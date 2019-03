अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री मन्दा राम देवन्दा का स्वर्गवास दिनांक 25.03.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.03.2019 (बुधवार) को 12:00 से 3:00 बजे तक हमारे निवास स्थान देवन्दा की ढाणी, गांव- सिरानी, महेन्द्रा वर्ड सेज कलवाड़ा के पास (जिला जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- भूराराम, छीतर, लक्ष्मण (भ्राता), प्रभातीलाल, डॉ. बाबूलाल देवन्दा (पुत्र), चन्दालाल, कानाराम, श्योकरण, हनुमान, बाबू, कैलाश (भतीजे), राजेश (पौत्र) एवं समस्त देवन्दा परिवार। मो. 9314618091, 9001717771.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी (धर्मप|ी स्व. श्री जगदीशप्रसाद जी शर्मा, चाकसू वाले) का स्वर्गवास 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.03.2019 को सायं 4.30 से 5.30 बजे तक निज निवास के पास, शिव मन्दिर, शिवपुरी कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, सांगानेर (जयपुर) में होगी। शोकाकुल परिवार:- श्यामसुन्दर, मोहनबिहारी, ओमप्रकाश, दिनेशकुमार, रामप्रकाश, सत्यनारायण (पुत्र), विपिनबिहारी, रामअवतार, राजकुमार, दिवांशु, निपुण, श्रेष्ठ, विश्वास, अंकुश, राघव (पौत्र), एवं समस्त मैणवाल परिवार। मो. 9414358843, 9468791721.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी नर्बदा देवी का आकस्मिक निधन 25.3.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.3.2019 बुधवार को कान्हा मैरिज गार्डन सैथल मोड़ दौसा पर दोपहर 3 से 4 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- मोहनलाल, मनोज कुमार (पुत्र), शुभम, मदन मोहन, अशोक, शीतल, विजय (पौत्र) एवं समस्त कासल्या (गौत्तम) परिवार विशाला वाले। मो. 9351634643, 9828758344.हमारे पूजनीय पिताजी श्री महावीर प्रसाद जी जैन (भाणजा) का स्वर्गवास मंगलवार 26 मार्च 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक गुरूवार 28 मार्च 2019 को प्रातः 9 से 10 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला, निवाई पर होगी। शोकाकुल परिवार:- पवन, मनोज, राजेश (पुत्र), चिरंजीलाल बना (चाचा), निहालचन्द, रमेशचन्द, ज्ञानचन्द, प्रकाशचन्द, विनय, प्रीतम (भ्राता), विमलचन्द, दीपककुमार, अभिषेक (भतीजे) एवं समस्त मित्तल परिवार। मो. 9214043275, 9261742911, 9214545901. रानी-पदमचन्दजी, इन्दू- ज्ञानचन्दजी (बहन-बहनोई), प्रीति- सीमेन्द्रजी (पुत्री- दामाद)। ससुराल पक्ष:- गम्भीरमल, विनोदकुमार बजाज परिवार चाकसू (यह बैठक अन्तिम होगी एवं पगड़ी दस्तूर 1 बजे है।)हमारे पूजनीय पिताजी श्री रूपनारायण जी खोखर का स्वर्गवास दिनांक 25.03.19 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.03.19 को सायं 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान: खोखरों की ढाणी, स्टार सिटी के पास, हाथोज, कालवाड़ रोड पर रखी गयी है। शोकाकुल:- सोहनलाल (भ्राता), रामकुमार, भंवरलाल, मूलचन्द, जगदीश, बाबूलाल, राजू (पुत्र) एवं समस्त खोखर परिवार। 9672727285.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी सुधांशुबाला व्यास का स्वर्गवास 26 मार्च 2019 को हो गया है। तीये की बैठक गुरूवार 28 मार्च 2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक सामुदायिक केंद्र, सेक्टर- 37 फरीदाबाद हरियाणा पर होगी। शोकाकुल परिवार:- डॉ. एम.