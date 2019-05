हमारे प्रिय श्री जगदीश चन्द्र बलूनी (रिटा. पुलिस उपाधीक्षक) पुत्र स्व. श्री मुकुंद राम बलूनी का स्वर्गवास 22 मई 2019 को हो गया है। तीये की बैठक 24 मई को शाम 5:30 से 6:30 बजे तक कृष्णा जनउपयोगी भवन, भगवती मंदिर के सामने, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर में होगी। शोकाकुल:- भुवनेश्वरी बलूनी (प|ी), गिरीश बलूनी (भाई), विभा बलूनी (पुत्री) एवं समस्त बलूनी परिवार। मो. 7976623388, 7014709831.हमारे पूजनीय पिताजी श्री महावीर प्रसाद सैनी का स्वर्गवास दिनांक 22.5.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 24.5.2019 को सायंकाल 5:30 से 6:30 तक तेजाजी मन्दिर पार्क, सरकारी स्कूल के पीछे करतारपुरा पर होगी। शोकाकुल:- नाथूराम, मांगीलाल (पुत्र), ईश्वर, बाबूलाल, महेन्द्र, भूपेन्द्र, योगेश (पौत्र), तिराज (पड़पौत्र) एवं समस्त सुईवाल परिवार जयपुर, 9829666044, 9887666044.पूजनीय पिताजी श्री आनंदी लाल विजयवर्गीय का स्वर्गवास 22.5.2019 को हाे गया। तीये की बैठक 24.5.2019 सायं 4 से 5 बजे जैन नसियां, चतुर्भुज तालाब के पास, पुरानी टोंक पर होगी। शोकाकुल:- रमेशचन्द (खादी भण्डार)- गुलाब देवी, मोहनलाल (रिटायर्ड dm-fci)- निर्मल (भाई- भाभी), शिवरतन- संतोष, महेशचन्द- सुनिता, एडवोकेट श्याम सुन्दर- रेणू (एड. नोटेरी), आशीष (मेनेजर), लक्ष्मीकान्त (अध्यापक)- विजयलक्ष्मी (anm), रमाकान्त (पुत्र- पुत्रवधू), शुभम (au bank), पर्व, सोरभ, तन्मय (पौत्र), ललिता- अशोक, तारा- रामबाबू, शारदा- ओमप्रकाश, मधु- हनुमान, हेमलता- रमाशंकर (पुत्री- दामाद), रूपकान्ता (पुत्री), नन्दनी, जानवी, हनी, अपेक्षा (पौत्री), 9214577745, 9413964449. ससुराल पक्ष:- जुगलकिशोर, छेलबिहारी विजयवर्गीय, डूंगरीकला।मेरे पूजनीय पिताजी श्री विशम्भरदयाल जोशी (नगर पालिका बांदीकुई) पुत्र स्व. श्री किशनलाल जोशी का स्वर्गवास दिनांक 22.5.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 24.5.2019 को शाम 4 से 5 बजे तक निवास स्थान पुलिस थाने के पीछे महाराणा प्रताप कॉलोनी वार्ड नं. 12 बांदीकुई (जिला- दौसा) पर होगी। शोकाकुल:- मणिकान्त, शिम्भुदयाल, रविकान्त, महेन्द्र, प्रेमप्रकाश, मुन्नालाल, दिनेश, राजेश (भाई), नीरज जोशी (पुत्र), प्रमोद, राजेश, जयकुमार, सोनू, सचिन, प्रिंस (भतीजा) एवं समस्त विजयताण जोशी परिवार। मो. 7611012619, 7221941668.हमारे यहां नन्दकिशोर के पूजनीय पिताजी श्री बजरंगलालजी बेनीवाल (पूर्व उप जिला प्रमुख टोंक, पूर्व प्रधान निवाई) का स्वर्गवास बुधवार 22 मई 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शुक्रवार 24 मई 2019 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक निवास स्थान ग्राम- सिरोही, तह. निवाई (टोंक-राज.) पर होगी। शोकाकुल परिवार:- केदारप्रसाद (भ्राता), विजयनारायण, रामप्रसाद, रामरख, कैलाशचन्द राधेश्याम, राजाराम, सीताराम, सतवीर (भतीजे), सुरेन्द्र (पुत्र), रामकिशन, रामेश्वर, राजेश, सत्यनारायण, महावीर, सतराज (सरपंच), चेतन, राहुल, कुलदीप, रक्षित, प्रभाष (पौत्र) एवं समस्त बेनीवाल परिवार। मो. 9602703056, 8104356500, 9414306521.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि दिव्यांश सोनी सुपुत्र राजेश सोनी का आकस्मिक निधन दिनांक 23.5.