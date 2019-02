अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुलाब देवी (धर्मप|ी रामदयाल सोनी) का स्वर्गवास 27.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 01.3.2019 शुक्रवार 2.00 से 3.00 बजे तक टेलीफोन एक्सचेंज के पास वाले पार्क मानसरोवर पर होगी। शोकाकुल:- रामदयाल (पति), हरिप्रसाद (देवर), डॉ. रमेश, डॉ. राधामोहन, कौशल (पुत्र), प्रतीक, प्रसून, ऋषि, पुलक, प्रशान्त, अभिषेक, अदित्य, ईषित, राम, ध्रुव एवं समस्त तोणगर परिवार बामनवास वाले। मो. 9929384651, 9024680566.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मोहनलाल शर्मा (राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर), जगदीश प्रसाद के पूजनीय पिताजी श्री गौरीशंकर जी शर्मा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 बुधवार को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से सायं 3 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम-देलाडी, तहसील-बसवा, जिला-दौसा पर होगी। शोकाकुल:- ब्रजमोहन (भाई), प्रभु, गणपत, कैलाश, सियाराम (भतीजे), कमलेश, राजु, अंकेश, महेश, कमलेश, मांगीलाल, केदार, योगेश, अजेय, दिव्यप्रकाश (पौत्र), पर्व (प्रपौत्र) समस्त बसवाला परिवार। मो. 9829699938, 9829707354.मेरी धर्मप|ी श्रीमती मिथिला खण्डेलवाल का आकस्मिक निधन 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 01.03.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक गोल्डन वैली गार्डन साढे तीन दुकान के पास आगरा रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- महेशचन्द खण्डेलवाल (पति), लोकेश (पुत्र), रामकिशोर, बद्रीनारायण (ससुर), कैलाशप्रसाद, शंभुदयाल, रामअवतार, रामबाबू (जेठ), गिरिराज, हनुमानशरण, सत्यनारायण (देवर), कपिल, गोविन्द, मुकेश, मुकेश, अवध, रवि, देवांश, ध्रुव (भतीजे), शिविन, मेघ, भाविन, पार्थ (पौत्र), नम्रता- शिवकुमारजी, अमिता- निर्मलजी, श्वेता (पुत्री-दामाद) एवं समस्त खटोडिया परिवार सानकोटडा वाले (ग्रीनपार्क आगरा रोड) जयपुर। 9829375061, 7742870061. नोट:- यह बैठक अन्तिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोविन्द किशोर जी माथुर (ठाकुर साहब) पुत्र स्व. श्री निर्भय लाल जी का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 (शुक्रवार) को सायंकाल 4 से 5 बजे प्लाॅट नम्बर 17, न्यू कालोनी, पंचायत समिति के सामने, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती सूरज देवी (धर्मप|ी), प्रदीप, दिलीप, योगेश, राकेश (पुत्र), दमयन्ती- कुलदीप जी, अन्जु- लोकेश जी, रेखा- राजेश जी, रेणु- श्रीप्रकाश जी (पुत्री- जंवाई), हेमलता (पुत्री), दिव्या- अर्पित जी (पौत्री- जंवाई), सतीश, हेमन्त (भाई), यश, गौरांग, समीर (पौत्र) एवं समस्त परिवार। 9887931529.हमारी पूजनीया माताजी ठकुरानी साहिबा श्रीमती मदन कंवर धर्मप|ी स्व. ठा. सा. बलवंत सिंह जी धीरावत ठि. धानक्या का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक हमारे निवास स्थान ठि. धानक्या पर होगी। शोकाकुल परिवार:- ठा. सा. दशरथ सिंह, गजराज सिंह (SBI) (पुत्र), सतेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह, नाहर सिंह, भूपेन्द्र सिंह (पौत्र) एवं समस्त धीरावत परिवार। मो. 9214874824, 9413193817, 8952004869, 9602201680.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारी पूजनीया बुआजी श्रीमती कमलादेवी धर्मप|ी स्व. श्री तेजूमल का स्वर्गवास 27.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 01.03.2019 को सांय 4:30 बजे श्री प्रेमप्रकाश मन्दिर, सर्वानन्द पार्क, सिन्धी कालोनी, आदर्श नगर पर होगी। शोकाकुल:- सुरेन्द्र- अंजली (भतीजा- वधू), रिचा (राजेश्वरी)- मुकेश केवलरामानी, जया (उषा)- दीपक झूरानी (भतीजी- दामाद), पुनीत केवलरामानी, हिमनिश झूरानी, पर्ल, जतिन दासवानी (पौत्र, पौत्री)। 