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ठा. बिजेन्द्रसिंह नरूका (बड़े भाई), ठा. सुरेन्द्रसिंह, राघवेन्द्रसिंह (भाई), नरपतसिंह, देवेन्द्रसिंह (पुत्र), भानूप्रतापसिंह, रवि, मनजीत (भतीजे), 8946979469, 9664452791.हमारे पूजनीय भ्राता श्री मंगलराम मीणा (Ex. Fitter NWR-Jaipur) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक निवास स्थान हीरापुरा- लूनियावास में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती मन्नी देवी (धर्मप|ी), हरदेवजी माण्डया (पूर्व सरपंच), गोविंद नारायण (Ex. DCTI, NWR-Jaipur), बाबूलाल मीणा (Ex. SSE, NWR-Jaipur), श्रीनारायण, पांचूराम (भ्राता), हनुमान, ओमप्रकाश, रामकुंमार (पुत्र), जगदीश, रामफूल, मन्नालाल, चंदालाल, प्रमोद, शंकर, हेमन्त, मनमोहन, कैलाश, अशोक (भतीजे), मोहित, सागर, राहुल, प्रिंस, तुषार, विनय, मनीष (पौत्र) एवं समस्त माण्डया परिवार, 9694643712, 9694574731, 9460262917.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र अशोक शर्मा का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 3:00 से 4:00 तक जमना नगर पथ नं. 5, तिकोना पार्क, सोडाला पर रखी गई है। शोकाकुल:- राधेश्याम शर्मा (पिता), डॉ. विजय शर्मा (भाई), अनूप, अमर, सौरभ (पुत्र), भव्य (पौत्र) एवं समस्त उमरया बिसायती, जांगिड परिवार हरिपुरा (दौसा) वाले। मो. 9829214848, 9887480678.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती सोमलता धर्मप|ी अवनेश कुमार तिवारी (AO, LIC) का असामयिक निधन दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सोमवार को अपरान्ह 3:00 से 4:00 बजे तक गोपेश्वर महादेव मंदिर पार्क, हेम मार्ग, रिलायंस फ्रेश के पास, सोडाला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- वीरेंद्र कुमार, ओमप्रकाश, कृष्णमुरारी, नरेंद्रकुमार (ससुर), अनिल कुमार (देवर), क्षितिज, निशांत (पुत्र), नेहा- संदीप (पुत्री- दामाद), शिखा (पुत्री) एवं समस्त तिवारी परिवार, 9460043301.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया बहन रूकमणी देवी धर्मप|ी स्व. श्री सूरजमल जी खण्डेलवाल का आकस्मिक देहावसन 15.12.2018 को हो गया है। पीहरपक्ष की तीये की बैठक 17.12.2018 को दोपहर 03.00 से 3.45 तक पटेल पैराडाईज, नायला रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुरलीधर, रामपाल (भाई), प्रकाशचन्द, सीताराम, रामप्रसाद, अर्पित (भतीजे) एवं समस्त घीया परिवार टोडारायसिंह वाले, 9414075784.मेरी धर्मप|ी श्रीमती शांति देवी जांगिड़ का निधन 15.12.18 को हो गया। तीये की बैठक 17.12.18 को सायं 3 से 4 बजे अशोक वाटिका सी.से. स्कूल के सामने अचरोल पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम जांगिड़ (पति), हनुमानसहाय, राधेश्याम, बनवारी, कैलाश, जगदीश, संजय, मुकेश (देवर), दीपक, हरिओम, विकास, गोपाल, श्यामसुन्दर, अशोक, कमलेश (पुत्र), वंश (पौत्र) एवं समस्त सामड़ीवाल परिवार। 9828589368, 8432131144.हमारे अनुज भ्राता श्री किशनलाल शर्मा (खाण्डल) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.18 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.18 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान मंदिर श्रीजानकी बल्लभ जी (खिजूर का मंदिर) दुकान नं. 270 के ऊपर, चांदपोल बाजार, छोटी चौपड़, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रदीप शर्मा, लोकेश शर्मा (भ्राता), संदीप शर्मा (पुत्र), संजय शर्मा, सचिन शर्मा (भतीजे) एवं समस्त काछवाल परिवार। 9928099990, 9460067952.