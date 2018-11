हमारे पूजनीय पिताजी श्री पुरूषोत्तम गर्ग (बिदारावाले) पुत्र स्व. श्री घीसालाल जी गर्ग का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया। तीये की बैठक 17.11.2018 को के.डी. पैलेस, खोरा रोड, मैन बस स्टेण्ड, मनोहरपुर दोपहर 3.00- 4.00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- कलावती देवी (धर्मप|ी), मातादीन, प्रहलादराय, मुरारीलाल, महेशचन्द, ओमप्रकाश, सोहनलाल, महेन्द्र, बजरंग, विजेन्द्र (भ्राता), कमला- मातादीन (पुत्री- दामाद), नवलकिशोर, अशोक, सुनिल, उमेश, दिनेश, दीपक, पवन, अभिषेक, रितेश (पुत्र), अखिल, नितीन, अजय, अमर, निकुन्ज, आर्यन, नीरज, आयुष, पीयूष, आयुश, विपुल (पौत्र) एवं समस्त बिदारावाला परिवार मनोहरपुर। प्रतिष्ठान:- सुनिल एण्ड सन्स, सुनिल एजेन्सीज, शिव सीमेंट एजेन्सीज, मालवीयनगर, जयपुर। 9414241401, 9314502722.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि बजरंगलाल सैन की बहन श्रीमती सोनी बाई (भगत जी) का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हाे गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 शनिवार को सायंकाल 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान वाटर वर्क्स के सामने शहर वाली सब्जी मण्डी, दौसा पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम, रोहिताश, ओमप्रकाश, राजेन्द्र, बबलू, सुरेश, रविशंकर, बबलू, सुरेश, रविशंकर, रामावतार, मनोज, मुकेश, दिलीप कुमार (एडवोकेट), जितेन्द्र, कपिल, संदीप, दीपक, सौरभ (सन्नी), हरिओम (विशाल), चीनू, गौरव, चिन्टू, गुन्जन, विशाल एवं समस्त निर्वाण सैन परिवार, दौसा। मो. 8764006338, 6375286969.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री रामरतनजी मुवाल (अध्यापक) का स्वर्गवास गुरूवार दिनांक 15.11.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक शनिवार दिनांक 17.11.2018 को प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे निज आवास गुलाबपुरा पोस्ट पचेवर टोंक पर होगी। शोकाकुल:- घासीजी, जगदीशजी, रामलालजी, रामचरणजी, नन्दाजी, रिधकरणजी, बिरदाजी गेट (भ्राता), रामप्रकाश (पुत्र), रामराज, गोपाल, मदन, रामजीलाल, रामप्रसाद, देशराज (भतीजे), शंकर, खुशीराम, राजवीर, लोकेश, मुकेश, अंकित, पुष्पेन्द्र, राकेश, दिव्यांशु, नीरज, खुशांश एवं समस्त मुवाल परिवार। चौधरी मोबाईल एवं ई-मित्र केन्द्र पचेवर। मो. 9636660776, 9649094003.हमारे पूजनीय पिताजी श्री प्रेमनारायण शर्मा पुत्र स्व. जगराम शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 को सायं 3 से 4 बजे भीमाशंकर मंदिर रोड नं. 6 श्रीनिवास नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुन्नी देवी (धर्मप|ी), महावीर (चाचा), सत्यनारायण, द्वारकाप्रसाद, रामनारायण, शिवनारायण, जयनारायण, गोविन्दनारायण, रवि कुमार, राजेन्द्र कुमार, अखलेश (भाई), प्रदीप, विष्णु, भानू, सुनील, गाेपी, अनिता, विजय, नितेश, गुड्डू, निक्कू, मनीष, अंिकत, नैतिक (भतीजे), विनोद- सुनीता (पुत्र- पुत्रवधू), रेखा- गौरीशंकर, रिंकी- श्यामसुन्दर (पुत्री- दामाद), गौरव, कृष्णा (पौत्र), मेघा (पौत्री) एवं समस्त नरेडा परिवार (उदयपुरिया वाले), फर्म:- प्रेम टेन्ट हाउस, 8764005341, 9887170206.