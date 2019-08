￼ चौथे की बैठक ￼

हमारे पूजनीय पिताजी श्री मदनलाल जी खूंटेटा का स्वर्गवास 9.8.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 11.8.2019 को सायंकाल 4 से 5 बजे तक गिरिराज धरण मंिदर आगरा रोड, दाैसा पर होगी। शोकाकुल:- श्रवणलाल, कैलाश (भ्राता), कमला देवी (प|ी), श्याम, मुरली, सत्यप्रकाश, महेश, सुनील (पुत्र), मोहनलाल, ओमप्रकाश, रामचरण, हनुमानसहाय, शंकरलाल (भतीजे), मनीष, चेतन, गौरव, उत्सव, अर्चिल, अमन (पौत्र), माधव, विदीष, विहान, शौर्य (प्रपौत्र), गीता- प्रभातीलाल झालाणी (बहन- बहनोई), शान्ति- सत्यप्रकाश कानूनगो (बेटी- जंवाई) एंव समस्त खूंटेटा परिवार, दौसा। मो. 9414035290, 9828330832.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामकिशन जी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 9.8.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.8.2019 को दाेपहर 1 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम सिण्डोली जिला दौसा पर होगी। शोकाकुल:- चिरंजीलाल, राधेश्याम (पुत्र), रामदयाल, रमेश, ओमप्रकाश, रामबाबू (भ्राता), अशोक, विकास, साजन, रामानन्द, विष्णु (भतीजे), अाशीष, अजय, अंकित, अभिषेक (पौत्र) एवं समस्त पटेल परिवार सिण्डोली। मो. 9928449928, 9351128399.हमारे िप्रय कैलाशचन्द्र पारीक (अध्यक्ष नगरपािलका रींगस) का स्वर्गवास 08.08.2019 को हो गया। तीये की बैठक रविवार िदनांक 11.08.2019 दोपहर 3 से 4 बजे बंशी पेराडाईज गार्डन, सरकारी अस्पताल के पीछे- रींगस में होगी। नियमित बैठक हमारे निवास स्थान पर होगी। शोकाकुल:- मक्खनलाल (चाचाजी), कजोड़मल, आत्मप्रकाश, बजरंगलाल, संतोष कुमार, शंकरलाल, यशवन्त (भ्राता) समस्त पारीक (उपाध्याय) परिवार रींगस, जिला- सीकर (राजस्थान)। 9828051491, 9828071100.मेरी धर्मप|ी नानकीदेवी पंजवानी का स्वर्गवास 09.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 11.08.2019 रविवार काे सायं 05:30 बजे इन्दिरा गाँधी नगर, सैक्टर-2, LIG पार्क में होगी। शोकाकुल:- श्री सतीश पंजवानी (पति), भुगड़ामल (जेठ), हरीश (NCC)- पिंकी पंजवानी, अशोक- मीना, इन्द्र- सोनिया (पुत्र- पुत्रवधू), दीपिका- नरेश मंघवानी (पुत्री- दामाद), किशोर, महेश (भतीजे) एवं समस्त पंजवानी परिवार। फर्म:- जयमातादी किराना एण्ड जनरल स्टोर, अशोका कम्प्यूटर्स। 9351455667, 9828091988.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रूपनारायण पचारिया पुत्र स्व. श्री नाथू पचारिया का स्वर्गवास 09.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.08.2019 रविवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे निवास स्थान प्लाॅट नंबर 1, सूर्य नगर, श्याम नगर जनपथ रोड जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- गीता देवी (धर्मप|ी), रमेश- रेखा (पुत्र- पुत्रवधू), निर्मला देवी, सुमन- भरत बुगालिया, ललिता- मुकेश जांगला (पुत्री- दामाद), योगेन्द्र भाटी (दोिहता) एवं समस्त पचारिया परिवार, 8387077555.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री उदयबीर सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री शिशपाल सिंह चौहान का स्वर्गवास 09.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 11.08.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे राज पैराडाईज, मच्छ की पीपली, गाेनेर रोड़ पर होगी। शोकाकुल:- आदेश, जितेन्द्र (पुत्र), धीरज (पौत्र) एवं समस्त चौहान परिवार। 9799491351, 8949907404.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती ग्यारसी देवी धर्मप|ी स्व. श्री बृजलाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 08.