हमारी प्रिय श्रीमती बीना घीया धर्मप|ी विजय घीया का आकस्मिक निधन 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक खण्डेलवाल कॉलेज, शास्त्री नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भगवानसहाय, रामअवतार, गिर्राजप्रसाद, गोरधनप्रसाद, रामप्रसाद, जयकुमार, रामबाबू, नवरतन, कैलाश (जेठ), सियाशरण (देवर), दिव्येश (पुत्र), मोहिना-राजेन्द्र जी सौंखिया, कृष्णा-रमेश जी बड़ाया, इन्द्रा-राजेन्द्र जी कासलीवाल (ननद-नन्दोई), खुशबु-सीताराम जी कुलवाल (पुत्री-दामाद), अनुराधा, दिव्या (पुत्री) एवं समस्त घीया परिवार भादड़वास वाले। फर्म- गंगासहाय गिर्राजप्रसाद घीया, 9413337576, गंगासहाय विजयकुमार घीया 9314063628. यही अन्तिम बैठक है।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री श्रीमती बीना घीया धर्मप|ी श्री विजय घीया का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 4.30 से 5.00 बजे तक खण्डेलवाल कॉलेज, शास्त्री नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गोकुलचन्द (पिता), जगदीश, शंकर, गोरधन (चाचा), दौलत, निर्मल, दीपक, अजय, कैलाश (भाई), वेदान्त, माधव, हिदांश (भतीजे) एवं समस्त नाटाणी परिवार भानपुरकलां वाले। मो. 9414073473, 9783650689.हमारे पूजनीय पिताजी श्री मूलचन्द बैरवा का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 शनिवार को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 17.12.2018 को सायं 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम बैनाडा तह. बस्सी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामकिशन मेहरा, सावतराम, पप्पूलाल, कैलाशचन्द, कन्हैयालाल एवं समस्त मेहरा परिवार निवासी झालाना डूंगरी, जयपुर। मो. 9829437987, 9001860442.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि स्व. छोटीलाल राजोरिया के पुत्र खेमचन्द जी की धर्मप|ी सजना देवी का स्वर्गवास 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 17.12.2018 को दोपहर 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान ढाणी कुमावतान, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- भंवरलाल, शंकरलाल (पुत्र), ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, नारायणलाल, घनश्याम (देवर), पुष्पा- कल्याणसहाय, शुक्ला- शैलेन्द्र, अरूणा- इन्द्रसिंह (पुत्री-दामाद), नाथुलाल, शिवनारायण, प्रभुनारायण, किशोर एवं समस्त राजोरिया परिवार। 9252403841.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री छीतरमल मीणा का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को दोपहर 2.00 से 4.00 बजे निवास स्थान मीणो की ढाणी, ग्राम सिंवार, सिरसी रोड, बिन्दायका रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामेश्वर, सीताराम, राधेश्याम, धर्मराज, लक्ष्मीनारायण, बाबूलाल, पूरण (पुत्र), गिरधारी, मोहन, राकेश, विजय (पौत्र), दक्ष, हनिश (प्रपौत्र) एवं समस्त माणतवाल परिवार। 9783764630.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड रहा है कि मेरे सुपुत्र राज्यवर्धन सिंह (रिची) पुत्र स्वर्गीय यदुराज सिंह जी का आकस्मिक निधन शनिवार 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 17.12.2018 को 4.15 से 5.15 बजे हमारे निवास डी-42, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती उषा सिंह (माता), हर्षवर्धन सिंह (भ्राता), अजीत सिंह- उर्मिला सिंह, स्व. खेम सिंह- डॉ. अरूणा सिंह (दाता-भाभा), शशीकला- नारायण सिंह (बुआ-फूफा), कनिका- अभिषेक भानगडिया (बहन-जीजाजी) मो. 9829006012, 9928977740.हमारी प्रिय पुत्री प्रगति गोयर का आकस्मिक निधन 15.12.