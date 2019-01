अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री दामोदर प्रसाद जी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 7.1.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 9.1.2019 बुधवार को शाम 4 से 5 बजे निवास स्थान 61-बी, तेजाजी नगर, गोपालपुरा बाईपास, तेजाजी नगर पार्क, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गौरीशंकर (पुरूषोत्तम), राजु (पुत्र), माधोप्रसाद जी, ताराशंकर, सुरेशचन्द, मुकुट बिहारी, मनोहर प्रहलाद (भाई), रमेश, सुनहरी (भतीजा), तनिष्क, रिषभ (पौत्र) एवं समस्त दीक्षित परिवार। मो. 9314180349, 9829254170.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि श्रीमती सरस्वती देवी धर्मप|ी श्री दुर्गालाल जी शर्मा फट्वाडया व्यास (सेवानिवृत SBI फागी) का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.01.2019 बुधवार को सायं 2.00 से 3.00 बजे निवास स्थान ग्राम बालावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामसहाय, गणपतलाल (ससुर), सत्यनारायण, लल्लूलाल, दामोदर (जेठ), बद्रीप्रसाद (RSRTC), शंकर लाल, छोटीलाल, बसन्त, जगदीश (देवर), दिनेश, कमलेश, पुरूषोत्तम, विकास (पुत्र), हेलेश, हर्ष, शिवांश कािर्तक (पौत्र), 9828205831, 9602867877, 8441903373.हमारे पूजनीय पिताजी ठा. सा. नारायणसिंह जी राजावत ठि. बड़ोदिया का स्वर्गवास 7.1.2019 को हो गया। तीये की बैठक 9 जनवरी 2019 को हमारे निवास ठि. बड़ोदिया पर दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल:- महेंद्र सिंह, इन्द्र सिंह (पुत्र), ठा. लक्ष्मण सिंह, हनुमान सिंह (भ्राता), ठा. शिम्भू सिंह (भतीजा) एवं समस्त राजावत परिवार ठि. बड़ोदिया तह. कोटखावदा जयपुर। 9829484332, 9001707808.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती प्रेमलता बारी का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.01.2019 को 3:00 से 4:00 बजे तक निवास स्थान प्लॉट नंबर 46-ए, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने वाली गली, हीराबाड़ी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्री बनवारीलाल बारी (पति), सुशील बारी (पुत्र), सांवरमल (जेठ), भंवरलाल, राजकुमार (देवर), सुभाष, संजय, अजय, अरुण, दीपक (भतीजे), कार्तिक, लक्की, शिवम, सार्थक, नीरव (पौत्र), श्रीमती एकता- राकेश, संगीता- गणेश, मनिता- किशन (पुत्री- दामाद) एवं समस्त आसावरिया परिवार मण्डावा वाले। 9782120228, 9660059526, 9950363966.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती गीता शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया है। जिसकी तीये की बैठक बुधवार दिनांक 09.01.2019 को हमारे निवास स्थान एच-64, मीरामार्ग, बनीपार्क, जयपुर पर दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- कन्हैयालाल बोहरा (पति), लल्लूप्रसाद (देवर), विजय शर्मा (adv)- सुनीता, अजय- साक्षी (पुत्र- पुत्रवधू), वंदना- वेदप्रकाश (पुत्री- दामाद) भव्य, हर्ष (पौत्र), कैलाश, संतोष, सत्यनारायण, जगदीश, देवेंद्र, स्वदेश (भतीजे) एवं समस्त बोहरा परिवार राहुवास, 98296 20543, 9829792757.हमारी पूजनीया श्रीमती जानकीदेवी मेहता धर्मप|ी स्व. श्री बिरधीलालजी मेहता का देवलोकगमन सोमवार 7 जनवरी 2019 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार 9 जनवरी 2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक स्थान-खण्डेलवाल धर्मशाला झिलाय रोड निवाई (टोंक) पर होगी। शोकाकुल परिवार:- बंशीधर, राधेश्याम, घनश्याम (देवर), मूलचन्द, भागचन्द, ज्ञानचन्द, धर्मचन्द (पुत्र), रामअवतार मदन, गिर्राज (भतीजे) एवं समस्त मेहता परिवार। सीता- शम्भूदयालजी, दौसा, गायत्री- राधामोहनजी, टोडा (पुत्री-दामाद) निवास- बिरधीलाल बंशीधर मेहता डी-40, इन्द्रा कॉलोनी, निवाई। मो. 