9324040392.हमारे कंवर साहब श्री अनिल कुमार माथुर (अजमेर वाले) का आकस्मिक निधन दिनांक 27.02.2019 को अजमेर में हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 01.03.2019 को सायं 4.30 से 5.30 कायस्थों की बगीची, कल्याण जी का रास्ता, जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- मोहन बाई, फूलचन्दा (ताई सास), गोपाल देवी (सास), जगदीश लाल, ओमप्रकाश, गोपाल बिहारी, आनन्द बिहारी-संगीता, छैल बिहारी-अमिता, नारायण बिहारी (साले-सलहज), उमा-मुकेश नाग (साली-साढू), दिव्या, भारती, हर्षिता, श्रेयांश, घनिष्ठ, आशुतोष, मुनीष, हितेश एवं समस्त माथुर (चौधरी) परिवार। मो. 9462575862.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री प्रभुलाल मीणा का स्वर्गवास 27.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 01.03.2019 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे हमारे निवास स्थान- ग्राम पोस्ट- ककराला, तहसील- बामनवास, जिला- सवाई माधोपुर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सरदार बाबूलाल, मुरारीलाल, कैलाशचन्द (पुत्र), रतनलाल, हजारीलाल (भ्राता), बन्टी, राजेन्द्र, अजय, गोलू, विश्वास (पौत्र) एवं समस्त परिवार। फर्म:- सतनाम ट्रेवल्स, सेठी कालोनी, जयपुर। 9414051561, 9414201561.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राजकुमार बादलानी का आकस्मिक निधन दिनांक 27.02.2019 बुधवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 शुक्रवार को सांय 4:30 बजे स्थान झूलेलाल मंदिर, वरुण पथ, मानसरोवर में रखी गई है। शोकाकुल:- जय किशन (पिताजी), गोवर्धन दास, डॉ. किशन चंद (बड़े पापा), चेतन दास, हीरा लाल, दिलीप कुमार (भाई), मीना- हरिश, माया- प्रदीप, हिना- जयकुमार (मौसी- मौसा), वर्षा- देवेन्द्र, मुस्कान- लोकेश, मन्नत- विशाल (दीदी- जीजाजी) एवं समस्त बादलानी परिवार। 7877444920, 8209298696. ननिहाल पक्ष:- मनोहर लाल, अशोक, नरेन्द्र, प्रकाश, हरिश (मामाजी) समस्त सेवकरामानी परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय अनुज जेठानन्द का स्वर्गवास 27.02.19 को हो गया है। तीये की बैठक 01.03.19 को सायं 4 बजे शिव मंदिर, राजहंस कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड पर होगी। शोकाकुल:- रामचन्द, चोईथराम (भाई), खूबचन्द, महेशकुमार, पुरूषोत्तम, किशोर, प्रदीप (भतीजे), हितेश, विवेक, कृष्णा (पौत्र) दीपा-गौतम संगत्यानी (पुत्री-दामाद), दुर्गा (पुत्री) एवं समस्त छत्तानी परिवार। ससुरालपक्ष:- बिरजू, ललित ओढरानी। तीये की ये बैठक अन्तिम होगी। 9928281670.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती चन्द्रा देवी (चेता देवी) का देवलोकगमन 27.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 01.03.2019 शुक्रवार को सायं 4.30 बजे सिन्धु भवन झूलेलाल मन्दिर थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म पर होगी। शोकाकुल:- परसराम (पति), अशोक कुमार (देवर), नरेश कुमार, जमनादास (कारा) (पुत्र), विकी, मोहित, कमल, कुसुम (पौत्र, पौत्री), सीता- नारायणदास (पुत्री- दामाद) एवं समस्त मोरदानी परिवार। पीहरपक्ष:- धन्नामल टेवानी (भ्राता), जमनादास, लक्ष्मणदास, हरीश कुमार, अशोक (भतीजे)। नोट: यह अन्तिम बैठक होगी। 9636770863, 9352856510.