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे पूजनीय श्री श्यामसुन्दर भागवानी पुत्र स्व. श्री चान्डूमल का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 17.11.2018 को सायं 04:00 बजे झूलेलाल मन्दिर, सिन्धी कालोनी, आदर्श नगर पर होगी। शोकाकुल:- कविता भागवानी (धर्मप|ी), सीतादेवी भागवानी (माताजी), मनीष (पुत्र), कुन्दामल (चाचा), नन्दलाल, जीवतराम, मंघाराम, भगवानदास (भ्राता), रोहित, चन्द्रप्रकाश (भतीजे) एवं समस्त भागवानी परिवार। फर्म:- रूद्रा कमोडिटी मार्केट, 8952954467, 9166868824.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी भगवानसहाय पण्डा का स्वर्गवास 15.11.18 को हो गया है। तीये की बैठक 17.11.18 को 1 से 3 बजे निवास स्थान ग्राम डाहर,चाकसू पर होगी। शोकाकुल:- कैलाश, रमेश (भ्राता), गायत्रीदेवी (धर्मप|ी), आशीर्वाद, अनिल, कुलदीप, उत्तम (पुत्र), अभय (पौत्र) एवं समस्त बाग्लिण्डया पण्डा परिवार। 8209978576, 9929652824.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्री लादूराम शर्मा का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया। तीये की बैठक हमारे निवास स्थान- ग्राम- बगरू खुर्द में दिनांक 17.11.2018 शनिवार को सायं 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- रामस्वरूप, जगदीश, छाजूलाल, रामदास, बृजमोहन, लालचन्द, बाबूलाल (भ्राता), कमल, दिनेश, तेजकरण, रामबाबू, नरेश, जयप्रकाश, तरूण (पुत्र), मोहित, हर्षित, लक्षित, भूपेन (पौत्र) एवं समस्त सारोलिया परिवार। 9828744424.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती अंगुरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री मुरलीधर शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 शनिवार को सायं 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान धवली पर होगी। शोकाकुल:- महेन्द्र शर्मा (अध्यापक), सुरेन्द्र शर्मा (JVVNL) (पुत्र), पं. ओमप्रकाश, पं. सोमप्रकाश (देवर), पं. प्रकाशचन्द, पं. बालकृष्ण, नहेरूलाल, कृष्ण कुमार, कल्याण हजारी (भतीजे), विवान (पौत्र) एवं समस्त मैण्डवाल परिवार, धवली। 8107476001, 9929072001.हमारे प्रिय पुत्र विक्रम कुमार शर्मा परिचालक (RSRTC) पुत्र स्व. महावीर प्रसाद का आकस्मिक निधन 15.11.2018 काे हो गया। बैठक 17.11.2018 को 3 से 4 बजे सरकारी स्कूल के पास जैतपुरा में होगी। शोकाकुल:- सन्तोष देवी (माता), किरन देवी (धर्मप|ी), विनायक (पुत्र), राधेश्याम (दादाजी), मालीराम, ओमप्रकाश, डॉ. अशोक (चाचा), राजेन्द्र, मनोज, शशीकांत, बजरंग, दीपक (भ्राता), समस्त गुरावा जोशी परिवार एवं मित्रगण जैतपुरा (चौमूं) जयपुर। 9166624910, 7023797186.हमारे पूजनीय पिताजी श्री काशीनाथ जी गुप्ता (करौली वाले) का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.11.2018 को हमारे निवास स्थान 913, बरकत नगर के सामने पार्क में सायं 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- डाॅ. अरूण कुमार- डाॅ. लीला गुप्ता, वीडी गुप्ता- मधु गुप्ता (पुत्र- पुत्रवधू), निखिल गुप्ता (पौत्र), 9828025311, 8302634924.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती चन्दा देवी धर्मप|ी श्री ओम प्रकाश जैन (रि. यूको बैंक) रानोली वाले का स्वर्गवास 16.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 18.11.2018 को प्रात: 9:30 बजे जैन मन्दिर सूर्य नगर तारों की कूंट पर होगी। शोकाकुल:- अजय- अक्षिता (पुत्र- पुत्रवधू), विनोद- ममता, विक्रम- रश्मि (भतीजा- बहू), राहुल, रसना, रोहित, बिट्टू, साक्षी, यतिका (पौत्र, पौत्री), शान्ति देवी सेठी (ननद), सुमन- अजय, सीमा- नरेश, अन्तिमा- संजय, नवीना- राजीव (पुत्री- दामाद) एवं समस्त छाबडा परिवार। 