￼ चौथे की बैठक ￼

अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती रेखा शर्मा (तिवाड़ी) का आकस्मिक निधन 7 फरवरी 2019 को हो गया है। तीये की बैठक 9 फरवरी 2019 को सायं 3:00 से 4:00 बजे तक ज्वाला माता मंदिर पार्क, बी-ब्लॉक, पुराना विद्याधर नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- अशोक शर्मा- सहायक लेखाधिकारी- RVUNL (पति), भवानीशंकर, प्रेमनारायण (जेठ), मोहित, अंजली (पुत्र- पुत्री), अमित, सुमित, रोहित (भतीजे), विरीन, विभोर (पौत्र), गुनगुन, पीहू (पौत्री), जुगलकिशोर, पुरुषोत्तम एवं समस्त बैतवाल तिवाड़ी परिवार दौसा वाले। मो. 9413348282, 9694086676, 9460184846. पीहरपक्ष:- राजेश- सीता (भाई- भाभी), विश्वजीत, रेणु, शुभम (भतीजे- भतीजी)।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी ठाकुर फूल सिंह नाथावत का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.02.2019 को 2:00 से 4:00 बजे तक हमारे निवास स्थान- रामपुरा चौखाला, तहसील- फागी पर होगी। शोकाकुल:- नाथू सिंह जी, बजरंग सिंह जी, नरपत सिंह जी एवं समस्त नाथावत परिवार। फर्म:- इण्डियन ओमेन सीनियर सैकण्डरी स्कूल (देवी नगर), मैसर्स एन.एस. नाथावत जयपुर डेयरी, करणी कृपा गेस्ट हाउस। मो. 9414048498, 9828026027.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामस्वरूप जी शर्मा (बोहरा, हांड़ली वाले) का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 गुरूवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 शनिवार को दोपहर 01:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक हमारे निवास गॉव-हांड़ली उप तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में होगी। शोकाकुल:- वैद्य घनश्याम शर्मा, हुकम चन्द शर्मा (व्याख्याता), शिवदयाल शर्मा (प्रिसीपल), सुरेश चन्द शर्मा (एडवोकेट) (पुत्र), रविकान्त, अंकेश, तरूण, आदित्य, गगन (पौत्र), बीना-विनोद जी (पुत्री-दामाद) एवं समस्त व्यास परिवार हॉड़ली। मो. 9829346802, 9166121047, 7976422534, 9636354455.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामेश्वर प्रसाद घीया (संवासा वालों) का स्वर्गवास दिनांक 7.2.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक नेहरू गार्डन (पाटनी पेट्रोल पंप के पीछे) दिनांक 9.2.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- लल्लू प्रसाद ,जगदीश, अशोक (पुत्र), रामगोपाल, प्रहलाद, चंद्रमोहन, ओमप्रकाश (भ्राता), मुकेश, कपिल (पोत्र) एवं समस्त घीया परिवार संवासा वाले न्यू कॉलोनी लालसोट। मो. 9414626639, 6378087919. फार्म:- ओम प्रकाश अशोक कुमार बी 14 नई अनाज मंडी लालसोट।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री प्रहलादराय सैन टटेरा वाले का आकस्मिक निधन 07.02.2019 गुरुवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 शनिवार को सायं 3:00 से 4:00 बजे तक निजी आवास 162 किशन बाग नया खेड़ा अंबाबाड़ी जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार:- भगवती देवी (धर्मप|ी), हरीश कुमार, पूरनमल, मनोज कुमार (पुत्र), नाथूलाल, सुभाष, चंदकांत (भतीजा), गोविंद, मनीष, देवेंद्र, नवल, नवीन, आदित्य (पौत्र) एवं समस्त दुहारिया परिवार। फर्म:- संगम हेयर ड्रेसर विद्याधरनगर, ज्योति जेंट्स पार्लर मुरलीपुरा आर्यनगर। मो. 9887537074, 7728010194.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती मीरा देवी का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 09.02.2019 को सायं 3 से 4 बजे हमारे निवास स्थान-84, जनता नगर, राकडी, सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमचन्द्र कुमावत (पति), ज्ञानचन्द, भगवानदास (देवर), सत्यनारायण, सुनील, संजय, गुंजन, मनीष (पुत्र), कुणाल, तुषाल (पौत्र) एवं समस्त सरोया परिवार। 