9414971729, 9414178171.मेरी धर्मप|ी श्रीमती मनभर देवी पारीक प|ी श्री रामगोपाल पारीक फुलेरा (भादवा) का देहान्त 7.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 9.01.2019 को समय 3 से 4 बजे निवास स्थान फुलेरा दादु हाॅस्पिटल के पास रखी गई है। शोकाकुलः- प्रहलादराय (काका ससुर), मुरारी मोहन, रवि प्रकाश, अरूण, गणपतलाल, ओमप्रकाश, सन्तोष, रमाकान्त, प्रदीप, सम्पत, हेमराज, दिलीप (देवर), विकास, श्यामसुंदर, सौरभ (पुत्र), गर्व (पौत्र), जयदीप-सुनीता (बेटी-जंवाई), तनिष्क (दोहिता), रिद्धिमा, आयशा, हर्षिता, परि समस्त खातडिया परिवार भादवा वाले। मो. 9828644717.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि राजेन्द्र जैन (राजू) के पूजनीय पिताजी श्री भंवर लाल उर्फ रतन लाल जी जैन का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.01.2019 को प्रात: 10 बजे श्री महावीर दिगम्बर जैन मन्दिर, देवली पर रखी गई है। शोकाकुल:- श्रवण लाल, मनोहर लाल, रमेश चन्द (भ्राता), उत्तम चन्द, सुनीत, जम्बू, कमल, दिनेश, सुनील (पुत्र) एवं समस्त बिलाला परिवार (अलियारी वाले), देवली (टोंक)। मो. 9414656818, 9828031898.हमारे पूजनीय पिताजी श्री श्रीनिवास जी सोनी (मण्ड्रेला वाले) का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.01.2019 को सायं 03.30 से 4.30 बजे तक हनुमान मन्दिर, सोनी कॉलोनी, भोमिया नगर, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गिन्नी देवी (धर्मप|ी), परमानन्द, ओमप्रकाश (भाई), कैलाशराय- किरण, बाबूलाल- लता, राजेन्द्र-शकुन्तला (पुत्र-पुत्रवधू), हरिनाथ, रामस्वरूप, गोपाल, अशोक, अरूण (भतीजे), पूनम- रामनिवास, सरोज- महेन्द्र, सुनीता- प्रकाश (पुत्री- दामाद), जयप्रकाश- सीमा, विकास- मोनिका (पौत्र- पौत्रवधू), अजय, दीपक, केशव (पौत्र), अनुभा- अमित, प्रीति- अजय, माया- अमित, दिव्या- सचिन (पौत्री- दामाद), गौरिक (पड़पौत्र), वात्सल्या (पड़पौत्री) एवं समस्त सुनालिया परिवार, 9460764758, 9413588735, 9928935237.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री कुंजीलाल मीना (भू. पू. सांसद, पूर्व विधायक- बामनवास) का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.01.2019 बुधवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक निज निवास, पुलिस थाने के पास, मैन रोड, बामनवास, जिला स. मा. पर होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र कुमार (पूर्व प्रधान), भांभूराम, राजेश कुमार (पुत्र), महेन्द्र कुमार, विशंभर (भतीजे), संजय, छुट्टन, आदित्य (पौत्र) एवं समस्त लोदवाड़ परिवार, बामनवास (स. मा.)। मो. 9772323334, 9413954247.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी मांगीलाल गुर्जर का स्वर्गवास 7.1.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 9.1.2019 को सायंकाल 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान दीपपुरा टोडी पर होगी। शोकाकुल:- गुलाराम, श्रवण, रामनारायण (भ्राता), किशनलाल, बंशीधर, मदनलाल, बाबूलाल, कालूराम, देवाराम, हरिनारायण, मुकेश (पुत्र), संजय, सचिन, कपिल, अजय (पौत्र) एवं समस्त बोकण परिवार, 9314539359, 9314644713, 9928434692.हमारे पूजनीय श्री पुरुषोत्तम जी अवस्थी (भू.पू. सरपंच एवं चेयरमैन) का आकस्मिक निधन दिनांक 07.01.19 सोमवार को हो गया है। जिनकी बैठक प्रतिदिन निज निवास गांव सौखरी तहसील कठूमर पर होगी। पगड़ी रस्म दिनांक 18.01.19 शुक्रवार को रखी गई है। शोकाकुल:- अरविंद कुमार अवस्थी पूर्व चेयरमैन, अरण, अजय, हैप्पी, पुलकित, ऐश्वर्या एवं समस्त अवस्थी परिवार सौखरी, अलवर। 