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 17.12.18 को सायं 4 से 5 निवास स्थान 46, पुरानीबस्ती, यज्ञशाला की बाबडी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल (महन्तजी)-शान्ती देवी (दादा-दादी), शंकर- रेखादेवी (पिता-माता), तनीशा (बहन), राजवीर (भाई) समस्त गोयर परिवार। 9929007516.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामगोपाल जी अग्रवाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दरामजी का निधन 15.12.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 17.12.18 को दोपहर 1 से 2 बजे पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मालतीदेवी (चाची), सुमित्रा (धर्मप|ी), बाबूलाल, श्याम, महेश, सुरेश (भ्राता), सुभाष, कमलेश, राजेश (पुत्र), मन्जू- दशरथजी, किरण- कुलदीपजी (पुत्री-दामाद), हर्षित, आशीष, जयेश, आयुष, अनुज, सक्षम (पौत्र),एवं समस्त सिरसलीवाला (गोयल परिवार)। फर्म:- रामगोपाल राजेशकुमार, श्रीगोविन्दम फैशन, 9460170677, 9314152735. ससुरालपक्ष:- राजेन्द्र, महेश, सुरेश, प्रदीप (तिगरीयावाले)। नोट: ससुरालपक्ष की बैठक इसी स्थान पर होगी। 9828525650.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लक्ष्मी बाई (प|ी स्व. श्री किशनचन्दजी) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.18 को हो गया है। तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना), सोमवार दिनांक 17.12.18 को सायं 4 बजे झूलेलाल मन्दिर, सिन्धु भवन, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रूपचन्द, मनोज (पुत्र), अमित, रवि, लक्ष्य (पौत्र) एवं समस्त जेठवानी परिवार। 9887226059.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहिनी वलीरमानी धर्मप|ी स्व. श्री फतेहचन्द वलीरमानी का आकस्मिक स्वर्गवास 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 साेमवार सायं 4:30 बजे विजयवर्गीय सभा भवन, सरकारी अस्पताल के पास, सेक्टर-6, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- देवराज-हिना वलीरमानी, प्रेमचन्द-गीतिका वलीरमानी (पुत्र-पुत्रवधू), लविना-प्रकाश लौंगानी (पुत्री-दामाद), वन्दना वलीरमानी (पुत्री) एवं समस्त वलीरमानी एवं पुजारा परिवार। मो. 8233622858.हमारी पूजनीया राजकुमारी माथुर प|ी स्व. सुरेन्द्र मोहन (नाग निवाई वाले) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को हमारे निवास स्थान 78/58 अरावली मार्ग, मानसरोवर पर सायं 4 से 5 होगी। शोकाकुल:- ब्रजमोहन- शीला रानी (जेठ- जेठानी), राकेश- दीपा, कृष्ण मोहन- शैल (पुत्र- पुत्रवधू), इंद्रा- विनोद (पुत्री- दामाद), महेश, नाथ, रमेशनाथ, विश्वनाथ (भ्राता)। मो. 9928943504, 9602555057.हमारे पूजनीय पिताजी श्री मुरारी लाल शर्मा (R.S.E.B.) पुत्र स्व. श्री बद्री प्रसाद शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 को 3 से 4 बजे निज निवास पर होगी। शोकाकुलः- श्री अंबिका चरण, कमल कृष्ण, नरेन्द्र (भाई), शशिकुमार, रामचरण, नवनीत, पंकज (भतीजे), नीरज, नवीन, मनीष (पुत्र), आयुष, अभय (पौत्र) व समस्त चांदोल्या जोशी परिवार, बसवा वाले। पीहर पक्षः- श्री देवीसिंह, गोविन्द सिंह, शंकर सिंह, राधेश्याम सिंह, हरिसिंह, गोकुल प्रसाद। स्थान- 181, छोटा अखाडा, नहर के गणेश जी, ब्रह्मपुरी, जयपुर। प्रतिष्ठानः- विनायक स्वीट्स, विनायक टैन्ट हाऊस, विनायक कैटर्स। 9950470156, 9079097112.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री प्रेम चन्द जेदिया का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान प्लाट नं. 