9610899998, 9982222742, 9829312248अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र रोशन सैनी का आकस्मिक निधन दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 को 3 से 4 बजे तक निवास स्थान गुलर का बन्धा, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- पूरणमल सैनी (दादाजी), नन्दकिशोर (पिताजी), मुकेश, मूलचन्द, हरिनारायण, राजू, रतन, भीमराज (चाचाजी), समस्त बालोरिया परिवार। 9314412147.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सुशीला बिडसर प|ी सोहनलाल बिडसर (दर्जी) (किशनगढ़ रैनवाल वाले) का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार दिनांक 09.02.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक निवास स्थान प्लॉट नं. 63 मोहन हॉस्पिटल के सामने, कमांडो स्कूल के पास बैनाड़ रोड़ जयपुर पर होगी। शोकाकुल:-मोहनलाल, कुंजबिहारी (देवर), सुनिल (बेटा) समस्त बिडसर किशनगढ़ रेनवाल वाले परिवार। 9835899766.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री राजेन्द्र कुमार जी सुपुत्र स्व. श्री रामचंद्रजी (मेरठ वाले) का आकस्मिक निधन दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज 09.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान प्लॉट न 337, गणेश नगर मैन बालाजी कॉलेज, बैनाड़ रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती उर्मिला देवी (प|ी), महेंद्र (भाई), मनीष, रूपेश, राजेश, सुनील, अनिल, शुभम, हर्षित (पुत्र), अंजू- महेन्द्र (पुत्री दामाद) एवं समस्त श्रीवास परिवार। 8302759972, 9024528007.हमारे पूजनीय पिताजी कन्हैया लाल जलुथरिया का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 को सायं 3 से 4 हमारे निवास स्थान प्लॉट नम्बर ए-16, सेन्ट्रल कॉलोनी, रोड नम्बर 8, हनुमान मन्दिर के पास, विश्वकर्मा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राजेश, रणजीत (पुत्र), गुलाबचन्द (भतीजे), आदित्य (पौत्र) एवं समस्त जालुथरिया परिवार। 8949735332.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती राधा देवी (लक्ष्मी) धर्मप|ी स्व. श्री गुलाबचन्द जी चौड़वा का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 09.02.2019 को 3 से 4 बजे निवास स्थान- 502, गोविन्द नगर-सी, ढेरा की ढाणी, वैद्यजी का चौराहा, निवारू रोड पर होगी। शोकाकुल:- अशोक, कन्हैयालाल, राजेश (पुत्र), शकर, गिर्राज, कुंजबिहारी, गणेश, राम (देवर), कुशल, बीनू, करण, अर्जुन (पौत्र) समस्त चौड़वा परिवार। 7297072404, 7726811485.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती पारीबाई ककवानी धर्मप|ी स्व. श्री गोविन्दराम ककवानी का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 09.02.2019 को सायं 04:30 बजे श्री प्रेमप्रकाश मन्दिर, सिन्धी कॉलोनी, आदर्श नगर पर होगी। शोकाकुल:- ईश्वरचन्द- पिंकी, खेमचन्द- पूनम (पुत्र- पुत्रवधू), निर्मला, तुलसी- गुलाबचन्द, रेखा- अशाेक, दौलतराम (पुत्री- दामाद), भगवानदास, हीरानन्द, जेठानन्द, किशनचन्द (देवर) व समस्त ककवानी परिवार। प्रतिष्ठान- गरिमा फैशन, सन्चेती मार्केट, धूला हाउस। 9636344741, 7742184629.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी माताजी केसरी देवी प|ी रामस्वरूम जी गोडिवाल का स्वर्गवास दिनांक 07.02.19 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.02.19 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान कृष्णा कॉलोनी, झोटवाड़ा पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश जी गोडिवाल, चौथमल जी, गुरचरण, रामचरण, सीताराम जी, सुरेश जी, विष्णु जी, भागचन्द्र जी, मनोज जी एवं समस्त गोडिवाल परिवार। 