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 25.5.2019 को शाम 3 से 5 बजे तक निवास स्थान मलारना चौड़ जिला- सवाई माधोपुर पर होगी। शोकाकुल:- बंशीलाल (दादाजी), गोपाल, हनुमान, गिर्राज, प्रेमप्रकाश, बनवारी, सत्यनारायण, नारायण, रमेश, शंकर, राजेश, अशाेक, चन्दन, शिव, महेश, नितिन, सांवरिया, अमित, शुभम, राहुल, आकाश, अभिषेक, शानु, विशाल, भानु, प्रियांश, वेदांश एवं समस्त बोकण परिवार, मलारना चौड़ स. मा., मो. 9549836037, 9079328413, 9460240538.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे बहनाेई श्री बृजेश कुमार जी ताम्बी का आकस्मिक निधन दिनांक 22.5.2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 24.5.2019 को सायं 5.15 बजे से 5.50 तक सामुदायिक भवन, केशव नगर, सोमदत्त अपार्टमेन्ट के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सत्यनारायण, जगदीश नारायण, पूर्णमल, आेमप्रकाश, रामबाबू, रामजीलाल, मनोज कुमार, मनीष कुमार, विजय कुमार समस्त डंगायच परिवार। गरूडवासी वाले, चाकसू। मो. 9414829047, 9314233479, 9928014155.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि पूजनीया ठकुरानी सा. श्रीमती सज्जन कंवर धर्मप|ी स्व. श्री ठा. सा. कुंजबिहारी जी शक्तावत (ठि.- पिपलाज) का देवलोक बुधवार 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 24.05.2019 को सायं 5:00 से 6:00 बजे तक स्थान- सामुदायिक केन्द्र, कमला नेहरू नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- किशोर सिंह शक्तावत, मनदीप सिंह शक्तावत (ठि.- पिपलाज)। मो. 8384956587.बड़े दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री धनराज जी बड़जात्या का आकस्मिक निधन दिनांक 23.5.2019 (गुरूवार) को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 25.5.2019 को कृष्णा पब्लिक स्कूल सूथड़ा में 10 बजे रखी गई है। शोकाकुल:- गजराज, अमोलक, गजानन्द (भ्राता), वीरेन्द्र, विकास कुमार (भतीजे), चेतन कुमार जैन (पुत्र), शिवम कुमार (पौत्र)। ससुराल पक्ष:- रमेशचन्द, पारस कुमार, महेन्द्र, अनिल, अजमेरा ककोड।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि ज्योति जैन प|ी स्व. श्री राकेश जैन खेड़ाथूमड़ी वाले का आकस्मिक निधन 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 24.05.2019 को प्रात: 9 से 10 बजे संघीजी जैन मन्दिर, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- प्रेमलता- गजेन्द्र (माता-पिता), दीपेश- सुमन (भाई-भाभी), दिव्यांशी (पुत्री), आरव (भतीजा), (नैनवा-वाले), 9829720001.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है की हमारे पूजनीय पिताजी श्री गिरधारी लाल मोठ्या का स्वर्गवास बुधवार 22 मई 2019 को हो गया। तीये की बैठक 24 मई 2019 समय 2 से 4 बजे तक निवास स्थान दांतली, गोनेर रोड पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार:- रामचन्द्र, शंकर, लखन, जगदीश, कैलाश, गिर्राज, मनमोहन, पुरषोत्तम (पुत्र), कृष्ण, प्रकाश, रोशन, गुलशन, रवि, सूरज, शुभम (पौत्र), हर्ष (प्रपौत्र) एवं समस्त मोठ्या परिवार, 9828047695, 9414820500, 9413608000.हमारे पूजनीय श्री रतनलाल अग्रवाल का स्वर्गवास बुधवार 22.05.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 24.5.2019 शुक्रवार को शाम 4.00 से 5.00 बजे तक शिव पार्क, सीकर हाउस पर होगी। शोकाकुल:- कांता (प|ी), मोहनलाल, बाबूलाल (चाचा),रमेशचन्द (भाई), नरेश, नरेंद्र, राम, श्याम (पुत्र) मुकेश, पंकज (भतीजे),कैलाश- मोहनलाल, कृष्णा- राधेश्याम, मंजु- हीरालाल, मैना- चंद्रप्रकाश (बहन- बहनोई), चंद्रेश- विनोद (बेटी- दामाद) दीपक, युग, दिव्यांश, गर्वित, मनु (पौत्र), तरुण ( दोहिता) (टोंक वाले) फर्म:- छवि ट्रेडर्स, मो. 