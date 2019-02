हमारे पूजनीय श्री जगदीश कुमारजी गुप्ता का स्वर्गवास 31.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 2.2.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक श्रीगणेश मंदिर दशहरा मैदान, बाल्मिकी मार्ग, गुरूद्वारे के पास वैशाली नगर, जयपुर होगी। शोकाकुल:- गोपालदास गुप्ता, श्याम, दिनेश (भ्राता), मनीष गुप्ता- अंकित (पुत्र- पुत्रवधू), राहुल, आशीष गुप्ता (भतीजे), श्यामा- डी. पी. गुप्ता, रामा- रघुनंदन गुप्ता, राधा- जुगलकिशोर डंगायच (बहन- बहनोई), अनु- विमल दुसाद (पुत्री- दामाद)। मो. 9414336715.हमारे प्रिय श्री पुष्पेशचन्द शर्मा पुत्र स्व. गंगालहरी जी का स्वर्गवास 31.01.2019 को हो गया। तीये की बैठक 02.02.2019 को 3:30 से 4:30 बजे कृष्णा मन्दिर, बीस दुकान आदर्शनगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- प्रेम शर्मा (धर्मप|ी), प्रियंका, प्रेरणा (पुत्री), योगेशचन्द्र (एडवोकेट), दिनेश शर्मा (Retd. IGP), के के शर्मा, सुनील शर्मा (R.A.S.), डाॅ. अनिल (Bombay Hospital) (भ्राता), डॉ. समीर (Fortis Hospital), असित, अनिश (एडवोकेट), डॉ. अभिषेक, नितिन, चिन्मय, अक्ष (भतीजे), शिवोम, सुयश, अथर्व (पौत्र) समस्त टोंगडा परिवार। चन्द्रकला, किरन- चन्द्रप्रकाश, रिक्ता- डाॅ. के. सी. शर्मा (बहन- बहनोई), सुनील, अनिल, सुमित, सिद्धान्त (R.P.S.), तरूण (भान्जे), 9414250296, 9414041046.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे अनुज श्याम सुन्दर नरेडी (बिलान्दरपुर वाले) का स्वर्गवास 31 जनवरी को हो गया है। तीये की बैठक 2.2.2019 शनिवार सायं 4:30 से 5:30 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाडी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- छीतरमल (चाचा), ओमप्रकाश, मांगीलाल, अशोक, बाबूलाल, मनोज, मूलचन्द, कमलकिशोर (भ्राता), सरिता (धर्मप|ी), हिमांशु (पुत्र), राजेश, दीपक, धीरज, अतुल, उत्सव, दिव्यांशु (भतीजे), देव, यश, कृश, रेयांश, गणेश (पौत्र), मधु- अरूणजी, शालू- अमितजी, पूजा- गिरीराजजी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त नरेडी परिवार। 9782346080, 9928065588. ससुरालपक्ष:- परमानन्दजी, श्यामसुन्दर जी पंसारी (सीकर वाले)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री मनोहर लाल जी कनोई का स्वर्गवास दिनांक 31.1.2019 गुरूवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 2.2.2019 शनिवार को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक ब्रम्हाणी माता मंदिर के सामने सामुदायिक भवन टोडारायसिंह में रखी गई है। शोकाकुल:- सुरेश कुमार, कमलेश कुमार, दिनेश कुमार (पुत्र), नितेश, वैभव, पवन (पौत्र) एवं समस्त कनोई परिवार टोडारायसिंह (टोंक)। मो. 9928338273, 9784218611. ससुराल पक्ष:- ताराचंद जी, महेन्द्र कुमार जी, सुरेशचंद जी नासिरदा (टोंक)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिता श्री गिर्राज प्रसाद खटीक (अध्यापक) का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक हमारे निज निवास रामरहीम कॉलोनी, उदेई मोड, गंगापुर सिटी पर दिनांक 02.02.2019 शनिवार शाम 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- गंगाधर (पिता), सरोज (धर्मप|ी), नन्दकिशोर (भाई), कैलाश, केदार, प्रहलाद, विजय, अजय, दीपेश (पुत्र) एवं समस्त परिवार, गंगापुर सिटी। मो. 9461237407, 7732841237.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती प्रभातीदेवी धर्मप|ी स्व. श्री कानाराम जी सैनी (छांदेलवाले) का निधन 31.