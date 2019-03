अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय श्रीमती शैला शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 29.03.2019 को सायं 5.00 से 6.00 बजे निज निवास D-91-B अयोध्या नगर, भूरा पटेल मार्ग, गांधी पथ (वैस्ट) जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- वैद्य ईश्वरदत्त शर्मा (पति) (सुमेरगंज मंडी), प्रागेश शर्मा, प्राचीश शर्मा (पुत्र)। मो. 9460594551, 9599781621, 9921002851.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती दमयन्ती देवी (धर्मप|ी स्व. श्री राधेश्यामजी पाठक) का स्वर्गवास दिनांक 27.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 29.3.2019 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक श्री महेश सेवा सदन मालपुरा (टोंक) पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार:- ताराकान्त-सावित्री, शशिकान्त- पुष्पा, रमाकान्त-कोमल, विष्णुकान्त- सुनिता (पुत्र-पुत्रवधू), कपिल-डिम्पल, श्रीकान्त-जयश्री, रविकान्त-विशाखा, गौरव, खुशी, तेजस, आर्यन, आयुष (पौत्र, पौत्री), गिन्नी, कान्हा, मिष्का (प्रपौत्र-प्रपौत्री), सुरबाला- मोहनमिश्र (पुत्री-दामाद), प्रियंका-संजय (पौत्री-दामाद) एवं समस्त पाठक परिवार मालपुरा। मो. 9829996290, 9460300230.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय परम गोविन्द भक्त, कर्मयोगी श्री रामकृष्ण शर्मा (मोर वाले) का देवगोलोक गमन दिनांक 27.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 29.3.2019 को दोपहर 3 से 4 तरूछाया नगर पार्क, तरूछाया नगर, तारों की कूंट, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- डॉ. गजेन्द्र शर्मा (पुत्र), कार्तिकेय (पौत्र), भंवरलाल, सीताराम, मुरलीधर, महेन्द्र, हेमन्त, रामप्रसाद एवं समस्त झाड़ोलिया परिवार (मोर वाले), जयपुर। 9829264615, 9950392114, 9928184768, 9414869296.हमारे पूजनीय पिताजी श्री महेंद्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहनलाल शर्मा का स्वर्गवास 27.03.19 को हो गया है। तीये की बैठक 29.03.19 को सायं 5 से 6 बजे तक राष्ट्रपति मैदान, शास्त्री नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्री केदारनाथ (दादा), कैलाश, दीनदयाल, श्री गोपाल, सीताराम (चाचा), सुशील, सुनील, बृजेश, श्रीकांत (भाई), रोहित, अभिषेक (पुत्र), हिमांशु, गणेश, अर्णव (भतीजे) समस्त कंकरीट परिवार, (मोरीजा वाले) जयपुर।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती दुर्गा देवी धर्मप|ी स्व. श्री नाथूराम जी मीमरोट का स्वर्गवास दिनांक 27.3.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 29.3.2019 को समय 5 से 6:00 बजे तक सिन्धी धर्मशाला सांगोनर स्टेडियम के पास रखी गई है। शोकाकुल:- सत्यनारायण- सुमन देवी, नवर|- सुशीला (सुपुत्र- वधू), अनुराग, निखिल, योगेश (पौत्र), शान्ती देवी- मोहनलालजी, मीरा देवी- भगवानसहाय, कृष्णा- रंगलालजी (पुत्री-दामाद), कविता- अभिनन्दनजी, मनीषा- अश्वनीजी (प्रपौत्री-दामाद), फर्म:- शिवा इलेक्ट्रीक डेकोरेटर्स सांगानेर। 9314606954, 9314675700.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे प्यारे भतीजे आशीष झा पुत्र स्व. श्री हृदयनारायण झा का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 27.03.19 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 29.03.19 को सायं 5 से 6 हमारे निवास स्थान प्लॉट नं. 243 बी, छोटा अखाडा, ब्रह्मपुरी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नित्यानंद- रमादेवी (चाचा-चाची), रंजीत-आशा (भाई-भाभी) समस्त झा परिवार। 9314839375, 8058980009.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कैलाश कंवर धर्मप|ी स्व. श्री नवल सिंह ठिकाना खवा का स्वर्गवास 27.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 29.3.2019 को 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान प्लॉट नं.