8619156223.अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कृष्णा देवी गुप्ता का आकस्मिक स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.02.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे आदित्य विहार, जेडीए पार्क, स्कीम नं. 8, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रवण कुमार (पति), सतीश गुप्ता, दीपक सिंघल (देवर), अंकुर- डॉली, अमित- मीनाक्षी (पुत्र- पुत्रवधू), महेश चंद्र, अंकित, सचिन, अभिनव (भतीजे), संगीता-अतुल जी, सारिका- मनोज जी (पुत्री- दामाद), राजरानी गोयल (बहन), शीला- महावीर मित्तल (बहन- बहनोई), नरेश, संजय, अनिल गोयल, सचिन, संदीप मित्तल (भान्जे), भरत, वैभव, पारस, पावन (पौत्र)। फर्म: सिंघल इंडस्ट्रीज, सत्यम एन्टरप्राइजेज। 9828154761, 9782711418, 9828011328.अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है मेरी धर्मप|ी श्रीमती नारंगीदेवी अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 09.02.2019 को दोपहर 1 से 2 बजे श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर, रामनगर, शॉपिंग सेंटर शास्त्री नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गोविंदसहाय (पति), गोपाललाल, गजानंद (पुत्र), शिवकुमार (भतीजा), जगदीश (भांजा), पंकज, गौरव, सौरभ, अरनव (पौत्र), दिव्यांश, श्रियांश, चिराग, दर्शित (प्रपौत्र), परी (प्रपौत्री), किरण- कैलाशजी (पुत्री-दामाद), नीरू- मनीषजी, अन्नू- अभिषेकजी, सुरुचि- सचिनजी (पौत्री- दामाद), प्रतीक (दोहिता), कीर्ति- मनीषजी (दोहिती- दामाद) एवं समस्त जिन्दल परिवार। (म्हारकलां वाले) फर्म:- गोविन्दम, हल्दियों का रास्ता। 9829195758, 9887175477.अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि छाजूलाल, हरिनारायण जांगिड के पिताजी श्री सुवालाल जांगिड़ स्व.श्री बालूराम जांगिड़ का स्वर्गवास दिनांक 7.2.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 9.2.2019 को 2 से 3 बजे तक निवास स्थान घासीपुरा एसआर पेट्रोल पंप के सामने होगी। शोकाकुल:- रामधन, मुरलीधर, गुलाब, सुन्दरलाल, शंकर, मदन, कन्हैयालाल, सीताराम, बाबूलाल, राजेन्द्र, महावीर, लक्ष्मण एवं समस्त कालूण्डिया परिवार। मो. 9829049547,9929749245.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिता श्री ठा. सा. मोती सिंह शेखावत ठि. महनसर का आकस्मिक निधन 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान 266, ए.के. गोपालन नगर, खातीपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रवण सिंह, हनुमान सिंह, बजरंग सिंह, पर्वत सिंह (भ्राता), यतेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह (पुत्र), राजेन्द्र सिंह, निहाल सिंह, हुकुम सिंह, बलवन्त सिंह, विक्रम सिंह (भतीजे) एवं समस्त शेखावत परिवार ठि. महनसर। 9928287357, 9588830282, 8239666695.हमारे पूजनीय पिताजी श्री बाबूलाल प्रजापत का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 शनिवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान 221 कुम्हारों का मोहल्ला, दुर्गापुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रभू देवी (धर्मप|ी), मंगलराम (चाचाजी), गणेश, राजेश, प्रकाश, रामस्वरूप, राकेश, जितेन्द्र, विष्णु (भाई), सुरेश, सुरेन्द्र (पुत्र), रेखा- सतीश प्रजापत (पुत्री- दामाद), वासु (पौत्र) समस्त मारवाल परिवार। 9950701732, 9928388549.हमारे पूजनीय पिताजी श्री मुकेश जी वर्मा का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 को दोपहर 3 से 4 तक हमारे निज निवास स्थान पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल वर्मा (भाई), करन (पुत्र ), अर्जुन (भतीजा), मनमोहन भाई एवं समस्त रतन थालियां परिवार। 