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.08.2019 को सायंकाल 5 से 6 बजे तक निवास स्थान सामुदायिक केन्द्र, आनन्द विहार, रेलवे कालोनी, जगतपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, घनश्याम दास शर्मा एवं समस्त भारद्वाज परिवार। 9982875589, 8058973130.हमारे प्रिय श्री किशन विजयवर्गीय सुपुत्र स्व. श्री रामेश्वर विजयवर्गीय (नगरियावाला) का स्वर्गवास 9.8.2019 को हो गया। तीये की बैठक 11.8.2019 रविवार को सायं 4-5 बजे जैन मन्दिर, सत्कार शॉपिंग सेन्टर के पास, मालवीय नगर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती जुगल देवी (माताजी), अल्का (धर्मप|ी), राधेश्याम, रामगोपाल, घनश्याम (चाचा), सुरेश, ओमप्रकाश, नरेन्द्र, दिनेश, सूरज, मनोज, विष्णु, विक्रम, दीपक, सुरेश, दीपक (भाई), संजय, अकुल, शुभम, आयुष, विधान, आकाश, आदित्य, आर्यमन (भतीजे), कमला- गोपाल लाल (बुआजी- फूफाजी), शारदा- सुरेश, गायत्री- राकेश, कविता- ब्रजकिशोर, कान्ता- राकेश, मधु- ब्रजेश (बहन- बहनोई) एवं समस्त नगरियावाला परिवार। प्रतिष्ठान: विष्णु विजय एण्ड एसोसियट्स (कर- सलाहकार), मो. 9829229012, 9024783950.हमारा भतीजा ब्रजमोहन शुक्ला का स्वर्गवास 9.8.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 4 से 5 बजे निवास स्थान जयरामपुरा पर होगी। शोकाकुल:- ग्यारसीलाल शुक्ला (ताऊ), राधेश्याम, सुभाष, गणेश, राधामोहन, अशोक (भाई), पुनित, तुषार (पुत्र) एवं समस्त शुक्ला परिवार जयरामपुरा। मो. 9929170855.With profound Greef we hereby inform you all the sudden demise of our beloved Mr. Bagat singh S/O Soloman. The Condolence Meeting on 11.8.2019 at 5 PM Plot No. A-17 Radha Vihar Coloney, New Sanganer Road, Jaipur. Deeply Mourned: Mrs. Nalini (Daughter), Mr. Amit (Son), Mr. Satish (Son in law), Prerna and mahima (Grand Daughter), and all Soloman Family & Relative. Mob. 9660343030, 6375486849.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे भ्राता श्री बाबूलाल जी अजमेरा पुत्र स्व. श्री रामलाल जी अजमेरा का आकस्मिक निधन दिनांक 09.08.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक जैन मंदिर, कीर्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रेम देवी (धर्मप|ी), हितेश, नितिन, राहुल (पुत्र), चतुर्भुज, प्रकाश (भाई), जितेन्द्र (कान्हा) भतीजा एवं समस्त (सैनी) अजमेरा परिवार। मो. 9214440260, 9252101176.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी श्री लालचन्दजी शर्मा पुत्र स्व. श्री रामकुमार शर्मा निवासी छिलरों नारनौल हरियाणा हॉल निवास रामकुंज कॉलोनी सरना डूंगर जयपुर का असामयिक स्वर्गवास 08.08.2019 को हाे गया। जिनकी तीये की बैठक 11.08.2019 रविवार शाम 4- 5 बजे निवास- सरना डूंगर होगी। शोकाकुल:- सुमित्रा देवी (प|ी), दीनदयाल शर्मा, श्यामसुन्दर शर्मा (चाचाजी), बाबूलाल शर्मा, रमेश कुमार, सुरेशचन्द, रविदत्त, प्रमोद (भाई), महेश कुमार, तेजपाल शर्मा, सुभाषचन्द शर्मा, कैलाश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, (पुत्र), योगेश शर्मा, गौरव शर्मा, कार्तिक शर्मा, गणेश शर्मा समस्त बढ़ाढरा परिवार, 9660578750, 9929474682.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती केशर देवी धर्मप|ी रामनिवास सोनी (जवड़ा) का आकस्मिक निधन दिनांक 9.8.2019 शुक्रवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.8.2019 रविवार को 3 से 4 बजे तक ओसवाल धर्मशाला, गणेश चोक, जोबनेर में होगी। शोकाकुलः- श्रीनारायण, चांदमल, छीतरमल, कजोडीमल, महेन्द्र, सुरेश, जगदीश, शंकर, रामकिशोर (देवर), पूरणमल, राजेन्द्र, दिनेश (भतीजा), कुन्दनमल, अनोखीलाल (पुत्र), नीरज, रवि, तनुज (पौत्र) एवं समस्त जवड़ा परिवार, 9928161080, 9649545011.