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 शनिवार को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक निवास स्थान- 23 प्रजापति विहार, गुरूकुल वेदआश्रम के पास, पटेल मार्ग के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- देवीनारायण, मुकेश, दामोदर (पुत्र), मोतीराम, फतेहलाल (जेठ), शिवराम, छोटीलाल, हीरालाल (देवर), राधेश्याम, हनुमान, नन्दलाल, दुर्गेश, बाबूलाल, नेमीचन्द, रामवतार, राकेश, विमल (भतीजे), एवं समस्त सरसवाल परिवार। 9928113308, 8963805963, 9460046531.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री किशोर पहाड़िया पुत्र स्व.श्री ठाकरसीलाल का स्वर्गवास 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.02.2019 को 3.00 से 4.00 बजे सामुदायिक केन्द्र, सूर्य नगर, गलता गेट जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कजोड़मल, गोपाल, सुवालाल (भ्राता), राजेश, महेश, देशराज (पुत्र), रोहन, शुभम (पौत्र) एवं समस्त पहाड़िया परिवार। मो. 8290284201, 8278675742.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय अनुज भगवानसहाय जारवाल पुत्र स्व.श्री नानगराम का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 शनिवार को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, गंगाबक्ष जोशी का रास्ता बैरवा बस्ती (बड़ा गुवाड़ा) गलता रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अनितादेवी (धर्मप|ी), रमेश (चाचा), गुलाबदेवी (चाची), शिवचरण- सुनीतादेवी, रमसी-द्रोपती, अनिल (भ्राता), लोकेश, राहुल, मनीष (पुत्र) एवं समस्त जारवाल परिवार। 9829829084.श्री लक्ष्मीनारायण की धर्मप|ी श्रीमती आनंदी देवी का स्वर्गवास 31.01.19 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.02.19 को समय 4:00 से 5:00 बजे हमारे निवास स्थान प्लॉट-30, गुलाबबाड़ी, रोड नंबर-17,VKI जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दौलतराम, दिनेश, महेश एवं समस्त नायक परिवार। 8952994026.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सरोज कंवर का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 को 4:00 से 5:00 बजे तक बांके बिहारी पार्क, सुभाष नगर, शास्त्री नगर पर होगी। शोकाकुल:- अमर सिंह निर्वाण (पति), राजेश सिंह निर्वाण (पुत्र), 6375150083, 9829667575.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गोविन्दीदेवी धर्मप|ी स्व.श्री लल्लुराम जी सैनी का स्वर्गवास 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.02.2019 का सायं 4.00 से 5.00 बजे हमारे निवास:- 328, वृन्दावन विहार कॉलोनी, कुष्ट आश्रम के पीछे, आगरा रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अशोक, बन्टी (पुत्र), दक्ष (पौत्र), कान्ता- नन्दकिशोरजी, सुनीता- राधागोविन्दजी (सूर्या कैटर्स) (पुत्री-दामाद) एवं समस्त जगदेव पंवार परिवार। पीहरपक्ष:- बाबूलालजी (जनाना अस्पताल मुरलीपुरा) राजेन्द्रजी सैनी। 8769967643.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती अंगूरी देवी धर्मप|ी श्री चिरंजीलाल महावर का स्वर्गवास शुक्रवार 01.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक शनिवार 02.02.2019 दोपहर 3 से 4 बजे तक निवास स्थान B-20/112 बालनगर (महेश नगर) जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामजीलाल (देवर), राजेंद्र, तिलक (पुत्र), बीना-रामवतार (पुत्री-दामाद) एवं समस्त धोलीवाल परिवार। 9414539906, 9785004027, 9414539906.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती केसर देवी (धर्मप|ी स्वर्गीय भूराराम मुण्डोतियाॅ) का स्वर्गवास गुरुवार 31.