9314494004, 8980004391. पीहर पक्ष:- श्री राजकुमार, सचिन सेठी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र ठाकुर सिंह (अशोक) का दिनांक 15.11.2018 को असामयिक निधन हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 को निवास स्थान, 16 अरावली हिल्स नजदीक रेलवे कॉलोनी जगतपुरा समय 2-3 बजे तक होगी। शोकाकुल:- नीतू (प|ी), शिवजीराम, श्रवणलाल, प्रहलाद (दादा), राजाराम, हेमराज, शिवराज, भैरू, शंकर, मायाराम (भाई), प्रेमचन्द (पिता) एवं समस्त करेस्या परिवार। 9602106334.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी बहन चन्दा देवी धर्मप|ी श्री ओमप्रकाश जी छाबडा का स्वर्गवास 16.11.2018 को हो गाया है। जिनकी पीहर पक्ष की बैठक 18.11.2018 को प्रात: 9:30 बजे जैन मन्दिर सूर्य नगर तारों की कूंट टोंक रोड पर होगी। शोकाकुल:- राजकुमार- चन्दा सेठी (श्री जी नगर दुर्गापुरा), विजय लक्ष्मी सेठी (सिद्धार्थ नगर), आशीष, अभिषेक, सचिन, अरिहंत एवं अनुज सेठी (सीकर वाले), 8955976305.हमारे पूजनीय पिताजी श्री पांचूराम जी टेपण का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 को शाम 4 से 5 बजे तक खटीकाें की बगीची बगरू पर होगी। शोकाकुल:- भागचंद, कुन्दन, चमन, भगवान सहाय (पार्षद), मोहित (पुत्र), ईश्वर, जगदीश (भ्राता), ओमप्रकाश, शंकरलाल, राजेन्द्र (भतीजे), सेठी, चेतन, प्रितम, राकेश, दिनेश, आशु, हिमांशु, राेहित, धीरज, यश (पौत्र), बैद (प्रपौत्र) एवं समस्त टेपण परिवार। बगरू, 9024848297, 9782952186.हमारे पूजनीय पिताजी श्री हुकम चंद जी टेपण का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 को शाम 4 से 5 बजे तक खटीकाें की बगीची बगरू पर होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र, रमेश, सुरेश, धर्मेन्द्र, रोहित (पुत्र), ईश्वर, जगदीश (भ्राता), शंकरलाल, ओमप्रकाश, भागचंद, शिवप्रकाश, कुन्दन, मोहन (भतीजे), किशन, सतीश, देवजी, शुभम, लोकेश (पौत्र), हिमांशु (प्रपौत्र) एवं समस्त टेपण परिवार बगरू, 9950060302, 9001314552.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी ठा. सा. श्री दयाल सिंह चाैहान (भूतपूर्व सैनिक) का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.11.2018 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान आष्टी खुर्द (चौमूं) जयपुर में होगी। शोकाकुल:- ठा. सा. किशन सिंह चौहान (भाई), सीताराम सिंह (S.I नगर निगम), गिरधारी सिंह, लक्ष्मण सिंह, बलवीर सिंह, रामसिंह, शेरसिंह, कृपाल सिंह (पुत्र), रामसिंह, शंकर सिंह (एडवोकेट), नटवर सिंह, महेन्द्र सिंह, दुर्गा सिंह, नगेन्द्र सिंह (पौत्र) एवं समस्त चौहान परिवार, आष्टी खुर्द, 8078645925, 9950692445, 9782924051, 8209101132.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी श्री मोतीलाल जी चौहान पुत्र स्व. श्री मनी रामजी चौहान का आकस्मिक निधन दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान प्लाट नं.-40 लव-कुश नगर-IInd टोंक फाटक पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती रूपवती (धर्मप|ी), रामबाबूसिंह, रघुनाथसिंह (भाई), प्रेमसिंह- धर्मिष्ठासिंह (पुत्र- पुत्रवधू), अशोकसिंह- सविता सिंह (पुत्र- पुत्रवधू), अक्षिता (पुत्री), लक्ष्मी- मुकेशजी, सुनिता- भरतजी (पुत्री- दामाद)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे जीजाजी श्री रतनलाल अत्तार का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार 17.11.2018 को प्रात: 11.00 से 11.45 बजे झूलेलाल मन्दिर, चांदी की टकसाल पर होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक अग्रसेन बगीची, मंे शामिल होगी। शोकाकुल:- गोविन्द (पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल कसुम्बावाले)- तुलसा (साला-सलहज), भागेश, टीना (भतीजा, भतीजी), सुशीला- गोपाल गोटेवाले, श्यामा- जयकिशन जालसुवाले, शान्ति- प्रेम साबुनवाला (साली-साढू) एवं समस्त कसुम्बावाला परिवार। मो. 