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी डॉ. रामकिशन (महादेव) सेवानी जी का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हाे गया है। तीये की बैठक 01.03.2019 शुक्रवार को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान- 261/34, सेक्टर-26, प्रतापनगर सांगानेर के पीछे मन्दिर पार्क में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती पुष्पा देवी (धर्मप|ी), डॉ. अशोक-वन्दना, जितेन्द्र-अंजली (पुत्र-पुत्रवधू), मोहित, करन, आदित्य (पौत्र), नरेन्द्र (भतीजा), मन्ना-हरीश (पुत्री-दामाद), सुशीला देवी (बहन), सीता देवी-डॉ. रामकिशन वरदानी (बहन-बहनोई) एवं समस्त सेवानी परिवार। 9928131802, 9571705705.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती घीसी देवी धर्मप|ी स्व. श्री कल्याण मीणा का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 को 2 से 4 बजे तक निवास स्थान 3-A, गोकुल विहार, बुद्धसिंहपुरा, पानी की टक्की के पास, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल, रामचन्द्र (पुत्र), रामधन (जंवाई), हर्ष (पौत्र), गोपाल, राकेश, रमेश, अनिल एवं समस्त ब्याड़वाल परिवार। 9414900231, 9799611344.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री हीरालाल टहलवानी जी का स्वर्गवास दिनांक 26.02.19 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 01.03.19 को शाम 5 बजे गायत्री मंदिर के सामने पौण्ड्रिक पार्क में होगी। शोकाकुल:- सुन्दा देवी (प|ी), ज्ञानचन्द, आयलदास, प्रितमदास (पुत्र), मनोज, जितेन्द्र, राहुल, राज (पौत्र) एवं समस्त टहलवानी परिवार। 9829355717, 9351455221.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती प्रेमलता शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 27.02.19 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 01.03.19 शुक्रवार को दोपहर 3 से 4 बजे तक सामुदायिक भवन सेक्टर-9, गोखले मार्ग, मानसरोवर (अग्निशमन केन्द्र के पास), जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- लालाराम शर्मा (पति), सोहनलाल, रामस्वरूप (देवर), विनोद, जयप्रकाश, लक्ष्मीनारायण (पुत्र), नीलम- पप्पुलाल (पुत्री- दामाद), तेजस (पौत्र), अनिषा, जनिशा (पौत्री) एवं समस्त अलवरिया परिवार। 9571772111, 9414542461.हमारे पूजनीय श्री प्रभात जी राजोरिया का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 01.03.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे निवास स्थान- श्री किशनपुरा, जगतपुरा पर होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मी नारायण, छगनलाल, ग्यारसीलाल, गोपीराम, श्रवण, कन्हैयालाल, राजू, फूलचन्द्र, रमेश एवं समस्त राजोरिया परिवार। 7737438381, 7410928928.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र श्री सचिन गुप्ता का आकस्मिक निधन दिनांक 27.02.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 01.03.19 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक 119/205, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर के सामने वाले पार्क में होगी। शोकाकुल:- विनोद कुमार गुप्ता (पिता), श्रीमती हेमलता (माता), श्री अनुज गुप्ता (भाई), श्रीमती गोल्डी एवं श्री सुनील जैन (पुत्री- दामाद) एवं समस्त गुप्ता परिवार एवं मित्रगण। 9950188726, 8209739093.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय कीर्ति कुमार गोठरवाल (रि. सीजीएस रेलवे) का स्वर्गवास बुधवार दिनांक 27 फरवरी 2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार दिनांक 01.03.2019 को सायं 4:00 बजे से 5:00 बजे तक 74/125, (के सामने पार्क), मानसरोवर पर होगी। शोकाकुल:- मनोज- मोहिनी (पुत्र- पुत्रवधू), पूनम- सुनील, सीमा- महेन्द्र, अनामिका- भूपेन्द्र, रीना- ब्रजेश (पुत्री- दामाद), तान्या- मान्सी (पौत्री), शरद, शुभम, उदित, रोहन, काव्य (दोहिते), अर्श (प्रपौत्र) एवं समस्त गोठरवाल परिवार। फर्म:- श्री राम टेण्ट एण्ड लाईट डेकोरेटर्स, 9982097822, 8112214464.