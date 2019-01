क्लब मेंबर्स ने सद्दे और सफेद पतंग उड़ाकर मनाई संक्रांति

सिटी रिपोर्टरआज है रंगीन आजाद पतंगों का दिन। लेकिन पतंगों से पहले आकाश पर किसी का हक है तो वो है पक्षियों का। जिनका सोच जयपुर ज्वैल्स फाउंडेशन के मेंबर्स ने इस बार संक्रांति सद्दे और सफेद पतंग उड़ाकर मनाई। त्यौहार के प्री-सेलिब्रेशन की शुरुआत दिल्ली रोड स्थित होटल अचरोल निवास में लोहड़ी मनाने से हुई। इस अवसर पर पंजाबी अंदाज में लोहड़ी मनाई गई और बॉर्न फायर के साथ लोहड़ी के गाने गाये गये। साथ ही यहां तिल के लड्डुओं के साथ स्वादिष्ट विंटर डिशेस भी सर्व हुईं। वहीं सफ़ेद सद्दे और सुरक्षित संक्रांति का संदेश लेकर यह सभी अल्बर्ट हॉल, जल महल, हवा महल जैसे शहरभर के मॉन्यूमेंट्स पर भी गए। ताकि उनके साथ इसी मकसद को ध्यान में रख बाकी सब भी वैसे ही फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर रोहित गंगवाल, जितेन्द्र कोठारी व विनय जैन ने बताया कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हर तरह के जश्न में दूसरों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। इसी मकसद से हम शहर भर में घूमे ताकि हमारे साथ पूरा शहर सद्दे के साथ संक्रांति मना सके।Atika, Neeraj, Vishal & PinkyVishal, Vinay, Saurabh, Hitesh, PadamAnkit, Rahul, Amit & VikasAnisha, Abhijeet awarding Vinit & Priyanka for best kite messageVishal, Vivek, Vinay, Manish & KaranYuvansh, Shaurya & Iinika giving message to societySonali, Paakhi, Ankur, Saurabh, Ruchika & MansaRobin & Rashi Dancing on signature step of SimbhaLohri dance by Hitesh & Sapna BhandiaVishal Dhadda