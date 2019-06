इवेंट मैनेजर्स डे : इनोवेशन व क्रिएटिविटी काे किया सेलिब्रेट

सिटी रिपोर्टरसपने को असलियत में बदलना हर किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन इवेंट मैनेजर्स उनमें से हैं जो इनोवेशन व क्रिएटिविटी से किसी की भी सोच को साकार करने में कामयाब रहते हैं। इनकी मेहनत, लगन और उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए सात साल पहले शुरुआत हुई इवेंट मैनेजर्स डे की। उनके लिए जो दूसरों के पलों को खूबसूरत बनाने में यकीन रखते हैं। मई के आखरी दिन सेलिब्रेट किए जाने वाले इस दिन को जयपुर व राजस्थान के इवेंट मैनेजर्स ने जय महल पैलेस में मनाया। जिसकी थीम ‘वी आर वन, कनेक्टिंग द एसोसिएशन’ रही, ऐसे में अवसर को खास बनाने के लिए यहां कोल्ड फायर वर्क्स भी हुआ। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इवेंट मैनेजर्स वो हैंै जो आपके मन की चाहत को साक्षात दुनिया के सामने लाने में आपकी मदद करते हैं। जो करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी से यह सपने को साकार करते हैं। वहीं अरशद हुसैन ने बताया कि इवेंट मैनेजर्स बड़ी टीम में काम करते हंै, जो एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाता है। जयपुर के इस एडिशन में फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स के प्रेजिडेंट हरप्रीत बग्गा के साथ पुरे राज्य से इवेंट मैनेजर्स अपनी फैमिली के साथ उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इवेंट मैनेजर्स डे का आगाज 2012 में हुआ, जिसे अब मुंबई , हैदराबाद, आगरा के साथ सिडनी, पेरिस, मॉस्को में मनाया जाता है।Reema, Nishi, Shobhna & NimishaMahaveer, Islam, Amrendra, Mukesh & SanjayArshad Hussain, Ajeet Saxena & MeetaSuresh Nayar with familyDevangana & HarpreetMadhu, Venu, Diksha, Abhigya with a guestShivrajChitraKhalid on sexophoneIzzah