9414499675, 9461828080.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड रहा है कि श्री शिव कुमार रायजादा (सेवानिवृत उपनिदेशक, रोजगार विभाग) का देहांत 07 जनवरी 2019 मथुरा में हो गया है। शोक सभा दिनांक 09 जनवरी, 2019 को C902, Divya ‘’C’’, Shree Radha Valley, Mathura में सायं 3 बजे से 4 बजे रखी गई है। शोकाकुल:- डॉ. रश्मि- अमित मोदवाल (पुत्री- दामाद), अक्षय- अनुषा- पुण्य अक्षत एवं समस्त रायजादा परिवार (अलवर वाले)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री उमा शंकर जी भामा का स्वर्गवास 07.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.01.2019 बुधवार को 3 बजे से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान 6, मां अंजनी नगर, ढाका नगर के पास सिरसी रोड जयपुर में होगी। शोकाकुल:- कालिदास, गौरीशंकर, मनीष, राम, कपिल, कृष्ण, महेंद्र, किशोर, पीयूष, निखिल एवं समस्त भामा परिवार, 8003996111, 9896815565, 9314264185.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती थनकामणी के.एन (Retd. LHV SMS Hospital) का स्वर्गवास दिनांक 07.01.19 को हो गया है। तीये की बैठक 09.01.19 को सायं 3 से 4 बजे निज आवास सी-286, मॉडल टाउन, जगतपुरा रोड, जयपुर होगी। शोकाकुल:- रामेश्वरप्रसाद शर्मा (भू.पू.कर्मचारी नेता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) (पति), अभिलष- वर्षा, अखिलेश- मेघा (पुत्र-पुत्रवधू), यश, हर्ष, दिव्य, दक्ष, श्रेयश (पौत्र), ससुरालपक्ष:- जलजा-हरिलाल, गीता-शशी नायर (भांजी- जंवाई), शरत, हर्षिता (दोहिता, दोहिती), 9549188366, 8290722668.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जा रहा है कि हमारे प्रिय श्री राजेश गोयल (कब्बू) का आकस्मिक निधन 07.01.2019 काे हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.01.2019 को पिंजरापोल गोशाला गोपालजी का रास्ता मे सुबह 11-12 बजे तक होगी। शोकाकुल:- अन्जु (प|ी), वैभव (ननु) (पुत्र), नेहा (पुत्री), कमलेश- लक्ष्मी, महेन्द्र-उषा (भाई-भाभी), प्रेम- स्व. विनय कुमार चौधरी (बहन-बहनोई), नितिन, विक्की, आदित्य, अदिति (भतीजा, भतीजी) समस्त थावरीया परिवार। मो. 9929141801.हमारे पूजनीय जीजाजी राजेश जी गोयल (कब्बू जी) दामाद स्व. प्रभुदयाल जी मैमीया का स्वर्गवास 07.01.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 09.01.2019 को 11:00 से 11:45 तक गंगा माता मन्दिर, गोपालजी का रास्ता मे होगी उसके बाद मुख्य बैठक पिंजरापोल गोशाला जायेगी। शोकाकुल:- कमल- मन्जू, विमल (साला-सालेज), हर्ष, कुणाल (भतीजे), स्व. प्रेम देवी- प्रभूजी दाल वाले, नवीता-प्रेमजी चौधरी, अर्चना-मनीषजी तम्बाकु वाले (साली-साढू) एवं समस्त मैमीया परिवार, 9828503620.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती नारायणी देवी (धर्मप|ी स्व.श्री दुर्गासहायजी शर्मा) का स्वर्गवास दिनांक 07.01.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.01.19 को सायं 3 से 4 बजे पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- पं.ओमप्रकाश शर्मा, पं.नवर| शर्मा (पुत्र), तनसुख-मधु (भाई- भोजाई), विनोद, अंकित, रोहित, शुभम (पौत्र), शारदा धर्मप|ी स्व.अशोकजी, नवल- चन्द्रप्रकाशजी (पुत्री- दामाद), कीर्ति-योगेशजी, माेनिका-प्रमोदजी (पौत्री- दामाद)एवं समस्त दायमा परिवार। 9829093837, 9829973741.