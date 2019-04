अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती मन्नी देवी का स्वर्गवास 23.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 25.04.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान शिवकुण्डा की तलाई, भोपतका की ढाणी, आमेर कुण्डा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- घासीराम, चौथमलजी, रामचन्द्रजी (पुत्र), लाली, कल्ली (पुत्री), रामकुमार, गोपाल, कन्हैया, राधेश्याम, सुरेश, राजेश, मुकेश (पौत्र), संतोष, मंजू, प्रेम (पौत्री), साेहन, अंकित, आशीष, पुनीत, पीयूष, तन्मय (प्रपौत्र), जिज्ञासा (प्रपौत्री), राकेश, दिनेश, मंगल, रिंकु (नाते/ नातीन) एवं समस्त अजमेरी चौहान परिवार। 9784437072, 9782320039.हमारे पूजनीय पिताजी श्री श्याम लाल गुप्ता (सुपुत्र स्व. श्री कालुराम जी सिंघान्ची) निवासी भूदौली का बैकुण्ठवास मंगलवार, दिनांक 23 अप्रेल 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक गुरुवार, 25 अप्रेल 2019 को सायं 5ः00 से 6ः00 तक होगी। स्थान: अणुविभा केन्द्र, गौरव टॉवर के सामने, जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर। शोकाकुल:- सुशीला (धर्मप|ी), नरेन्द्र गुप्ता- मीना (भ्राता-भ्रातावधू), सुरेश-ऊषा, मुकेश-नीरू, अजय-रेखा (पुत्र-पुत्रवधू), अविनाश- दिशा (भतीजा- भतीजावधू), विराज, कनिष्क, प्रथम, अथर्व (पौत्र), अशोक, राजेश, विजेश, योगेश एवं समस्त सिंघान्ची परिवार। 9829582219, 9414072219, 9983407562, 9820439742. श्री श्याम प्रिन्टर्स, श्री राधे गोविन्द सलेक्शन, जयपुर।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री सुरजन सिंह मीना (रिटायर्ड डी. सी. टी. आई रेलवे) का स्वर्गवास दिनांक 23.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 25.4.2019 को दोपहर 12 से 3 बजे तक निवास स्थान बोड़िया की ढाणी, झाझवाड़ तह. बस्सी (जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती शांति (धर्मप|ी), हनुमान (भ्राता), महेश- सरोज, विष्णु- सुशीला (पुत्र- पुत्रवधू), माया- सत्यनारायण (पुत्री- दामाद), अभिलाषा- मुकेश (प्रपौत्री- दामाद), अभिषेक- सीता (पौत्र- पौत्रवधू), अभिनव, गौरव, प्रशान्त (पौत्र) एवं समस्त मानतवाल परिवार। मो. 8278604043, 8209672291, 9982056480.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता हे कि हमारे पूजनीय श्री रामभरोसी जी लवानिया (बजाज जी) का स्वर्गवास दिनांक 23.4.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 25.4.2019 गुरूवार शाम 4 से 5 बजे तक निज निवास लवानिया सदन पुरानी ट्रक यूनियन करौली पर होगी। शोकाकुल:- रामस्वरूप लवानिया (भाई), गिरधर स्वरूप लवानिया, अखलेश लवािनया, मदनमोहन लवानिया, विष्णु लवानिया (पुत्र), गोविन्द स्वरूप लवानिया, रमण स्वरूप लवानिया (भतीजे), रविरंजन, देवेन्द्र, नितरंजन, पंकज, डॉ. अभिषेक, डॉ. शिवम, डॉ. गौतम, डॉ. सौरभ, युवराज, केशव, तुषार, माधव (पौत्र), नक्षत्र (प्रपौत्र) एवं समस्त लवािनया परिवार, करौली। मो. 9414033847, 9414034001, 9414034151, 9414034251.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामलाल कुमावत पुत्र स्व. श्री हरबक्श जी तुनगरिया का निधन दिनांक 23.04.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 25.04.2019 को सायं 5 से 6 शिव मंदिर, कुमावतों की ढाणी, पांच्यावाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मोतीराम (ताऊ), भंवर, बाबूलाल, सूरज, नाथूराम, दीपचन्द, गणेश, हनुमान (भाई), मुकेश, गजेन्द्र, राजेश, ओमप्रकाश (पुत्र) एवं समस्त तुनगरिया परिवार। मो. 