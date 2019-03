हमारे प्रिय श्री अशोक कुमार पारीक (सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर) पुत्र स्व. श्री रूपनारायण पुरोहित (उपअधीक्षक जेल, रि.) का निधन 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.03.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक पारीक कॉलेज, प्रागंण में होगी। शोकाकुल:- डॉ. चन्द्रप्रभा पारीक (धर्मप|ी), लक्ष्मीनारायण, नगेन्द्र मोहन (चाचा), डॉ. एस.के. पारीक (SDMH), नरेन्द्र, राजेन्द्र, महेन्द्र, वीरेन्द्र, शशि, मुकेश, राकेश, अरविन्द, अश्विनी, सत्यनारायण, गजानन्द (भाई), निखिल (पुत्र), आशुतोष, शैलेश, अमित, सोनु, सचिन, दिपांशु, वैभव, यशवर्धन (भतीजे) एवं समस्त (साईवाड़) पारीक परिवार। 9413841961, 9828102212. (नोट- महिलाओं की बैठक भी साथ ही होगी)।मेरी धर्मप|ी श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल का आकस्मिक निधन दिनांक 28.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 02.03.2019 को 2.30 से 3.30 बजे तक आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाड़ी, जयपुर पर होेगी। शोकाकुल:- शंकरलाल अग्रवाल (पति), कैलाशचन्द अग्रवाल (चचेर ससुर), प्रहलाद, राजेन्द्र, जितेन्द्र, पूरण (देवर), धर्मेन्द्र, नरेन्द्र,ज्ञानेन्द्र, सुरेन्द्र, पुष्पेन्द्र, राहुल (पुत्र), अंकुर, रिषभ (पौत्र), समस्त कामदार परिवार (बडा गांव जाहोता वाले), विमला- बरवारीलाल जी, मंजू- कैलाश जी, मीना- राजेश जी (ननद- ननदोई), ममता- गणेश जी, संगीता- मनोज जी, रेखा- सुरेश जी, खुशबू- मनीष जी (पुत्री- दामाद), अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, राहुल केटर्स, S.K केटर्स, राहुल आर्ट क्रियेशन, 9829064532, 9636897801.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय बहन सुमित्रा देवी अग्रवाल धर्मप|ी शंकरलाल अग्रवाल (बडा गांव जाहोता वाले) का आकस्मिक निधन दिनांक 28.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 को 3 से 3.25 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाड़ी, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- घनश्याम जी, महेश जी, महेन्द्र जी (भाई), (अमरसर वाले) विराट नगर, 9828210122.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि रामनिवास गुर्जर (सेवानिवृत पोस्टमेन) की धर्मप|ी एवं हेमराज गुर्जर की पूजनीया माताजी श्रीमती मोत्या देवी का स्वर्गवास दिनांक 1.3.2019 को शुक्रवार काे हो गया है। जिनकी 3.3.2019 रविवार को 12 बजे से 3 बजे तक रखी गई है। निज गृह रजवाना तीये की बैठक रखी गई है। शोकाकुल:- रामबिलास, कैलाश, रामप्रसाद (देवर), घनश्याम (सरपंच), देवीशंकर, भवानीशंकर, गौरीशंकर, हरिशंकर, रामसिंह (पुत्र), बलराम, विकास, नीरज (पौत्र) एवं समस्त पौसवाल परिवार रजमाणा तह. चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। मो. 9001959514, 9116302088.मेरी धर्मप|ी श्रीमती निर्मलादेवी का आकस्मिक निधन गुरूवार 28 फरवरी 2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार 2 मार्च 2019 को सायं 3 से 4 बजे तक निज निवास-गली नं. 8, शिवाजी कॉलोनी निवाई (टोंक-राज.) पर होगी। शोकाकुल परिवार:- दिनेशकुमार माथुर (पति), श्रीमती मुन्नादेवी (सास), प्रवीण, विनोद (जेठ), रजनेश, ओमप्रकाश (देवर), दीपशिखा-जतिनजी, राधा-तुषारजी (पुत्री-दामाद), मेघा (पुत्री), दया-सुरेन्द्रजी (ननद-ननदोई) एवं समस्त गाडरिया परिवार। पीहर पक्ष:- भूपेन्द्रजी, विनोदजी (चाकसू वाले, जयपुर)। मो. 9694454413. नोट:- पीहर पक्ष की बैठक साथ ही होगी। यह बैठक ही अन्तिम बैठक होगी।