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक निवास स्थान: मुण्डोतियां भवन, गोपालपुरा बाईपास, गजसिंहपुरा जयपुर पर दिनांक 02.02.2019 को सायं 3:00 से 4:00 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- कजोड़मल, रामजीलाल, भगवानसहाय (पुत्र), रामनारायण जी (देवर) एवं समस्त मुण्डोतियां परिवार। मो. 9309241047.हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपाललाल बौल्या (रिटायर आयकर कनिष्ठ लिपिक) का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 को समय 3 से 4 बजे तक निवास स्थान 73-सीताबाड़ी, प्रिन्टर्स नगर-I, टोंक रोड़, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- मूलचन्द, गोविन्द (भ्राता), घनश्याम, दीनदयाल (पुत्र), भारतेश, ललित, भावेश, लोकेश, त्रिलोक, राहुल, चिन्मय, चिराग (पौत्र), विनायक, कार्तिक, लड्डुगोपाल (पड़पौत्र), धर्मेन्द्र, विजय, विपीन (दोहते), एवं समस्त बौल्या परिवार। 9982224441.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती हर देवी तिलोकानी प|ी स्व. चन्दीराम तिलोकानी का निधन दिनांक 31.01.2019 काे हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 को सायं 3:00 से 4:00 बजे तक रोचीज गार्डन, कंवरनगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भगवानदास-लता, रमेश-सुनीता, हीरानन्द (बब्बू)-निशा, ओमप्रकाश- प्रियंका (पुत्र-पुत्रवधू), प्रेम, प्रदीप, हितेश, भरत (पौत्र), तेजूमल- तारा, भगवानदास-मीरा, लक्ष्मणदास- कंचन, देवानन्द-काजल, योगेश-मोनिका, भावेश-विनिता, संजय- कोमल एवं समस्त तिलोकानी एवं देवनानी (पीहरपक्ष) परिवार फर्म जय मातादी सब्जी भंडार, वाहेगुरू क्रियेशन 9783151000, 9828010490हमारे अनुज श्री किशन सिंधी सोनी पुत्र स्व. श्री रेवा चन्दजी का स्वर्गवास 31.1.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 2.2.19 को सायं 4 से झूलेलाल मन्दिर, सैक्टर-1 मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नारायणदास, खुशालदास (JDA)(भ्राता), राहुल, दीपक (पुत्र), किशोर, मनीष, दिनेश (भतीजे) एवं समस्त सिंधी सोनी टीण्डा परिवार। 9828011561, 9828622665.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भूधर मल वर्मा पूर्व विधायक दौसा (कांग्रेस) (पुत्र स्व. श्री भूराराम) का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शनिवार 02.02.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक निवास स्थान- 58, चित्रगुप्त नगर प्रथम, इमली वाला फाटक, जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- नाथूलाल वर्मा, डा. आर.के. वर्मा (भ्राता), अशोक, यशवन्त, सुशील, जितेन्द्र, प्रवीण, महेन्द्र, गगन, वैभव एवं समस्त कानखेडिया परिवारगण। 9828204653, 9414979119.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारी पूजनीया माताजी प्रेम का स्वर्गवास 31.01.19 को हो गया है। तीये की बैठक 02.02.19 को शाम 4 से 5 बजे निवास स्थान प्लॉट नं.122 वेदपुरी कॉलोनी, आमागढ,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गोपी (पति), मिण्टू (पुत्र), मोनिस, मोहित समस्त बैण्डवाल परिवार। 9079780435.हमारे पूजनीय पिताजी श्री बद्रीनारायणजी शर्मा खुड़ाणा का बैकुण्ठलोक गमन 31.1.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 2.2.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हनुमान सहाय (भ्राता), भंवर, कैलाश, जगदीश, हीरालाल, सत्यनारायण, विष्णु (भतीजे), देवीलाल, गोपाल, मोहन (पुत्र), कमलेश (पौत्र) एवं समस्त खुड़ाणा परिवार। 9829216564, 9887009491.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती श्रृंगारी देवी धर्मप|ी स्व. श्री चोथुराम जी पतालिया (बागड़ा) का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक निवास स्थान शुभरामपुरा, खोराबीसल पर होगी। शोकाकुल:- मोहन, मदनलाल, शंकर, भूराराम, रूपनारायण, नन्छुराम (पुत्र), राजेन्द्र, सांवरमल, बनवारी, प्रभु, मांगीलाल (पौत्र), विकास, रोशन, गुलशन (प्रपौत्र) एवं समस्त पतालिया परिवार। 