9694329416, 8769876960.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी श्री लोकेश कुमार मीणा (छोटू) का स्वर्गवास 23.04.2019 को हो गया। तीये की बैठक 25.04.2019 को 2 से 4 बजे तक निवास स्थान सरपंच की ढाणी, पालडी मीणा आगरा रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामनाथ, गंगाराम, घनश्याम (छाजू), फूलचन्द, देवीलाल (भाई), हरिनारायण, रितेश (पुत्र) समस्त बड़गोती परिवार। 9413950069, 9414359702.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती केशर देवी धर्मप|ी स्व. श्री मोतीलाल जी प्रधान (बागड़ा) खेतापुरा वाले का स्वर्गवास मंगलवार 23.04.2019 को हो गया। तीये की बैठक गुरूवार 25.04.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान केशर विहार, आगली कोठी, दयालपुरा, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- पन्नालाल, रामकरण, श्रवणलाल, रामेश्वर (पुत्र), कैलाश, नाथूलाल, हनुमान, राधेश्याम, ओमप्रकाश, मुकेश, रामदयाल (पौत्र), घनश्याम, शंकर, रवि, अरविन्द, शुभम, गणेश, निहार, साकेत, निहित (पड़पौत्र), पार्थ (सड़पौत्र), एवं समस्त प्रधान परिवार। 9828136023, 9829889667.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र महेन्द्र सिंह सुपौत्र स्व.ठा.हरिसिंह खंगारोत का असामयिक निधन दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 25.04.2019 को सायं 5.00 से 6.00 बजे हलवाई समिति धर्मशाला, हनुमानजी का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ठा. छीतर सिंह खंगारोत (पिता), करणसिंह, जीवनसिंह, प्रहलादसिंह, रणजीतसिंह, नवर|सिंह, गजेन्द्रसिंह (भ्राता), भानूप्रतापसिंह, क्षेत्रपालसिंह, देवराजसिंह (भतीजे) एवं समस्त खंगारोत परिवार ठि.हरभगतपुरा (निवाई)। फर्म:- जागरण प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स। मो. 9549669943, 7339994347.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है की हमारे पूजनीय पिताजी श्री भगवत दयाल गोस्वामी का स्वर्गवास हो गया है। तीये की बैठक 25.04.2019 गुरुवार को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक परशुराम जनोपयोगी भवन, एपेक्स हॉस्पिटल के पास, रजत पथ, मानसरोवर पर होगी। शोकाकुल:- चन्द्र कान्त (सेंट्रल बैंक), सूर्यकान्त (RTDC) विनोद कुमार (ओरिएंटल बैंक) (पुत्र), सुचित्रा (पुत्री) एवं समस्त गोस्वामी परिवार महापुरा/ बीकानेर वाले।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रतनी देवी धर्मप|ी स्व. श्री किशोरी लाल गुप्ता स्वर्गवास दिनांक 23.04.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 25.04.2019 गुरुवार को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान ग्राम रूण्डल पर होगी। शोकाकुल:- कल्याण सहाय (देवर), मोहन, बनवारी, दामोदर, रतन, बुद्धिप्रकाश, नाथू, महेन्द्र, मंगल (जेठुता), ओमप्रकाश, महेश गुप्ता (अध्यापक), हीरालाल (पुत्र), अनिल, सुनिल, जितेन्द्र, संजीव, सोनू, अक्षय (पौत्र), कौशिक (प्रपौत्र) एवं समस्त घाटीवाल परिवार, रूण्डल। 9929414991, 9782401119.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भूरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री चाेथूराम का स्वर्गवास दिनांक 24.04.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 25.04.2019 गुरूवार को सायं 5 बजे से 6 बजे तक निज निवास खेताका की ढाणी, दिल्ली बाईपास, आमेर जयपुर मे होेगी। शोकाकुल:- लक्ष्छीराम (देवर), स्व. ताराचन्द्र, स्व. सीताराम, भीवाराम, कानाराम, कुशाल, चन्दालाल, सत्यनारायण, लालचन्द (पुत्र), गाेविन्द, हीरालाल, रामगोपाल, किशनलाल, थानचन्द, नन्दलाल, फूलचन्द, प्रकाश, नारायण, निर्मल (पौत्र) एवं समस्त गुणदीया परिवार। 