अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रामप्यारी देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामधन शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 सोमवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक निज निवास ग्राम सुखानन्दपुरा पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमशंकर गौत्तम, राजेन्द्र, महेश, टीकम (पुत्र), पवन, हरीश, दीपक, विमल, हिमांशु, रिंकू, पवित्र (पौत्र), हर्ष, वीर (प्रपौत्र) एवं समस्त गालरिया (गौत्तम) परिवार, सुखानन्दपुरा, पोस्ट सांचौली, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर। मो. 9571302050, 9413051067, 9414718284, 9950628886.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी (ताईजी) श्रीमती फूला देवी (धर्मप|ी स्व. जंगलराम सैनी) का स्वर्गवास दिनांक 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान गणेश नगर- 4, श्री देव दर्शन मन्दिर, बैनाड़ रोड, जयपुर पर होेगी। शोकाकुल:- जीवणराम, नानूराम, गंगाराम (देवर), शंकरलाल, किशनलाल, सीताराम, सुरेश, नन्छीलाल, रामलाल, हेमराज (पुत्र), रतन, राकेश, नितेश, युवराज, दिशान्त, नील (पौत्र), गनक, धैर्य (पड़पौत्र) एवं समस्त सिंगोदिया परिवार। 9314509310, 9829810611.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण जांगिड़ का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया। तीये की बैठक 26.08.2019 सोमवार को सायं 3 से 4 बजे हमारे निवास खोरा मीणा, तहसील आमेर, दिल्ली रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीनारायण (भ्राता), कालूराम, बद्री, कल्याण सहाय, बोधूराम,रमेश, बाबूलाल, मोहन, ओमप्रकाश, रिचपाल, रामकिशोर, राजेन्द्र (पुत्र), राजेन्द्र, सोनू, श्यामलाल, दीपक (पौत्र) समस्त बडवाल परिवार। 9314507792, 9928955474, 9660658917.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है हमारे पूजनीय पिताजी श्री दिनेश कुमार अग्रवाल (आगरा वाले) का बैकुठवास 24.8.2019 हो गया। तीये की बैठक 26.8.2019 सायंकाल 4 से 5 बजे निवास 57, सुरज भवन, सोनाबाड़ी, राजस्थान नर्सिंग होम के पास, गोपालपुरा बाईपास पर होगी। शोकाकुल:- मीना (धर्मप|ी), सत्यनारायण- आशा, कमलेश- लता (भाई- भाभी), राजी देवी- देवीशंकर, मीना- रमेश (बहन- बहनोई), आशीष- शालू, अंकित- रिचा, ईशांत (पुत्र- पुत्रवधू), यर्थात, पार्थ, ऋिद्वान (पौत्र), ईशा- अमित, निशा- रितेश (पुत्री- दामाद), मदनलाल- गायत्री, महेश (ससुराल पक्ष), फर्म:- गोपालदास दिनेशकुमार C-22, मुहाना मंडी। 9929097540.मेरी धर्मप|ी श्रीमती गंगा नरयानी का स्वर्गवास दिनांक 23.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 को सायं 5-6 बजे जनाना मर्दाना, स्थान- जैन मन्दिर, सत्कार शाॅपिंग सेन्टर के पास, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सुन्दरदास नरयानी (पति), गोवर्धन नरयानी (देवर), मनोज- नीलम, कमल- मेघा (पुत्र- पुत्रवधू), वीना- टेकचंद भंभानी, लता- अशोक बिन्दरानी, रीटा- किशोर अगनानी (पुत्री- दामाद), कपिल- तमन्ना (पौत्र- पौत्रवधू), पवन, मीत, ह्दयांश (पौत्र), लिशिका, दुष्यन्त, दीपक, मोहित, महिमा (दोहता, दोहिती) एवं समस्त नरयानी परिवार। फर्म:- के.के. एन्टरप्राइजेज, कोलकत्ता, मीत- धूला हाऊस, जयपुर। 9433304964, 9950785007.