104/3 मालवीय नगर, बाल्मीकि कॉलोनी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सूरज (पुत्र), सुखराज, मुरारी लाल, किशन लाल, हरिनारायण, रूपनारायण (चाचा), ओमप्रकाश, सत्यप्रकाश, हीरालाल, राजेश, विनीत जेदिया (भ्राता), सुनील, ललित, सौरभ, नवीन, समीर जेदिया (भतीजे)। एवं समस्त जेदिया परिवार। मो. 9983349414, 7073929239.मेरी धर्मप|ी श्रीमती जमना देवी माथुर का स्वर्गवास 15.12.2018 को हो गया। तीये की बैठक 17.12.2018 को 4 से 5 निवास :- 2 घ 16 जवाहर नगर के सामने पार्क में होगी। शोकाकुल:- गणेशनारायण माथुर मारवाड़ा (पति), छुट्टन देवी (जेठानी), विमल, हरिनारायण -उमा, ब्रजनारायण- शीला (देवर-देवरानी), पूरणनारायण (रोडवेज)- वीनू, ईशु- दीप्ती (JVVNL), विष्णु- प्रेरणा (पत्रिका) (पुत्र-पुत्रवधू), उषा- विजयनारायण (पुत्री- दामाद), अमर,जगदीश, गौरव, सौरभ- परिधि (भतीजे- बहू), वर्तिका-सौरभदत्त (भतीजी-दामाद), शशांक, चित्रांश, चिन्मय, अराध्य, चिराग, देवांश, निवान (पौत्र), रूपेन्द्र- भारती, पेमेन्द्र - सोनाली (दोहते- बहू), समस्त मारवाड़ा परिवार। पीहरपक्ष:- कंचन देवी (भाभी), सुरेन्द्र (नाग दौसा)। प्रतिष्ठान:- प्रेरणा केटर्स। 9799395744, 9352419741, 9829064824.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री राजन कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल जी सोनी का आकस्मिक निधन दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 4 से 5 बजे स्थान चित्रकूट पार्क नगर निगम कॉलोनी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रमेश चंद्र सोनी, श्रवण कुमार सोनी, कन्हैया लाल सोनी, बाबूलाल सोनी (भ्राता), सुनील सोनी (पुत्र) एवं समस्त जौड़ा परिवार। मो. 9829919936.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे आदरणीय कंवर साहब श्री राजन कुमार जी सोनी (जौड़ा) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 4:00 से 4:45 तक चित्रकूट पार्क नगर निगम कॉलोनी जयपुर पर होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- बनवारीलाल, कैलाश चंद्र, रामबाबू, रामावतार, राजेश, भीखनारायण, मुकेश, पंकज, संतोष एवं समस्त खिजवाणिया परिवार सैंथल वाले। मो. 8952001482, 7891115567.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भगवानी देवी ककांनी धर्मपप|ी स्व. श्री दयाराम ककांनी का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 4 बजे वीर दुर्गादास पार्क, सेक्टर 7, मालवीय नगर में होगी। शोकाकुलः- राजकुमार- सुनीता देवी, लालचन्द, अशोक कुमार- मीनाक्षी, महेश कुमार- रेखा देवी (पुत्र-पुत्रवधू), लालचन्द, दीपा- नारायणदास, पदमा- अशोक कुमार, सावित्री - जीतू (पुत्री- दामाद) एवं समस्त ककांनी परिवार। मो. 8875876876, 8619259619.हमारे पूजनीय पिताजी श्री श्यो प्रसाद बैरवा का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान C-31 बजाज नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरकू देवी (धर्मप|ी), कमल, योगेश (पुत्र) समस्त सरकण्डया परिवार। मो. 8952816679.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती संज्यादेवी धर्मप|ी स्व. श्री दीनानाथ शास्त्री का स्वर्गवास 15.12.2018 शनिवार को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सोमवार दोपहर 3 से 4 बजे राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय खोरी (शाहपुरा)पर होगी। शोकाकुल:- सत्यनारायण (देवर), ओमप्रकाश, जयप्रकाश, राजेन्द्र, अशोक, अरविन्द, विजय (पुत्र), चंचल, पवन, हिमांशु, जयन्त, हितेश, अनुज, आदित्य, अमन, अभिनव (पौत्र), आर्यन, आयुष, वेदान्त, तेजस्वी (प्रपौत्र) एवं समस्त भातरा मिश्र परिवार खोरी (शाहपुरा)। मों. 