- 85, फ्रैन्ड्स कॉलोनी निवारू लिंक रोड गोविंदपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हेम सिंह (बबलू) (पुत्र), रमेश सिंह, सुरेश सिंह (देवर), विष्णु, जुगनू (भतीजे), राजेन्द्र सिंह सोलंकी (जँंवाई) एवं समस्त नालोत परिवार। 7733827118, 9950672781.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि आर. के. बैन्दाडा व रामप्रसादजी की पूजनीया माताजी श्रीमती गोपी देवी धर्मप|ी स्व. श्री झूथारामजी बैन्दाडा का निधन 27.3.2019 को हो गया। तीये की बैठक 29.3.2019 को हमारे निवास स्थान श्रीराम की नांगल आमवाली ढाणी सांगानेर पर सायं 2:00 से 4:00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- रूपनारायण (जेठ), रामफूल, नानगराम, भगवानसहाय, हरिनारायण, रामस्वरूप, रमेश (देवर), बोदूराम, रामसहाय, रामजीलाल, जगदीश, राजू, कैलाश, शंकर, रामप्रसाद, हनुमान (भतीजे), रोशन, राकेश, अजय, विकास, कर्ण, सुरेश, उमेश, राहुल, पंकज, अंकित, रूदाक्ष (पौत्र) समस्त बैन्दाडा परिवार। 9887062408, 9351641599, 9829025291, 9928079927.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री निहाल सिंह सोन पुत्र स्व. श्री छोटेलालजी का स्वर्गवास दिनांक 27.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 29.3.2019 को शाम 5 से 6 बजे तक निज निवास A-4, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मी देवी (धर्मप|ी), राजेन्द्र, किशन (पुत्र) एवं समस्त सोन परिवार। मो. 9828070935, 8619584686, 9983632004.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी कृष्णा देवी धर्मप|ी स्व. तुलजा राम झमटानी का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 29.03.2019 को सायं 5 से 6 बजे किर्ती मैरिज हॉल, अर्जुन नगर (नार्थ), जयपुर पर होेगी शोकाकुल:- शशि देवी, सावित्री, जमना (पुत्री), मुरली (दामाद), अजय- साक्षी पठानी, रवि- सीया पठानी (दोहिता- दोहिता वधू), चिराग (दोहिता), 9828031004, 8829082837.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती गीता देवी प|ी श्री भंवर लाल खाण्डल का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 29.03.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक हमारे निवास स्थान खण्डेलवाल कृषि फार्म, टोड़ी मोड़, हरमाड़ा पर रखी गई है। शोकाकुल:- गोवर्धन लाल (देवर), दामोदर, मुकट, ओमप्रकाश, रमेश, विष्णु रामबाबू, पुरूषोत्तम, बृजेश, मनीष, राजेश, सुशील, संतोष, नटवर, गणेश (पुत्र) एवं समस्त भाटिवाड परिवार, 9314726292, 6378175705.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्रीमती राधा गिरधानी (लीला बहन निरंकारी) का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। जिनकी तीये की बैठक (निरंकारी सत्संग) दिनांक 29.03.2019 शुक्रवार सायं 5 से 6 बजे तक ग्रीन बैल्ट पार्क, सेक्टर-8, विद्याधरनगर (पापड़वाले हनुमानजी के मंदिर के पास) जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- किशोर गिरधानी (पति), दिलीप, राजेश, नरेन्द्र (पुत्र)। फर्म:- भारत डिस्ट्रीब्यूटर्स। मो. 9314527508, 9602544006.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भूरी देवी धर्मप|ी श्री गोपाल जी रोलाणियॉ का स्वर्गवास 27.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 29.03.2019 को दोपहर 1 से 4 बजे तक हमारे निज निवास ढाणी कांठावाली, ग्राम- हाज्यावाला तहसील सांगानेर में रखी गई है। शोकाकुल:- श्री राधेश्याम (देवर), नानगराम, रामस्वरूप, गिरधारी, कैलाश, रोडूराम, शिशुपाल, कानाराम, कालूराम, गणेश, जगदीश, मांगीलाल (पुत्र), जयराम, रामप्रकाश, सुरेन्द्र, नरेन्द्र (पौत्र), विकास, यशराज (प्रपौत्र) एवं समस्त रोलाणियॉ परिवार, 9314525478, 9928363937.