9928594525, 9413330870.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती शान्तीदेवी धर्मप|ी स्व.श्री भगवानसहाय जी जोशी का स्वर्गवास दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 25.04.2019 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम साईवाड तह. जमवारामगढ़ जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सत्यनारायण, किशनलाल, राधेश्याम, लादूराम (जेठ), मदनगोपाल (पुत्र), रामकिशोर, ओमप्रकाश, ओमप्रकाश, प्रकाश, बजरंगलाल (भतीजे), गौरव, सौरभ एवं समस्त भरतल्या जोशी परिवार। मो. 9784344408, 6378227432.हमारी पूजनीया श्रीमती केसर देवी प|ी स्व. श्री भूरामल बुनकर जमादार (pwd) का स्वर्गवास 23.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 25.4.2019 को रूकमणी गार्डन रामपुरा (डाबड़ी) में सायं 5 से 6 बजे तक होगी। शोकाकुल:- शंकरलाल, छोटीलाल (देवर), घीसालाल, राजकुमार (पुत्र), छीतरमल, फूलचन्द, विमल (भतीजे), कमल किशोर, योगेश, तेज बहादुर, मनीष, हंसराज, अभिषेक, हिमांशु, नवीन, मनजीत (पौत्र), गौरव, अभिनव, यश (पड़पौत्र) एवं समस्त बबेरवाल परिवार। मो. 9829031774, 9928292690.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती विमल माथुर प|ी स्व. श्री ज्ञान स्वरूप माथुर का स्वर्गवास दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 25.04.2019 गुरुवार को SBIOA School, सैक्टर-24, स्वर्ण पथ, मानसरोवर के नजदीक पार्क में सायं 5:00 से 6:00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- किशन स्वरूप (जेठ), भगवान स्वरूप, राजेंद्र प्रसाद, कामेश्वर प्रसाद, कमल किशोर, नारायण स्वरूप (देवर), सौरभ, राजकुमार (भतीजे), अरविन्द, शरद- अंजना (पुत्र- पुत्रवधू), नलिनी (पुत्री), शिल्पी- अनिल (पुत्री- दामाद), साहिल (पौत्र), कनिका- ध्रुव (पौत्री- दामाद), गीतांजली (पौत्री), अदिति- मोहन (दोहिति- दामाद), विकास, आदित्य, हर्षिता (दोहिते- दोहिती), तक्ष (प्रपौत्र)। 9530186922, 9468950899.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे दामाद श्री पूनमचन्द सैन (सोनू जी) का आकस्मिक निधन मंगलवार दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक गुरूवार दिनांक 25.04.2019 को प्रात: 10 से 11 बजे तक हमारे निवास स्थान- 2028, तोलाराम पालीवाल की गली, नाहरगढ़ रोड, जयपुर पर होगी। तत्पश्चात अलवर के लिए रवाना होगी। शोकाकुल:- लल्लूलाल, मोहनलाल, शंकरलाल, ओमप्रकाश (ससुर), प्रशान्त, जितेन्द्र, अजय (साले) एवं समस्त नेवगी परिवार। 9829232426, 8560035350.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गुलाब देवी का स्वर्गवास 23.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 25.4.2019 को सायंकाल 5:00 से 6:00 बजे तक निवास स्थान बारा वालों की बडी ढाणी चौमंू में रखी गई है। शोकाकुल:- पांचूराम (देवर), स्व. मोहनलाल, बाबूलाल, वृद्धिचंद, रामनारायण, रामस्वरूप, ओमप्रकाश (पुत्र), अनिल, संतोष, धर्मेंद्र, सनी, विक्की एवं समस्त बारावाल परिवार। 9024064171.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते हंै कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कलावती चन्दलानी धर्मप|ी स्व. श्री सोभराज चन्दलानी का स्वर्गवास 23.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 25.04.2019 को सायं 06:00 बजे हमारे निवास- 42/90/2 वरूण पथ, मानसरोवर के सामने पार्क में होगी। शोकाकुल:- जया खेमानी (पुत्री), जेठानन्द- वीना (देवर- देवरानी), दयालदास, घनश्याम, कमल, हीरा, प्रहलाद, बन्टी, कमलेश, लक्ष्मण (भतीजे), जीतू (दोहिता) एवं समस्त चन्दलानी व खेमानी परिवार। 