9950995063, 9588854993, 9928592659.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी नाना देवी का स्वर्गवास 15.12.2018 को हो गया। तीये की बैठक 17.12.2018 को 3:00 से 4:00 तक हमारे निवास स्थान चौप राड़ो की ढाणी में होगी। शोकाकुल:- प्रभातीलाल (पति) (पूर्व सरपंच), रामजीवण (देवर), बलदेव, शंकरलाल, गोपीनाथ, रिछपाल, मोहन, मूलचंद (पुत्र), देवेन्द्र (पौत्र) एवं समस्त सूँठिया परिवार। 9829047308, 9460070433.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कमला देवी जोशी का निधन 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 सोमवार काे दोपहर 2.30 से 3.30 बजे कृष्ण वाटिका, बस स्टेण्ड के पास, सांभर लेक होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मीनारायण जोशी (पति), नन्दकिशोर, गिरिराज, ओमप्रकाश, दुलीचन्द (देवर), विष्णुनारायण, गोपालनारायण, विनोद नारायण, प्रमाेद नारायण (पुत्र), मयंक, रोनक, भावेश (पौत्र) एवं समस्त जोशी परिवार (सिनोदिया वाले) सांभर लेक, 9782131556, 9460035888.हमारे पूजनीय पिताजी श्री नाथूलाल जी पतडिया का बैकुण्ठवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सोमवार को 3 से 4 बजे तक श्याम पैराडाईज लिंक रोड बगरू रखी गई है। शोकाकुल:- सुरेश कुमार, बृजेश कुमार (पुत्र), रामसहाय, गिरिधर, श्रीप्रकाश, रामगोपाल, गोवर्धन (भाई), अक्षय, गोविन्द (पौत्र) एवं समस्त चुलैट परिवार बगरू। मो. 9636154237, 9414623440.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती चन्द्रकला देवी धर्मप|ी स्व. श्री शिवचरणजी गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार दिनांक 17.12.2018 को सायं 3 से 4 बजे निवास स्थान के सामने श्री महादेव मंदिर पार्क, अग्रवाल केटर्स के पीछे विद्याधर नगर, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- मदनलाल, कैलाश (देवर), फूलचन्द (पुत्र), हरीश, सुरेश, लक्ष्मीनारायण, सुनील, रविकान्त, महेश, सुभाष (भतीजे), मनीष (पौत्र), इवान (प्रपौत्र) एवं समस्त मंढैया बचलस परिवार। फर्म:- जयश्री रोलिंग मिल्स प्रा. लि. VKIA. मो. 9414057475, 7014892480.मेरे पूजनीय पिताजी जगदीश सिंह पवार ठिकाना (बड़ागांव जाहोता) रिटायर्ड ए. एस.आई राजस्थान पुलिस का स्वर्गवास 15.12.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 17.12.2018 को सायं 4:00 से 5:00 विजय मैरिज गार्डन, जमनापुरी, 80 फीट रोड मुरलीपुरा जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- गजेंद्र सिंह (पुत्र), मोहन सिंह, राधेश्याम सिंह, अमरजीत सिंह, बनवारी सिंह, नरेंद्र सिंह (भ्राता), वीरेंद्र सिंह, गोरास सिंह (पौत्र) एवं समस्त पंवार परिवार (ठिकाना बड़ागांव जाहोता। 9414769079, 9950655824.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती ज्याना देवी (धर्मप|ी स्व. श्री रघुनाथ जी कड़वा) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार दिनांक 17.12.2018 को दाेपहर 12 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम कडवा का बास तह. दूदू जि. जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- शिवनारायण, छोटूराम, सूरजमल, हनुमान, द्वािरकाप्रसाद (पुत्र), भागीरथ, अर्जुनलाल, मदनलाल, रामगोपाल, कमलेश, सुरेन्द्र, देशराज, गिरिराज, मुकेश, लोकेश, ब्रिजेश, जितेन्द्र (पौत्र), मनोेज, नरेन्द्र, दीपक, विकास, रितिक, अभिषेक, ईशान, युग, दिव्यांश, रियांश (पड़पौत्र) एवं समस्त कडवा परिवार। प्रतिष्ठान:- चौधरी इलोक्ट्रोनिष एण्ड इलेक्ट्रीकल्स, वैशाली, जयपुर। मो. 