Aditi with her charcoal painting

Aditi with her charcoal paintingEsha & DoorvaSmita & SandipAjay Atal & his wife bakul.mathur@dbcorp.inशहर के मदन गोमे ने 45 साल पहले नाइफ वर्क पेंटिंग करने की शुरूवात की। लेकिन तब ये कैनवास पर नहीं फिल्मी पोस्टर बनाया करते थे। इतने सालों में इन्हें अपनी कला की इतनी पकड़ हो चुकी है कि अब ये 1 इंच से लेकर 1 फीट के नाइफ से पेंट कर सकते है। एग्जिबिशन में इनकी शोकेस हुई एक्रेलिक पेंटिंग को इन्होंने सिर्फ डेढ़ घंटे में पूरा किया। हम बात कर रहे हैं आईटीसी राजपुताना और आर्ट आइडिया की ओर से आयोजित समर आर्ट कैंप की। एग्जिबिशन में 10वी क्लास से लेकर 50 वर्षीय आर्टिस्ट ने फ्लूइड, पाइंटिलिस्म, इम्प्रेशन व चारकोल आर्ट में तैयार हुई पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया। रविवार को इसी के चलते जयपुर के बिजनेसमैन, होटेलियर्स, आर्टिस्ट्स आदि के लिए नेटवर्किंग डिस्प्ले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जहां उन्हें पेंटिंग्स व आर्टिस्ट्स से मुलाकात करने का मौका मिला।होटल की वेलकम आर्ट गैलरी में लगी इस एग्जिबिशन के लिए 3 दिन में 30 पेंटिंग्स तैयार की गई है। जिसे जयश्री पेरिवाल, नीरजा मोदी और आईसीजी की स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ने बनाया। कैंप में यह ध्यान रखा गया कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी पसंद की थीम पर आर्ट फॉर्म करने की आज़ादी दी जाए। ऐसे में किसी ने गर्ल पावर को दर्शाया तो किसी ने नागा साधुओं की अर्चना। इस तीन दिवसीय कैंप के चलते हर दिन आर्टिस्ट्स को कुछ नया सिखाया गया।Ashana, Sumangla & ArushiPragya, Gagan & AparnaRachna &CharanjeetMadan Gomey with his paintingShekhar V Sawant