9784690018.हमारे पूजनीय श्री सुन्दरलाल जी गरणियां (सैनी) का स्वर्गवास 22.05.2019 को हो गया। तीये की बैठक 24.05.2019 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक मानबाग पैलेस (सुन्दर नर्सरी) बन्ध की घाटी, दिल्ली रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रमेश कुमार, रामनारायण, जितेन्द्रभारती (भाई), दिनेश कुमार, सूरज नारायण, सुरेश, नरेन्द्र (पुत्र), बलराम, महेश (भतीजे), गिर्राज, लोकेश, राजेन्द्र, अभिषेक, सोनू, युवराज, आदर्श (पौत्र), अक्षित, गीतांश, मोहित, हार्दिक (पड़पौत्र), गुलाब देवी- सीताराम जी, मीरा देवी- रामस्वरूप जी (पुत्री- दामाद), फर्म:-सुन्दर नर्सरी, दिनेश कुमार फ्लावर्स (फूल मण्डी), 9929060959, 9829063056.हमारे प्रिय भ्राता श्री हनुमान सहाय पुत्र स्व. श्री घासीलाल जी धोकरिया का आकस्मिक निधन अहमदनगर (महाराष्ट्र) में दिनांक 22 मई 2019 को हो गया है। तीये की बैठक 24 मई 2019 को सायं 5 से 6 बजे तक दिगम्बर जैन मंदिर, मधुबन कालोनी, टोंक फाटक, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सीताराम, घनश्याम, मुरलीधर (भ्राता), सुरेश, दीपक, जयप्रकाश, धीरज, रितेश, अरूण, अमित, रवि (भतीजे) एवं समस्त भाटेड़ वाला परिवार। 9928259403, फर्म:- खण्डेलवाल सीमेन्ट स्टोर, टोंक फाटक, जयपुर।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गणेश दत्त काण्डा पुत्र स्व. श्री सुवालालजी काण्डा का स्वर्गवास 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 24.05.2019 को दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक श्रीराम वाटिका, खेजरोली पर होगी। शोकाकुल:- सीतादेवी काण्डा (धर्मप|ी), मनोहर काण्डा मुकेश काण्डा (पुत्र), कृष्णा (पौत्र), सोनाली सोनल (पौत्री) एंव समस्त काण्डा परिवार तथा सगे संबंधी, खेजरोली। मो. 9829068011, 9928206196.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय जीजाजी श्री गणेश दत्त काण्डा पुत्र स्व. श्री सुवालालजी काण्डा का स्वर्गवास 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक (ससुराल पक्ष) की 24.05.2019 को दोपहर 3:15 से 3:45 बजे तक श्रीराम वाटिका, खेजरोली पर होगी। शोकाकुल:- दामोदर प्रसाद कामदार (साले), हरिप्रसाद उमेश कामदार (भतीजे) एवं समस्त कामदार परिवार। 9887234370, 9829173032. फर्म:- अग्रसेन टैक्सटाइल्स, चौमूं, पदमा फैब्रिक्स, सांगानेर, जयपुर दीपक वस्त्रालप, कोलकाता।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय निरंजन कुमार माथुर (राज. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल) पुत्र (स्व.) श्री जगदीश लाल माथुर का स्वर्गवास 22 मई 2019 को हो गया है। तीये की बैठक 24 मई 2019 को सायं 5:30 से 6:30 बजे सामुदायिक भवन श्याम नगर, जयपुर में होगी। इसके पश्चात औपचारिक बैठक नहीं होगी। शोकाकुल:- गोविंद लाल (चाचा), श्रीमती भगवती देवी, लीला (चाची), श्रीमती रीटा (धर्मप|ी), आनंदलाल- विजय (भाई -भाभी), अभिमन्यु- शिवानी (पुत्र- पुत्रवधू), मीनल- अमित, नेहा- पीयूष (पुत्रियां-दामाद), अरुणा-सौभाग्य, वीणा- अनिल (बहन- बहनोई), क्रियान (पौत्र), ससुराल पक्ष:- नीरज- विधि (साला- सहलज)।हमारे प्रिय आयुष खण्डेलवाल (गोलु) पुत्र श्री रामावतार गुप्ता का आकस्मिक निधन 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 24.05.2019 सायं 5.00 से 6.00 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाड़ी में होगी। शोकाकुल:- कमला देवी (दादी), कैलाशचन्द, ओमप्रकाश, सीताराम (ताऊजी), रामबाबु (चाचाजी), दिनेश, मनोज, मनीष, अनुराग, पीयूष, पवन, लक्ष्य, हिमांशु, विकास (भाई), अर्चित, नैतिक, काव्यांश, सात्विक, वैभव (भतीजे) एवं समस्त मामोडिया परिवार (तालावाले) झोटवाड़ा यह बैठक अन्तिम बैठक रहेगी। 