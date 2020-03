Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 03:20 PM IST

जयपुर. सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली हिंसा की जांच में विफल रहने पर, लोगों की जान बचाने में विफल रहने पर और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने पर गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करती है। होम मिनिस्टर पूरी तरह से लोगों के प्रति अपने कर्तव्य में विफल रहे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट से किए गए ट्वीट का रीट्वीट करते हुए बताया कि पिछले सप्ताह दिल्ली में हुई हिंसा में 46 लोगों की जान गई तथा 200 से अधिक लोग घायल हो गए।

अशोक गहलोत का ट्वीट

Congress Party demands resignation of the Home Minister for failing to check the violence in #Delhi, for failing in saving lives and for failing in maintaining law & order. HM failed in his duty towards people completely. https://t.co/YrJxZqIgl6