मेरी धर्मप|ी श्रीमती मंबोल देवी चौहान का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे श्रीराम मन्दिर, भाटिया भवन के सामने, राजापार्क पर होगी। शोकाकुल:- श्री चन्दनमल चौहान (पति), राजेन्द्र- रेनू, प्रेमरतन- उमा (पुत्र- पुत्रवधू), लक्ष्मी- घेवरसिंह टाक (पुत्री- दामाद), दिव्या- अभय सौलंकी (पौत्री- दामाद), भरत, हर्षित, महेन्द्र, चांदनी (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त चौहान परिवार। फर्म:- चन्दन टेलर्स, बर्फखाना, जवाहर नगर रोड। 9314880072, 7014444012.हमारे प्रिय कंवर साहब श्री सत्यनारायण जी बबेरीवाल (कुमावत) का स्वर्गवास 24.08.19 को हो गया है। ससुरालपक्ष की बैठक 26.08.19 को सायं 4 से 4:30 बजे निवास- ए-12, प्रेमनगर, खतीपुरा रोड, झोटवाड़ा पर होगी, तत्पश्चात् मुख्य बैठक स्थल गोविन्दपुरा पहुंचेगी। शोकाकुल:- जानकी देवी- स्व. कालूराम जी (सास- ससुर), दामोदर, मंगलचन्द, कन्हैयालाल, छुट्टनलाल, ओमप्रकाश (साले), सुनील, हंसराज, विनोद, रौनक, तन्मय एवं समस्त माचीवाल परिवार। 8104601949, 9828244774. प्रतिष्ठान:- वर्मा टेलर्स, झोटवाड़ा।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे छोटे भाई हनुमान लाल वर्मा (Retd. PHED) का स्वर्गवास 24.8.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक सोमवार 26.8.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक जीणमाता मन्दिर, भवानी शंकर कॉलोनी बैनाड़ रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम (भाई), ताराचन्द, आनन्दीलाल, मांगीलाल, पूरणमल, रामलाल (भतीजे), चन्द्रकान्ता- नन्दकिशोर, मंजू- काशी प्रसाद (पुत्री- दामाद) एवं समस्त किरोडीवाल परिवार, हिरनोदा वाले। 8003775952, 9887219129.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहन कंवर धर्मप|ी स्व. श्री शिम्भूसिंह जी राजावत ठिकाना अचरोलगढ़ का स्वर्गवास दिनांक 24.08.19 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 26.08.19 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान अचरोलगढ़ में होगी। शोकाकुल:- महावीर सिंह राजावत, सम्पत सिंह (पुत्र), भगवान, लक्ष्मण सिंह, मूलसिंह, राजेन्द्रसिंह (भतीजे), भरतसिंह, महेन्द्रसिंह, शक्तिसिंह, कुलदीप, हनुमान सिंह, चेतनसिंह (पौत्र), रूद्रसिंह, श्यामसिंह (पड़पौत्र), समस्त राजावत परिवार अचरोलगढ़ वाले। 9828640047, 9079634727.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती रीटा राठौड़ (अध्यापिका) का स्वर्गवास दिनांक 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक कटारिया मैरिज गार्डन, पांच्यावाला, सिरसी रोड, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- महेन्द्र सिंह शेखावत (पति) भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रभू सिंह, नरपत सिंह, सज्जन सिंह (जेठ), नगेन्द्र सिंह (देवर), दिलीप सिंह Ex. MLA (भतीजा), मानवेन्द्र सिंह, हर्षवर्धन सिंह (पुत्र) एवं समस्त गुढागौड़जी शेखावत परिवार। मो. 9414074311, 7340064321, 9799254311.हमारे पूजनीय श्रीरामचन्द्र मीणा पुत्र स्व. श्रीनाथूराम मीणा सेवानिवृत कृषि अनुसन्धान केन्द्र दुर्गापुरा (प्यारीवास नांगल) का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया। तीये की बैठक 26.08.2019 को 2 से 4 बजे तक निवास स्थान-184, अर्जुन नगर, दुर्गापुरा पर होगी। शोकाकुल:- रामकरण, कल्याण (भाई), राजेश, रमेश, किशन (पुत्र), बाबूलाल, मनोज, बबलू, अविनाश, आलोक (भतीजे), हर्ष, दिव्यांश, यश, समीर (पौत्र) समस्त चांदा परिवार। 