हमारे प्रिय कंवर साहब श्री सुरेश कुमार जी तोषनीवाल सुपुत्र स्व. श्री ताराचन्द जी तोषनीवाल (सुजानगढ़ वाले) का आकस्मिक निधन दि. 25.02.2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 01.03.2019 शुक्रवार को सायं 4:30 से 5:00 बजे तक माहेश्वरी स्कूल तिलक नगर पर होगी। शोकाकुल:- रूकमा देवी (सास), रामगोपाल-रेखा, राजाराम-रमा, महेशचन्द-संतोष, श्याम सुन्दर-किरण, रामशंकर-लक्ष्मी, अशोक कुमार-सीमा (साले-सालायली), हेमलता-अशोक कुमार फलोड़, मोना-कमल सोमानी (कटनी) (साली-साढू), मेहुल, राहुल, अर्पित (भतीजे) एवं समस्त जाजू परिवार। मो. 9413339469. फर्म:- श्याम स्टील्स, जयपुर।हमारी माताजी श्रीमती हगाम कंवर प|ी स्वर्गीय ठा. मोहनसिंह चौहान का स्वर्गवास 27.02.19 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 01.03.19 को सायं 4.30 से 5.30 बजे जगदम्बा माताजी का मंदिर, जगदम्बा कॉलोनी, नया खेड़ा, अंबाबाड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भंवरसिंह, रणजीतसिंह, जयसिंह समस्त चौहान परिवार। 9828566651, 8233759835.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी श्री ओमप्रकाश जी जसोरिया का स्वर्गवास 27.02.19 को हो गया। तीये की बैठक 01.03.19 को दोपहर 3:00 से 4:00 बजे निवास स्थान जसोरिया भवन पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती सिकेशलता (धर्मप|ी), योगेश कुमार (पुत्र), तेजस्व, युवल (सुपौत्र) एवं समस्त जसोरिया परिवार। 7014702625, 9782038355.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती कल्ली देवी प|ी श्री देवनारायण मीणा का स्वर्गवास 27.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 01.03.2019 को 2 से 4 बजे निवास-118, नागरिक नगर, घाटी सूरजपुरा, टोंक रोड, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- देवनारायण (पति), बद्रीनारायण (पूर्व पार्षद), लक्ष्मीनारायण (जेठ), पांचूराम, जगदीश, श्रीनारायण, भगवान सहाय, लालाराम, ज्यानकीलाल (देवर), कैलाश, रामनारायण, प्रभात, कानाराम, हनुमान, बाबूलाल, राजेश, सीताराम, रमेश, किशन, राकेश (पुत्र) एवं समस्त सीरा परिवार। 9414043924, 9783037544, 9414043923.हमारे पूजनीय श्री पवनकुमार जी शर्मा पुत्र स्व. घनश्यामदास जी पासोरियां का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनाक 01.03.2019 काे सायंकाल 4.00 से 5.00 गुरूजम्मबेश्वर पार्क, लेन 08, गांधीपथ पर होगी। शोकाकुल: शीलादेवी (धर्मप|ी) वेदप्रकाश-जगदम्बादेवी (भ्राता-भ्रातावधू) नवीन-आकांक्षा, कुलदीप-अनुराधा, प्रदीप-सपना (पुत्र-पुत्रवधू) विद्यादेवी-मुरारीलालजी (बहन-बहनोई) संगीता-राकेशजी(पुत्री-दामाद) राधेश्याम, रमेश, राजेश, मुकेश, पंकज (भतीजे) भुवन (पौत्र) चारवी-प्रान्जन (पौत्री) कुसुम-सोहनजी, मन्जु-विनोदजी (भतीजी-दामाद), रोबिन, कनिष्का (दोहिता, दोहिती) समस्त पासोरियां परिवार, फर्म - स्वास्तिक उद्योग, श्रीराम परफेक्ट डवलपर्स, राधेगोविन्द इन्जिनियरिंग, जयपुर, 9413365766, 9887347521, 9829113512अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सविता देवी वर्मा का देवलोकगमन दिनांक 27.02.2019 बुधवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 शुक्रवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक शाकम्बरी कोहिनूर रेजिडेन्सी, डायमण्ड ब्लॉक, रामपुरा रोड, सांगानेर जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- विनोद कुमार- शासन सचिवालय (पति), चेतन- सुप्रिया (पुत्र- पुत्रवधू), रानु- करण जी (बेटी- दामाद), भूपेन्द्र कुमार, अजीत, कैलाश, हरिप्रसाद, किशोर कुमार, अनिल, राजेन्द्र कुमार एवं समस्त पिचुनिया परिवार, 9887519784.हमारे पूजनीय पिताश्री रामगोपाल सैन (Ret. रेलवे) का दिनांक 27.02.2019 को देवलोक गमन कर गए है। तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक निवास स्थान प्लॉट नं. 