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भौरीदेवी धर्मप|ी स्व. रामचन्द्र जी पतालिया (बागड़ा ब्राह्मण) किलकीपुरा का आकस्मिक निधन 27.03.2019 को हो गया। बैठक 29.03.2019 को 3:00 से 4:00 बजे निवास किलकीपुरा शिवदासपुरा में होगी। शोकाकुलः- गोपाललाल, सीताराम, ललितमोहन, कैलाश, पूरण, शंकरलाल, ओमप्रकाश, बाबूलाल, घनश्याम, सूरज (पुत्र), रामपाल, सुरेश, राजेन्द्र, कृष्ण, राकेश, बाबू, रोहित, अभिषेक (पौत्र), मनीष, वेदान्त (प्रपौत्र) समस्त पतालिया परिवार। मो. 7728892057.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे सुपुत्र राजेश मीणा का स्वर्गवास 25.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 29.03.2019 को निज निवास- B-14, तुलसी नगर, शास्त्री नगर पर सायं 4:00 से 5:00 तक होगी। शोकाकुल:- मूलीदेवी- जगदीशनारायण मीणा (माता- पिता), सुमनदेवी (धर्मप|ी), गजेंद्र, राधिका, पिंकी (पुत्र- पुत्री), राधेश्याम, रामअवतार (दादा), कमलेश (चाचा), कुलदीप, मनोज, संजय, दीपक, सन्नी (भाई) एवं समस्त झरवाल परिवार। 9829334583.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती शांति देवी प|ी स्व. श्री हरि प्रसाद शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 27.03.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 29.03.19 को 5- 6 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, आनंद विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राजकुमार शर्मा- मंजू शर्मा, विजयदीप गौड- अनिता गौड (पुत्र- पुत्रवधू), अभय, आकाश, कृष्णा (पौत्र), शिखा शर्मा, हर्षिता गौड (पौत्री) एवं समस्त गौड परिवार। मो. 6377249087, 8209680497.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी राजरानी का स्वर्गवास 27.3.19 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 29.3.19 को सायं 4.30 से 5.30 बजे तक जैन मन्दिर, सत्कार शाॅपिंग सेन्टर, मालवीय नगर पर होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्रपाल सिंह (पति), अनिल- प्रीति, विनय- रश्मि (पुत्र- पुत्रवधू), सिद्धार्थ, कार्तिक (सुपौत्र) एवं समस्त शोकाकुल परिवार। 9414443559, 9413476886.श्रीमती तीजा देवी धर्मप|ी हनुमान जॉंगिड (भैंरूजी) सानकोटडा वाले का देवलोक गमन दिनांक 27.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 29.03.2019 को सायं 4 से 5 बजे पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी पर होगी। शोकाकुल:- मुकुन्द जायलवाल (अध्यक्ष, गणेश मन्दिर, कालूण्डिया बास, पुरानी बस्ती) रमन, दुर्गाशंकर, सीताराम (पुत्र), संजय, जितेन्द्र, सुरेन्द्र, पवन, नवीन, अभिषेक (पौत्र) एवं समस्त जायलवाल परिवार (निवास- मकान नं. 17-Ist, जॉंगिड भवन, सीताराम बाजार, ब्रह्मपुरी) 8619258736, 9309323346.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हे कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री श्रीमोहन शर्मा (हरिमोहन शर्मा) पुत्र स्व. श्री गोविन्दनारायण जोशी का देवलोक गमन दिनांक 27.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 29.03.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक शिकारपुर सिंधी भवन, सिंहद्वार के पास, इन्दिरा बाजार, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुन्ना देवी (धर्मप|ी), कपिलमोहन (पुत्र), रविमोहन, कमलमोहन, राजमोहन (भतीजे), अनिता- पुरूषोत्तम, हेमलता- राजेश, माधुरी- बुद्धिप्रकाश, मधु- अरूण, पूजा- ईशान (पुत्री- दामाद) एवं समस्त जोशी परिवार। 9829769891, 9829784269.हमारी पूजनीया श्रीमती उर्मिला देवी पाटनी धर्मप|ी स्व. श्री प्रकाशचन्द जी पाटनी का आकस्मिक निधन बी-84, सेठी कालोनी में 28.03.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 30.03.2019 को प्रात: 10 बजे भट्टारक जी की नसियां, नारायण सिंह सर्किल, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- मणिदेवी (जेठानी), निर्मल जैन (जेठ), नरेश जैन (देवर), मंजू (प|ी स्व. श्री मुकेश (चीकू) (पुत्रवधू), अकलंक-उषा (जेठुता-वधू), रौनक (पौत्र), प्रशान्त-रचना (पौत्र- पौत्रवधू), यतिन, अक्षत (पड़पौत्र), राजकुमारी- सरोज पहाड़िया, कुसुम-प्रदीप संघी, ममता- शान्ती शाह (पुत्री-दामाद), रिमझिम-उदित (पौत्री-दामाद), पीहरपक्ष:- कमल गंगवाल (उज्जैन वाले)।