9828016002. (यह अन्तिम बैठक होगी)।हमारे पूजनीय पिताजी श्री जेठमल जैन (महात्मा) (सेवानिवृत O.S. कृषि निदेशालय, जयपुर) का स्वर्गवास दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 25.04.2019 गुरूवार को सांय 5.00 से 6.00 बजे (सभागार), बालिका आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल परिवारः- कमला देवी (धर्मप|ी), विजयकुमार जैन (व.अ.) मनोजकुमार जैन (S.A. RMS) (पुत्र), देवेन्द्र, राजेन्द्र, नरेन्द्र, पारस, महावीर, सुरेन्द्र, धर्मेन्द्र, प्रदीप, संदीप (भतीजे), हेमन्त (पौत्र) मनीषा, मिनाक्षी (पौत्री), मोनिका-राहुल जी (पौत्री-दामाद) एवं समस्त खरतरा (चापानेरी) परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री आत्माराम डोभाल जी का स्वर्गवास दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 25.04.2019 को शाम 5:30 से 6:30 बजे तक निवास स्थान 13, उमा पथ, रामनगर सोडाला जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- सुबोध कुमार डोभाल (पुत्र), मुकुन्दराम डोभाल, मनोहरलाल डोभाल, जुगल किशोर डोभाल, हरीश डोभाल (भाई), दमयन्ती- चिन्तामणि त्रिपाठी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त डोभाल परिवार, 9828154548.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे प्रिय कंवर साहब श्री हरीश जी रावत का स्वर्गवास 23.04.19 को हो गया। जिनके ससुराल पक्ष की बैठक 25.04.19 को सायं 5 से 5.45 बजे राजस्थान जाट महासभा संस्थान, प्लाॅट नं. 3,4,5 मंदिर मोड, सेक्टर-4, विद्याधर नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीराम, जुगलकिशोर, रामबाबू, दिनेश (ससुर), रामअवतार, मुकेश, प्रमोद, कृष्णगोपाल, दीपक, मनीष (साले), निखिल, तुषार, जय (भतीजे), राजेंद्र दुसाद (साढू) एवं समस्त खुटेंटा परिवार बाय वाले। 9829301401, 9829855716.हमारी प्रिय लक्ष्मी देवी का स्वर्गवास मंगलवार दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक गुरुवार दिनांक 25.04.2019 को सायं 5 से 6 बजे पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- भवानी शंकर, कुसुम (जेठ), महेश कुमार (पति), राजकुमार, धर्मेन्द्र, जगदीश (देवर), गोविन्द- राजकुमारी, आकाश- प्रिया, मोनू- दर्शना (पुत्र- पुत्रवधू), प्रेरणा- कमल (पुत्री- दामाद), सिद्धार्थ, राहुल, अगस्त्य, ध्रुव, कार्तिकेय, संज्ञा (भतीजा, भतीजी), कपिल, जेसिका, कुशाग्र, मानव, यथार्थ, दिवित (पौत्र, पौत्री), अमिषा, हर्ष (दोहिता, दोहिती) समस्त रोड़ा परिवार। 9529309199, 9414764959.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपाल जाट (देगड़ा) का स्वर्गवास दिनांक 23.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 25.04.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान-सिंवार गांव, सिरसी रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- सेडूराम, मन्नालाल, बाबूलाल, लालाराम, कल्याण, हनुमान (भ्राता), अशोक (पुत्र), चंदालाल, भंवरलाल, मोहन, भोलूराम, महेन्द्र, सुरेश, राकेश, पवन, छोटूराम, रामस्वरूप, मोतीलाल, आजाद (भतीजे), शंकर, राहुल, साहिल, हर्षित, शिवम् (पौत्र) एवं समस्त देगड़ा परिवार। 9414033714, 9660238384, 9828973123.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सूरज देवी सेठी (जैन) धर्मप|ी स्व. श्री जमना लाल जी सेठी का स्वर्गवास दिनांक 24.