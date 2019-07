Dr Kiran and Dr Urmila

Dr Kiran and Dr UrmilaDr Govind, Dr Raj and Dr DL SharmaDr Geeta and Dr RajivDr. Anurag, Dr ML Swarnkar, Aryan Jain, Pratap Singh Khachariyawas and Dr. Navneet Saxenaसिटी रिपोर्टरडॉक्टर्स डे पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सोसायटी की ओर से जयपुर व प्रदेश के डॉक्टर्स के लिए गेट टुगेदर का आयोजन किया गया। जैकब रोड स्थित जयपुर क्लब में हुए इस कार्यक्रम में शहर और समाज में डॉक्टर्स के योगदान के लिए भी अवॉर्ड सेरेमनी रखी गई। जहां शहर के वैटर्न डॉक्टर्स को लाइफटाइम अचीवमेंट और चिकित्सा विभूषण व चिकित्सा भूषण जैसे तीन कैटेगरीज में सम्मानित किया गया। साथ ही सेरेमनी में नीट एग्जाम के इंडिया टॉपर नलिन खंडेलवाल सहित 7 यंग मेडिकल स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन व सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और गेस्ट ऑफ ऑनर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉ. एम. एल. स्वर्णकार के साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सोसायटी के सचिव डॉ. अनुराग शर्मा उपस्थित रहे।Dr SaurabhDr Pushpa, Dr Maya, Dr Aruna and Dr ShaliniDr RK Verma and Dr RB GoyalDr Manish and Dr RitaVijit and Aneesha