9001422929.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे चाचा जी श्री बनवारीलाल मीणा का निधन दिनांक 31.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 2.2.2019 शनिवार को 12 से 2 बजे तक खादी आश्रम के दास बांसा होगी। शोकाकुल:- गिरधारी, बाबूलाल, रामजीलाल, संदीप एवं समस्त बागड़ी परिवार। मो. 9828803148.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मन्नी देवी (धर्मप|ी स्व. श्री नारायण लाल जी जांगिड़) का स्वर्गवास 31 जनवरी 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक हमारे निवास स्थान चारणवास (धोबलाई), तह-चौमू पर 2 फरवरी 2019 को दोपहर 2 से 3 बजे होगी। शोकाकुल:- नानगराम, ओंकारमल, गिरधारी, भगवानसहाय, मुरलीधर, प्रहलाद, श्रवण, कालूराम, राधेश्याम (सुपुत्र), मोहन, सोहन, नाथूराम, शंकर, कैलाश, सुरेश, कमलेश, मातादीन, रामदीन, उमेश, अर्जुन, सुनील, सीताराम, जीतू, राकेश, जितेंद्र, अमन, राजेश एवं समस्त धन्देरवा परिवार। मो. 9929768906.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पौत्र जिनेश बैद (जैन) (पुत्र रविन्द्र- कविता बैद, निवासी जयपुर, गुलाबबाग, भीनासर) का स्वर्गवास दिनांक 31 जनवरी 2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार दिनांक 02 फरवरी 2019 को सुबह 9:30 से 10:00 बजे तक भिक्षु साधना केन्द्र, श्यामनगर रखी गई है। शोकाकुल:- नवरतनमल-त्रिलोक सुन्दरी बैद (दादा-दादी), रजत-मीनाक्षी, ऋषभ-मधु (चाचा-चाची), ऋजु-हेमंत नाहटा (बुआ-फूफा), खुशहाल (भाई), मेघा, प्राची, आस्था, मानसी, सिद्धि (बहन) एवं समस्त बैद परिवार। ननिहाल पक्षः- चांदरतन-पुष्पा देवी (नाना-नानी), राजेश, पारस, अनिल सुराणा (मामा), 9414056027, 9414048733.हमारी पूजनीया श्रीमती पुष्पा शर्मा प|ी स्वर्गीय बलराम शर्मा का आकस्मिक निधन 31.01.19 को हो गया। तीये की बैठक 02.02.19 को सायं 4:00 से 5:00 बजे अहिंसा पार्क, विवेक विहार, श्यामनगर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती नीना (पुत्रवधू), अभिषेक, आशुतोष (पौत्र), कमलेश- दिनेश जी, राजेश- स्व. गोपीचंद जी, रचना- महेश जी, इंदु- स्व. रोहित जी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त शर्मा परिवार। 8890338800.हमारी पूजनीया श्रीमती सरोज शर्मा एडवोकेट का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे, 102, मानसिंह पुरा, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- पूर्णेन्द्र शर्मा एडवोकेट, डॉ. प्रवीण शर्मा, शीला शर्मा, रमाकांत-मधुलिका, मितेश-आभा एडवोकेट, अमर्त्य, अमित, अक्षय, अदिति, मनन, खुशी। 9828079125, 9460185109.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री माधोलाल शर्मा पुत्र स्व.श्री रूपनारायण शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान- राज ग्रामीण स्कूल, मुण्डियारामसर, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- ब्रजमोहन, हरीशंकर, बाबूलाल, श्यामसुंदर, मदनमोहन, बालमुकुन्द, सीताराम, उमेश (पुत्र), विनोद, दीपक, कमलेश, ईशान (पौत्र) एवं समस्त महर्षि परिवार। 9414692474, 9694066171.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री योगेश्वर शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण जी का स्वर्गवास दिनांक 31.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 2.2.2019 शनिवार को दाेपहर 3 से 4 बजे होगी। बैठक स्थल चिंताहरण महादेव मंदिर श्यामनगर विस्तार, नाड़ी का फाटक। शोकाकुल:- रमाशंकर जी (चाचा), विशाखा देवी (धर्मप|ी), ओमप्रकाश जी (भ्राता), राजेश्वर- राशि (मंजू), राहुल- रेखा (पुत्र- पुत्रवधू), मोहनलाल (भतीजा), मीनाक्षी, महेशजी, उपासना- संजीव जी (पुत्री- दामाद), अक्षत, अग्रिम, हर्षिका, हर्ष (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त भादुका परिवार। मो. 