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 26.4.2019 को प्रात: 8.30 बजे भट्‌टारक जी की नसियां नारायण सिंह सर्किल जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- सूरज देवी, नारंगी देवी (देवरानी), कैलाशचन्द- रेणु, प्रकाशचन्द- शशि, चेतनलाल- मंजू, रतनलाल- प्रमिला (पुत्र- पुत्रवधू), कमल कुमार, राजेन्द्र कुमार, महेशचन्द (भतीजे), विमला गोधा, मैना- सत्येन्द्र वैद्य, तिलक, चंद्र प्रकाश गंगवाल (पुत्री- दामाद)।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सूरज देवी सेठी (जैन) धर्मप|ी स्व. श्री जमनालाल जी सेठी का स्वर्गवास दिनांक 24.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 26.4.2019 को प्रात: 8.30 बजे भट्‌टारक जी की नसियां, नारायण सिंह सर्किल जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- संजय- ज्योति, अमित- अभिलाषा, विवेक- खुशबू, सौरभ- सलोनी, सम्यक, संजू- विनय कासलीवाल, , परिधि- मनीष पाटनी, प्रीति- अनिल पाण्ड्या, नेहा- पीयूष पाटौदी, स्वस्ति, जिनभ, धर्मज्ञ, विशुद्धि, विदेही, नेवान, रीत, मनस्वी एवं समस्त सेठी परिवार, मुकुंदपुरा वाले। निवास:- एस-वी 107 सी, सेठी हाऊस, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर। पीहर पक्ष:- कल्याणमल, रूपकिशोर, तेजकरण छाबड़ा (शिवाड़ वाले)।Shri Amit Ray (S/O Late Shri Bhupendra Mohan Ray) resident Malviya Nagar Jaipur passed away on April 17, 2019 in Mumbai. Shradh Kriya will be held on April 27, 2019 in Mumbai. In grief:- Aloka Ray (Wife), Siddharth and Neelam Ray (Son & Daughter in Law), Durga and Amit Srivastava (Daughter & Son in Law), Aditya, Ishani and Manomay (Grand Children).हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रामेश्वरी कंवर धर्मप|ी स्व. ठा.सा. श्री भैंरूसिंहजी जादौन ठिकाना जवानपुरा का स्वर्गवास दिनांक 23 अप्रैल 2019 को हो गया। बैठक नियमित रूप से निवास स्थान जवानपुरा ठाकुरान पर होगी। शुक्रवार 3 मई 2019 को कीर्तन एवं शनिवार 4 मई 2019 को शीशी पूजन का दस्तुर है। शोकाकुल:- ठा. सा. गोपालसिंह, इंद्रसिंह, किशनसिंह, बिशनसिंह, फतेहसिंह (सुपुत्र), कु. गोविंदसिंह, धर्मेशसिंह, गौरवसिंह, विपुलसिंह, सचिनसिंह, अमनजीत सिंह (सुपौत्र) एवं समस्त जादौन परिवार ठिकाना, जवानपुरा ठाकुरान, विराटनगर, जयपुर। मो. 9828404801.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया श्रीमती संतोष कुमारी गादिया धर्मप|ी स्व. श्री ताराचंद जी गादिया का स्वर्गवास 23.04.2019 को हो गया है। उठावना 25.04.2019 बृहस्पतिवार को प्रातः 9 से 10 बजे महावीर साधना केंद्र, लाल मंदिर, सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर पर होगा। शोकाकुल:- वीरचन्द (देवर), सुनील, राजेश (बंटी) (पुत्र), दिनेश, मनीष, अखिल (भतीजे), अंकुर (सोनू), सक्षम, सार्थक, रजत, रिषि, अरमान (पौत्र), श्रेयांश (प्रपौत्र) एवं समस्त गादिया परिवार आगरा वाले। सुनीता- ज्योति प्रकाश कुचेरिया, सुमन- अरुण सांखला, संगीता- रिखब चन्द डागा, शर्मीला- सुनील करनावट (पुत्री-दामाद)। पीहर पक्ष:- राजेंद्र कुमार, नरेंद्र गाँधी (भतीजे), 8112268402, 8890232088.हमारी पूजनीया श्रीमती चन्दा जैन (बैद) का स्वर्गवास दिनांक 23.04.19 को हो गया है। तीये की बैठक व उठावना दिनांक 25.04.19 को अणुविभा केन्द्र, गौरव टॉवर के सामने मालवीय नगर में प्रात: 10.00 से 10.30 बजे तक रखा गया है। शोकाकुल:- पांची देवी (सास), मूलचन्द (जेठ), श्रीचन्द (पति), सुपारसमल (देवर), अभय- मीना (पुत्र- पुत्रवधू), एकांशी- अभिषेक (पौत्री, पौत्र) एवं समस्त खण्डेला बैद परिवार। अन्जु- आलोक, हीरावत (पुत्री- दामाद)। पीहरपक्ष- सुभाष- मंजु दुगड़ एवं समस्त फतेहपुर दुगड़ परिवार।