हमारे पूजनीय श्री छाजूराम मीणा (राखोडियां) पुत्र स्व. श्री त्रिलोकचन्द का स्वर्गवास दिनांक 09.08.2019 शुक्रवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक रविवार 11.08.2019 को दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक राखोडियां की ढाणी, चेत्तक भट्टे के पीेछे, ग्राम- घाटी करोलान, गोनेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल- लालाराम, हीरालाल, भगवान सहाय, जगदीश (भ्राता), नृसिंहलाल, शंकर, बाबूलाल, मोतीलाल, नाथूलाल, रामलाल, पूरण, जयनारायण, श्रीनारायण, मांगीलाल, मंगलराम, अर्जुन (पुत्र), ओमप्रकाश, कैलाश, रमेश घाटी, गंगासहाय, भरत, सूरज, मोहन, संजय, मनीष, विक्की (पौत्र) एवं समस्त राखोडियां (बड़गोती) परिवार। मो. 7878839208, 9928562066.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामेश्वरलाल सैन पुत्र स्व.श्री नाथूलाल सैन का स्वर्गवास दिनांक 09.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.08.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान- मांचवा, कालवाड़ रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- लक्ष्मीनारायण, कन्हैयालाल, मदनलाल, लालाराम, जगदीश प्रसाद, नानगराम, रमेशचन्द, कमलेश, मनोज, मंगलचन्द (पुत्र), राजेश, पवन, महेन्द्र, रवि, विनोद, हेमंत, विकास, रोशन (पौत्र) एवं समस्त बावल्या परिवार, 9468792163, 9928211273, 9460000648.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि सुरेन्द्र टिक्कीवाल पुत्र स्व. श्री सच्चिदानन्द टिक्कीवाल का स्वर्गवास दिनांक 9.8.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 11.8.2019 को सायं 4 से 5 बजे अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर-3 सत्कार शोपिंग सेन्टर के पास मालवीय नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- आशा देवी (धर्मप|ी) त्रिलोकीनाथ- कपिला (भाई-भाभी) विजय- अरुणा (पुत्र- पुत्रवधू), उमंग (पुत्र), सार्थक (पौत्र), साक्षी (पौत्री), शकुन्तला, सत्यवती (बहिन), प्रभा-भोलाराम (पुत्री-दामाद) एवं समस्त कंसल परिवार। पीहर पक्ष:- रामलाल (श्वसुर), दिनेश, सुनील (साले) प्रतीक एवं कुच्छल परिवार बागौर वाले, 9588890375, 9828250868.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मनभर देवी जैन धर्मप|ी स्व. श्री कन्हैयालाल जैन (लिवाली वाले) का देहावसान दिनांक 10.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 12.08.2019 को प्रात: 9:00 बजे श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर एस.एफ.एस., मानसरोवर में रखी गई है। शोकाकुल:- कमलेशचन्द- चन्द्रकला, हेमलता, महावीर- शारदा, जिनेन्द्र- मधु (पुत्र- पुत्रवधू), सुशीला- महावीर जी, सन्तरा, राजकुमारी- राजेन्द्र जी, रेखा- नगेन्द्र जी, सरोज- हरकेश जी (पुत्री- दामाद), नितिन- लेखा, सौरभ- प्रियंका (पौत्र- पौत्रवधू), निशांत, प्रशांत, मयंक (पौत्र), निवांशी, प्रभव (पड़पौत्री, पड़पौत्र), 9460387060.हमारे प्रिय दामाद श्री महेन्द्र कुमार लालवानी (बिट्‌टू) पुत्र श्री घनश्याम दास बर्तन वाले का असामयिक स्वर्गवास दिनांक 09.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे अणुविभा केन्द्र (गौरव टावर के सामने) जयपुर पर रखी गई है। ससुराल पक्ष:- तारादेवी-माधोलाल (सास-ससुर), सुनील मूलवानी (साला), मीना-ज्ञानचन्द, ममता-हरीश एवं समस्त मूलवानी परिवार।