9664259134, 9828509392.हमारे पूजनीय पिताजी राजुलाल गोठवाल पुत्र स्व. श्री ओंकारमल जी गोठवाल का आकस्मिक निधन 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार 02.02.2019 को सुबह 11.00 से 3.00 बजे तक निवास स्थान प्लाट नं.-21, रविन्द्र नगर-ए, टीलावाला, जगतपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रघुवीर (एम.पी.), रोहीत, लोचन, राहुल, सोनु, समस्त गोठवाल परिवार, 8952868319, 9672298947.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्यनीय ओमप्रकाश जी लाभी का स्वर्गवास 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार दिनांक 02.02.2019 को दोपहर 12.15 से 1.15 बजे तक सन्मति पुस्तकालय सेठी कॉलोनी, सैटेलाईट हॉस्पिटल के पीछे होगी। शोकाकुल:- श्रीमती मोहिनीदेवी (धर्मप|ी), बनवारीलाल, महेश कुमार (भ्राता), शान्तिदेवी, शकुन्तलादेवी (बहन), अतुल, विपुल (पुत्र), अनुज, अजय, नितिन, मोहित, अंकित (भतीजे), स्वाति-सुरेन्द्र (पुत्री-दामाद), मधु-सत्यप्रकाश, नीलम-मनीष, सीमा-राहुल, शीला-राजेश, प्रियंका-विजय (भतीजी-दामाद) एवं समस्त लाभी परिवार। प्रतिष्ठान:- गुलजारी लाल बनवारी लाल, अनुराग सेल्स, मोहिनी फैशन्स, त्रिवेणी एक्सपोर्ट। मो: 9413341158, 9829012933. नोट:- यह बैठक ही अंतिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे कंवर साहब श्री आेमप्रकाश जी लाभी का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 को दोपहर 12.30 से 1.00 बजे तक सन्मति पुस्तकालय सेठी कॉलाेनी, सैटेलाईट हाॅस्पिटल के पीछे पर होगी। शोकाकुल:- गोपीनाथ, रतनलाल (चाचा ससुर), विष्णु, अशोक, राजेश (साले), पीयुष, मनीष, संजू, सन्दीप, वैभव (भतीजे) एवं समस्त खूंटेेटा परिवार (महारकला वाले)। मो. 9462744555.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती सीता देवी धर्मप|ी स्वर्गीय श्री दौलतराम नेभनानी का स्वर्गवास 30.01.2019 को हो गया। तीये की बैठक (जनाना/ मर्दाना) 02.02.2019 शनिवार को सायं 4 बजे झूलेलाल मन्दिर, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- देवनदास नारायणदास (पुत्र), कमल, सनी, करण (पौत्र), मीत (प्रपौत्र) समस्त नेमनानी परिवार। प्रतिष्ठान:- सोनी टेक्सटाइल, सूरत, द वीट फ्री शॉप, जयपुर। 9529060713, 9377588929.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है की हमारे पूजनीय जीजाजी श्री सोहन लाल जी कूलवाल का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष की तीये की बैठक आज दिनांक 02.02.2019 को सायंकाल 3 से 3:45 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, केशव नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विजय कुमार बूसर, अजय, अभय, देवांश एवं समस्त बूसर परिवार। मो. 9828023125.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री सोहन लाल जी कूलवाल सुपुत्र स्व. श्री मदन गोपाल जी कूलवाल का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 02.02.2019 को सायं 3 से 4 बजे सामुदायिक केन्द्र, केशव नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- छीतरमल, मोहनलाल, गणेश नारायण (भ्राता), नवीन-संगीता (पुत्र- पुत्रवधू), भंवर, अशोक, विनय, रामबाबू, राजेश (भतीजे), मोहक, स्पर्श (पौत्र), सरजू-रामकिशोर खटोरिया (बहन-बहनोई), नीता-अशोक झालानी (पुत्री-दामाद), ऋतिक (दोहिता) एवं समस्त कूलवाल परिवार, नांगल जैसा बोहरा वाले। प्रतिष्ठान:- नवीन किराना स्टोर, सी-स्कीम। मो. 9982511447.