9829628069.अत्यंत दु:ख के सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय अशोक शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 को 2 से 3 बजे निवास दहमी खुर्द (बगीची) बगरू थाने के पास होगी। शोकाकुल:- सुरेन्द्र कुमार, रामसहाय, चेतन, रमेश, कैलाश, राजदिलीप, धर्मेन्द्र, कृष्णमुरारी, राजकुमार, राजबहादुर, सोमेश, विष्णु (देवेश, गन्नु- पुत्र) एवं समस्त राजडोल्या परिवार। 9983511805, 9950836390.हमारे प्रिय जितेन्द्र मोहन माथुर (बन्टू) पुत्र स्व. श्री मगन मोहन माथुर का स्वर्गवास 07.02.19 को हो गया है। तीये की बैठक 09.02.19 को नगर निगम पार्क, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, निवास स्थान के पीछे सायं 4 से 5 बजे तक होगी। यह अंतिम बैठक होगी। शोकाकुल:- मंगल मोहन (ताऊजी), प्रेम माथुर (माता) मधु (प|ी), सुरेन्द्र मोहन, अशोक, रविमोहन, दिलीप, मनोज, नरेन्द्र मोहन, देवेन्द्र मोहन (भाई), पारूल- हिमांशु (बहन- बहनोई), कशिश, आस्था (पुत्री), अनुष्का (भतीजी), अर्पित (भतीजा), चिरिषा, यश (भानजी- भानजा) एवं समस्त नेपालिया परिवार। ससुराल पक्ष की बैठक भी साथ होगी। मो. 9414441715, 7727861940.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय श्री सूरज प्रकाश सांवरिया का स्वर्गवास 08.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक सेक्टर-6, पुलिस थाने के पीछे वाले पार्क, विद्याधर नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुन्नी देवी (माताजी), चौसर देवी (धर्मप|ी), प्रहलाद, कैलाश, राजू (भ्राता), पुनीत, गुड्डू (पुत्र), निकिता, मंजू (पुत्रियां), द्रोपती देवी, रुक्मणी देवी, सोनिया देवी (बहने) एवं समस्त सांवरिया परिवार। 9460145532.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री चौथूराम जी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शनिवार दिनांक 09.02.2019 को दोपहर 1 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान हरध्यानपुरा में होगी। शोकाकुल:- मनफूलीदेवी (धर्मप|ी), प्रहलाद, रघुनाथ, प्रभू, बाबूलाल, बोदूराम, जगदीश, रामेश्वरलाल (पुत्र) एवं समस्त बलेसरा परिवार, हरध्यानपुरा। मो. 9875282327, 9461164615, 9982111120.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लाड़ा देवी (धर्मप|ी स्व. श्री भोमाराम जी डसाणियां) का स्वर्गवास गुरुवार 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शनिवार 09.02.2019 को दोपहर 12 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान- बाल मुकुन्दपुरा (नाड़ा), पैप्सी फैक्ट्री के सामने, अजमेर रोड पर होगी। शोकाकुल:- नानूराम, छोटूराम, सुखाराम, रामचन्द्र, मंगलराम (देवर), गुल्लाराम, लल्लूराम, भैरूराम, रामलाल, प्रभू, मदन (पुत्र), लक्ष्मण, ग्यारसीलाल, रमेश (पुत्र), मुकेश, दिनेश, राकेश रामनिवास, राहुल, सोनू, अमित (पौत्र) अक्षित, अंकित, आयुष (प्रपौत्र) एवं समस्त डसाणियां परिवार। मो. 9001353138, 9828014997अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री छीतरमल माली का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 09.02.2019 को सायं 3 से 4 बजे हमारे निवास स्थान चौढाणी, वार्ड 9, चौमूं पर होगी। शोकाकुल:- पांचूराम, सीताराम (भाई), गजानन्द, ओमप्रकाश, सुरेश, महेश, दिनेश, सोहन, बलवंत, रामेश्वर (पुत्र), शुभम, निखिल, अजय, नक्ष, तनिष (पौत्र) समस्त सिंघाडिया परिवार। मो. 7014537737, 9887484872.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती पार्वती देवी प|ी स्व. श्री गंगाबक्स बडेतिया का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 08. 02. 