9269865686, 9252092590, 6350551008.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र महेन्द्र कुमार शर्मा का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 सोमवार को सायं 5 से 6 बजे तक शास्त्री नगर, पानी की टंकी, पार्क में होगी। शोकाकुल:- रामवतार शर्मा (पिता), ओमप्रकाश, रामनारायण, मुकुट (चाचा), राजू, सीताराम (भ्राता), आशीष (पुत्र), राहुल, गर्वित (भतीजे) समस्त परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है मेरे प्रिय पुत्र श्री परमानन्द केशवानी का आकस्मिक निधन 24.08.19 को हो गया। तीये की बैठक 26.08.19 को सायं 5 बजे झूलेलाल पार्क, कंवर नगर में होगी। शोकाकुल:- चौइथराम (पिता), ज्योति (प|ी), वीरूमल, हासानन्द, किशनचन्द, मोतीराम (भाई), अमित (पुत्र) एवं समस्त केशवानी परिवार। 9829161745, 9887363899. (यह अंतिम बैठक होगी)।हमारे परम पूजनीय पिताजी श्री सीताराम जी शर्मा (मोटर वाले) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 24.08.2019 काे हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 सोमवार को सायं 5 से 6 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर 5, फोर्टिस हॉस्पिटल के पीछे, मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती गायत्री देवी (धर्मप|ी), शैलेश, मुकेश (पुत्र), कविता (पुत्री), निरंजन, कैलाश, राकेश, सुनिल, देवकीनन्दन, विष्णु (भतीजे), अभिमन्यु, अभय, आदित्य, इशान्त (पौत्र), नितिका (पौत्री), भगवती देवी (बहिन) एवं समस्त भादुका परिवार। मो. 7062667446, 9772997818.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री नन्दलाल गोविन्द सिंह ठाकुर (ठा. नन्दसिंह शेखावत) का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 26.08.2019 को सायं 4 से 5 बजे हमारे निवास स्थान के पास, ओमशिव गार्डन, 100 फिट रोड, चान्दोलिया गार्डन के पास, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्री सवाईसिंह (बबलू), जयसिंह (राजू) एवं समस्त शेखावत परिवार। मो. 8233496155, 9929288886.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता श्री जुगल किशोर नवहाल (झोटवाड़ा वालों) का बैकुण्ठवास दिनांक 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 को सायं 4:30 से 5:30 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, मंगेजसिंह पेट्रोलपम्प के पीछे, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा पर होगी। शोकाकुल:- पवन शर्मा (उपमहापौर), मुकेश (भ्राता), मारूत शर्मा, पार्थ, वत्सल (भतीजे), राधेश्याम, ओमप्रकाश, विष्णुदयाल (चाचा) एवं समस्त नवहाल परिवार व मित्रगण। मो. 9829061552, 9828018182.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रमेश गर्ग (टेलरिया) का स्वर्गवास दिनांक 23.08.2019 (शुक्रवार) को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 (सोमवार) को सायं 4 से 5 बजे तक शिव मंदिर, शिवपार्क, पथ नम्बर 5, लक्ष्मीनगर (प्रथम), निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अनुराधा (धर्मप|ी), अंशुल- श्वेता, निखिल- रूचि (पुत्र- पुत्रवधू), देवांशु (पौत्र), महावीर प्रसाद, सुभाष चन्द्र, दीनदयाल (भाई) एवं समस्त (गर्ग टेलरिया) परिवार। मो. 7229919319, 9214358138, 9166484515.