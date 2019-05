Digvijay Singh, Devraj Singh, Rawal Raghvendra, Rani Priti Samode & Usha Raj Lakshmi

Digvijay Singh, Devraj Singh, Rawal Raghvendra, Rani Priti Samode & Usha Raj LakshmiBahadur Mrigendra Pratap SahiGaj SinghAyush & Shivali bakul.mathur@dbcorp.inजयपुर के रंगों अाैर भाव में घुली पूर्व महारानी गायत्री देवी के अस्तित्व को जहां एग्जिबिशन के जरिए जयपुराइट्स ने देखा, वहीं उनकी फैशन चॉइस को भी मंच पर दर्शाया गया। इस मौके पर न सिर्फ गायत्री देवी का परिवार उपस्थित रहा बल्कि पूरे राजस्थान से पूर्व राज परिवार के मेंबर्स शामिल हुए। हम बात कर रहे हैं रविवार रात होटल जय महल पैलेस में आयोजित फैशन शो की। जहां वान्या कौशिक, अवनीत अडानी और अजय व बूजी ने उनके स्टाइल को अपने डिज़ाइन के माध्यम से ट्रिब्यूट दिया।इनमें गायत्री देवी के पसंदीदा फैब्रिक से बनी शिफॉन साड़ी, ग्रे व डीप शेड्स के इंडो वेस्टर्न व ब्राइडल आउटफिट मॉडल्स ने रॉयल अंदाज़ में मंच पर प्रस्तुत किये। इस अवसर पर मेहमानों के लिए नेटवर्किंग रिसेप्शन का भी भव्य बंदोबस्त किया गया। जिसमें राजसी स्वागत, राजस्थानी म्यूजिक, घूमर डांस में उनके समय की झलक थी। कार्यक्रम में गायत्री देवी के पौत्र देवराज सिंह, जोधपुर के गज सिंह, समोद पैलेस के रावल राघवेन्द्र सहित जयपुर के बिजनेसमैन, ज्वेलर्स, पॉलिटिशियन, होटेलियर्स शामिल हुए।Dr Alka, Aveent & MiniDevraj Singh & Mohena Kumari RewaAngad Rao with a guestAbhishek, Deepika, Surbhi & FatehAngelique & Lalitya KumariSurendra & MeeraLadies duo at the party