पेटीएम केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर फिर ठगे 2.40 लाख

जयपुर। सायबर ठगों ने एक महिला सहित तीन जनों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर पेटीएम केवाईसी अपडेट करवाने का झांसा देकर बैंक खातों से 2.40 लाख की ठगी कर ली। शास्त्री नगर निवासी निरेन्द्र दहाट ने गुरुवार को कमिश्नरेट के विशेष अपराध एवं सायबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दो दिन से उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था। जिसमें लिखा था कि आपका पेटीएम अकाउंट बंद होने वाला है। केवाईसी अपडेट करने के लिए एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए लिखा हुआ था। पीड़ित ने जैसे उस नंबर पर फोन किया तो सामने वाले केवाईसी अपडेट करने का झांसा देते हुए खाते की जानकारी लेकर 1.32 लाख रुपए हड़प लिए। बजाज नगर में टोंक रोड स्थित प्रताप नगर कॉलोनी निवासी विरेन्द्र शर्मा के मोबाइल पर मैसेज आया था।पीड़ित ने उक्त मोबाइल नंबर फोन किया तो ठगो ने पेटीएम अकाउंट में 1 रुपया कार्ड से एड करने के बोला। पीड़ित ने जैसे ही कार्ड से एक रुपया ट्रांसफर किया तो ठगों ने दो बार ट्रांजेक्शन करके पीड़ित के क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 78 हजार रुपए निकाल लिए। सायबर ठगों ने पार्श्वनाथ कॉलोनी अजमेर रोड निवासी सुनीता निगम के मोबाइल पर पेटीएम केवाईसी अपडेट करने के लिए मैसेज लिंक भेजकर 29 हजार रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।अलर्ट : अगर आपके मोबाइल से बीएच-आईपेटीएम के नाम से Dear Paytm customer your Paytm KYC has expire today immediately please contact customer care 8918130576 immediately your Paytm account block 24hrs THANKS paytm या इस तरह के अन्य मोबाइल नंबर के ये मैसेज आए तो बिना कुछ करे तुरंत डिलीट कर दें।