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया श्रीमती बसन्ती देवी धर्मप|ी स्व. श्री गौरी शंकर शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-12, पानी की टंकी के पीछे, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गिरिराज- शिप्रा (पुत्र- पुत्रवधू), कृष्णा- लल्लू जी, संतोष- नाथू जी, विजय, कैलाश जी (पुत्री- दामाद), लोकेश- निधी, अभिनव- उषा, (पौत्र- पौत्रवधू), तरूण, कुणाल, आशुतोष (पौत्र), अर्जुन (भतीजा) एंव समस्त हरितवाल परिवार। मो. 9413291968, 9680276527.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी ज्योति सैनी का स्वर्गवास शनिवार 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 26.08.2019 को सायं 5 से 6 निवास स्थान 261, श्रीनिवास भगत जी की कोठी, नाथ भवन के पास, नीमड़ी हथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल सतरावला (पति), आयुष, पीयूष, तपिश (पुत्र) एवं समस्त सतरावला परिवार। 9079153445, 9887031055.हमारे पूजनीय पिताजी श्री सूणीलाल जी जलिन्द्रा का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 26.08.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान गोरिया बणिया की ढाणी, निवाणा (चौमूं) पर होगी। शोकाकुल:- शिवकरण, बाबूलाल, रमेश, महेंद्र (पुत्र), प्रभातीलाल, छोटीलाल, लक्ष्मीनारायण, भैरूलाल, कजोड़मल, सूवालाल (भ्राता), खुशहाल, लक्की, खुशवंत, रेहान्स एवं समस्त जलिन्द्रा परिवार। 9928524514, 9602375721, 9928183550.हमारी पूजनीया बहन श्रीमती बदामी देवी धर्मप|ी स्व. श्री सत्यनारायण ढंढारिया (झुन्झुनु वाले) का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया। तीये की बैठक 26.08.2019 सोमवार को 4 से 4:45 बजे सामुदायिक केन्द्र, भागीरथ मार्ग, पानी की टंकी के पास, श्याम नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल पीहरपक्ष:- पुष्करलाल, गणपतलाल, ग्यारसीलाल, रामोतार, राजू (भ्राता), विमल, किशन, सतीश, मनीष (भतीजे), एवं समस्त मित्तल परिवार (हाड़ोता वाले)। 9314960500.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय श्रीमती सोनिया प|ी श्री हरीश यादव का आकस्मिक निधन 23.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 26.08.2019 को शाम 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान प्लॉट नं 245-C, टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरीश यादव (पति), विपिन (पुत्र), वर्षा, प्रिया एवं डायना (पुत्रियां)। मो. 8005735290श्रीमती मधु (बेबी) धर्मप|ी श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 24.8.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 26.8.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक जैन भवन श्रीदिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, एसबीआई बैंक के ऊपर, लक्ष्मीनाथजी का चौक, चौमूं में होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल मीणा (ससुर), कैलाश चन्द्र (चाचेर ससुर), मानप्रकाश, विजय (देवर), शिवम (पुत्र), मयंक (भतीजा) एवं समस्त बागड़ी परिवार। मो. 9829166881, 9929750034, 9413048698. नोट:- पार्किंग की सुविधा प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर के पास है।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री अशोक कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व. श्री बृज किशोर का स्वर्गवास दिनांक 24.08.2019 को हो गया है तीये की बैठक सोमवार दिनांक 26.08.2019 को शाम 4 से 5 बजे कमला नेहरू नगर, सामुदायिक केन्द्र (नियर 200 फीट बाईपास) पर रखी गई है। शोकाकुल:- श्रीमति सुधा (प|ी), आशीष, अंकुश, आकाश, आयुष (पुत्र) एवं समस्त कुलश्रेष्ठ परिवार। 