20, मनुपथ, अशोकपुरा, रोड नं. 5, मेट्रो पिलर 119-120 के सामने, सोडाला पर होगी। शोक संतप्त परिवार:- विमला देवी उर्फ गोठी (धर्मप|ी), हेमराज सैन (SM- Jaipur)- ममतारानी (अध्यापिका), भगवती प्रसाद (MUL)- दक्षा (पुत्र- पुत्रवधू), प्रभुनारायण सैन- संतोष देवी (भ्राता- वधू), पीयूष, आयुष, तनुज, भूमि (पौत्र, पौत्री), जानकी- मुरारीलाल जी, अनिता- दौलतजी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त आवल्या परिवार। मो. 9414623389.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सुधारानी का स्वर्गवास 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 01.03.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे हनुमान पार्क, रावत स्कूल, विवेक विहार पर होगी। शोकाकुल:- श्री रामवीर सिंह राठौड़ (पति) (सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग), राजीव- सुरभि, संजीव- अंजना (पुत्र- पुत्रवधू), आभा- नरेन्द्र, प्रतिभा- जीतेन्द्र (पुत्री- दामाद), उत्कर्ष, रितिक, कनिष्का, अनन्या (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त राठौर परिवार व संबन्धीजन, 182, देवीनगर जयपुर। मो. 9413563064, 9461235525.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामसिंह जी (असि. रजिस्ट्रार को-ओपरेटीव डिपार्टमेन्ट) पुत्र स्व. श्री बिरजूसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 01.03.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक नगर निगम पार्क, गोलीमार सदन के पीछे, ब्रह्मपुरी थाने के आगे, आमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- शान्ता रानी (धर्मप|ी), शैलेश- रश्मि (पुत्र-पुत्रवधू), डॉ. हनुमानसिहं- सुदेश (भाई भाभी), कुसुम- डॉ. शिवशंकर, सुमन- राजीव, अर्चना- तिलकराज (पुत्री- दामाद), दिव्यांश (पौत्र)। मो. 9414446227, 8963826602.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कमलादेवी धर्मप|ी स्व. श्री प्यारेमोहन वालिया का आकस्मिक निधन दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 01.03.2019 को सायं 4.30 से 5.30 बजे तक पौण्ड्रिक पार्क, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मोहनलाल (देवर), भीमसिंह, सुशील (पुत्र), राजेश, प्रमेन्द्र, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, नरेश, किशन, विष्णु, शंकर, हिमांशु (भतीजे), युवराज, प्रयान (पौत्र) एवं समस्त वालिया परिवार। फर्म:- मानसी एन्टरप्राइजेज, 9351367411.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी किरण देवी का स्वर्गवास 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 01.03.2019 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक हमारे निवास 4760, सौतियों का मोहल्ला, KGB का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामरतन (पति), विष्णु, अशोक (देवर), राजेश, नितिन (पुत्र) एवं समस्त बढाढ़रा परिवार। 8947855658, 9352798616.मेरी पूजनीया माताजी श्रीमती सीता देवी धर्मप|ी स्व. श्री प्रकाश चन्द जी नैणावा (ठेकेदार जी) का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को होे गया है। जिनकी तीये की बैठक 01.03.2019 को निवास स्थान टिकल्या बस्ती, टोंक फाटक, जयपुर पर 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- बंटी सैनी (पुत्र), लक्ष्मीनारायण, ताराचन्द (देवर), मेघराज, कुंजबिहारी, सुरेन्द्र, राजेन्द्र, किशन, नवीन, शंकर (भतीजे), अजय, विकी, सोनू, विवान, अश्वनी, लक्की, दक्ष, दीपू (पौत्र), नोमित, दिव्यांश (पड़पौत्र) एवं समस्त नैणांवा परिवार। 9928813596, 9829642705.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती विमला देवी का स्वर्गवास 27.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 01.03.