हमारे पूजनीय श्री विष्णु दत्त मिश्रा (A.G. Office) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार दिनांक 02.03.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक हंस विहार मंदिर S.F.S. अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमलता मिश्रा (प|ी), राजेश- रेनू (पुत्र- पुत्रवधू), अनुपमा पाराशर (सेंट विल्फ्रेड कॉलेज) (पुत्री) एवं समस्त मिश्रा परिवार। 9314874531, 9587976917.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कंचन देवी प|ी श्री प्रकाश चंद जी बाढ़दार (एडवोकेट) का देहावसान दिनांक 28 फरवरी 2019 को हो गया है। तीये की बैठक 3 मार्च 2019 को प्रातः 9 बजे भट्टारक जी की नसियां पर होगी। तत्पश्चात् घड़ियों का दस्तूर होगा। शोकाकुल:- डॉ. सुरेन्द्र-संगीता बाढ़दार (पुत्र-पुत्रवधू), श्रीमती स्नेहप्रभा (देवरानी), अशोक, शैलेश, अजय (भतीजे), संदीप (पौत्र), प्रेमचंद जी गोधा (नन्दोई), वनिता-निर्मल सेठी (पुत्री-दामाद), श्रुति-रवीश जैन (पौत्री-दामाद), नकुल-सोनल (दोहिता-दोहितावधू)। पीहर पक्ष:- पदमचंद, राजकुमार पाटनी (जौहरी) मो. 9414775012, 7742042027.आप सभी को अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती नन्छी देवी धर्मप|ी श्री छोटेलाल निर्वाण जी का दिनांक 28.02.2019 को स्वर्गवास हो गया था। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 शनिवार को समय 2:00 से 3:00 बजे तक हमारे निवास स्थान 24, शिव मंदिर के पास, धानका कॉलोनी, हसनपुरा-A, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- हरिनारायण निर्वाण, जी.डी. वर्मा, रतनलाल, रामसिंह, रमेश, सीताराम, गणपत, दौलत, कैलाश एवं समस्त निर्वाण परिवार ग्राम तेजावाला, 9983323676, 7877323751, 8890025531.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती प्रेमदेवी माथुर धर्मंप|ी स्व. श्री कुंज विहारी लाल माथुर का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 शनिवार को सायं 4:30 से 5:30 बजे तक अग्रसेन भवन, नीरजा मोदी स्कूल के सामने शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ओ.पी. माथुर- रेखा, सी.पी. माथुर (ICICI बैंक)- मनीषा, मुकेश- सीमा (पुत्र- पुत्रवधू), जयप्रकाश, शिवप्रकाश (ज्येष्ठ पुत्र), अभिषेक, सौरभ, शोभित, पार्थ (पौत्र), शरणनारायण नाग- पुष्पा, हिना- अंकुर, (पुत्री/पौत्री- दामाद) 8696924263, 9828855534. पीहर पक्ष:- कन्हैया लाल माथुर, मुकट माथुर (भाई)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती वीरा देवी धर्मप|ी ताराचन्द सोनी का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 का हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 शनिवार को सायं 4:00 बजे हीदा की मोरी गुरूद्वारा पर होगी। शोकाकुल:- ताराचन्द (पति), ओमप्रकाश, दौलतराम, किशोर, नरेश (पुत्र), जितेन्द्र, विक्की, मुकेश, नीरज, दिनेश, गौरव (पौत्र) व समस्त मस्वाई परिवार। मो. 6350013440, 9782386509.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मिश्री देवी का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 02.03 2019 को 4:00 से 5:00 बजे तक स्कूल खेल मैदान, पेट्रोल पम्प के पीछे, कुण्डा, आमेर पर होगी। शोकाकुल:- गोविंद सहाय शर्मा (पुत्र), चौगान, ओमप्रकाश, मोहनलाल, सोहनलाल (भतीजे), मदन, मनोज, महेंद्र, विजय, दीपक, संजय, अमरदीप (पौत्र), दक्ष, केशव, माधव (पड़पौत्र), प्रेम देवी- रामधन जी (पुत्री- दामाद), चन्द्रकान्ता- चन्द्रप्रकाशजी, सुनीता- राजेश जी, खुशबू- मोहित जी (पौत्री- दामाद), राकेश, लोकेश, योगेश, अंगद (दोहिते) एवं समस्त सालोलिया परिवार। मो. 9694240636, 8824714678.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी ठा.