8209398393, 8619885663.हमारे पूजनीय पिताजी श्री बिरदीचन्द जी डसाणियां का स्वर्गवास शनिवार 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार 26.08.2019 को दोपहर 1 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान, बालमुकन्दपुरा (नाड़ा) एन.एच.- 8, अजमेर रोड़ पर होगी। शोकाकुल:- छीतरमल, गोपीराम, भैरूराम, शंकरलाल, कैलाश (पुत्र), मदन, कमल, सुनील, दिलीप, विनोद, राजेश, नारायण, रणजीत (पौत्र), देवेन्द्र, अमित, रोहन, द्रवित (प्रपौत्र) एवं समस्त डसाणियां परिवार। फर्म:- होटल हाईवे प्राईड, एन.एच.-8, अजमेर रोड। मो. 9828052209, 9799748905.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता हैं कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रामप्यारी धर्मप|ी स्वर्गीय श्री गोकुलचंद जी (कुमावत) का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया। तीये की बैठक 26.08.2019 को नर्बदेश्वर शिव मंदिर, नकुल पथ, लाल कोठी योजना सायं 5 से 6 बजे होगी। शोकाकुल:- चंद्रपालसिंह (R.H.B)- मंजू, नरेंद्रसिंह (रेलवे)- लता , चेतन -किरण, नवनीत- शोभा (पुत्र -पुत्रवधू), अमित- कविता, सुमित- कीर्ति, नितिन- प्रिया (पौत्र- पौत्रवधू), सचिन, दिव्यांश, नेहा (पौत्र- पौत्री), देवांश, दिविध, मोरीशा (पड़पौत्र- पड़पौत्री), कृष्णा- नवर|जी, दुर्गेश- स्व. देवेंद्रजी (पुत्री- दामाद), ज्योति- रजनेशजी, चारु- यतेंद्रजी, (पौत्री- दामाद) एवं समस्त जलांधरा परिवार। 9829456779, 9351690985, 9588955680, 9828267773.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय बड़े भ्राता श्री देवेन्द्र चौहान (बल्लू) का आकस्मिक देवलोकगमन 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 26.08.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक निज निवास ग्राम गोनेर पर होगी। शोकाकुल:- रूपेन्द्र (भ्राता), कृष्णा (धर्मप|ी), रामस्वरूप (ताऊजी), रामअवतार, बजरंग (चाचाजी), दिव्यांश, देवांग, रोहित (पुत्र) एवं समस्त चौहान परिवार, गोनेर। 9887231370, 9252446042.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे पूजनीय श्री शंकर लाल जी सोनी (धूपड़) का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक केशव नगर, सामुदायिक केन्द्र, सिविल लाइन्स, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती लक्ष्मी सोनी (प|ी), कृष्ण किशोर (पुत्र), पदम (भतीजा), क्षितिज (पौत्र), यश शौर्य (प्रपौत्र) एवं समस्त धूपड़ परिवार। ससुराल पक्ष:- श्री वल्लभ मायछ, सम्पत, सत्यनारायण जौहरी एवं समस्त घेवरचन्द जी मायछ परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय लाल चन्द जांगिड़ का आकस्मिक निधन 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 26.08.2019 को सायं 4 से 5 बजे मन्दिर श्री रामद्वारा, ग्राम मनोहरपुरा, तहसील शाहपुरा पर होगी। शोकाकुल:- सत्यनारायण, बाबूलाल, गिरधारी, मोहन लाल, शिवदयाल, राजकुमार, विशाल, गोविन्द (पुत्र) एवं समस्त जाला परिवार। 9571975804.