हमारी पूजनीय माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी प|ी स्व. जयशंकर जी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.01.19 को सायं 3.00 से 4.00 बजे भिक्षु साधना केंद्र J-9, श्रीराम मार्ग श्याम नगर सोडाला जयपुर में होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र- विनीता, गोविंद- शैल, नीरज- पुष्पा, विवेक- समिता (पुत्र-पुत्रवधू, भतीजा- भतीजावधू), डॉ. मंजू- डाॅ. भुवन मोहन, डॉ. मधु- डॉ. गोपाल, डॉ. मीनू- डॉ. अरुण, नीता-लेखराज, स्व. डॉ. शालू- डॉ. तरुण, अंशु- मनोज (पुत्री भतीजी जंवाई), अनुराग, मनु, दक्ष (पौत्र), नंदिनी (पौत्री) एवं समस्त हारित परिवार, 9314223233, 9414780750, 8890983104.हमारे पूजनीय पिताजी हरबक्श जी कंडीरा का स्वर्गवास 7.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 9.1.2019 को निवास स्थान जयचंदपुरा में 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- श्योबक्स (चाचा), हनुमानसहाय, सीताराम, लालचंद, गजानंद (भाई), नंदकिशोर, नाथूलाल, कालूराम, सुरेशचंद (पुत्र), राजेश, रवि, रोहित, राहुल (पौत्र) एवं समस्त कंडीरा परिवार, जयचंदपुरा। मो. 9887721664, 8003094993.हमारे पूजनीय पिताजी श्री कैलाश चन्द बैथाडा (कॉन्ट्रेक्टर) का आकस्मिक निधन दिनांक 7.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 9.1.2019 को 12 से 4 बजे हमारे निवास स्थान A-1, आजाद नगर, चौधरी कॉलोनी सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- लीलादेवी (धर्मप|ी), शुभम, संदीप, सौरभ, तनीश, राहुल (पुत्र), मोहनलाल (चाचा जी), पप्पू, राजू, छगन, रमेश, सुरेश (भाई) लावण्या (दोहिती) एवं समस्त बैथाडा परिवार, 9571523128, 9829315398.हमारे पूजनीय पिताजी श्री नारायण लाल बोहरा का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 सोमवार को हो गया। जिनकी तीये की बैठक बुधवार दिनांक 09.01.2019 को दोपहर 2.00 से 4.00 बजे निवास स्थान ग्राम नींदड़, ढाणी नाराकाला की, वार्ड नं.1, सीकर रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरिनारायण, जगदीश, सुवालाल, रमशीलाल, मूलचन्द, कन्हैया (पुत्र), श्रीनारायण, राधेश्याम, छितरमल, मालचन्द, सांवरमल, भैरूराम, गोपाल, शिषपाल, रामजीलाल (भतीजे), बाबूलाल, गोविन्दनारायण, राजेश, राहुल, रोहित मयंक (पौत्र), 9828133391, 9351912239.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मनभर देवी का साकेतवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.01.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक आदर्श विद्या मन्दिर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, अम्बाबाड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गौरीशंकर शर्मा (पति), बालकिशन (देवर), गिरधारी, विनोदकुमार शर्मा, विष्णु शर्मा (पुत्र), नीरज, विजय सागर (पौत्र) एवं समस्त खुडाणियां परिवार। मो. 8949448855, 9785022587, 7665595002.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सीमा आसनानी स्व. श्री रतन आसनानी का स्वर्गवास 7.1.19 को हो गया है। जिनकी जनाना-मर्दाना तीये की बैठक दिनांक 9.1.19 को सायं 4 बजे झूलेलाल पार्क सैक्टर-1 मालवीय नगर में होगी। शोकाकुल:- संजय-आस्था (पुत्र- पुत्रवधू), दिव्या- नीरज परयानी, जया- प्रकाश गुलवानी (पुत्री-दामाद), जतिन (पौत्र), मेघा, हिमांशु, लक्ष्य (दोहिता, दोहिती) एवं समस्त आसनानी परिवार। फर्म:- लक्ष्मी टाइल्स एण्ड सैनेट्री हाऊस, मालवीय नगर, जयपुर। 9828898203.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे बड़े भ्राता श्री भागीरथ मीणा पुत्र स्व. श्री चन्दाराम जी का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 09.01.2019 को दोपहर 2 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान: रोफाड़ा बीड़ की ढाणी, गोनेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामधन, लक्ष्मीनारायण, छोटूलाल, रामरतन (पुत्र), गिर्राज एवं समस्त गुणावत परिवार। मो. 