सा. श्री ओमप्रकाश सिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 को सायंकाल 4 से 5 बजे हमारे निवास स्थान-16, शशी विहार कॉलोनी, बुद्वसिंहपुरा, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- रघुवीर सिंह (चाचाजी), रामस्वरूप सिंह, सवाई सिंह, गुमान सिंह, महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, मानसिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह (भाई), ललित सिंह- सुनिता, अनिल सिंह- नीतू (पुत्र-पुत्रवधू), हेमलता- जगदीश सिंह (पुत्री-दामादजी), पदम कंवर, हितेन्द्र, हर्षवर्धन, करण (पौत्र, पौत्री) समस्त शेखावत परिवार। (राजनौता, ढाणी बिन्दाजी), 9636420212, 7073080044, 9829792514.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सुन्दर देवी धर्मप|ी श्री भंवरलाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 गुरुवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 शनिवार को सायं 3:00 से 4:00 बजे हमारे पैत्रक गांव- मुकन्दपुरा (ढाणी), वाया- भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर में होगा। शोकाकुल:- रामकरण, प्रभु नारायण, गंगासहाय (देवर), सीताराम शर्मा (SBI-AGM), गोपाल, रामनिवास, रामप्रसाद, रामकिशोर, भगवन सहाय, रामस्वरूप, नवल किशोर (LIC & UIIC), मोहनलाल, शिवप्रसाद, कन्हैया लाल, रामजी लाल, राजेंद्र (पुत्र), प्रदीप, पीयूष, अभिनव, हर्षल (पौत्र) एवं समस्त मेहता परिवार। 8527447999, 9414072347.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी वैद्य श्री बाबूलाल जी शर्मा का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 2.03.2019 शनिवार को सांयकाल 3 से 4 बजे निवास स्थान प्लॉट- 107-A, नन्दविहार कॉलोनी, श्योपुर रोड़, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती कमला शर्मा (धर्मप|ी), प्रमोद कुमार, अरविन्द (पुत्र), शशि, प्रदीप (भ्राता), अशोक, नीरज, सुनिल, दीपक, जयन्त, अतुल (भतीजे), मनमोहन, नितेश, विकास, मयंक, अभिषेक (पौत्र), लव, कृष्णा (पड़पौत्र), सुरेशजी, राहुलजी, लोकेशजी (जंवाई), गिर्राज, रविन्द्र, दिनेश (भान्जे), अवधेश, कपिल, सतीश (दोहिते) एवं समस्त परिवार। 9414387292, 9829558899.हमारे प्रिय बहनोई श्री विजय कुमार जी बड़ाया (किशनगढ़वाले) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। ससुरालपक्ष की तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 शनिवार को दोपहर 12.00 से 12.30 बजे तक हमारे निवास स्थान- 224, ओमशिव कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मदनलाल, कैलाशचन्द, रामबाबू (साले), रामअवतार, अंकेश, लविश, तनुज एवं समस्त रावत परिवार (बाेबास वाले), मो. 9828125194.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि मेरी पूजनीया भाभी श्रीमती सुधा श्रीवास्तव (धर्मप|ी स्व. श्री ओ.पी. श्रीवास्तव) का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार 02.03.2019 को सायं 3:30 से 4:30 बजे तक कृष्णा मन्दिर, बीस दुकान, आदर्श नगर पर होगी। शोकाकुल:- सत्यप्रकाश श्रीवास्तव- सरोज (देवर- देवरानी), शेफाली- नलिन सक्सेना (पुत्री- दामाद), सुनील- अनुपमा (पुत्र- पुत्रवधू), मयंक श्रीवास्तव (भतीजा), गार्गी, शान्तनु (नाती, नातिन), तेजस, ध्रुव (पौत्र)। 9887675244, 9829136298. निवास- C-34, तिवाड़ी जी का बाग, आदर्श नगर, जयपुर। (यह अन्तिम बैठक है)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी श्री मोहनलाल जी पंवार का स्वर्गवास 28.02.19 को हो गया है। तीये की बैठक 02.03.19 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास मकान नं. 