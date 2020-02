Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 03:49 PM IST

जयपुर. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया। उन्होंने इस बार रिकॉर्ड समय 2 घंटे 40 मिनट में बजट भाषण पढ़ा। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि इतने लंबे भाषण के बावजूद, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आर्थिक मंदी का कारण बने मुद्दों को हल करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि जिस बजट से उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर कुछ वास्तविक उपायों की घोषणा करेगा। वो बहुत ही निराशाजनक और अभावपूर्ण रहा है। इतने लंबे भाषण के बावजूद, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आर्थिक मंदी का कारण बने मुद्दों को हल करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।

सीएम गहलोत का ट्वीट

The much awaited #Budget2020 that the FM would announce some real measures to boost up economy has come out to be very disappointing & lacklustre. Despite such a long speech, there is no concrete plan to revive economy and to address the issues that has led to #EconomicSlowdown.