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती ऊषा किरण मोदी धर्मप|ी स्व. श्री महेश मोदी का स्वर्गवास दिनांक 31.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 02.02.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे अपने निवास- 106/68, विजय पथ, छत्रपति मार्ग,मानसरोवर, जयपुर के सामने पार्क पर होगी। शोकाकुल:- कैलाश मोदी, योगेश मोदी, सुरेश मोदी, (जेठ), माया बार्थुनिया (ननद), कर्नल सी.एल. खण्डेलवाल (ननदोई), अंकित मोदी-शालू (पुत्र-पुत्रवधू), शौर्य, अक्षत (पौत्र),प्रिया, देवेन हल्दिया (पुत्री-दामाद), बंकिम, प्रदीप, हेमन्त, अक्षय, शिशिर,नलिन, मनीष, सुवीर, सत्येन, सौमित्र-मोहित कानूनगो, सौरभ एवं ठाकुरिया मोदी परिवार (अलवर वाले)। 9729083356, 9166007444.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे बहनोई साहब श्री ओमप्रकाश जी लाभी का स्वर्गवास 31.1.19 को हो गया। ससुराल पक्ष की बैठक 2.2.19 को सन्मति पुस्तकालय, सेठी कॉलोनी पर दोपहर 12.30 से 1 बजे होगी। शोकाकुल:- हरिनारायण (साला), ब्रजकिशोर, नवीन (भतीजे), वैभव, तुषार, नमन एवं समस्त नाटाणी परिवार।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती ललिता देवी बड़जात्या धर्मप|ी स्व. अशोक कुमारजी बड़जात्या का आकस्मिक निधन शुक्रवार 01.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक रविवार 03.02.2019 को प्रातः 9:30 बजे पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर, देबारी पैसिफिक डेंटल कॉलेज के पास, उदयपुर में होगी। शोकाकुल:- गगन-नेहा, गौरव-सोनल (पुत्र-पुत्रवधू), सुमनप्रभा देवी (जेठानी), लवलेश-नीलम (भतीजा-भतीजावधू), नेहा-प्रवीणजी (पुत्री-दामाद), प्रमिला-दिलीपजी, सिम्पल-संजयजी (भतीजी-दामाद), रजत, सिद्धांत, तीर्थ, भूमिका (पौत्र, पौत्री), विशाखा, लक्ष्य (दोहिती, दोहिता) एवं समस्त बड़जात्या परिवार कुचामन वाले। मो. 8005613650, 9414068603. ससुराल पक्षः- विजय, अजय, अभय, गगन पाटनी (सिधौली वाले)।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गुलाब देवी प|ी स्व. श्री शंकर लाल निवासी- ग्राम थली (जयपुर) का स्वर्गवास दिनांक 01.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.02.2019 (शनिवार) को सायं 3- 4.00 बजे दुर्बलनाथ आश्रम थली में रखी गयी है। शोकाकुल:- भरतलाल, बालूराम, रमेशचन्द, रामस्वरूप, रामगोपाल, जौहरीलाल, प्रधान, छोटेलाल, गजेन्द्र (पुत्र), देवारामजी- नारायणी देवी, सीतारामजी- विमला देवी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त नावरिया परिवार।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पति श्री राजेश कुमार जी सेठ पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द्र जी सेठ (से.नि. पटवारी सिंचाई विभाग) का स्वर्गवास गुरूवार 31 जनवरी को हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक सायं 4 से 5 बजे 02.02.2019 को सामुदायिक केन्द्र, अयोध्या पथ, पानी की टंकी के पास, श्यामनगर, सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रेखा सेठ (से. नि. विद्युत निरीक्षणालय) (धर्मप|ी), डॉ. रूचि सेठ (जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी), प्रिती सेठ (Systweak Soft) (पुत्री), राजीव-मधुर सेठ (भ्राता-भाभी), अर्जुन (भतीजा), प्रत्यन्चा-अभिषेक (भतीजी-दामाद) एवं समस्त पीहर पक्ष। मो. 9983616111.हमारी पूजनीया इलायची देवी गर्ग धर्मप|ी बृजबिहारी गर्ग (डेरेवाला) का स्वर्गवास 24.01.2019 को हो गया। दसवें की बैठक 02.02.2019 को 3.00 से 4.00 बजे अग्रसेन बगीची, चाँंदी की टकसाल, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- माधोबिहारी, मोहनलाल (काकेर ससुर), आनन्दबिहारी, नन्दलाल (जेठ), कँवरबिहारी (देवर), सुरेन्द्र, योगेन्द्र (पुत्र) एवं समस्त डेरेवाला परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती डॉ. लीलावती अडसुले (भुतपूर्व डीन- फाईन आर्ट्स संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय) धर्मप|ी स्व. श्री एम.