आर.व्यास (पति), मयंक- अपूर्वा, अतुल- अंशु (पुत्र- पुत्रवधू), अरविंद, विष्णु, हेमन्त, जिग्नेश (भतीजे), गौरव, शुभम, प्रीतम, अनय, मनोमय (सुपौत्र), दिव्या-रमेश, शुभ्रा-शंकर (बेटी-दामाद), अदिति-मयंक (दोहित्री-जंवाई), स्वास्तिक (दोहित्र) एवं समस्त व्यास परिवार। पीहरपक्ष:- कृष्णकान्त, श्रीकान्त, केशवकान्त, अणिमा आदित्य, अमृत एवं समस्त पुरोहित परिवार। 9811999111, 7499787626.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्रवधू श्रीमती पूजा भोज प|ी मुकेश भोज का स्वर्गवास दिनांक 25.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.3.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक राधा गोविन्द मंदिर अग्रसेन नगर महेशनगर में होगी। शोकाकुल:- श्री रामजीलाल भोज (ससुर), करणसिंह, रामोवतार (चाचाससुर), जगदीश, तेजसिंह, नरेश, सुरेश (जेठ), विनोद, महेन्द्र (देवर), तन्मय (गूल्लू) (पुत्र) एवं समस्त भोज परिवार। मो. 9887480490, 9413946722.हमारी पूजनीया श्रीमती यशोदा देवी माहेश्वरी (कचौलिया) धर्मप|ी स्व. श्री नारायण प्रसाद माहेश्वरी (सांभर लेक) का देवलोक गमन दिनांक 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.03.2019 सायं 5.30 से 6.00 बजे माहेश्वरी स्कूल, तिलक नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमति कमला देवी (बराला) (पुत्रवधू), CA एम.सी. माहेश्वरी- शशि, ओमप्रकाश (Retd. BOB), CA अनुराग- CS प्रियंका (पुत्र- पुत्रवधू), सरोज मालू, पार्वती- दिनेशजी राठी, ललिता- राधामोहनजी परवाल (पुत्री-दामाद), CA राजीव, अमित (बराला), CA/CWA अंशुल, शुभम, अभय, आदित्य, मधू, CA मेधा, शिखा, CA तनुश्री (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त परिवारगण।हमारी पूजनीया बहन श्रीमती यशोदा देवी माहेश्वरी (कचौलिया) धर्मप|ी स्व. श्री नारायण प्रसाद माहेश्वरी (सांभर लेक) का देवलोक गमन दिनांक 25.03.2019 को हो गया है। पीहर पक्ष की बैठक दिनांक 27.03.2019 सायं 5.30 से 5.45 बजे माहेश्वरी स्कूल, तिलक नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- पीहर पक्ष: जानकीलाल, रामस्वरूप (भाई), शरद, गणेश, सुनील, विनोद, अरूण, देवेन्द्र, गोपाल झंवर (भतीजे) एवं समस्त झंवर परिवार।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कमला देवी धर्मप|ी स्व. श्री जी.एस. नायडू का स्वर्गवास 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.03.2019 को सायं 5.00 से 6.00 बजे निवास स्थान 8/9 मीरा मार्ग, प्रेमनगर, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरिकिशन, हेमराज, गोपाल (पुत्र) एवं समस्त नायडू परिवार। 9251877719, 7690837988.हमारे पूजनीय पिताजी श्री पुष्कर दत्त शर्मा सुपुत्र स्व. बंशीधर जोशी का स्वर्गवास दिनांक 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनाकं 27.03.2019 बुधवार को सायं 4.00 बजे से 5.00 बजे तक नगर निगम पार्क गोलीमार सदन के पीछे, आमेर रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल परिवार:- बनवारीलाल, सुशीलकुमार (भाई), प्रदीपकुमार, अनुराग, राहुल (पुत्र), महेश, मुकेश, मनीष गौरव, मनोज (भतीजे), नमन (पौत्र), पुलकित (दोहिता) एवं समस्त जोशी परिवार। 9928541587, 6376697224.