8, दूध की डेयरी के पीछे,चौगान स्टेडियम, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- लल्लूराम पंवार, चम्पलालजी, गुरूदयाल पंवार (भ्राता), सुनिल पंवार, जितेन्द्र पंवार (पुत्र), आदित्य, सुमित,केलवीन (पौत्र) एवं समस्त पंवार परिवार। 9929704006.हमारे प्रिय कंवर साहब श्री राजकुमार जी गोयल सुपुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश जी पंसारी (किशनगढ़ वाले) का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया। ससुरालपक्ष की बैठक 02.03.2019 को 3.00 से 3.45 बजे होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक अग्रसेन विहार, अजमेर रोड, नया हॉल, किशनगढ़ में शामिल होंगे। शोकाकुल:- मूलचन्द (दादेरससुर), बाबूलाल गुप्ता- राजकुमारी (सास-ससुर), सत्यनारायण, बृजमोहन, मुरारी, निरंजन (चाचेरससुर), गोविन्दी- राजेश (बुआ- फूफाजी), विनोद- सुनिता, सुरेश-सुनीता, पिन्टू- रिंकू, विक्की-पूजा (साले- सालायली), आशा- गणपत, रेणु- विनोद, निक्की- मनीष, शालू- गोविन्द, चिंकी- रवि (साली- साढू), विवेक- कीर्ति, वैशाली- अभिषेक एवं समस्त चौधरी परिवार।हमारे पूजनीय भ्राता श्री प्रहलाद जी सैन का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 को 2 से 4 बजे निवास स्थान ग्राम:- मौहब्बतपुरा, त. फागी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामगोपाल, शंकरलाल (राज. पुलिस), हरिनारायण, राधेश्याम (डाक विभाग), मदनलाल, रामकुमार (वैभव जैम्स), लालाराम, बृजमोहन (मैनेजर P.N.B), रमेश (नेताजी), गिर्राज एवं समस्त गोठड़िया परिवार। 9929291941, 9929612775.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मीनारायण कराडियां (कांकड) का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 02.03.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक हमारे निवास स्थान:- गंगामाताजी का मन्दिर, रेगरो की कोठी, घाटगेट बाजार जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गोपाललाल (भाई), भँवर, मोहन, अनिल (पुत्र), अशोक मनोज, राकेश, विजेन्द्र, हरीश, चेतन (भतीजे) एवं समस्त कराडियां परिवार। फर्म:- ए.के. इलेक्ट्रिकल्स एण्ड डेकोरेशन सर्विस (अनिल), 9887634266, 8094534266.हमारे पूजनीय पिताजी श्री महावीर प्रसाद खण्डेलवाल का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 शनिवार को सायं 4:30 से 5:30 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर, अम्बाबाड़ी सर्किल, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- गीतादेवी (धर्मप|ी), महेश- संगीता (LIC), राजेन्द्र- सरिता (पुत्र-पुत्रवधू), ऋषभ, अमन, आशीष, दिव्यांश (पौत्र), मालती देवी- प्रहलादजी भुखमारिया (बहन- बहनोई), कांता- राजेन्द्रजी बम्ब, संतोष- राजकुमार जी राजोरिया, रेखा- सुशीलजी ताम्बी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त खूंटेटा परिवार, बाय वाले। मो. 9828026564, 9414218772, 9694433146.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भंवरी देवी धर्मप|ी स्व. छोटीलाल सैनी का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.03.2019 शनिवार को सायं 4 से 5 निवास स्थान E-52, नन्दपुरी स्वेज फार्म पर होगी। शोकाकुल:- किशन लाल सैनी (देवर), हीरालाल सैनी (जेठ), संजय, नरेन्द्र, राजेन्द्र, बाबूलाल, रामलाल, श्यामलाल, कन्हैयालाल, रामनिवास (पुत्र), रमाकान्त, नवीन, अंशु एवं समस्त जोगी जादम परिवार। 9928366395, 9314588423.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पूजनीया माताजी श्रीमती मुन्नी देवी का आकस्मिक निधन हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 2.3.2019 शनिवार को सायं 3 से 4 बजे, हमारे निवास स्थान प्लॉट 465, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- भीमराज वर्मा (पुत्र), गर्वित वर्मा (पौत्र) एवं समस्त उच्चिनिया परिवार। 