हमारे पूजनीय पिताजी श्री महावीर प्रसाद शर्मा चोटिया (खाण्डल) रिटायर्ड मैनेजर राजश्री पिक्चर्स, पता- बी-75, 10बी स्कीम, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर वालों का बैकुण्ठवास 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक महावीर स्कूल, सी स्कीम, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गीता देवी (प|ी), राजकुमार- अनीता, मनोज- विनिता, पंकज- सुनिता (पुत्र- पुत्रवधू), रेखा- धर्मप्रकाश (पुत्री- दामाद), राकेश, संजीव, राजीव, विजय (भतीजे), शुभम, सौरभ, वैभव, तुषार, पीयूष (पौत्र), रिया, अभिलाषा, तनीषा, इशिता, चार्वी (पौत्री), अभय, लक्ष्य (दोहिते), दीपिका (दोहिती), सुमित्रा देवी- प्रेम प्रकाश (बहन- जीजा), चन्द्रशेखर- कृष्णा (भांजा- भांजावधू)। 9929199901.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री विजय शंकर सोनी पुत्र स्व. श्री ओंकार जी खिजवानिया का स्वर्गवास 24.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 26.08.2019 सोमवार को सायं 4 से 5 बजे हमारे निवास 136-A, रोहित नगर- I, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- त्रिलोक सोनी- स्नेहलता (पुत्र- पुत्रवधू) एवं समस्त खिजवानिया परिवार। 8769582400.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री खानचन्द आसवानी पुत्र स्व. श्री हेमनदास आसवानी का आकस्मिक निधन दिनांक 24.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 26.08.2019 सोमवार को सायं 5 बजे सिन्धु भवन, झूलेलाल मन्दिर, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- चन्द्रा (प|ी), मधु- हरीश कुमार, अंजना- प्रमोद कुमार, लाजवंती- नरेश पाधवानी, निर्मला- स्व. श्री अजय कुमार (बहन- बहनोई), ससुराल पक्ष:- नरेश, किशनचन्द, कैलाश एवं चन्दानी परिवार। मो. 9509857742. नोट:- यह अन्तिम बैठक होगी।हमारे प्रिय महावीर कुमार गंगवाल पुत्र स्व. भागचन्द जी गंगवाल का आकस्मिक निधन 25.08.19 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 27.08.19 मंगलवार प्रातः 9 बजे भट्टारक जी की नसियां में होगी। शोकाकुल:- कमलादेवी (माता), लल्लूलाल (ताऊजी), छगनलाल, प्रेमचन्द (चाचा), राजेन्द्र, निर्मल, अजय (भ्राता), गुणमाला (प|ी), नितिन (पुत्र), सूर्यप्रभा- घनश्याम जी, चन्द्रप्रभा- उमरावजी, बीना- अनिल बैनाडा, शशी- सुरेश जी, शीला- पुखराज जी (बहन -बहनोई), गरिमा- जितेन जी, रितीका- गजेन्द्र जी (पुत्री- दामाद), मायरा (दोहिती) एवं समस्त गंगवाल परिवार। ससुरालपक्ष:- माणकचन्द, मुकेशकुमार, आकाश छाबड़ा मुण्डोता वाले।हमारे कंवर साहब महावीर कुमार गंगवाल पुत्र स्व. भागचन्द जी गंगवाल का आकस्मिक निधन 25.08.19 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक हेतु 27.08.19 को प्रातः 8:45 बजे भट्टारक जी की नसियां के बाहर इकट्ठा होंगे। शोकाकुल:- माणकचन्द- राजदेवी (ससुर- सास), सुमित्रा देवी (चाचेरसास), मुकेश- विमला, अमित- ममता, अभिषेक- श्रद्धा (साला- सलहज), आकाश, अक्षिता, अक्षत एवं समस्त छाबड़ा परिवार मुण्डोता वाले। फर्म:- निकिता एजेन्सी, जयपुर। 9829352099.हमारे पूजनीय श्री राधेश्याम अग्रवाल (Retd. Supdt. Central Labour Deptt.) का स्वर्गवास दिनांक 24.08.20198 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक कम्यूनिटी सेन्टर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकूल:- कैलाश- सविता, सुरेश (पूर्व NBC)-अलका (पुत्र- पुत्रवधू), आशा- नवीन, भगवती- संजीव, (पुत्री -दामाद), हर्षुल- ऋचा (पौत्र -पौत्रवधू), श्वेता- अभिनव (पौत्री- पौत्री दामाद) सागर, सोनिया (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त अग्रवाल परिवार। प्रतिष्ठान:- SSKH टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि., मुम्बई- सागर स्टेशनर्स एण्ड गिफट्स, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा, जयपुर। 