9636529360.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड रहा है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री कल्याणसहाय जी नंगलिया का स्वर्गवास 07.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.01.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान प्लाट नं.-50 श्री रामनगर कॉलोनी सांगानेर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामस्वरूप नागर (पुत्र), महेन्द्र, अरूण, आशीष, रोहित (पौत्र), गायत्री- अशोक जी (पौत्री- दामाद) समस्त नंगलिया परिवार। 8233416628, 8560034246.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती गीता देवी सविता धर्मप|ी श्री रामसुख सविता (Retd. SBBJ) का स्वर्गवास 07.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.01.2019 को दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक आदर्श बालिका विद्या मन्दिर, अम्बाबाडी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीगोपाल सविता (सैन्ट्रल बैंक) (देवर), साकेत (पुत्र), सुनील (भतीजा), डॉ. रेणु- डॉ. संजयजी, बीना- राममूर्तिजी, रितु- कुलदीपजी (एडवोकेट), कीर्ति- ताराचन्दजी, ज्योति- दिव्यांशुजी, मोहिता- संजयजी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त परिवारगण, 9829785840, 7976862614. पीहरपक्ष:- पूरणमल जी, प्रहलाद जी, ललित जी, नीम का थाना वाले।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती विद्या देवी धर्मप|ी स्व. रामेश्वर लाल जी पारीक का गोलोकगमन 07.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.01.2019 को सायं 4 से 5 बजे पारीक कॉलेज, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्याम पारीक, कृष्ण, रामगोपाल, रामकृपाल, रामकिशोर, महेश (पुत्र), विवेक, रोहित, विनीत, सौरभ, गौरव, यश, सौम्य (पौत्र) एवं समस्त बूडथल परिवार, 8619420497.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिता श्री अमृत लाल पटेल पु्त्र मथुरदास पटेल का स्वगर्वास हो गया है तीये की बैठक 09.01.2019 बुधवार को सुबह 9 से 10 बजे तक गौशाला गोपाल जी के रास्ते में रखी गई है। शाेकाकुल:- प्रफुल- उषा (पुत्र-पुत्रवधू), हर्षिता जलपा (पौत्री), रोशनी- सागर (पौत्री- पौत्री दामाद) एंव समस्त पटेल परिवार, 9314159321.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कमला देवी का स्वर्गवास दिनांक 7.01.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 9.01.2019 बुधवार सायंकाल 3:00 से 4:00 बजे तक हमारे निवास स्थान श्री पिंजरापोल गौशाला के पास शिव मन्दिर टोंक रोड सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- गोपाललाल (पति), भंवरलाल, गुलाबचन्द (जेठ), रामचन्द्र, पप्पूलाल (देवर), कालूराम, तोताराम, अशोक (पुत्र), अजय, रोशन, काव्यंश, किष्शव (पौत्र) समस्त दुहारिया परिवार। 9950114013, 9667348537.हमारे पूजनीय श्री रघुनाथ कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 09.01.2019 को 3.30 से 4.30 बजे तक पूर्वी विधायक नगर लालकोठी पार्क में आदित्य हाॅस्पिटल के सामने होगी। शोकाकुल:- कमला देवी (प|ी), युगल किशोर (RETD. BOB) रामबाबू, रामप्रकाश (पुत्र), कृष्णगोपाल (Infinite Services), पंकज (BRKGB), गौरव, चेतन (पौत्र), प्रथमेश, दक्षेश (प्रपौत्र) एवं समस्त मोहब्या परिवार। 9588052873, 9694148715.