8107950440, 9001795202.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री वर्षा का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.03.2019 को सायं 4 से 5 बजे हमारे निवास स्थान 245 -A सूर्यनगर, विवेक पब्लिक स्कूल के पास, महेश नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विमला देवी (मां), करन कुमार (पुत्र), दीपक, लोकेश (भाई), अर्नव (भतीजा) एवं समस्त गोठवाल परिवार। 9983952666, 9509291210.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती बसन्तीदेवी धर्मप|ी स्व. श्री गणेश सोनी का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 02.03.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक हमारे निवास स्थान- ए-2, जे.डी.ए कॉलोनी, गिरधारीपुरा, गांधीपथ, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- वीरेन्द्र, रणजीत (पुत्र) एवं समस्त सोन्ध परिवार। 9785409267, 9785575698.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय कंवर साहब श्री नीरज कुमार पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द जी का स्वर्गवास दिनांक 28.2.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 2.3.2019 को सायं 3 से 4 बजे प्लॉट नं. 20, गजेन्द्र विहार, नियर पिंकसिटी स्कूल के पास, महेश नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल: रामगोपाल आर्य (ससुर), जगमोहन आर्य, संजय आर्य (साले), एवं समस्त आर्य परिवार जयपुर 9309008393, 9929881871अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री हरिनारायण सांखला का स्वर्गवास दिनांक 01.03.2019 को हो गया। तीये की बैठक 02.03.2019 को सायं 4 से 5 बजे हमारे निवास स्थान मंडी खटीकान जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दिनेश, दिनकर (पुत्र), गुलशन (पौत्र) एवं समस्त सांखला परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय रवि कुमार मीना पुत्र श्री सागरमल मीना का आकस्मिक निधन 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.03.2019 को दोपहर 2 से 4 बजे तक निवास स्थान ढाणी चौकी वालों की झर (बस्सी) पर होगी। शोकाकुल:- बिरदीचन्द (दादा), भगवानसहाय, प्रहलाद, रूपनारायण, जगदीश, सुवालाल, रामसहाय (ताऊ), रामनिवास, ओमप्रकाश, डॉ. कमल (भाई) एवं समस्त ध्यावणा परिवार। 9799139539, 9799882792.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती जड़ाऊ बाई धर्मप|ी स्व. श्री ग्यारसी लाल जी टांक का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को होे गया है। तीये की बैठक 02.03.2019 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान म. नं. B-10, सोहन नगर, BPL गोदाम के पीछे, गोनेर रोड, जयपुर पर होेगी। शोकाकुल:- सत्यनारायण टांक (पुत्र), सुरेश, दिनेश, कमलेश, मुकेश, मोनू (पौत्र) एवं समस्त टांक परिवार। पीहरपक्ष:- रामपालजी मेड वाले, शम्भू जी बांसखों वाले। 8740013219, 7568088663.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती बिदाम देवी प|ी श्री आनन्दी लाल का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 02.03.2019 तो सायं 3 से 4 बजे तक श्री श्याम मैरिज गार्डन, बास का टीबा, निवाणा पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल, कैलाश, ओमप्रकाश, रमेश (पुत्र), विजय, केशव, नवीन, दीपक, गिर्राज (पौत्र)। मो. 9350067722, 9971119569, 9811195989, 9811832621.हमारे पूजनीय श्री मदन लाल जी सैन सुपुत्र श्री भूरामल जी सैन का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.03.2019 को अपराह्न 3 से 4 बजे तक श्याम वाटिका, बस स्टैण्ड, गोविन्दगढ़ पर होगी। शोकाकुल:- कैलाश, रतनलाल (भ्राता), श्यामसुन्दर, शेखर, राजकुमार, रमेश, संजय, पवन एवं समस्त छिछोलिया परिवार। 