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे ए-18, झालाना डूंगरी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुकेशकुमार (दूरदर्शन केन्द्र), सुरेश (पुत्र), आशीष, बादल (पौत्र) समस्त कनोजिया परिवार, 9414250263, 9990054910.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री नानक रामचन्दानी का अक्षरवास 27.02.2019 बुधवार को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 01.03.2019 को शाम 4 बजे स्थान स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जयपुर पर रखी गई है। यह अंतिम बैठक होगी। शोकाकुल:- सुनील- काव्या (पुत्र- पुत्रवधू), धर्मेन्द्र एवं समस्त रामचन्दानी परिवार। 8619240069, 9680248497.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्मप|ी स्व. श्री गंगासहाय जी नथैया (नींझरा वाले) का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। जिनकी नियमित बैठक निवास स्थान इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, सैनिक गैस एजेंसी के पीछे, शाहपुरा, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- प्रभाती लाल, रामेश्वरलाल, लक्ष्मीनारायण (देवर), कैलाशचन्द, गिरधारी लाल, रामावतार, ताराचन्द, शंकरलाल, रामकरण, गोपीराम (पुत्र), अजय, मनीष, जयसिंह, विजय, विष्णु, जितेन्द्र, फूल, हर्ष, युवराज (पौत्र), अरुण्य, चिराग (प्रपौत्र) एवं समस्त नथैया परिवार, नींझरा वाले। मो. 9929295290, 8058959510.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री चौथमल बणसिया (बोहरा) का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक शुक्रवार 01.03.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे हमारे निवास स्थान ग्राम देवन (कुआं पर) शाहपुरा, जिला- जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सुशीला देवी (धर्मप|ी), गोविन्द (पुत्र), परमेश्वरी- रमेश जी (पुत्री- दामाद), जगदीश, हरिशंकर (भ्राता), महादेव, रामदास, फूलचन्द, ओमप्रकाश, मोहन, शंकर, दिनेश, रामू, अर्जुन, महेश समस्त बणसिया (बोहरा) परिवार।हमारी पूजनीया दादीजी श्रीमती जानकी देवी शतायु (धर्मप|ी स्व. श्री शंकरलाल जी पारीक का स्वर्गवास दिनांक 27.2.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 1.03.19 शुक्रवार को माहेश्वरी धर्मशाला, दादूद्वारे की गली, सांभर लेक में सायं 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- मोहनलाल (पुत्र), रमेश, अरविन्द, श्याम, अरूण, अजय, अवधेश, रवि, पुनीत (पौत्र), अनुराग, आदित्य, यश, मंथन, अर्थव, दिव्यांश, वंश (प्रपौत्र) एवं समस्त पारीक व्यास परिवार। मो. 9929633369, 9828017507.हमारे पूजनीय श्री नृसिंह लालजी पारीक (Retd. JVVNL) पुत्र स्व. श्री कृष्णसहाय जी (बांसखोह वाले का स्वर्गवास 26.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 01.03.2019 को पारीक कॉलेज प्रांगण में सायं 4:30 से 5:30 बजे तक होगी। शोकाकुलः- श्रीमती प्रकाश देवी (धर्मप|ी), जगदीश नारायण, जयकुमार (भ्राता), भूपेन्द्र, महेन्द्र, जितेन्द्र (पुत्र), राकेश, श्वेत राज, पार्थ, मयंक (भतीजे), वांशिक, रक्षित, तन्वी, बिनीता, आर्यन, ईशिता, आर्यमन, आदि, शुभिका, ऐनी (पौत्र, पौत्री), 9782074353.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता हैं कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मूलीदेवी प|ी स्व. श्री जगदीश नारायण जी जायसवाल का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शुक्रवार 01.03.2019 को सायं 3 से 4 बजे निवास स्थान, जायसवाल कृषि फार्म, नायला रोड कानोता में रखी गई है। शोकाकुल:- राधेश्याम, महेश प्रसाद, रामअवतार, भंवरलाल कृष्ण अवतार, हनुमान (पुत्र), गणेश, पंकज, विपिन, रवि, सन्नी (पौत्र) एवं समस्त बणिवाल परिवार। मो. 