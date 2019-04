टूर्नामेंट के बाद गोल्फर्स को आफ्टर पार्टी में दिए अवार्ड्स

सिटी रिपोर्टर, जयपुररविवार शाम लेफ्टिनेंट जन हिम्मत सिंह गोल्फ टूर्नामेंट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। दो दिवसीय टूर्नामेंट की शुरूवात शनिवार से हुई और रविवार को फाइनल मैच के बाद प्लेयर्स, विनर्स और उनकी फैमिली के लिए आफ्टर पार्टी व अवार्ड फंक्शन रखा गया। सीता पूरा स्तिथ होटल क्राउन प्लाजा में हुए इस कार्यक्रम में कई कैटेगरीज में टूर्नामेंट के अवार्ड घोषित हुए। जिनमें वेटरन गोल्फर, लेडी गोल्फर, जूनियर गोल्फर, लॉन्गेस्ट ड्राइव, स्ट्रैटेस्ट ड्राइव, नियरेस्ट टू पिन के साथ हैंडीकैप कैटेगरी से अवार्ड्स दिए गए। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जन हिम्मत सिंह की वाइफ जेन हिम्मत सिंह भी मौजूद रही, जिन्होंने होटल के जीएम विश्वप्रीत सिंह के साथ सभी विनर्स को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन विनर्स में डॉ आरके गुप्ता, हर्षिता पटवा, अपूर्वा चोरडिया, अनिरुद्ध उप्पल, संजय शेखावत, सुबोध जोशी, शौर्या बैड, महेश सिंघल, कामरान, हैदर अली, संदीप माथुर अाैर विक्रम जोशी शामिल रहे। आफ्टर पार्टी के मौके पर मेहमानों के लिए जहां लाइव म्यूजिक का बंदोबस्त था, वहीं होटल की स्पेशल डिशेस को भी सभी के लिए सर्व किया गया। जिनमें थाई, चाइनीस, इंडियन व इटैलियन फूड के लाइव काउंटर्स लगाए गए। साथ ही एक काउंटर फ्रेश ली बेक्ड ब्रेड, चीज व डीप के लिए बनाया गया।Yogendra Singh & Jane Himmeth Singh giving award to Apoorva & HarshitaSanjay, Haider, Mahesh & KamranSamta & VikramAnjali, Iqra & AnjumanHari & Jyoti PooniaDr. RK Gupta with Anil KasliwalLive Performance on violinAshish, Somya & Bhawna