9414466027, 9214801213.With Profound Grief and Sorrow we regret to inform the sad demise of our beloved Shri A.T. Santhanam Who left for his Heavenly Abode on 27.02.2019. Tiye ki Baithak on Saturday 02.03.2019 from 3.00 to 4.00 PM at B-81-82, Ansals Sushant City-l, Kalwar Road, Jaipur. In Grief:- Pratibha Santhanam (wife), A.T. Srinivasan-Richa, A.T. Raghavan-Annu (Son-Daughter-in-law), All Family, Relatives and Friends.पूजनीय ठा.सा. प्रभाकर सिंह जी शेखावत पुत्र स्व. ठा. सुरेन्द्र सिंह जी ठिकाना खाचरियावास का गुरूवार को स्वर्गवास हो गया। तीये की बैठक 2 मार्च शनिवार को सायं 4.00 से 5.00 बजे निवास स्थान 16, यमुना पथ, सरती नगर, न्यूसांगानेर रोड, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ठा. जय बहादुर सिंह (काकोसा), ठा. वीरेन्द्र सिंह (भ्राता), विक्रमादित्य सिंह खीची (जंवाईसा), शैलजा कुमारी, निधि कुमारी (पुत्री), तनु शिखा (दोहिती)। 9879645100, 9687345999.हमारी बहन श्रीमती उर्मिला सिंघानिया (धर्मप|ी डॉ. रामअवतार सिंघानिया, सेवानिवृत डीन कृषि कॉलेज, जोबनेर) का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया। पीहर पक्ष की बैठक 02.03.2019 को 4.00 से 4.45 बजे चन्द्रमोलेश्वर मंदिर शिवपार्क नं.-11, विद्याधर नगर सेक्टर-6, एच.पी. पैट्रोल पम्प के पीछे होगी। तत्पश्चात यह बैठक मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- पुरूषोत्तम, बेनीगोपाल, गौरीशंकर, अशोक कुमार सूरत वाले।श्रीमती उर्मिला सिंघानिया (पुत्रवधू स्वर्गीय भंवरलाल जी सिंघानिया) का स्वर्गवास 28.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 02.03.2019 को 4.00 से 5.00 बजे चन्द्रमोलेश्वर मंदिर शिवपार्क नं.-11, विद्याधर नगर सेक्टर-6, एच.पी. पैट्रोल पम्प के पीछे होगी। शोकाकुल:- डॉ. रामअवतार (पति), सत्यनारायण (काका ससुर), ओमप्रकाश, डॉ. दामोदरलाल (जेठ), श्याम सुन्दर, सुरेश, अशोक (देवर), कमला- जगदीश (ननद-ननदोई), पंकज- श्वेता, अजय- नेहा (पुत्र-पुत्रवधू), दिनेश, पवन, कमल, विमल, रविन्द्र, चन्द्रशेखर, पीयूष, कृष्ण (भतीजे), कुश, जयादित्य (पौत्र), वैदेही, सानवी (पौत्री) एवं समस्त सिंघानिया परिवार (सांभर वाले)। 9413049255, 9982099955.हमारी प्रिय सुश्री पल्लवी (गुड्डन) सुपुत्री मनोज- सुमन गोधा का आकस्मिक निधन दिनांक 1 मार्च 2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार दिनांक 3 मार्च 2019 को प्रातः 9:00 बजे श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, कीर्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुकुट सेठी (नाना), किस्तुरचंद, ताराचंद, हेमेन्द्र- कल्पना (मामा-मामी), पुनीत-समर, रोबिन-अदिति (भैया-भाभी), कुसुम-बालकृष्ण, मृदुला-गिरिश, विनीता-प्रमोद (मौसी-मौसाजी) एवं समस्त सेठी परिवार। मो. 9460124125.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्यारी बिटिया सुश्री पल्लवी (गुडडन) सुपौत्री कैलाशचंद गोधा सुपुत्री मनोज-सुमन गोधा का आकस्मिक निधन दिनांक 1.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 3.3.2019 रविवार को प्रातः 9.00 बजे श्री दिगम्बर जैन मंदिर कीर्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रतनदेवी, गुटमेन- शशि कुमार, मैना- ज्ञानचंद, सोभाग- नरपत, सीमा- नवीन मीनाक्षी- महेन्द्र, निर्मला- सुनील, रितु- मनीष, अनुभा- पीयूष, दिव्या- प्रवीण (बुआ- फूफाजी), अंकिता- रितेश, पूजा- हर्षित, अंकित- अंकिता (भाई- भाभी), माही, मानसी, सुहानी, मिहिका, चहक, आरवी, अविशा, रिशित, विदित, युवेन, धैर्य (भतीजे, भतीजी)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्यारी बिटिया सुश्री पल्लवी (गुडडन) सुपौत्री कैलाश चंद गोधा सुपुत्री मनोज-सुमन गोधा का आकस्मिक निधन दिनांक 1.3.