हमारी पूजनीया चाचीजी श्रीमती गीता देवी धर्मप|ी बैकुण्ठवासी श्री रामपाल जी रावत का आकस्मिक निधन 27.3.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 29.3.2019 का सायं 4 बजे से 5 बजे तक सैनी धर्मशाला, बस स्टैण्ड चौमूं पर रखी गई है। शोकाकुल:- नाथूलाल, श्रवणकुमार, कैलाशचन्द्र, ओमप्रकाश, राधामोहन, नवलकिशाेर, रामबाबू (भतीजे), अनिल, निलेश, शैलेश, उमाशंकर, हरीश, जयेश, श्रीहरी (पौत्र) एवं समस्त रावत परिवार, चौमूं। मो. 7014105035. फर्म:- हनुमान सहाय अमरचन्द रावत, नोट:- यहा अंितम बैठक होगी।हमारे पूजनीय श्री भौरीलाल जी माली (मोर्या जादम) का स्वर्गवास 27.3.2019 को हो गया। तीये की बैठक 29.3.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक गुलाब विहार गार्डन ज्योतिबा फुले सर्किल फागी मोड के पास चाकसू पर हाेगी। शोकाकुल:- गोपाललाल, राधेश्याम, रामेश्वर, बाबूलाल, रामकिशोर (भ्राता), सूरजमल, चांदनारायण (पुत्र), लल्लूलाल, कैलाश, नाथूलाल, भागचंद, नाथूलाल, गोविन्द, सुरेश (भतीजे), कन्हैयालाल (दामाद), मनीष, मुकुल, योगेश (पौत्र), हेमांश, खुशांश (प्रपौत्र) एवं समस्त मोर्या जादम परिवार। मो. 9461001011, 9571702055, 6378291464.हमारी पूजनीया माताजी पार्वती देवी का स्वर्गवास दिनंाक 27.3.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 29.3.2019 को निज निवास ग्राम चौसला पर 12 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल:- चौथुराम, कल्याण (जेठ), सुखदेव, लक्ष्मण (देवर), भौरीलाल (पंचायत इकाई अध्यक्ष कांग्रेस लाकावाला), लक्ष्मण (पुत्र), भागुता (राजस्थान पुलिस), शिवप्रसाद, राजेन्द्र, दिलकुश (पौत्र), भूवनेश, अल्पेश (प्रपौत्र) एवं समस्त डोई परिवार चौसला त. चाकसू। मो. 9460069516, 9928281759.हमारी पूजनीया माताजी विमलादेवी धर्मप|ी स्व. श्री भागचन्द जी छाबड़ा का स्वर्गवास 28.03.2019 को हो गया। तीये की बैठक 30.03.2019 को प्रात: 9.00 बजे भट्टारकजी की नसियां पर होगी। तत्पश्चात घडियों का दस्तूर होगा। शोकाकुल:- प्रकाशचन्द, बाबूलाल- कान्ता, सरोज, हरकचन्द- मैना, नेमीचन्द, शम्भुकुमार, सोहनलाल (देवर- देवरानी), भवनेन्द्र- रानी, जितेन्द्र- नीतू, धर्मेन्द्र (बिल्लु), विजेन्द्र (राजू)- डिम्पल, नरेन्द्र (पिन्टू)- ऋतु, णमोकार- अनिता (प्रताप नगर) (पुत्र- पुत्रवधु), श्रेयान्स (मिक्की)- संजोली, राहुल (पौत्र- पौत्रवधू)। पीहरपक्ष:- डॉ. निर्मल जैन, माणकचन्द, मनोज, महेन्द्र पाण्ड्या (माचवावाले), फर्म:- भागचन्द प्रकाशचन्द जैन मावा वाले गोपाल जी का रास्ता।हमारी पूजनीया माताजी विमलादेवी धर्मप|ी स्व. श्री भागचन्द जी छाबड़ा का स्वर्गवास को हो गया। तीये की बैठक 30.03.2019 को प्रात: 9.00 बजे भट्टारकजी की नसियां पर होगी। शोकाकुल:- राजदेवी- कमल बागायतवाले, गुणमाला- राजेन्द्र पाण्ड्या, ललितादेवी अजमेरा (ननद- ननदोई) शशि-सन्देश पाटनी, मंजू- राजकुमार सेठी, बबीता- चन्द्रकुमार बडजात्या, सीमा- राजेन्द्र धाडूका, तारा- धनराज गोधा, सन्तोष- ज्ञानचन्द गोधा, विनिता- राजेश चौधरी, डिम्पल- हेमन्त कासलीवाल, संगीता- विजय सौगाणी, रीना- निखिल वैद, प्रिती- अंकित सोनी (पुत्री-दामाद), शलाका- अर्पित पाटोदी, प्रिया- मनन शाह (पौत्री-दामाद) तिथि, आदीश, मैथली, अक्षिता, शैली, पियूष, छवी, सिमरन, भविष्य।With Profound Grief We Inform Of The Sad Demise Of Our Mother Mrs. Chandrakala Bugalia W/o Late Col. Dwarka Prasad Bugalia On 28.03.2019 Cremation Will Held On 29.03.2019 At 11 Am At Vidhyadhar Nagar Crematorium, Near Alka Cinema, Sikar Road, Jaipur. Prayer Meeting (Tiya Ki Baithak) Will Be Held On The Sunday 31.03.2019 Between 5 And 6 PM At Jat Samaaj Sansthan, Sector- 4, Vidhyadhar Nagar, Jaipur. In Grief- Complete Bugalia Family Relatives & Friends. Mob: 9419990503, 8860009047.