9828117727, 8949475726.मेरे पूजनीय बड़े भ्राता श्री रतनलाल अत्तार पुत्र स्व. श्री धन्नालाल जी अत्तार का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार 17.11.2018 को प्रात: 11.00 से 12.00 बजे अग्रसेन बगीची, चाँंदी की टकसाल, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल अत्तार- बीनादेवी (भ्राता-भ्रातावधु), आशीष- शिल्पा (पुत्र- पुत्रवधू), पूनम- मनीष रिंगस्या, कैलाश, रामबाबू, ज्ञानचन्द (भतीजे), शारदादेवी मण्डावाला, सुशीला- श्रीराम दालवाला (बहन- बहनोई), तरूणा- रितेश थावरिया, किन्शु- मनोज साबुनवाला, तन्नु- रिंकेश गट्टीवाला (पुत्री- दामाद), दिनेश मण्डावाला- शिल्पी, संदीप बंसल (भान्जा- भान्जावधू), नन्दनी, दिशा, गुणिका (पौत्री), दिव्यांश, जयन्त, खुशल, डोली, गर्वित (दोहिता, दोहिती) एवं समस्त अत्तार परिवार। 9887294445.हमारे प्रिय अनुज भ्राता श्री हेमेन्द्र यादव पुत्र स्व. श्री हनुमान प्रसाद यादव (कलालिया) का स्वर्गवास गुरूवार दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शनिवार दिनांक 17.11.2018 को हमारे निवास स्थान- D-91, सिवाड एरिया, कृष्णा मार्ग, बापू नगर में सायं 4 बजे से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- महेन्द्रजी, गोपालजी, राजकुमारजी (भाई), कान्हा रामजी (ताऊजी), श्रीमती अन्जू यादव (प|ी), कुसुमलता (बहन), सुमन यादव- सतीश चन्द यादव (बहन- बहनोई), करन, सुमित, अनुज (पुत्र) एवं समस्त यादव (कलालिया) परिवार।हमारे पूजनीय पिताजी श्री हनुमान सहाय शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 17.11.2018 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान मकान नं. 3407, मिश्र भवन, जयलाल मुंशी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र कुमार (भाई), अनिल कुमार (पुत्र), रिषी, मोहित (भतीजे), दक्ष, कृष्णा (पौत्र) एवं समस्त अग्निहोत्री (मिश्र) परिवार। 8955579110.हमारे पूजनीय श्री हरदेव प्रसाद जी सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम जी सैनी का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया| तीये की बैठक 17.11.2018 को सायं 4:00 से 5:00 बजे निवास स्थान- पीली की तलाई सरकारी स्कूल में होगी। शोकाकुल:- तीजा देवी (धर्मप|ी), गणेश नारायण, छुट्टनलाल, सूजीलाल, धन्नाराम, शंकरलाल, लल्लूराम (भ्राता), बृजबिहारी, श्यामलाल, गजानन्द, बाबूलाल, गोकुल, तेजकरण, दीपक (पुत्र), राहुल, रोहित, मोहित, जिज्ञासु, इलेश, पुष्पेंद्र, समर (पाैत्र) एवं समस्त सिंगोदिया परिवार। 9928956673, 9314014044.बड़े दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती दुर्गा देवी प|ी स्वर्गीय श्री ब्रजमोहन सिंह पंवार का देवलोकगमन 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक आज शनिवार 17.11.2018 को सायं 4:00 बजे निवास स्थान- 88, हथरोई बावड़ी, अजमेर रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भंवर सिंह, गुलाब सिंह, देवेन्द्र सिंह, उमेश सिंह, दीप सिंह, राकेश सिंह, अभ्यन्द्र सिंह, राहुल सिंह एवम समस्त पंवार परिवार। 8058884656, 9887871036.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सोनी देवी धर्मप|ी स्व. श्री चन्दा लाल जी खवास का देवलोकगमन 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक आज शनिवार 17.11.2018 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान कुशल्याली की ढाणी, लालवास, CRPF कैम्प के सामने, रामगढ़ रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नंछुजी, हनुमानजी, प्रकाशजी (पुत्र) एवं समस्त निमोडिया परिवार, 9001009403, 9829387364.