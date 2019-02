जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हर्निया का मुंबई के भूलाभाई देसाई रोड स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सफल आपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद सीएम ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि समय पर बीमारी का पता चलने पर यह संभव हो पाया है। बीमारियों के बारे में आम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। समय पर जागरूक रहने पर सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इसी तरह स्वाइन फ्लू का भी पूरी तरह से इलाज संभव है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके अशोक गहलोत को सफल ऑपरेशन की बधाई दी।

I have been successfully operated for Hernia today here in Mumbai due to timely detection. Being aware and vigilant is the key to all curable diseases,even Swine Flu being one of them is 100% curable. I appeal to all the people to be aware of their health and get timely treatment