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक आज दिनांक 09.02.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक निवास स्थान रावजी का बाग, रैगरों का मोहल्ला, लवकुश नगर-I, गोविन्द देवजी के पास, पार्क में रखी गई है। शोकाकुल:- तुलसीराम (देवर), घासीराम, गणेश (पुत्र), योगेश, दिनेश, अजय, नरेश (पौत्र), मूलचन्द, रामनारायण, फूलचन्द, दुर्गालाल, मनोज एवं समस्त बडेतिया परिवार। 9460384276, 7232895957.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्रवधू श्रीमती सोनू देवी धर्मप|ी दिलीप वर्मा का आकस्मिक स्वर्गवास 7.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 9.02.2019 को सायंकाल 3 से 4 बजे हमारे निवास स्थान- महार खुर्द पर होगी। शोकाकुल:- दिलीप (AEN RVPN)(पति), किशोरीलाल वर्मा (रिटायर्ड मैनेजर, यूको बैंक) (ससुर), ओमप्रकाश (बडेर ससुर), महेश, देवेन्द्र, सुरेन्द्र (काकेर ससुर), जितेन्द्र (जेठ), विजय, रवि, नरेन्द्र, प्रमेन्द, विकास, कुणाल, निखिल (देवर), अंशु, रानू (पुत्र, पुत्री), पुनीत, पीयूष, देव, ऋदम, दक्ष, सक्षम (भतीजे), किट्टू, पीहू, नोनी, छवी (भतीजी) समस्त महावर परिवार। 9828798353, 9950092030, 9928157591.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रुडमल जी का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 शनिवार शाम 4 से 5 बजे तक निवास स्थान प्लॉट नं. 34, दूरदर्शन कॉलोनी, गैटोर रोड, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मनभर देवी (प|ी), राधेश्याम (भ्राता), राजेन्द्र, कान्ति, रूपचन्द, चन्द्रप्रकाश (पुत्र) ए‌वं समस्त कटारिया परिवार। 9950996353, 9571240951.With profound grief, we inform you of the demise of Professor Dwarka Das Narula on the 6th February, 2019. A prayer meeting will be held on Saturday, 9th February, 2019, from 3-4 pm at the Community Center, Sector-3, Jawahar Nagar. ANURAG & KAREN NARULA, ARVIND & SHALINI NARULA-3 TA 53, Jawahar Nagar, Jaipur. 9413344946.With Profound Grief and Sorrow We inform the sad demise of our beloved Smt. KUMKUM KAPOOR W/O AJAY KAPOOR left for her heavenly abode on 6/2/2019. Antim Ardas will take place on Saturday 9/2/2019 from 4.00 - 5.00 PM at Urmila Marg, C-Block, Hanuman Nagar ,Vaishali Gurudwara, Jaipur. In Grief:- Amit Kapoor, Akhil Kapoor (son), Maya Kapoor (Daughter), 9460188030, 9928004987हमारे प्रिय कंवर साहब श्री जितेन्द्र मोहन माथुर (बन्टू) पुत्र स्व. श्री मगन मोहन (नेपालिया) का आकस्मिक स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया। पीहर पक्ष की तीये की बैठक आज 4 बजे से 5 बजे तक निवास स्थान 14/126 क्षिप्रा पथ के पीछे वाले नगर निगम पार्क में होगी। शोकाकुल:- विमला- कृष्णचन्द्र (सास- ससुर), सत्यकिशोर (ताऊ ससुर), आनंद किशोर (चाचा ससुर), संजय (ICG)- प्रीति (MPS) (साला- सलहज), रूचि (MGPS)- शैलेन्द्र (साली- साढू), गोविंद नारायण, रामकिशोर, बांकेबिहारी, गिरधर गोपाल, निकुंज बिहारी (साले), अनन्या, कनिष्का, हिमिका (भतीजी) एवं समस्त नेपालिया परिवार। प्रतिष्ठान:- स्वारांजलि संगीत प्रशिक्षण केन्द्र। 9602338333.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारा भतीजा सुशील अग्रवाल पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार दिनांक 09.02.2019 को दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक नारदपुरा, JDA कॉलोनी, B-Block, आमेर रोड, जयपुर। शोकाकुल:- सुभाष (ताऊजी), हरीश, राकेश, मुकेश (चाचा), पूजा (धर्मप|ी), अक्षय, अजय (भाई) एवं समस्त गर्ग परिवार। 9460142803. ससुरालपक्ष:- मुरलीधर, रवि, यश।