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हैं कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री पी.आर. चन्द्रशेखर जी का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 को सायं 4 बजे से 5 बजे तक निवास स्थान- प्लाॅट नं.-135 रोड नं.-10 मोतीनगर , क्वीन्स रोड, वैशाली नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:-अनूपशेखर- सुधाशेखर (पुत्र- पुत्रवधू), श्री शाईन- शीना (दामाद -पुत्री), कार्तिक शेखर (पौत्र), 9829585026, 9950721614, 9971395255.हमारी पूजनीया श्रीमती बिमला देवी (धर्मप|ी श्री सांवरमल बिडसर) का स्वर्गवास 15.11.18 को हो गया है। तीये की बैठक 17.11.2018 को समय शाम 3.00 बजे से 4.00 बजे तक श्री शिरड़ी सांई बाबा कॉलेज, किशनगढ़ रेनवाल पर होगी। शोकाकुल:- नेमीचन्द (जेठ), बनवारी, नंदकिशोर, रामस्वरूप, मदन, मोहन, राधेश्याम, सोहन, श्यामसुन्दर (देवर), कैलाश, रमेश, योगेश, नितेश, दिलीप, प्रशान्त एवं समस्त बिडसर परिवार। मो. 8559909060, 8741000123.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री सत्यनारायण जी पाटोदिया का स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 17.11.2018 शनिवार को सायं 3 से 4 बजे तक मंगलेश्वर महादेव मन्दिर, बियानी कॉलेज के पास, सेक्टर-3, विद्याधर नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुलः- सुमनलता (धर्मप|ी), नितिन- स्वीटी (पुत्र- पुत्रवधू), राधेश्याम, देवकीनन्दन (चाचा), मोहनलाल, बृजमोहन, राजेन्द्र, ओमप्रकाश, रमेश (भ्राता), बालकृष्ण, श्यामसुन्दर, बबलू, बंटी (भतीजे), नेहा- आकाशजी (पुत्री- दामाद), भाविक (पौत्र), चार्विक (दोहिता) एवं समस्त पाटोदिया परिवार (शिवाड़ वाले), जयपुर। 8890297855, 9413344627.हमारे प्रिय बहनोई श्री सत्यनारायण जी पाटोदिया (शिवाड़ वाले) का आकस्मिक स्वर्गवास 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी ससुरालपक्ष की बैठक 17.11. 2018 को सायं 3.15 से 3.45 बजे तक मंगलेश्वर महादेव मन्दिर, ग्रीन पार्क, बियानी कॉलेज के पास, सेक्टर-3, विद्याधर नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुलः- मदनलाल (ससुर), मुरलीधर (चाचाससुर), ललित प्रसाद, ओमप्रकाश, दिनेश कुमार, रामचरण, कैलाश, राकेश (साले) एवं समस्त नाटाणी परिवार। फर्मः- द्वारकाधीश ट्रेडर्स, जयपुर, मदनलाल मुरलीधर, दौसा। 9829782811.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे दामाद श्री अनुराग शर्मा का असामयिक निधन दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। ससुराल पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 17.11.2018 को सायं 4 से 5 बजे सेन्ट्रल पार्क 10-B स्कीम, गोपालपुरा बाइपास (नारायण निवास के सामने) एकत्रित होकर मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- महेन्द्र कुमार शर्मा (ससुर), विकास, विशाल (साला), राधागोपाल (दादा ससुर), जुगलमोहन, रमेश चन्द्र, राधाकान्त, सीताराम (ताऊ ससुर), बालकिशन, रामबाबू, श्रीकृष्ण (चाचा ससुर) एवं समस्त भातरा परिवार। मो. 9351254649, 8740022888.