हमारी पूजनीया श्रीमती रमिला देवी धर्मप|ी रामगोपाल (छीपा) राजोरिया का स्वर्गवास 7.1.2019 को हो गया। तीये की बैठक 9.1.2019 को सायं 3 से 4 बजे सामुदायिक केन्द्र, नृसिंह जी मन्दिर के सामने, जाट के कुएं का रास्ता, पुरानी बस्ती, आखरी चौराहा, चांदपोल, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ज्योति प्रसाद (जेठ), लक्ष्मणप्रसाद, नीरज (देवर), योगेश, दर्शन (भतीजे), रंजीता- नवीन, पिंकी- प्रवीण, पूजा- बालमुकुन्द, पूनम- किशन, गीता- निमेश, कुसुम- कुलदीप, माया- टीकम (पुत्री- दामाद) एवं समस्त राजोरिया परिवार जवार मथुरा वाले, 9983416208, 7425888949.हमारे पूजनीय पिताजी श्री छीतरमल जी मारवाल का स्वर्गवास 07.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.01.2019 को दोपहर 2:00 से 3:00 बजे निवास स्थान प्लॉट नंबर 83, नवजीवन स्कूल के पीछे, नला पार जनता नगर रांकड़ी सोडाला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ताराचंद, मनोज, श्यामसुंदर, कौशल (पुत्र), ग्यारसी देवी (प|ी), दीपक, छोटू, नीरज (पौत्र) एवं समस्त मारवाल परिवार, 9314607432, 9314962248.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती भगवंती देवी का स्वर्गवास 07.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक (जनाना/मर्दाना) 09.01.2019 को 4.00 बजे एवर ब्राइट स्कूल, सब्जी मण्डी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पर होगी। नोट यह बैठक अन्तिम बैठक होगी। शोकाकुल:- रूपचन्द चांदवानी (पति), धनश्याम (देवर), नन्दकिशोर, रमेश (पुत्र), भरत, आशीष, धर्मेश (पौत्र) एवं समस्त चांदवानी परिवार। 9079831221, 8209419265.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे अनुज श्री रामावतार सोमानी का स्वर्गवास दिनांक 7.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार 9.1.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक माहेश्वरी स्कूल, तिलक नगर में रखी गई है। शोकाकुल:- उर्मिला देवी (धर्मप|ी), जगदीश-आशा, अजय-गीता (पुत्र-पुत्रवधू), मदनलाल (भ्राता), राजकुमार, रतन, उमेश, अनिल, अनूप (भतीजा), सुधा-राजेश तापडिया (पुत्री-दामाद), कृष्णम, मृदुल (पौत्र) एवं समस्त सोमानी (लक्ष्मनगढ़ वाले), 9828122665.हमारी पूजनीया श्रीमती सीतादेवी धर्मप|ी श्री शिवभगवान जी लढ्ढा का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। पीहर पक्ष की बैठक दिनांक 09.01.2019 को सायं 3:30 से 4:15 बजे तक माहेश्वरी इन्टरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राधेश्याम (चाचाजी), रामवतार, पुरूषोत्तम, दामोदर, सीताराम, सन्तोष, गोपाल लाल, गोविन्द (भाई), रामबाबू, राजेश, सतीश, आशिष, दीपक, विशाल, निखिल, विकास, राजीव (भतीजे) एवं समस्त मालपानी परिवार हरमाड़ा वाले।With Deep Sorrow we inform you all the sad demise of our beloved Father Mr. Kuruvilla C.M. (75 years). His soul has left for the heavenly. abode on Tuesday 08.01.19 Morning. The funeral service will be held at St. Thomas Orthodox Church, DCM, Near elements Mall, Ajmer Road, Jaipur on 09.01.19 at 2 P.M. and thereafter for last rituals at Girdharipura Graveyard, Near Heerapura Power House, Ajmer Road, Jaipur. Dr. Moun Kuruvilla (P.T.), Binu Kuruvilla (Sons), Sheeja, Jaimol (Daughter-in-laws), Rohan, Tushar, Arunet, Aanwin (Grand Sons and Grand Daughter), Mob. 9214128650, 8118850181.हमारी पूजनीया श्रीमती अनूप पारीक धर्मप|ी स्री आनन्द किशोर पारीक निवासी बस्सी (जयपुर) का देहावसान दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। पीहर पक्ष की बैठक 09.01.2019 को अपराह्न 3:30 से 4:30 बजे तक मुख्य बैठक के साथ अवान्तिका, रेलवे स्टेशन के पास, बस्सी में होगी। शोकाकुल:- डॉ. महेश शरण, कृष्ण मोहन, शशिमोहन, जगदीश, सुरेश, अशोक, आलोक, देवेन्द्र, महेन्द्र, मनीष, अजय, मृणाल, मृदुल, अभिषेक, मानस, अमित, सौमिल, नीरज, समीर एवं समस्त जोशी परिवार, मांजी के बाग वाले।