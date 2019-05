89 एक्स स्टूडेंट्स ने अपनी 12 टीचर्स को किया सम्मानित

सिटी रिपोर्टरबाइक पर आते स्कूल के एक्स बॉयज व ट्रोला पर मौज मस्ती करती एक्स गर्ल्स। दूसरी ओर कोई पुरानी शैतानी पर माफ़ी मांगता नजर आ रहा था तो कोई पुराने यार को गले लगाते हुए। कुछ इन्हीं यादों के पिटारे से निकली थी टैगोर पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर की खट्टी मीठी कहानियां। जिसके 1994 बैच ने अपने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में उन यादों को एक बार फिर जीवंत कर मुस्कुराने की वजह बनाई। वैशाली नगर स्थित जयपुर बाग में आयोजित इस दो दिवसीय जश्न में देश दुनिया ने 89 स्टूडेंट्स शामिल हुए। रूल यह था कि कोई भी अपनी फैमिली या स्पाउस के साथ न होकर अकेला इस मौके पर शरीख होगा।Nidhi Malpani, Nidhi Badola & ShrutiUpkaar & Arvindजहां जश्न की शुरूवात लैविश रेड कारपेट वेलकम से हुई वहीं शाम की गेट टुगेदर में अपने समय की 12 टीचर्स को उनके योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। लेकिन यह कोई आम अवार्ड फंक्शन नहीं था बल्कि टीचर्स को खास टाइटल से नवाजा गया। जिनमें मिस परफेक्शनिस्ट, पॉपुलर, मोटिवेटर, डायनामिक, हीलर, फिलर ऑफ़ डार्कनेस व विटी जैसे टैग्स शामिल रहे। ब्लू थीम पर हुई इस पार्टी के अगले दिन सभी के लिए ज़ुम्बा सेशन रखा गया, जिसके साथ सभी ने एक दूसरे को विदा किया।Anupama & AparnaShraddha, Amit, Priya, Yagya, Yogesh & AbhishekTeachers who taught that batch : Usha Charan, Saroj Singh, Piyush Joshi, Renu Rajawat, Suman Sinha, U Dass & B SolomanJagat, Nimisha & MitaliJai & VibhaEx students entering the venue on bikesRuchit & Dr Manaswi