हमारे प्रिय महेन्द्र कुमार लालवानी (बिट्‌टू) पुत्र श्री घनश्याम दास बर्तन वाले का असामयिक स्वर्गवास दिनांक 09.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 11.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे अणुविभा केन्द्र (गौरव टावर के सामने) जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:-पीयूष लालवानी। फर्म:- आशीर्वाद मोबाईल, मालवीय नगर, जी.टी. सेन्टर, (बेसमेंट) मालवीय नगर, जयपुर।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे बड़े पुत्र महेन्द्र कुमार लालवानी (बिट्‌टू) का असामयिक निधन 09.08.2019 को हो गया है। जिसकी तीये की बैठक 11.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक अणुविभा केन्द्र (गौरव टावर के सामने) जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- घनश्यामदास- नीलम (माता-पिता), दीपा (धर्मप|ी), नमन (पुत्र), दिलीप-निशा, पीयूष, प्रकाश (भाई), डाॅ. अनिता लालवानी (बहन), सोनू-दीपा (बहन-बहनोई), बीना (ताई), सीता देवी गुरनानी, पुष्पा भोजवानी (बुआ), मेसर्स किशनलाल रामचन्द ब्रॉस मर्चेन्ट, 173, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। मो. 9680634336, 7500210862.हमारे पौत्र चि. चित्रांश माथुर (चीनू) पुत्र श्री अखिलेश माथुर (भैया) का 09.08.2019 को आकस्मिक निधन हो गया। तीये की बैठक 11.08.2019 रविवार को श्री परशुराम जन उपयोगी सदन अपेक्स हॉस्पिटल के पास रजत पथ, मानसरोवर जयपुर पर शाम 4:30 से 5:30 बजे होगी। शोकाकुल:- महावीर प्रसाद माथुर- ओमवती माथुर (दादा-दादी), अखिलेश-अर्चना (पिता- माता), विनय- विनीता, आदित्य- रूचि (चाचा-चाची), विपुल, चक्षु, कुश एवं ख़ुशी (भाई, बहिन), 7300366124, 9352592579, 9166083070, 9636266770, 8739966925.मेरी पूजनीया माताजी श्रीमती लक्ष्मीबाई (प|ी स्व. श्री इन्द्रभान) का स्वर्गवास 8.8.2019 को हो गया है। चौथे की बैठक (रविवार) 11.8.2019 को 3.00 से 4.00 बजे लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरूनानकपुरा, राजापार्क में होगी। शोकाकुल:- अशोक कुमार पिपलानी- अनीता (पुत्र- पुत्रवधू), लीलावन्ती (पुत्री)।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती रंजना भार्गव धर्मप|ी श्री अनिल कुमार भार्गव (सेवानिवृत अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग)जयपुर का स्वर्गवास 10.08.2019 को हो गया है। शवयात्रा 11.08.2019 प्रातः 10.00 बजे हमारे निवास स्थान, एच-12, चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम से लालकोठी मोक्षधाम जाएगी। तीये की बैठक 12.08.2019 सायं 5-6 बजे भृगु सदन, तिलकनगर, सुन्दर मार्ग, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- महेन्द्र-उषा, कृष्ण-सुनिता, कमलेश-चन्द्रा (भाई-भाभी), शिखा-विकास, संगीता-अनूप, शालिनी-विनय, पारूल-अभिषेक, पूजा-उत्पल (पुत्री-दामाद), निशिथ, मनीष, पंकज, रोहित, प्रतीक (भतीजे) एवं समस्त भार्गव परिवार। 9829024232, 9935413770.श्री जय किशन परनामी का धामगमन 09.08.2019 को हो गया है। रस्म पगड़ी दिनांक 11.08.2019 को प्रात: 10 से 11 बजे छत्रसाल पार्क श्री कृष्ण परनामी मंदिर, राजापार्क जयपुर मे होगी। शोकाकुल:- श्रीमती कुलवन्ती देवी (प|ी), डॉ. मुनीश्वर लाल परनामी-पूनम, नरेश कुमार परनामी-सुशील, विजय परनामी-अनु, बिल्लू अनिल परनामी- सुजाता (पुत्र- पुत्रवधू), किरण -डॉ विरेन्द्र परनामी (पुत्री- दामाद), सोनाली- सुमित, अदीती- कपिल कक्कड़, सार्थक -श्रुति, अमन- सोनल, अनमोल- राेजी, वरूण, निकिता, कार्तिक, मन्नत, प्रसन्न, फर्म- परनामी एक्स-रे-दिल्ली, परनामी आर्थाेपेडिक हॉस्पिटल- दिल्ली, दॅ मैसेज- जयपुर, जे.के अगरबत्ती-जयपुर, 9314528588, 9414078929, 9414040316, 9811155849.