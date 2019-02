जयपुर मैराथन में 31 रनर हुए जयपुर रनर्स अवॉर्ड से सम्मानित

सिटी रिपोर्टरअल्बर्ट हॉल दक्षिण गेट से मालवीय नगर पुलिया से ठीक पहले मुड़कर अपेक्स सर्किल से यूटर्न लेकर पुलिया पर चढ़ते हुए जवाहर सर्किल यूटर्न कर बजाज नगर मोड़ से टोंक रोड पुलिया से पहले वापस स्टार्ट पाइंट, इस रूट के दो राउंड।हाफ मैराथन और पुलिस कप. 21.097 किलोमीटर : समय सुबह 5 बजेरूट : अल्बर्ट हॉल दक्षिण गेट से मालवीय नगर पुलिया से ठीक पहले मुड़कर अपेक्स सर्किल से यूटर्न कर पुलिया पर चढ़ते हुए जवाहर सर्किल यूटर्न कर बजाज नगर मोड़ से टोंक रोड पुलिया से पहले वापस यूटर्न कर स्टार्ट पाइंट।10 किलोमीटर मैराथन : समय सुबह 6ः45 बजेरूट : अल्बर्ट हॉल दक्षिण गेट से शुरू होकर एमएनआईटी चौराहे से वापस यूटर्न करते हुए वापस स्टार्ट पाइंट5 किलोमीटर टाइम रन : समय सुबह 7ः10 बजेरूट : अल्बर्ट हॉल दक्षिण गेट से शुरू होकर गांधी सर्किल से यूटर्न कर वापस स्टार्ट पाइंटड्रीम रन : 6 किलोमीटर, समय सुबह 8 बजेरूट : अल्बर्ट हॉल दक्षिण गेट से वर्ल्ड ट्रेड पार्क तकIt's All Around you. Find it. Showcase it & you will start believing it.-Jesse Owens