द्रविड़, स्मिथ लॉन्ज हैं तो वॉर्न गैलरी व ओझा रूफ टॉप भी

स्पोर्ट्स रिपोर्टरआईपीएल के रंग में रंगने लगी है गुलाबी नगरी। शहर की शान सवाई मान सिंह स्टेडियम सज-धज कर दुल्हन की तरह तैयार हो रहा है। जयपुर कमिश्नरेट की तर्ज पर वेस्ट यानी स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफिस की साइड को सजाया जा रहा है। इसमें अलग-अलग बॉक्सेज बनाए गए हैं। इसका लुक पूरी तरह से पिंकसिटी की शान काे बयां करता तो नजर आएगा ही साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने इस बार अपने पूर्व स्टार खिलाड़ियों के नाम पर भी अलग-अलग गैलरी, स्टैंड और लॉन्ज के नाम रखे हैं। इनमें राहुल द्रविड़, ग्रीम स्मिथ और जेम्स फॉकनर लॉन्ज हैं तो 2008 में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाने वाले शेन वॉर्न के नाम पर गैलरी भी है। विकेटकीपर बल्लेबाज रहे नमन ओझा और केवन कूपर के नाम पर रूफ टॉप हैं। प्रवीण ताम्बे और ब्रैड हॉज रूम भी है तो मुुनाफ पटेल के नाम से बॉक्स भी है।आईपीएल की दीवानी पब्लिक के लिए 500 से लेकर 12000 रुपए तक के टिकट उपलब्ध हैं। हां, अगर आप देर से टिकट बुक कराएंगे तो प्रीमियम रेट लगेंगे। 25 अप्रैल को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के काफी टिकट बिक चुके हैं। अब जो टिकट उपलब्ध हैं वे प्रीमियम रेट पर मिल रहे हैं।75Not for Sale150015007510000200080030020002000500300200020008003002000200012001500120080018007512000400500050Not for Sale751200012001800150Not for Sale15001200500150075Not for Sale300200045011000750Not for Sale1001000040050004006000800800025001200राहुल द्रविड़ लॉन्ज, ग्रीम स्मिथ लॉन्ज, केवोन कूपर रूप टॉप और प्रेसीडेंट बॉक्स के टिकट सेल के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह जानकारी राजस्थान रॉयल्स के अधिकारी ने दी।एबीवीपी ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट्स को डिस्काउंट रेट पर टिकट उपलब्ध कराने और यूनिवर्सिटी गेट पर काउंटर खोलने की मांग की थी लेकिन अभी तक न तो काउंटर खोले गए हैं न ही उन्हें डिस्काउंट रेट पर टिकट ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। बुक माय शो और एसएमएस स्टेडियम पर लगे काउंटर से टिकट खरीदे जा सकते हैं।नॉर्थ ब्लॉक में बनने वाला सेक्रेटरी बॉक्स इस बार गायब है। इसकी जगह बुक माय शो पर मौजूद मैप में दिनेश सालुंखे बॉक्स नजर आ रहा है। रॉयल्स के राजीव खन्ना ने बताया, सेक्रेटरी बॉक्स लिखना गलती से रह गया है, इसे ठीक कर रहे हैं।