9828147301, 9828527916.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कुन्ती छाबड़ा धर्मप|ी स्व. श्री भगवानदास जी छाबड़ा का स्वर्गवास 23.08.2019 को हो गया है। चौथे की बैठक एवं उठाला 26.08.2019 को सायं 4 से 5 बजे स्वामी श्रीगंगादास मन्दिर, बर्फखाना में होगी। शोकाकुल:- महेन्द्र- ज्योति, गिरिश- संजना (पुत्र- पुत्रवधू), सीमा (पुत्री), सुरेन्द्र (रिटायर्ड IRS)- कमलेश (देवर- देवरानी), लक्ष्मी, सुमिता (देवरानी), राकेश- रेखा, कपिल (भतीजा- भतीजावधू), मीना- अर्जुन अरोड़ा (ननद- ननदोई), वैष्णवी, जानशीन, प्रियांशी (पौत्रियां), यश (दोहिता) एवं समस्त छाबड़ा, सपड़ा परिवार। प्रतिष्ठान:- छाबड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, राधे की रसोई, छाबड़ा कार डेकोर, COM WORLD, जयपुर, जसवंत राम एण्ड संस, बांदीकुई। 9214528024.हमारी पूजनीया ताईजी श्रीमती कुन्ती छाबड़ा धर्मप|ी स्व. श्री भगवानदास जी छाबड़ा का स्वर्गवास 23.08.2019 को हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक एवं उठाला दिनांक 26.08.2019 सोमवार को सायं 4 से 5 बजे स्वामी श्रीगंगादास मन्दिर, बर्फखाना, आदर्श नगर में होगी। शोकाकुल:- अमित- चित्रा, विकास- मीनाक्षी, हिमांशु- नेहा, मोहित- रतिका, मयंक- ज्योति, प्रतीक- मनीषा (भतीजा- भतीजावधू), भव्यांशी, दिव्यांशी, यज्ञ, तनिष्क, मायरा, युवीका, सांझ, कान्हा (पौत्र, पौत्रियां)। प्रतिष्ठान:- COM WORLD, राजापार्क, जयपुर, जसवंत राम छाबड़ा एण्ड संस, बांदीकुई। 9828400395, 9414277492, 9828611183.मेरी धर्मप|ी श्रीमती आशा खत्री का स्वर्गवास दिनांक 23.08.2019 को हो गया है। प्रार्थना सभा सोमवार 26.08.2019 को सायं 5 से 6 बजे सामुदायिक केंद्र सेक्टर-2, S.B.I.O.A पब्लिक स्कूल के पास,स्वर्ण पथ मानसरोवर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- एस.एस खत्री (पति), राजेश- ऋतु, हेमन्त- चेतना, लोकेश-वर्षा (पुत्र-पुत्रवधू) समस्त खत्री परिवार। मो. 9828077610, 9887444051.दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिता श्री गोपाल नारायन कपूर का स्वर्गवास कल दि. 25.08.19 को हो गया है। जिनका उठावना आज दि. 26.08.19 को (सोमवार) सायं 5.30 से 6.00 बजे तक निवास स्थान-42ए, अयोध्या कॉलोनी, टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर पर रखा गया है। शोकाकुल: मनीष कपूर-मोनिका (पुत्र-पुत्रवधू), नमन, अभिनव (पौत्र), आशा कपूर (प|ी) एवं समस्त कपूर परिवार, राकेश-ममता, सुनिता-मनोज, अनीता-राजीव (दामाद-पुत्री) मो. 9672972205, 9928564232.अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री विश्वनाथ शुक्ला जी का आकस्मिक निधन दिनांक 25.08.2019 को हो गया है। जिनकी शव यात्रा दिनांक 26.08.2019 को निवास स्थान 169 रामेश्वरम कॉलोनी, सिरसी रोड से सिरसी श्मशान के लिए सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी। शोकाकुल:- सत्येन्द्र- पारुल, राकेश-पूजा (पुत्र- पुत्रवधू), मोतीशंकर, दयाशंकर, कैलाश शंकर, कमलकांत, अशोक (भ्राता), हंसा- महेन्द्रजी, रिक्ता लोकेश जी (पुत्री- दामाद), दीपक, ओम प्रकाश, हिमांशु, समस्त शुक्ल परिवार। मो. 7073000554, 8502996699.