हमारी पूजनीय बड़ी माँ महादेवी धर्मप|ी स्व. श्री कल्याणसहाय शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.03.2019 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक निवास स्थान मन्दिर आनन्द कृष्ण बिहारीजी का चांदनी चौक, त्रिपोलिया गेट के पीछे, होगी। शोकाकुल परिवार:- वृद्धीचन्द (देवर), कमलादेवी, अनोखी (देवरानी), शारदा, मीना-कन्हैयालाल, सुधा- राजकुमार, सुरेश (पुत्री- दामाद), महेशचन्द, कैलाशचन्द, विजय, राजेन्द्र (भतीजे) राजेश, पुरूषोत्तम, दिलीप, किशन (NKS)(दोहिते), नीलमणी, अरविन्द, बबलु, खुश, मृदुल (पौत्र) एवं समस्त भारद्वाज परिवार। 9351347601, 9828515833.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री सत्यनारायण संधावा (भू.पू. R.T.D.C.) सुपुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जी संधावा का स्वर्गवास दिनांक 25.3.19 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.3.19 को सायं 5.00 बजे से 6.00 बजे तक हमारे निवास स्थान प्लॉट नं. 89 गोविन्द विहार सीतापुरा (ओवर ब्रिज के बाद) पर होगी। शोकाकुल:- गीता संधावा (धर्मप|ी), कृति- रुचि (पुत्र- पुत्रवधू), शिखा- जॉय (पुत्री- दामाद), के. कान्त- आशा (भाई- भाभी), ओमप्रकाश- उमा (अनुज- प|ी) एवं समस्त परिवार। मो. 9983198881, 9667023907.हमारे दामाद श्री अशोक शर्मा का आकस्मिक निधन 25.03.19 को हो गया है। ससुरालपक्ष की तीये की बैठक 27.03.19 को सायं 5 से 6 बजे नीलकण्ठ महादेव के पास, जयलालमुंशी का रास्ता, पांचवे चौराहे पर होगी। शोकाकुल:- संगीता (प|ी), प्रियांशु (पुत्र), ससुरालपक्ष:- महेश, दिनेश, नरेश (साले), राजेश (भतीजा) एवं समस्त पाराशर परिवार। म.नं. 2417, नाहरगढ़ रोड, जयपुर। 9928476338, 7726841226.हमारे पूजनीय पिताजी श्री नेमीचन्द जी सोनी पुत्र स्व. श्री सीताराम जी सोनी (जोड़ा घुघरे वालों) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 25.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.3.2019 बुधवार को सायं 4 से 5 बजे श्री राम मन्दिर, वर्धमान नगर-बी, 200 फीट बाईपास, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नन्दकिशोर, दिनेश (पुत्र), रामबाबू (चाचा), विष्णुु, कमल, संजय, मन्नू, दीपक (भाई), निखिल, नितिन, आयुष, दिव्यांश एवं समस्त जोड़ा परिवार। 9828519683, 9314555655.हमारी पूजनीया माताजी पार्वती शर्मा धर्मप|ी स्व. महावीर प्रसाद शर्मा का बैकुण्ठवास 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार 27.03.2019 को सायं 5 से 6 बजे निवास स्थान 176/127, सै-17, पानी की टंकी के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राजेश- मंजू, राकेश- सन्तोष (पुत्र-पुत्रवधू), अंकित, यत्तिश, अमन (पौत्र) एवं समस्त हलदिन्या परिवार। 9414069700, 7297071257. पीहरपक्ष:- गोपाललाल बोहरा, कैलाशचन्द बोहरा (भाई)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री महेन्द्रपाल सिंह सोलंकी पुत्र स्व. श्री बालिस्टिर सिंह सोलंकी का स्वर्गवास 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.03.2019 को सायं 5 से 6 बजे हमारे निवास स्थान ए-19, राठौड मार्ग, विवेकानन्द कॉलोनी, नयाखेडा, अम्बाबाडी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती रेखा सोलंकी (धर्मप|ी), चक्रेश (पुत्र), वीरेन्द्रपाल सिंह, बृजेन्द्रपाल सिंह, सतेन्द्रपाल सिंह (भ्राता), विजया- भारतेन्दु, अम्बिका- दीपक (पुत्री- दामाद) एवं समस्त सोलंकी परिवार, एटा (उ. प्र.), 9314527089, 09819807879.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी सुपुत्री श्रीमती पूजा भोज धर्मप|ी श्री मुकेश भोज का स्वर्गवास 25.03.