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 3.3.2019 रविवार को प्रातः 9.00 बजे श्री दिगम्बर जैन मंदिर कीर्ति नगर टोंक रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमचंद, कैलाशचंद, मंगलेश, राकेश (दादा), सुधीर, अनिल, राजेश, मनीष, आशीष, राहुल, रजत (बडे पापा-चाचा), विपिन, नितिन, अभिषेक, विशाल, तनय, वैभव, आदित्य, सक्षम, तत्व (भाई), विहान, विवान, रेयांश (भतीजे), ननिहाल पक्ष:- मुकुट कुमार जी, हेमेन्द्र जी, पुनीत, रोबिन सेठी।हमारे पूजनीय श्री जितेन्द्र गोस्वामी का स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 02.03.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक हमारे निवास स्थान 1301/481, गोल्डन एरा एकेडमी के पास, कुन्दनपुरा रेल्वे फाटक पर होगी। शोकाकुल:- अनु गोस्वामी (धर्मप|ी), भास्कर- शालिनी (पुत्र- पुत्रवधू), विशाखा- शिशिर (पुत्री- दामाद), निमाईचन्द, यशोदा दुलाल (ज्येष्ठ भ्रातागण)। मो. 8104121371.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय दाताहोकम ठाकुर साहब देवीसिंह जी ठिकाना वाटिका का देवलाेक गमन हो गया। जिनकी नियमित बैठक गढवाटिका में रहेगी 08.03.2019 को रात्री जागरण, 09.03.2019 शनिवार को द्ववादस एवं पाग दस्तुर कार्यक्रम रखा गया है। शोकाकुल:- कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर महावीर सिंह, कुंवर नरपत सिंह (पुत्र), भंवर लाेकपाल सिंह, भंवर महिपाल सिंह, भंवर हनुत सिंह, भंवर दिग्विजय सिंह (पौत्र), यशवर्धन सिंह, हर्षवर्धन सिंह, पृथ्वीराज सिंह (पड़पौत्र), राघवेन्द्र सिंह, भानुप्रताप सिंह, गिरिराज सिंह (भाणेज) एवं समस्त बणवीरपोता परिवार ठिकाना- वाटिका, 7665259999, 9785500900.हमारे बड़े भ्राता श्री प्रेमनारायण जी श्रीवास्तव पुत्र स्व.श्री जगमोहन लाल जी श्रीवास्तव का स्वर्गवास दिनांक 01.03.2019 को हो गया है। जिनकी अन्तिम यात्रा दिनांक 02.03.2019 को प्रात: 11.00 बजे हमारे निवास 365-A, रायजी का घेर, मोतीकटला बाजार, चाँदी की टकसाल से लाल डूंगरी श्मशान घाट जावेगी। शोकाकुल:- रामनारायण, सत्यनारायण (भाई), धर्मेन्द्र, शैलेन्द्र, संजय, अजय (पुत्र), विशाल, पंकज, रितिन, सचिन, विजय एवं समस्त श्रीवास्तव परिवार। मो. 8949831238, 9414442951.हमारे पूजनीय पिताजी श्री लेखराज जी ठाकवानी का स्वर्गवास दिनांक 1.3.2019 को हो गया है। जिनकी अंतिम यात्रा दिनांक 2.3.2019 को हमारे निवास स्थान प्लॉट 83 B कंवर नगर धर्मशाला के पास जयपुर से सुबह 11 बजे आदर्श नगर श्मशान घाट जायेगी। शोकाकुल:- हीरालाल, अशोक, ईश्वर, राजेश, ऋषि ठाकवानी (पुत्र), प्रतिष्ठान:- पैकार्ड वॉच कम्पनी, लेखराज एण्ड कम्पनी, अाशोका ट्रेडर्स, हीरा टाइम्स, मो. 9828025735, 9079919110.हमारी पूजनीय माताजी श्रीमती चतर देवी धर्मप|ी स्व. श्री माणकचन्द जी नाहटा (भानपुरा म.प्र वाले) का स्वर्गवास गुरूवार 28.02.2019 को हो गया है। जिनका उठावना शनिवार 02.03.2019 को 10:30 बजे सीमंधर स्वामी का मंदिर, भारत स्टोन के पास, जनता कॉलोनी, गोविन्द मार्ग पर रखा गया है। शोकाकुल:- सुभाष, पुष्पा- पारस नाहटा (पुत्र- पुत्रवधू), शिप्रा- संदीप नाहटा (पौत्र- पौत्रवधू) , वर्धमान, यश नाहटा (प्रपौत्र), 9468860969. (B-12, साेना अपार्टमेन्ट, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर) संगीता- संजय जैन, शिल्पा- संजय जैन, डॉ. पूर्वी- डॉ. वैभव चतुर्वेदी (पौत्री- दामाद), पीहर पक्ष:- देवकरणजी, देवराज जी, जेठमल जी सुराणा (घाटोली वाले) राज.।