ऑर्थोपेडिशियन्स के लिए फोर्थ एनुअल मेंबर्स नाइट

Dr Rangoli, Dr Saurabh, Dr. Rahul & Rama Katta with Dr Jayant SenDr Lalit Modi, Dr SK Rawat, Dr Amit Mittal & Dr Sanjiv KansotiyaDr. SB Solanki, Dr Ruchira Solanki with Dr Sachin & Dr ShaliniDr. Atal & Preeti SoniDr. Vinay with his wifeसिटी रिपोर्टर. जयपुरशहरभर के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए जयपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की ओर से एनुअल मेंबर्स नाइट रखी गई। होटल ग्रैंड उनियारा में हुई इस पार्टी में डॉक्टर्स के साथ उनकी फैमिली भी शामिल हुईं। चार साल पुरानी इस सोसाइटी की एनुअल मेंबर्स नाइट के इस सत्र में डॉ. सौरभ माथुर, डॉ. राहुल कट्टा, डॉ. एसबी सोलंकी, डॉ. शालिनी गुप्ता सहित कई और डॉक्टर्स शामिल हुए। सोसाइटी के सेक्रेट्री डॉ. जयंत सेन ने बताया कि जयपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी सेलिब्रेशन के साथ कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन कराती है। इसका मकसद डॉक्टर्स द्वारा अपने प्रोफेशन के अपडेट्स लेना और पेचीदा पेशेंट्स के ट्रीटमेंट्स सुन कुछ नई तकनीकों को भी जानना है। लेकिन साल में एक बार वह मेडिसिन्स और मेडिकल की चर्चाओं को छोड़ सिर्फ एक दूसरे की फैमिली के साथ एनुअल नाइट में समय बिताते हैं।