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामस्वरूप जी खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रघुनाथ जी का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 09.01.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक भागवत भवन, हीदा की मोरी पर होगी। शोकाकुल:- भगवती देवी (प|ी), कैलाश चन्द- चन्द्रकान्ता (पुत्र- पुत्रवधू), विष्णु कुमार- रेणू (भतीजा- भतीजाबहू), अनुज (CA), कपिल, हिमांशु, शिवम्, दर्श (पौत्र) एवं समस्त खूटेटा परिवार। 9413968856, 8386094028.हमारी पूजनीया श्रीमती अनूप पारीक का आकस्मिक निधन दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 09.01.2019 को अपराह्न 3:30 से 4:30 बजे तक निवास स्थान अवन्तिका रेलवे स्टेशन के निकट, बस्सी (जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- आनन्द किशोर (पति), सुधीर, विनीत, अनिल (पुत्र), प्रेम किशोर, सुखदेव, कमल किशोर, महेन्द्र (देवर), अम्बरीष, अशोक, चन्द्रप्रकाश, अरुण, अजय, ओम, प्रकाश, संजय (भतीजे), हरीश, गिरीश, सौरभ, वत्सल, सचिन, प्रांगल, प्रखर (पौत्र), आरूष (प्रपौत्र) एवं समस्त पारीक परिवार।हमारी माताजी श्रीमती उर्मिला शारदा (धर्मप|ी स्व. श्री इन्द्र पाल शारदा) का निधन 6 जनवरी को हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक 9 जनवरी 2019 बुधवार को दोपहर 3 से 4 बजे तक श्री राम मंदिर, दशहरा मैदान के पास, आदर्श नगर जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सत्येंद्र पाल शारदा एवं सभी परिवार जन। मो. 9414064586.हमारे पूजनीय श्री मुरारी लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल पेश्कार (भरतपुर वाले) का स्वर्गवास हो गया है। जिनकी शवयात्रा 09.01.19 प्रातः 10 बजे स्वनिवास से शिप्रा पथ-स्वर्ण पथ मोक्षधाम के लिये रवाना होगी। शोकाकुल:- श्रीमती शकुन्तला देवी (प|ी), अशोक-निशा, मुकेश-मधु (पुत्र-पुत्रवधू), मीरा-वेदप्रकाश सिंघल (पुत्री-दामाद), रमेश चन्द गुप्ता (भाई), डॉ. चेतन-डॉ. रिनी (पौत्र-पौत्रवधू), तरुण गोयल (पौत्र), दीपशिखा-सुमन्त, डॉ. राधा-डॉ. सौरभ (पौत्री-दामाद), महेश, दिनेश, प्रकाश, रजत, प्रवीर (भतीजे), फर्म:- जगन्नाथ प्रोपर्टीज, लोर्ड जगन्नाथ प्रोपर्टीज, लोर्ड जगन्नाथ होम्योपैथिक चिकित्सालय, मानसरोवर, पता:- 11/14, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर, 9414451799, 8079078321, 9414336454.हमारे पूजनीय श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता (रि.निदेशक, पशुपालन विभाग) का स्वर्गवास 08.01.19 को हो गया है। अंतिम यात्रा आज दिनांक 09.01.2019 को 36- पारीक कॉलेज रोड़, जयपुर से चांदपोल मोक्ष द्वार सुबह 11 बजे रवाना होगी। शोकाकुल:- शेखर- मीनू गुप्ता, आलोक सिंघल- सीमा (पुत्र- पुत्रवधू), कल्पना मित्तल (पुत्री), अलका- डॉ सुरेश चंद मित्तल (पुत्री- दामाद), रमन- रजनी, योगेश- मानवी, अतुल- सौम्या (पौत्र -पौत्रवधू), अंशु मित्तल एवं आरुशी मित्तल (दोहिती), तनुश्री, मोनिषा (पौत्री), ऋषभ, काव्या (पड़पौत्र, पौत्री), सार्थक (पड़ दोहिता) एवं समस्त गुप्ता परिवार।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है की हमारे पूजनीय श्री बाबूलालजी रावत का स्वर्गवास 8 जनवरी को हो गया है। शवयात्रा 9.1, 2019 को सुबह 9.30 बजे निवास-मकान नम्बर 1275 चौकडी गंगापोल जयपुर से लालपोष, श्मशानघाट, दिल्ली बाइपास जावेगी। शोकाकुलः- राधेश्याम, प्रभुदयाल (भ्राता), ओमप्रकाश, ज्ञानप्रकाश, गुलाबचन्द, विरेन्द्र, गिर्राज, गोविन्द (भतीजे), घनश्याम संतोष, विष्णु-नीलू (पुत्र-पुत्रवधू), माया-मुकेश जसोरिया (पुत्री-दामाद), आर्यमन, आदित्य, रेशु (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त रावत परिवार। रजत, पीयूष (दोहिते), आनन्द, रजनी-पांछूलाल (बहन-बहनोई), ससुरालपक्षः- बाबूलाल, रामप्रकाश, सीताराम, अशोककुमार, चन्द्रप्रकाश वैद निवारुवाले। मो. 