9414594724.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रंगबरसी देवी प|ी स्व. श्री रामकिशोर जी रींगस बावडी वाले का स्वर्गवास 15.12.2018 को कलकत्ता में हो गया है। जिनकी शोकासभा 17.12.2018 को हमारे निवास जाहोता में 2 से 3 बजे रखी गई है। शोकाकुल:- राजेन्द्र कुमार (पुत्र), चांदमल, ओमप्रकाश, रतनलाल, भगवानसहाय, बनवारीलाल, श्यामसुन्दर, कैलाश, महेन्द्र, रमेश, गोलू, अशोक, प्रभू, विष्णु एवं समस्त घासीका परिवार, जाहोता। प्रतिष्ठान:- अग्रवाल एजेन्सी, जाहोता, 5D एजेन्सी रामपुरा, पूजा ब्रदर्स जाहोता, 9414594340.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे श्रृद्धेय पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण जी रूंथला पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय खांडल विप्र महासभा का देवलोकगमन 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 साेमवार को निवास स्थान श्याम भवन के सामने फुलेरा में सायं 3.30 से 4.30 बजे तक होगी। शोकाकुल:- लल्लूलाल, प्रभुदयाल, कन्हैयालाल (भाई), रामबिलास, राकेश, टीकम (पुत्र), गजानंद, बजरंग, रतन (भतीजे), भरत, गोरव, हर्षित (पौत्र) एवं समस्त रूंथला परिवार, लालचंदपुरा वाले। मो. 9414451469, 9414593054, 7568552013.अत्यन्त खेद के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे बहनोई श्रृद्धेय श्री लक्ष्मीनारायण जी रूंथला का देवलोक गमन दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी ससुराल पक्ष की तीये की बैठक सोमवार दिनांक 17.12.2018 को हमारे निवास स्थान 143 बड़ोदिया बस्ती रेल्वे स्टेशन जयपुर पर 1.30 से 2 बजे तक होकर फुलेरा के लिए प्रस्थान करेगी। शोकाकुल:- रूड़मल, प्रभातीलाल, राधेश्याम, प्रभुदयाल, कैलाश, सोहन, रामबाबू, बंटी एवं समस्त गोधला परिवार। मो. 7300394080.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री देवीसिंह चौहान सेवानिवृत उप. निरीक्षक (वायलैस) राज. पुलिस का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.12.2018 सोमवार सायं 3 से 4 बजे निवास स्थान म. नं. 51/52 खण्डेलवाल नगर- C आगरा रोड जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- कृष्णा देवी (प|ी), शिमला सिंह, जयपाल सिंह, सुनीता सिंह, अमनसिंह, अनुराधा सिंह, रतन सिंह (पुत्री- दामाद), मयंक, मोहित, अदिती, आन्या (दोहिते, दोहिती)। मो. 9950999814, 9456102618.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जा रहा है हमारे पूजनीय फूफाजी श्री सत्यनारायण डंगायच का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 17.12.2018 को 2.30 से 3.15 दोपहर आदर्श विद्या मंदिर अम्बाबाड़ी पर होगी। तत्पश्चात् मुख्य बैठक में शािमल हो जाएगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश केदावत, नूतनप्रकाश केदावत। 8955622990.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी माताजी श्रीमती शान्ति देवी कपूर धर्मप|ी स्व. श्री राजेन्द्र कपूर का निधन दिनांक 14.12.2018 हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक दिनांक 17.12.2018 को सायं 3 से 4 बजे तक महेश पार्क J.P. अण्डरपास टोंक फाटक पर होगी। शोकाकुल:- अनिल कपूर, सुनील कपूर (पुत्र), अमित, सुमित, ऋषि (पौत्र) एवं समस्त कपूर परिवार। फर्म:- अनिल क्लाथ स्टोर-फुलेरा, दिव्या फैशन, मुस्कान क्रिएशन, सरताज साड़ी, (सरावगी मेंशन), S.K.मार्केटिंग त्रिवेणीनगर। मो. 9782065449, 8890744033, 9772869551.