एल. अडसुले का स्वर्गवास दिनांक 01.02.2019 को हो गया है। उनका अंतिम संस्कार दिनांक 02.02.2019 को मालवीय नगर (झालाना) मुक्ती धाम पर प्रात: 09.30 बजे किया जाएगा। शोकाकुल परिवार:- किरण- सुधा, प्रकाश- प्राची (पुत्र- पुत्रवधू), 9892170803, 9770260171, पता- प्रकाश अडसुले, SD-274, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110088. अंतिम संस्कार के बाद जयपुर में कोई कार्यक्रम नहीं होगा।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती फूलवती माथुर प|ी स्व. श्री त्रिभुवन नाथ माथुर का देवलोकगमन दिनांक 01.02.2019 को हो गया। अन्तिम शवयात्रा दिनांक 02.02.2019 को दाेपहर 1 बजे निवास 185/240 (सेक्टर- 18) देहलावास, हनुमान मन्दिर के पीछे, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर से सेक्टर 6, हल्दीघाटी मार्ग श्मशान गृह हेतु प्रस्थान करेगी। शोकाकुल:- सोंहग अवतार (देवर), कैलाश- वीना, सुनील माथुर, अनिल- अनिता (पुत्र- पुत्रवधू), रानी- विजय (पुत्री- दामाद), हरवेन्द्र- शशि (भतीजा- बहू)। मो. 9928411699, 9829132068.With Profound grief and sorrow we regret to inform the sad Demise of our beloved Sardarni Parkash Kaur W/o Late S. Jaswant Singh Aden (O.K Watch co. Wale) who left for her heavenly abode on 29.01.2019 Antim Ardas On Saturday 02.02.2019 from 12.00 Pm To 1.00 Pm at Gurudwara, Rajapark, Govind Marg, Jaipur In Grief Narinder Singh- Harsharan Kaur, Parminder Singh- Meena Aden (Son-Daughter in Law), Hardeep Kaur- S.S Kalsy ( Daughter- Son In law), Tarvinder, Kaku, Kuku, Aman (Grand son’s), Firms- Prakash Industries(9828037474), J.S Industries(9828371753), Simrat Decorus(9828287875)अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारे पूजनीय पिताजी सरदार मोहिन्दरसिंह जी का स्वर्गवास 29.01.2019 को हो गया है। जिनकी आत्मिक शान्ति हेतु रखे गए पाठ का भोग व अन्तिम अरदास 02.02.2019 को दोपहर 12:00 से 01:00 बजे गुरूद्वारा गुरूनानक दरबार, मामा होटल, जवाहर नगर पर होगी। शोकाकुल:- कवलजीतसिंह (पुत्र) एवं समस्त परिवार। फर्म:- फिटनेस जोन, राजापार्क। 9828261787.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती प्रेम कौर जी प|ी स्व. श्री त्रिलोक सिंह का आकस्मिक निधन 28.1.2019 को हो गया है। जिनकी अंतिम अरदास गुरूद्वारा सािहब सेक्टर-3 मालवीय नगर में आज 3-4 बजे रखी है। शोकाकुल:- जाेगिन्दर सिंह जी (जेठजी), इकबाल सिंह बलविन्दर सिंह, जसवीर सिंह (पुत्र), हरमोहन सिंह, दर्शन कौर (जंवाई, पुत्री), अमृत कौर (पुत्री), 1/985 मालवीय नगर। 9314259991.हमारे प्रिय श्री सुभाषचन्द बोथरा का निधन 31.01.19 को हो गया है। उठावना दिनांक 02.02.19 को दादाबाडी, मोतीडूंगरी मार्ग पर सुबह 10 बजे होगा। शोकाकुल:- डाॅ.विनयचन्द बोथरा (चाचा), संजीव, संदीप (पुत्र), सतीश, शरद, नवीन, प्रवीण, विनीत (भाई), यश, वत्सल (पौत्र) व समस्त बोथरा परिवार। ससुरालपक्ष:- सुरेन्द्र, महेश, मुकेश, सुनील भंसाली परिवार (दिल्ली)।हाजी माेहम्मद निसार साहब पूत्र हाजी मेहताब चौधरी का दिनांक 1 फरवरी 2019 को इंतेकाल हो गया। दिनांक 2 फरवरी 2019 को सुबह 9:30 बजे तेली पाडा स्थित मस्जिद में सोयम की फातेहा और कुरआन खानी होगी गमजदा तमाम चौधरी परिवार। फर्म:- निसार फ्रुट कम्पनी, हसन भाई, हुसैन भाई- मुहाना मंडी सी-83, सी-90, अफसर टेलर, 9829123604, 9829164016.