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.03.2019 को पीहर पक्ष वाले 4.30 बजे महेश नगर फाटक, 80 फीट रोड पर एकत्रित होकर सायं 5 बजे ससुराल पक्ष की बैठक अग्रसेन पार्क, महेश नगर में शामिल होंगे। शोकाकुलः- संध्या जैन- अशोक जैन (माता- पिता) , बंटी- मधु, रोहित- विजया, पुनित- पिंकी (भाई- भाभी), शगुन- चेतन जी, राखी- सुशील जी, सपना- रमेश जी, सोनू- कैलाश जी, कोमल- पवन जी (बहन- बहनोई) एवं समस्त जैन परिवार। 9649304584, 9929395116.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रूकमणि देवी धर्मप|ी स्व. श्री राधेश्यामजी गोयल (हाड़ौती वाले) का स्वर्गवास 25.03.2019 को हो गया। तीये की बैठक 27.03.2019 को भाटी मैरिज गार्डन, कच्ची बस्ती बस स्टैण्ड, जगतपुरा, जयपुर पर दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी। शाेकाकुल:- मदन माेहन (पुत्र), हुकमचन्द, एलमचन्द, हनुमान प्रसाद (भतीजे), मुरारी चेतन (पौत्र) एवं समस्त गोयल परिवार (हाड़ौती वाले)। 8560840888, 9982951694.हमारे पूजनीय पिताजी श्री धन्नाराम जी काकोडिया (पूर्व सरपंच) का स्वर्गवास 25.3.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.3.2019 को हमारे निवास विजयपुरा, पोस्ट रायथल पर होगी। शोकाकुल:- कानाराम, नरसीराम, सुन्दरराम, किशनलाल, हरसहाय, नन्दलाल, मुकन्दीलाल, देवीलाल (भाई), मोहनलाल, भगवानसहाय, दूलीचन्द, गोपीराम, शंकरलाल, राजू, तेजपाल, नारायण (पुत्र), चन्द्रभान, गुलशन, मोनेश (पौत्र) एवं समस्त काकोडिया परिवार। 9828709729, 9660787276.हमारे पूजनीय पिताजी श्री धन्नाराम पुत्र आनंदीलाल जाटवा का स्वर्गवास 25.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.3.2019 को 3 से 4 बजे तक निवास स्थान ठिकरिया पर होगी। शोकाकुल:- रामचन्द्र, भगवानसहाय, रामकरण, किशनलाल, सोहनलाल (भ्राता), गाेपाल, राजेश, अमरचंद (पुत्र), रामनाथ, लादूराम, रमेश, गोविन्द, दीपक (भतीजा), नीरज, विवेक, लोकेश (पौत्र) एवं समस्त जाटवा परिवार, ठिकरिया। 9001012933, 9829389305.हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोवर्धन लाल नंगलिया का स्वर्गवास दिनांक 25.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.3.2019 को हमारे पैतृक स्थान उदयपुरिया चौमूं पर होगी। शोकाकुल:- मोहनलाल, सुभाष, बृजेश, सुरेन्द्र, प्रकाश (पुत्र) समस्त नंगलिया परिवार। 9414551087, 9829436215.हमारी पूजनीया श्रीमती रुकमणी देवी का गौलोकवास 25.03.19 को हो गया है। पीहरपक्ष की बैठक 27.03.19 को सायं 4:30 से 5:15 तक आदर्श विद्या मंदिर, अम्बाबाड़ी पर होगी, तत्पश्चात मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- महावीर प्रसाद, दीनदयाल, ओमप्रकाश, महन्त, मधुसूदन एवं समस्त सुन्दरिया परिवार, सीकर वाले।With Profound Grief It Is to Inform That Our Beloved Mr. JOSEPH VARGHESE (JOY) left for Heavenly abode on 26th March, 2019. Funeral Service Starts at 12 P.M. on Thursday, 28th March 2019 at our Home- SL-18, Income Tax Colony, Durgapura, Tonk Road, Jaipur, Followed by the service at St. Thomas Orthodox Syrian Church, DCM, Ajmer Road, Jaipur at 2 P.M. Thereafter, Burial at Christian Cemetery Girdharipura, Dhawas, Ajmer Road, Jaipur. Grief Stricken :- Mariamma T.J. (Wife), Ritesh- Meenakshi, Ratish- Rinny (Sons & Daughter-in-Laws), Aarya (Grandson) 9829245828, 9672992424.