लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ एग्जॉटिक संडे ब्रंच

bakul.mathur@dbcorp.inग्राना पडानो दुनिया के पहले हार्ड चीज़ में से एक है, जिसे मिलान में रहने वाले मॉन्क्स ने 1135 में अपने लिए बनाना शुरू किया। इसकी हार्डनेस की वजह से चीज़ का स्वाद 2 साल तक ख़राब नहीं होता था और इसलिए इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना संभव था। कुछ ही सालों में मॉन्क्स के साथ मिलान के गांव में रह रहे इटैलियन्स भी खाने लगे और अब यह पूरे इटली में ऑथेंटिक डिशेस के साथ सर्व किया जाता है। जयपुराइट्स ने रविवार दोपहर ऐसी ही कुछ दिलचस्प चीज़ों का जायका लिया। मौका था होटल मेरियट के 8वें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का। जहां होटल के ओक्रा रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक के साथ ब्रंच का आयोजन किया गया। इसमें शहर के डिज़ाइनर, बिजनेसमैन, शेफ्स, होटेलियर्स, फोटो एक्सपर्ट्स आदि मौजूद रहे।Sara & Shivaniहोटल के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर हिंदुस्तान में राजस्थान और पंजाब के साथ चाइनीज, बर्मीज, इटैलियन, थाई और जैपनीज कुजिन शामिल रहे। इसके चलते यहां सुशी, खाऊ सूए, यखनी बिरयानी, कोल्ड मशरूम रावियोली, थाई करी, फ्रेश हमस आदि के अलग-अलग फ्लेवर्स सर्व हुए। वहीं गर्मी को देखते हुए एग्जॉटिक सैलेड व फ्रूट पंच भी मेहमानों के लिए तैयार किया गया, जो गर्मी में बॉडी के तापमान को संतुलित कर सके।इस अवसर पर एक ओर जहां शेफ्स के फूड एक्सपेरिमेंट्स का जायका सभी ने लिया, वहीं उन्हें शेफ्स के छिपे टैलेंट को भी देखने का मौका मिला। दोपहर की शुरुआत एन्डेल के बांसुरी वादन से हुई, तो किसी ने कराओके पर किशोर कुमार के गानों को अपनी आवाज़ दी।Mahesh & ShrutiParul & ShipraPesto vegetable in red pimento bunChef AndaleChef Mihir & Chef Pradip SinhaBeetroot Gnocchi with broiled asparagus and grana shavingsNimeshBeetroot Ki GalawatJumbo Vegetable UramakiSwati & her son AryamanSharvik