9414078240, 9928090084.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती दुर्गा देवी डाबी धर्मप|ी स्व. श्री रामस्वरूप ढाबी का स्वर्गवास बुधवार 27.02.2019 को सायं 09.15 बजे हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 01.03.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे सैक्टर-65, माधव उद्यान, प्रताप नगर, श्योपुर रोड, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- रमेशचन्द, सत्यनारायण, गोविन्द, राजेश (पुत्र), संजय, शुभम, कुणाल, अनुराग (पौत्र) एवं समस्त डाबी परिवार जयपुर।हमारे प्रिय दिलीप सेठी पुत्र श्री माणकचन्द सेठी का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.03.2019 को प्रात: 8.30 बजे भट्टारकजी की नसियां जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विमलादेवी (ताईजी), रमेशचन्द (चाचा), ममता (प|ी), लोकेन्द्र, भानूप्रकाश, संसार, दिनेश, रतन, राजेश, विनीत (भ्राता), हेमेन्द्र, तुषार, आयुष, हार्दिक, सम्यक, मौलिक (भतीजा), मनाली, सोनाली, लक्षिता (पुत्रियां), हनुमानप्रसाद पाटौदी, विशाल पाटनी (फुफाजी), पिंकी- संजय सौगानी, अमिता (बहन- बहनोई), हनी- अनुपम काला, प्रियंका- विवेक सौगानी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त सेठी परिवार। ससुरालपक्ष:- घासीलाल, लल्लुलाल, दीनदयाल, राजेन्द्र, विजय, संस्कार, मयंक एवं समस्त पाटनी परिवार (खांनियावाले)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भैरूलालजी शर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल जी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 01.03.2019 शुक्रवार सायं 3 से 4 बजे तक निवास स्थान टेड़ी की ढाणी, ग्राम नेकावाला धोला पर होगी। शोकाकुल:- महेश (चाचा), रामपाल (भ्राता), सीताराम, सतीश, कैलाश, लक्ष्मण, महेश, मुकेश, राकेश, हंसराज, गोरीशंकर, कपिल, लोकेश, राहुल (पुत्र), बलदेव, विक्रम, पवन, जितेन्द्र, आर्यन, आइस (पौत्र), निर्मला, अनिता (पुत्री), दिनेश, महेश (दामाद) एवं समस्त गंगावत परिवार। 9772654446, 8890704750.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामलाल पचेरवाल का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 01.03.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास 450-A, हसनपुरा-सी, कमला नेहरू नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामचन्द्र, लालाराम, राधेश्याम, रोशनलाल (चाचा), बाबूलाल, कैलाशचन्द, बुगल, रमेश (भ्राता), राजेश, मुकेश, डेनी (पुत्र) एवं समस्त पचेरवाल परिवार। मो. 9829199477, 9829154261.मेरी धर्मप|ी श्रीमती उर्मिला सिंघानिया का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 28.2.2019 को हो गया है। जिनकी शवयात्रा 1.3.2019 को प्रात: 10 बजे निवास स्थान से रवाना होकर विद्याधर नगर, सेक्टर- 10, स्टेडियम के पास मोक्ष धाम पंहुचेगी। शोकाकुल:- डॉ. रामअवतार सिंघानिया (पति), पंकज, अजय (पुत्र), एवं समस्त सिंघानिया परिवार (साभर वाले), निवास स्थान: 6/84, विद्याधर नगर, पेट्रोल पम्प के पीछे। मो. 9314049255, 9982099959.With Profound Grief and Sorrow we regret to inform the sad demise of our beloved Jaspal Kaur (Usha Silai School, Adarsh Nagar, Jaipur) W/o S. Swarn Singh Who left for her Heavenly Abode on 25.02.2019 Antim Ardas on Friday 01.03.2019 from 12.00 Pm- 1.00 Pm At Gurudwara, Rajapark, Govind Marg, Jaipur. In Grief- Manjit singh- Lakhwinder Kaur (Son- Daughter in law), G.P.S Gambhir(United India Insurance co. ltd.)- Maninderjeet Jolly (Daughter- son-in-law), Gurdeep singh- Kanika Kaur (Grand Children) Mob-9314649902, 9828167993, 9166630333. शोक संदेश  अंतिम अरदास