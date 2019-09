Dainik Bhaskar Sep 17, 2019, 11:49 AM IST

जयपुर. पीएम नरेंद्र मौदी अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता और विधायकों ने उन्हे जन्म दिन की बधाई थी। अशोक गहलोत ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी को जन्म दिन की शुभकामनाएं। उसके स्वस्थ, खुश और लंबे जीवन की कामना करता हूं। वहीं वसुंधरा राजे ने लिखा कि एक नेता, राजनेता और एक प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको देश की सेवा के लिए अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और एक लंबे जीवन का आशीर्वाद दे।



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट

My best wishes and greetings to PM Sh. @narendramodi on his birthday. May he be blessed with healthy, happy and long life.

वसुंधरा राजे का ट्वीट

Warm wishes to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji on his birthday. A leader, statesman and an inspiration - may the Almighty bless you with good health, happiness & a long life in the service of our nation. #HappyBdayPMModi pic.twitter.com/IawbqgcXsi