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया दादीजी श्रीमती शान्ति देवी शर्मा धर्मप|ी स्व. श्री गंगाराम शर्मा का देवलोकगमन 13.12.18 को हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक (जनाना-मर्दाना) सोमवार दिनांक 17.12.18 को सायं 4 बजे झूलेलाल पार्क, सिन्धु नगर,नाहरी का नाका जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती वीनादेवी शर्मा (पुत्रवधू), राजू महाराज- सीमा, सोनी महाराज- हर्षा, अश्वनी महाराज- मीना (पौत्र-पौत्रवधू), दिनेश-हितांषी, विनोद, दीपक (पड़पौत्र-वधू), हितांश (तड़पौत्र) समस्त शर्मा परिवार। 9414074235, 9414322890. फर्म:- राजाबाबू फ्रूट कम्पनी (मुहानामंडी, सांगानेर)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है हमारी पूजनीया श्रीमती दुर्गा देवी प|ी स्व. भैंरोराम जी सैनी का स्वर्गवास 13.12.2018 को हो गया है। जिनकी पांचवें की बैठक 17.12.2018 को शाम 3 से 4 बजे निवास स्थान देव नगर, बैनाड़ रोड, चरण नदी पर हाेगी। शोकाकुल:- गोपालजी, बंशीजी (देवर), चन्दालाल, ताराचंद, बाबूलाल (पुत्र), सूरज, सीताराम, श्यामसुन्दर, गणेश एवं समस्त खोवाल परिवार। मो. 9602857655, 9928883271, 9314444479.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बाबूलाल जी अग्रवाल (पताशे वाले) का स्वर्गवास दिनांक 8.12.18 को हो गया है। दसवें की बैठक सोमवार दिनांक 17.12.18 को 3 बजे से 4 बजे तक आदिश्वर फार्म, सुन्दर नगर, पटेल मार्ग, के सामने, न्यूसांगानेर, रोड, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दामोदरलाल, सूरजबाबू (भ्राता), राजकुमार गोयल, अरूण गोयल (पुत्र) एवं समस्त पताशे वाला परिवार। 9828424303, 9828776633.मेरे पूजनीय पिताजी श्री दलजीत सिंह नन्दा पुत्र स्व. अमरीक सिंह नन्दा का स्वर्गवास 13.12.2018 को हो गया है। जिनकी आत्मिक शांति के लिए अन्तिम अरदास 17.12.2018 सोमवार को गुरूद्वारा गुरूसिंह सभा सेक्टर 3, मालवीय नगर में दोपहर 2:00 से 3:00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- जसबीरसिंह (राजन) (पुत्र), नरिन्दर कौर (प|ी), प्रभज्योत कौर- नवनीतसिंह, प्रभलीन कौर- करणसिंह (पुत्री- दामाद), परविन्दर कौर (बबली)- मनमोहन सिंह (होम्योपेथ) (बहन- जीजा), हैप्पी- टीना (भांजा- बहू), सहज, गुरबानी (दोहितियां), गुनवीर (पोता) एवं समस्त परिवारजन। फर्म: खुबसूरत क्रिएशन, 8700878682, 9887255616.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे आदरणीय जंवाई साहब सरदार दलजीतसिंह नन्दा का आकस्मिक निधन 13.12.2018 को हो गया। जिनकी अन्तिम अरदास 17.12.2018 को दोपहर 2:00 से 3:00 बजे तक गुरूद्वारा सिंह सभा मालवीय नगर सेक्टर 3, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती मनजीत कौर गोगिया (सास), सरदार गुरूनामसिंह गोगिया, सरदार इन्द्रजीतसिंह गोगिया (साले)। फर्म:- गोगिया गुडस ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर। 9828010201.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती तेजकंवर बैद धर्मप|ी स्व. इन्द्रजीतसिंह बैद (ISB) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। उठावणा 17.12.2018 को प्रातः 10 बजे दादाबाडी मोती डूंगरी रोड, जयपुर पर होगा। शोकाकुलः- विरेन्द्रसिंह-नीरा, शकुन्तला (पुत्र-पुत्रवधू), सुरेन्द्रसिंह, पदम सिंह (भतीजे), रोहित, मोहित (पौत्र), आशा-राजकुमार बुरड, उषा-सुशील बुरड, निशा- अरविन्द दुगड (राजा) (पुत्री-दामाद), रिद्धि- सिद्धार्थ जैन (पौत्री-दामाद), खुशबु अभिषेक बांठिया, सुगन्धा-अंकित फोफलिया (दोहिती-दामाद), कृति, चिराग, आदिश, अर्णव (दोहिती दोहिते), आनवी (पड़दोहिती), एवं समस्त बैद परिवार।। पीहरपक्षः कानसिंह, रविन्द्र, मनोज महणोत