7568935055, 9829435046.हमारे पूजनीय फूफाजी श्री रामचन्द्र गुप्ता (श्रीमाधोपुर) वाले का स्वर्गवास 22.05.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 24.05.2019 शुक्रवार को सांय 5.30 से 6.30 तक शांती नगर पार्क NBC के सामने होगी। शोकाकुल:- गीतादेवी (धर्मप|ी), (स्व. गुलाबचन्द खेमका) (बहनाेई), प्रदीप, अशोक, सुदीप, नवदीप, ज्ञानदीप, मनोज, संजीव एवं समस्त खेमका परिवार (रींगस वाले), 9928142291.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय भांजी ज्योति जैन प|ी स्व. श्री राकेश जैन का आकस्मिक निधन 22.05.2019 को हो गया। तीये की बैठक 24.05.2019 को प्रात: 9 से 10 बजे संघीजी जैन मन्दिर, सांगानेर में होगी। शोकाकुल:- महावीर- प्रबल, हरीश- साधना, घनश्याम- नीलम, शान्त- बबीता (मामा- मामी) (वजीरपुर- वाले), 9351572701, 8890295495, 9414204087.हमारे पूजनीय पिताजी श्री हनुमान सहाय जी भुखमारिया का आकस्मिक निधन बुधवार 22.5.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शुक्रवार 24.5.19 को सायं 5 से 6 बजे नगर निगम पार्क, ब्रह्मपुरी थाने के पास, आमेर रोड पर होगी। शोकाकुल:- लल्लीदेवी (धर्मप|ी), गोपाललाल, रामबाबू, ओमप्रकाश (चाचा), भगवानसहाय, चन्द्रप्रकाश, मनोज, जगदीश (पुत्र), रितेश, अंकित, अर्पित, पीयूष, आनन्द, मृदुल (पौत्र), सुशीला- महेशजी, संगीता- रामजीलालजी (पुत्री- दामाद), शानू- अनिलजी, चिंकी- विकासजी (पौत्री- पौत्री दामाद) एवं समस्त भुखमारिया परिवार भानपुर वाले, 9828298890.हमारे पूजनीय श्री रामचंद्र गुप्ता (श्रीमाधोपुर वाले) का स्वर्गवास 22.05.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 24.05.2019 (शुक्रवार) को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक शांति नगर पार्क, एन.बी.सी के सामने होगी। शोकाकुल:- सावित्री देवी (धर्मप|ी), घनश्याम गुप्ता (भाई ), रमेश- संतोष, राजेश- सरोज (पुत्र-पुत्रवधू), शकुंतला- राजनारायण, सुशीला- शिवचरण अग्रवाल (पुत्री-दामाद), नितिन- पुनीता, चिराग (पौत्र-बहू), निकिता- विकास अग्रवाल, शगुन (पौत्री-दामाद), समर्थ (प्रपौत्र) एवं समस्त कसेरा परिवार, 9414328771, 9460089169.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री दामोदर लाल अग्रवाल (सेडुका) का बैकुण्ठवास दिनांक 22.5.2019 बुधवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 24.5.2019 शुक्रवार का सायं 5 से 6 बजे तक श्री राम मेरिज गार्डन खेजरोली में होगी। शोकाकुल:- धाफा देवी (धर्मप|ी), कैलाश, राजेन्द्र, सुरेश, संदीप (पुत्र), आशिष, आदर्श, राहुल, प्रिन्स, रीयान्स, नितीन (पौत्र) एवं समस्त सेडुका परिवार खेजरोली। फर्म:- कैलाश क्लोथ स्टाेर खेजरोली। मो. 9928858554, 9829153768.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी श्री रमेशचन्द शाह का स्वर्गवास दिनांक 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 24.05.2019 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक निवास स्थान- सांई एनक्लेव, प्लाट नं. 31, शिवपथ, निवारू रोड (200 फिट बाईपास) जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रदीप शाह (पुत्र), चिराग, राघव (पौत्र), दुर्गदत्त शाह (भाई), विनोद, प्रमोद, सुनील, राजेन्द्र, राकेश, विकास, हेमन्त (भतीजे) निशान्त। 9828292347.