हमारी पूजनीया बहन श्रीमती चांददेवी गंगवाल धर्मप|ी श्रीमान लल्लूलाल जी जैन का स्वर्गवास दिनांक 08.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक में सम्मिलित होने के लिए दिनांक 10.02.2019 को प्रात: 8.45 बजे भट्टारकजी की नसियां जयपुर के मुख्य द्वार पर एकत्रित होगें। शोकाकुल:- राजेन्द्रकुमार- मुन्नादेवी (भाई-भाभी), राकेश- नीरा (भतीजा-भतीजावधू), भव्य, चिरायु (भतीजा पुत्र), शान्ती देवी, राजकुमारी (बहने), रेखा- सुरेश, शशी- संजय, सरिता- संजय (भतीजी-दामाद) एवं समस्त लुहाडिया परिवार। 9414816825, 8955377850.हमारी पूजनीया श्रीमती चांददेवी गंगवाल धर्मप|ी श्रीमान लल्लूलाल जी जैन का स्वर्गवास दिनांक 08.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार दिनांक 10.02.2019 को प्रात: 9.00 बजे भट्टारकजी की नसियां जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमचन्द, छिगनलाल (देवर), राजेन्द्रकुमार, निर्मल, महावीर, अजय (भतीजे), अरूण- मीनाक्षी, सतीश- वीणा (पुत्र-पुत्रवधू), अर्पण- महिमा (पौत्र-पौत्रवधू), अंकुर (पौत्र), कृतिका (पौत्री), आशना (पड़पौत्री), विजय, प्रदीप, अशोक (भान्जे) शिवानी-तारूल, अंजली- नीरज, वर्तिका- आशीष (पौत्री-दामाद) एवं समस्त गंगवाल परिवार। प्रतिष्ठान:- गंगवाल्स रेडिमेड, 9351437699, 9928342550. पीहरपक्ष:- राजेन्द्रकुमार, राकेशकुमार लुहाड़िया।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सुशीला देवी जांगिड़ धर्मप|ी श्री रामगोपाल जी जांगिड़ (आमेरिया) का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शनिवार दिनांक 09.02.2019 को अपराह्न 3 से 4 बजे तक आदर्श उच्च मा. विद्यालय, तहसील भवन के पीछे, थाना चौराहा चौमूं पर होगी। शोकाकुल:- रामगोपाल (पति), दिनेश (भाया), उमेश कुमार, राजेश (पुत्र), कैलाश चन्द्र, अशोक (भतीजे), गौरव, सुमनेश (सन्नी), रविकान्त, अविनाश, आलोक, मयंक, विनय एवं समस्त आमेरिया परिवार व मित्रगण। मो. 9314565177.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सुशीला देवी (उर्मिला) का आकस्मिक निधन 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.02.2019 को निवास स्थान 37, गणेश नगर- बी, नाड़ी का फाटक, जयपुर पर 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मण प्रसाद खण्डेलवाल (पति), पवन- कोमल (पुत्र- पुत्रवधू), अमर, राम (जेठ), अनिल (देवर) एवं समस्त कायथवाल परिवार। 9001841915.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी बड़ी बहन श्रीमती सुशीला देवी (उर्मिला) का आकस्मिक निधन 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी पीहर पक्ष की बैठक 09.02.2019 को निवास स्थान 37, गणेश नगर- बी, नाड़ी का फाटक, जयपुर पर 3:30 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- प्रदीप सेठी (पप्पू)- रेखा सेठी (भाई- भाभी), अंकुर गुप्ता (न्यायिक मजिस्ट्रेट)- कृष्णा गुप्ता (अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), यश गुप्ता (भतीजे- भतीजेवधू) एवं समस्त सेठी परिवार मसाले वाले। 9314158957, 9414253571.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी श्री मोहन सिंह सिसोदिया (रि. लोको पायलेट) का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 शनिवार को हमारे निवास स्थान 45 आर सिसोदिया विला, नगर पालिका के पीछे, न्यू कॉलोनी, फुलेरा पर 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- निर्मल सिंह सिसोदिया (पुत्र), नरेन्द्र सिंह, कमल सिंह, बच्चन सिंह, निर्मल सिंह (भ्राता), शैलेन्द्र सिंह (भतीजा), विपिन सिंह, शोर्य सिंह (पौत्र) एवं समस्त सिसोदिया परिवार। मो. 9982010669, 9057212171.हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपीकिशन परवा (विजयवर्गीय) का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार दिनांक 09.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे हमारे निज निवास के पास स्थित चेतेश्वर महादेव मंदिर, मोनिका विहार, महारानी गार्डन रोड, मानसरोवर में होगी। शोकाकुलः- सावित्री देवी, (धर्मप|ी) महेश, राजेेन्द्र (पुत्र), श्री किशन, गिरजेश (भ्राता), प्रेम, विश्णु, कैलाश, रामनरेश (भतीजे), आशीश, मनमोहन (पौत्र), पलवित (पडपौत्र), आर.बी. विजय (दामाद), शुभम (देाहिता) एवं समस्त परवा (विजयवर्गीय) परिवार। मो. 9571527479, 9351674861.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय श्री रविंद्रजी नरवाल का स्वर्गवास दिनांक 08.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.02.2019 दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक निवास स्थान- 64, वाटर शास्त्री नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुन्नाजी नरवाल (चाचाजी), सुरेश, विजय, संजय, कुशल, अशोक, दीपक, जानू (भाई), अजय, अरविंद, अरुण, प्रेम (पुत्र), प्रिंस, हिमांशु, जट्टू, हनी, ऋषभ (पौत्र) एवं समस्त नरवाल परिवार। मो. 9829548087.मेरे पूजनीय पिताजी श्री चिरंजीलाल का आकस्मिक निधन दिनांक 08.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.02.2019 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक प्लाॅट नं.-18, सैनी कॉलोनी-II, करतारपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मीरा देवी (प|ी), कमलेश, मुकेश, ललित (पुत्र)।हमारे प्रिय श्री भगवान सहाय पालीवाल पुत्र स्व.श्री गैन्दालाल जी का स्वर्गवास दिनांक 06.02.2019 को हो गया है। चौथे की बैठक दिनांक 09.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे JDA पार्क, महेश नगर 80 फुट रोड, जयपुर पर होगी। शाेकाकुल:- सुरेन्द्रमोहन, प्रभातीलाल रघुवीरशरण (भ्राता), रामावतार (विजय बैंक), जितेन्द्र (पुत्र), राधेश्याम, अशोक, लोकेन्द्र, मुकेश, राजेश (भतीजे), सोनू, मोनू, ऋृषभ, हर्षल,यश, कुश, रूद्राक्ष(पौत्र) एवं समस्त पालीवाल परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारे पूजनीय श्री बृजलाल भाटिया का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक एवं उठाला (जनाना- मर्दाना) 10.02.2019 को प्रात 8:30 से 9:00 बजे श्री परमानन्द हॉल, नियर श्रीराम मन्दिर, आदर्श नगर, भाटिया भवन के सामने होगी। शोकाकुल:- श्रीमती राधारानी भाटिया (धर्मप|ी), विनोद- अन्जू, सुरेन्द्र- साधना (पुत्र- पुत्रवधू), लव, कुनाल (पौत्र), उर्वशी (पौत्री), सुषमा- प्रेम मेहता, वीना- विनोद चौधरी, निम्मी- सोमनाथ चौधरी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त परिवार। फर्म- विनोद फ्लोर मिल, सत्यम होजरी एण्ड कॉस्मेटिक। 9602066885, 9413973099, 9610110700.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती पदमा देवी (गुड वाले), प|ी स्वर्गीय बल्लुमलजी माखीजा (शिकारपुर सिंध) का स्वर्गलोक 06-02-2019 को हो गया है। चौथे की बैठक 09-02-2019 को सायं 3:30 से 4:00 बजे, सेक्टर 32-33 पार्क, रावत पब्लिक स्कूल के सामने वरुण पथ, मानसरोवर पर होगी। शोकाकुल:- सुरेश, जगदीश- दिशा (पुत्र-पुत्रवधू), शमा- भारतभूषण कालरा (पुत्री-दामाद), कुनाल, प्रशांत, हिमाली (पौत्र-पौत्री), एवं समस्त माखीजा परिवार। फर्म- जय लक्ष्मी एजेंसीज, जगदम्बा टेक्सटाइल एजेंसीज। 9314506090, 9314520839.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र तनिष मल्होत्रा का आकस्मिक निधन 06.02.2019 को हो गया। चौथे की बैठक 09.