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अनुराग शर्मा (अन्नू) का असामयिक निधन दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 17.11.2018 को सायं 4 से 5 बजे सेन्ट्रल पार्क 10-B स्कीम, गोपालपुरा बाइपास (निवास स्थान B-313, अमृत विलास के सामने) पर होगी। शोकाकुल:- सुरेन्द्र कुमार शर्मा (पिता) (RTO), अशर (पुत्र), वैद्य दयाकान्त, गोपाल लाल, मोहन लाल (ताऊजी), डॉ. अनन्त शर्मा, नवीन शर्मा (चाचाजी), अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, शैलेश, अनुज, अच्युत (भ्राता) एवं समस्त नरेड़ा परिवार। मो. 8094123000, 9829136491.With Profound grief we inform you the sad demise of our beloved father Sh. Govardhan Lal Kochhar on 15 Nov, 2018. Baithak will be held on 17 Nov, 2018, Saturday at Akshardham Mandir, Vaishali from 3pm to 4 pm. In grief:- Vinod & Savita, Pramod & Neelam, Ashok & Punita, Kapil & Amita (Son & Daughter in law), Sarita & Ravi, Rekha & Rajneesh (Daughter & Son in law). All grand & great grand children. 9829393403, 9829785150.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी मोतीलाल जी बागड़ा (कण्डिरा) का स्वर्गवास 16.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 18.11.2018 को हमारे निवास स्थान ग्राम भगवतगढ जिला सवाईमाधोपुर पर रखी गयी है। शोकाकुल:- रामकरण शर्मा (भ्राता), सत्यनारायण शर्मा, रमेश शर्मा, सुरेश चंद शर्मा, मूलचंद शर्मा, बच्छराज शर्मा, डॉ. दिनेश शर्मा, अशोक शर्मा, रामावतार शर्मा, महेश शर्मा, नरेश शर्मा, आलोक शर्मा (पुत्र) एवं समस्त कण्डिरा परिवार। 9983855181, 9950103975.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री माेहन सिंह सोलंकी का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.11.2018 को 4 से 5 बजे तक निवास 148-A भुवनेश्वरी वाटीका मीनावाला सिरसी रोड पर है। शोकाकुल:- छीतर सिंह, रंगलाल सिंह, बदरी सिंह, हेमराज सिंह, सियाराम सिंह। मो. 8875802802, 9602871268.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती अनिता जैन का आकस्मिक निधन 15.11.2018 को हो गया है। उठावना शनिवार 17.11.2018 को सायं 3:00 से 4:00 बजे जैन श्वेताम्बर मंदिर, मीरा मार्ग, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर पर होगा। शोकाकुल:- विमल चन्द जैन (पति) (AG Office), नेमी चन्द- रेखा, ज्ञान चन्द- इंदु (देवर- देवरानी), सुदेश, भव्य, दिव्य (पुत्र), गरिमा- सौरभ, दीपाली, भूमिका, दीक्षा (पुत्री- दामाद), निर्मला बैराठी, रजनी, सुनील ढड्ढा (ननद- ननदोई)। पीहर पक्ष:- नेमी चन्द (पिता), पारस, लोकेश, मनोज (भाई) एवं समस्त श्रीमाल परिवार सांभर वाले। 9414072437, 9660363996.मेरी पुत्रवधू श्रीमती रिंकू बांठिया धर्मप|ी अमित बांठिया का आकस्मिक निधन 15.11.2018 को हो गया है। उठावणा 17.11.2018 को सायं 3.30 से 4.00 बजे जैन दादाबाड़ी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर पर रखा है। शोकाकुल:- प्रकाशचंद (ससुर), विजयचन्द, विमलचन्द (चाचा ससुर), अमित (पति), खुशाल (देवर), पूजा (ननद), आर्यन (पुत्र), दिव्यांशी (पुत्री) एवं बांठिया परिवार। पीहर पक्ष:- तेज सिंह, किशन सिंह, गनपत सिंह (पिता), राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, नरेंद्र, गजराज, प्रदीप (भ्राता) एवं करनावट परिवार।हमारे पूजनीय पिताजी श्री राजेन्द्र कुमार जी जैन (महमवाल) झुंझुनूं वालाे का आकस्मिक निधन 16.11.2018 को हो गया है। अंतिम यात्रा 17.11.2018 को प्रात: 10.30 बजे निवास स्थान फ्लैट नं. एस- 1, प्लॉट नं. 104, रामपथ, सूर्य नगर, गाेपालपुरा बाईपास जयपुर से आदर्श नगर मोक्षधाम जायेगी। शोकाकुल:- प्रदीप कुमार, सुनील कुमार (पुत्र), कमलकिशोर (भतीजा), आदित्य, सचिन, शोभित, शुभम (पौत्र) एवं समस्त महमवाल परिवार, जयपुर। मो. 9783596737, 9460983093.