9829614814, 9711354285.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी मनोहर कंवर बोगावत का स्वर्गवास दिनांक 8.1.2019 को हो गया है। जिनकी शवयात्रा दिनांक 9.1.2019 को प्रात: 10 बजे हमारे निवास 1336 राधागोविन्द मार्ग, जीवन ज्योति अस्पताल के पास बरकत नगर से रवाना होकर मधुवन मोक्षधाम टोंक फाटक जाएगी। शोकाकुल:- भंवरलाल बोगावत (पति), शीतल- कान्ता (पुत्र- पुत्रवधू), पदमचन्द, विनय चन्द, दीपचन्द (देवर), विमल (भतीजा) एवं समस्त बोगावत परिवार। मो. 7340205102, 9079707036.हमारे प्रिय श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व. डाॅ. जबर सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया है। प्रार्थना सभा दिनांक 09.01.2019 (बुधवार) को दोपहर 3 से 4 बजे तक सिद्धेश्वर मंदिर, गली नं.- 3, राजापार्क में रखी गयी है। शोकाकुल:- श्रीमती अभय कवँर (माता), पूर्णिमा (प|ी), इंद्राणी (पुत्री), राजेन्द्र- पुष्पा, डॉ. जितेन्द्र- मधू (भाई- भाभी) मधुसुदन, रोबिन (भतीजे), 9784363911, 9460088345.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया श्रीमती सुगनी देवी का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो गया है। नियमित बैठक हमारे पैतृक निवास स्थान ग्राम सुखालपुरा पर होगी। शोकाकुल:- किशनाराम (पति), रामकुवार, श्रवण, जगदीश (जेठूता), अर्जुन, गोपाल, बंशी, मदन, रामसहाय (पुत्र), लक्ष्मण, सुरेश, राजकुमार, नन्दकिशोर, रामधन (पौत्र) एवं समस्त सीगड़ परिवार। प्रतिष्ठान:- यादव ढाबा, पचकोड़िया, मंगलम फर्नीचर, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रावण गेट, मंगलम होटल एवं रेस्टोरेंट, कालवाड़। 9460640111, 9828809155.सरदारनी प्रकाशकौर पुरी (धर्मप|ी स्व. सरदार दलीप सिंह पुरी- निवासी उदयपुर) का स्वर्गवास 8 जनवरी 19 को हो गया है। अंतिम यात्रा 9 जनवरी 19 को प्रात: 11 बजे निवास स्थान कृष्णाकुन्ज, कृष्णा सरोवर, निकट इस्कॉन मंदिर, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर से निकटस्थ श्मशान जाएगी। अन्तिम अरदास 12 जनवरी 2019, शनिवार गुरूद्वारा साहिब, राजापार्क, जयपुर में दोपहर 2:00 से 3:00 बजे होगी। शोकाकुल:- रविन्दर सिंह पुरी- कमलेश, गुरमिन्दर सिंह पुरी (रोमी)- गुरप्रीत (पुत्र- पुत्रवधू), मनजीत- जगजीत सिंह, रणजीत- जगमोहन सिंह, तेजिन्दर- दरसजीत सिंह (पुत्री- दामाद), बिनवन्त- विनया (पौत्र- पौत्रवधू), गुरनीत- राहुल, हरसिमरन- दीपसंगत सिंह (पौत्री- दामाद), हरकरन सिंह पुरी (पौत्र), 9772222535.हमारे पूजनीय श्री विनोद कुमार जी महमवाल पुत्र स्व. श्री बालचंद जी महमवाल का आकस्मिक निधन हो गया। उठावना 9.1.2019 को प्रातः 10.30 बजे दादाबाड़ी, मोतीडूंगरी रोड पर होगा। शोकाकुल:- हरीशचंद्र (चाचा), मंजू (धर्मप|ी), ममता-दिनेश (भ्राता-वधू), अभिषेक-हर्षा (पुत्र-पुत्रवधू), आरव, वेदांग (पौत्र), अनिल, राजकुमार, दिलीप, राजीव, अरुण, सुरेंद्र, संजीव, रोहित (भ्राता), सुनील, सुधीर, सुदेश, विवेक (भतीजे), कृष्णा-भंवरलाल जी दसानी, प्रीति-पंकज जी जैन, गायत्री-प्रदीप जी सिंघवी (बहन-बहनोई), प्रियंका-समीर जी भंडारी, चारु-जीतेन्द्र जी विजय (पुत्री-दामाद), देवांश, साहिल, मानस (दोहिते), हिताक्षी (दोहिती)। ससुराल पक्ष:- महेंद्र कुमार (M.K.), नरेंद्र, प्रदीप संचेती (अलवर वाले) 9829676452