हमारे प्रिय बृजेश कुमार ताम्बी पुत्र स्व. श्री राधागोपाल ताम्बी का आकस्मिक निधन 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 24.05.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक सामुदायिक भवन, केशव नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बृजकिशोर, राममनोहर, चन्द्रकिशोर, राजेश (भ्राता), शकुन्तला (धर्मप|ी), अंकित (पुत्र), अरविन्द, सचिन, गौरव (भतीजे), सुशीला- कैलाश, चन्द्रकान्ता- घनश्याम (बहन- बहनोई), शिवानी- अर्पित (पुत्री- दामाद), अक्षिता (पुत्री) एवं समस्त ताम्बी परिवार। 8239306843, 7877798274.मेरे प्रिय दोहिते आयुष खण्डेलवाल (गोलू) पुत्र श्री रामावतार जी मामोडिया का निधन दिनांक 22.05.2019 को हो गया है। ननिहाल पक्ष की बैठक आज दिनांक 24.05.2019 को सायं 5:15 से 5:45 बजे तक आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाडी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मदनलाल खण्डेलवाल (नाना), बनवारी, मुरारी, मुकेश (मामा), पुनीत, आदित्य, मोहित, अनुज (भ्राता) एवं समस्त दुसाद परिवार। फर्म:- बी.एल. जैम्स/ मदनलाल रूपनारायण, 9414345679.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गिरधारी लाल भगत का स्वर्गवास दिनांक 22.05.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 24.05.2019 को सायं 5 से 6 बजे निवास स्थान गिरधारी मैरिज गार्डन, लच्छू बाबा की बगीची, मानबाग, जयसिंहपुरा खोर पर होगी। शोकाकुल:- ओंकार ठेकेदार, हरिनारायण, सुखदेव, हनुमान, बाबूलाल (भाई), प्रभुदयाल, पूरण, लोकेश, धनराज (पुत्र), उमेश, अजय, सतीश, मोहित, विनीत, बाबू (पौत्र) एवं समस्त तोंदवाल परिवार, 9785125130, 9929408841.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती शांतीदेवी धर्मप|ी स्व. श्री रामकिशोर छीपा सवाई माधोपुर वालों का स्वर्गवास 22 मई 2019 काे हो गया है। तीये की बैठक 24 मई 2019 को शाम 5.30 से 6.30 बजे तक राधेकृष्ण पैराडाईज बगरू पर होगी। शाेकाकुल:- बाबूलाल, बनवारीलाल (देवर), पुरूषोत्तम, राजू, मुरारी, मोहन, घनश्याम, गोपाल एवं समस्त शोकाकुल परिवार, बगरू। 7793014530, 9828544191.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिता श्री वेद प्रकाश नागर का स्वर्गवास 22.05.2019 को हो गया। तीये की बैठक 24.05.2019 को सायं 6:00-7:00 बजे तक वन्दे मातरम् पार्क, कनक विहार, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गजेन्द्र, हरेंद्र (टोनी), अवी, तात्पर्य, आदविक (पौत्र) व समस्त नागर परिवार। 9024051520.हमारे पूजनीय श्री मोती लाल नागवंश (दामोदरपुरा वाले) प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय बैरवा महासभा, राजस्थान का स्वर्गवास दिनांक 22.05.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 24.05.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान 31/470, सेक्टर-3, प्रताप नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती ग्यारसी देवी (प|ी), राजेश नागवंश (भाई), निशान्त नागवंश (पुत्र)। मो. 7976418749, 7740943327.हमारे पूजनीय बहनोई श्री हनुमान सहाय जी भुखमारिया का स्वर्गवास 22.5.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 24.5.2019 को सायं 5 से 5.45 बजे तक नगर निगम पार्क, आमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:-हरिनारायण, बाबूलाल, सत्यनारायण, भगवानसहाय, घनश्याम, नानगराम, रामअवतार, रमेश, मोहन (साले), रामबाबू, गिर्राज, कमल (भतीजे) एवं समस्त दांतली वाला परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती पांची देवी धर्मप|ी स्व. श्री ईश्वर लाल जी सैनी का स्वर्गवास बुधवार 22.05.