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे निवास 6/419B, मालवीय नगर के पास अंकल डेयरी से जुड़े गार्डन में होगी। शोकाकुल:- नीतू- मनीष मल्होत्रा (माता- पिता), सुनिल मल्होत्रा (दादा), विनोद दुग्गल (नाना), रंजीव दुग्गल (UIIC) (छोटे नाना)। मो. 9571618020, 9799963763.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती शकुन्तला देवी प|ी स्व. श्री सांवलराम मोदानी का गोलोकवास शुक्रवार, दिनांक 08.02.2019 को हो गया है। शवयात्रा 09.02.2019 को प्रात: 9 बजे निवास स्थान-33 सोनाबाड़ी कॉलोनी, गोपालपुरा बाईपास से श्मशान घाट त्रिवेणी नगर जायेगी। शोकाकुल:- श्याम सुन्दर, शिवकुमार, सुरेन्द्र कुमार, माेहन कुमार (पुत्र) एवं समस्त मोदानी परिवार (सांभर वाले)। 7791909246, 9828163038.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा देवी धर्मप|ी श्री गोपाल लाल मीणा का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 07.02.2019 को हो गया है। बैठक दिनांक 09.02.2019 शनिवार को आदित्य अस्पताल लाल कोठी के सामने विधायक पार्क में 2 से 4 बजे होगी। शोकाकुल:- श्री सूरजमल (ससुर), गोपाल लाल (पति), लक्ष्मीनारायण, चौथमल, रामचन्द्र (देवर), पूरण, सीताराम, जगदीश, बबलू, विनोद, गणेश, भगवान सहाय, ओमप्रकाश, शंकर (पुत्र) एवं गोविन्द (सागर), गोलू, हंसू (पौत्र) एवं समस्त बालोत परिवार।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती नानकीदेवी (प|ी स्व.श्री चुन्नीलाल नारंग) का स्वर्गवास 5.2.2019 को हो गया। जिनकी आत्मिक शान्ती के लिये अन्तिम अरदास (शनिवार) दिनांक 9.2.2019 को दोपहर 2.00 से 3.00 बजे गुरूद्वारा श्रीगुरूसिंघ सभा, राजापार्क में होगी। शोकाकुल:- हरनाम सिंह नारंग-सतनाम कौर, डॉ. महेन्द्र सिंह नारंग-पवनजीत, उपेन्द्र नारंग-अनीता (पुत्र-पुत्रवधु), मुलखराज नारंग-मोहिनी देवी (देवर-देवरानी), पूनम-सुरेश, कंवलजीत-रिछपाल, जसमीन-अशोक (पुत्री-दामाद), मंजीत, हरमीत, सुरेन्द्र, दिविश (पौत्र)। फर्म:- जयभारत टैन्ट हाउस, नारंग कैटरर्स।मेरे पूजनीय पिताजी अजय कुमार झा का निधन दिनांक 30.01.2019 को हो गया था। पगडी का कार्यक्रम दिनांक 09.02.2019 को सांय 5 बजे हमारे निवास स्थान- 56, रजनी विहार, श्रीराम की नांगल, चाेखी ढाणी के पास, सीतापुरा, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- देवेश भारद्वाज (पुत्र), कल्पना झा (प|ी), मानवी झा (पुत्री), रामचन्द्र झा (पिता), शशी भूषन झा (भ्राता), नागेन्द्र ठाकुर (ससुर), नवीन ठाकुर, प्रवीन ठाकुर (साला)। मो. 9782807153.हमारी श्रद्धेय माताजी श्रीमती कमला देवी धर्मप|ी स्व. श्री मुरलीधरजी शर्मा का देवलोकगमन 08.02.2019 को हो गया है। जिनकी अन्तिम यात्रा 09/02/2019 को प्रात: 9.00 बजे निवास स्थान:-A-3, पेठा कारखाने के पास, हीदा की मोरी, सूरजपोल बाजार से आदर्श नगर मोक्षधाम के लिये जायेगी। शोकाकुल:-घनश्याम, पुरूषोत्तम (देवर), राजेन्द्र, निर्मल, राजेश (पुत्र), विनय, अभिषेक, अक्षय (पौत्र), सुव्रत (प्रपौत्र) एवं समस्त तिवाड़ी परिवार। मो. 9414064859, 9001298515, 9828162283.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी प्रिय श्रीमती शकुंतला देवी खुंटेटा पुत्री स्व. श्री गुलाबचंदजी टोडवाल का स्वर्गवास 07.02.2019 को हो गया है। जिनकी प्रार्थना सभा 09.02.2019, शनिवार को सायं 4 से 6 बजे तक तेजपाल पोद्दार ऑडिटोरियम, अपर गोविंद नगर, उपवन टॉवर के सामने, मलाड़ (पूर्व) मुंबई में रखी गई है। शोकाकुल (पीहर पक्ष):- शांति देवी (मां), रामकृष्ण, गोपालकृष्ण, बालकृष्ण, राधाकृष्ण (भाई), मनीष, रोहित, हर्षित (भतीजे), शशिकला (बहन), शारदा-राजेशजी (बहन-बहनोई), शालिनी-गोपालजी, नलिनी-अनूपजी (भतीजी-दामाद) एवं समस्त टोडवाल परिवार, ब्यावर वाले। मो. 9351328544. शोक संदेश  अंतिम अरदास  पगड़ी रस्म  शवयात्रा