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 24.05.2019 शुक्रवार को सायं 5 से 6 बजे सामुदायिक भवन, खण्डेलवाल टॉवर, सेक्टर 1, विद्याधर नगर, कालीमाता मन्दिर के पास, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भंवर जी, राजूलाल, हंसराज, राजकरण, दीपक राजमुकुट, बुद्धिप्रकाश (पुत्र) एवं समस्त गड़रालिया परिवार। 9829268189, 9929706805.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है श्रीमती रेखा सेजरा धर्मप|ी स्व. श्री रामस्वरुप सेजरा का देवलोकगमन 21.05.2019 को हो गया। चौथे की बैठक 24.05.2019 को सायं 5 से 5.30 बजे अग्रवाल स्कूल, पटेल स्टेडियम के सामने, अजमेर में होगी। शोकाकुल:- हर्ष- शर्मिला, आनन्द- सुनीता (पुत्र- पुत्रवधू), मधु- शिवसिंह, सुरेश (पुत्री- दामाद), मोहिनी, ओमप्रकाश- विजय, सुमन (भाई- भाभी), संजय- ज्योति (भतीजा- बहू), शौर्य- श्रुति (दोहिता- बहू), सत्यम, शुभम, निक्की- रोहितेन्द्र, सुरभि- प्रवीण, अनुभा, मिनी, सोमाक्षी, शिवानी एवं समस्त सेजरा परिवार, 9413748574, 0145-2632928.Mr. K.V. Johney (age 73), 365, Sanjay Nagar-B, Jhotwara, Jaipur, went to be with the Lord on 23.05.2019. Funeral Service will be held on Saturday, 25.05.2019 at Christian Believers’Church, Emmanuel School Campus, Jhotwara at 09:30 a.m. and Burial Service at Christian Cemetery, Vidhyadhar Nagar at 11:30 a.m. In Grief- Shibu, Blessy, Sunila, Daniel, Subi, Varghese. 9680093079, 9929445556.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री सीताराम अग्रवाल (रिटायर्ड राजस्थान बैंक) का स्वर्गवास 23.5.2019 को हो गया है। अन्तिम यात्रा (आज) 24.5.2019 को प्रात: 9.00 बजे हमारे निवास बी-16, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर से लालकोठी मोक्षधाम जायेगी। शोकाकुल:- श्रीमती इन्दु अग्रवाल (धर्मप|ी), विवेक, विकास-सीमा (पुत्र-पुत्रवधू), वैभव, हर्ष (पौत्र), मानकरण, आत्मस्वरूप, राजेश, नरेश (भ्राता), अविनाश, मनोज, संजय, दीपक, अरूण, प्रकाश, दीपक, आनन्द, अपूर्व, विपुल, प्रबल, (भतीजे), सूरजकान्ता (प|ी स्व. कपिल बंसल), प्रमिला- गोपालकिशन खेतावत (बहन-बहनोई)। मो. 9829008403. ससुरालपक्ष:- जवाहरलाल, विजय, विनोद, दिनेश, रवि एवं समस्त चौधरी परिवार।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गुरुप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री अवतार सिंह का स्वर्गवास दिनांक 23.05.2019 को हो गया है। शवयात्रा दिनांक 24.05.2019 शुक्रवार को प्रात 10:00 बजे निवास 61/100, रजत पथ मानसरोवर से मोक्षधाम, स्वर्ण पथ पर जावेगी। शोकाकुल:- श्रीमती मनिन्दर कौर (प|ी), सतिन्दर सिंह- रणजीत कौर (पुत्र- पुत्रवधू), मनप्रीत कौर- हरप्रीत सिंह (पुत्री- दामाद), गुरुमन सिंह (पौत्र), सरताज सिंह (दोहिता) एवं समस्त परिवार। फर्म:- खालसा रोड लाइंस। मो. 9828021841, 9828023841.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती प्रभाती देवी शर्मा (ग्राम आलेवास) का निधन दिनांक 23.5.2019 को हो गया है। शवयात्रा प्रात: 8.30 बजे दिनांक 24.5.2019 को निवास स्थान C- 50, देव नगर टाेक रोड कमल एण्ड कम्पनी जयपुर के सामने से मधुवन कॉलोनी श्मशान घाट जायेगी। शोकाकुल:- महेश, बद्री, दया शंकर, कैलाश, विष्णु (पुत्र), रमाकान्त, कपिल, गौरव, योगेश, मोहित, प्रेरित, मन (पौत्र) एवं समस्त नरेड़ा परिवार। मो. 9314515492.